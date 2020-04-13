Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера.

[...]

Теперь по поводу тех негативных фактов, о которых сегодня тоже было упомянуто в некоторых субъектах Федерации, где если не вспышка, то значительный рост был отмечен. Я знаю, о чём идёт речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю.