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Артём Мазанов
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Путин назвал ближайшие недели определяющими и пригрозил губернаторам ответственностью. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 13 апреля.

24 комментария
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 2558 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 18328 человек. За весь период от Covid-19 умерли 148 россиян, 1470 — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,8 миллиона человек.

Владимир Путин провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Главное из его беседы с правительством:

  • Путин: обстановка меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжёлой;

  • Президент заявил, что ближайшие недели станут во многом определяющими;
  • Для действий на упреждение нужен хороший профессиональный прогноз, причём на ближайший период: 3-7-10 дней;
  • Вице-премьера Татьяна Голикова рассказала, что основное увеличение ‒ 72,3 процента, так же как и основная заболеваемость, приходится Москву и Московскую область;
  • Голикова добавила, что регионы на 3-4 недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.

Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера.

[...]

Теперь по поводу тех негативных фактов, о которых сегодня тоже было упомянуто в некоторых субъектах Федерации, где если не вспышка, то значительный рост был отмечен. Я знаю, о чём идёт речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю.

Владимир Путин

Другие новости в России

  • Минздрав рекомендовал медикам рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус;
  • Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готовой еды;
  • Из резервного фонда правительства России выделили 45 миллиардов рублей на выплаты медработникам;
  • Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил выделить 2-3 триллиона рублей на поддержку бизнеса. Он также считает, что на время кризиса нужно увеличить МРОТ и пособие по безработице;
  • Кудрин рассказал, что, по прогнозам, в России из-за кризиса «на какой-то период, возможно, что и до конца года», число безработных может вырасти с 2,5 миллиона до восьми миллионов человек;
  • «Норильский никель» выделил 10,5 миллиардов рублей на меры по борьбе с Covid-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия;
  • 22 депутата Госдумы от «Справедливой России» переведут зарплаты за апрель врачам;
  • Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие шесть месяцев;
  • В Сбербанке рассказали о новых мошеннических схемах. Жертвам продают пищевые добавки под видом лекарств от Covid-19;
  • Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отменённые рейсы;
  • РЖД приостановили бесплатный проезд ветеранов ВОВ;
  • Писатели попросили приравнять книги к товарам первой необходимости;
  • В Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к Covid-19;
  • Власти Москвы запустили сайт для оформления цифровых пропусков;
  • Сайт мэрии Москвы перестал работать в день запуска цифровых пропусков. Власти заявили об атаке из-за рубежа;
  • Власти Москвы рассказали, что около 90% обращений за цифровым пропуском по SMS написано неправильно;
  • В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции: административные штрафы по 15 тысяч рублей назначили трём гражданам, которых задержали у одного здания в одно и то же время;
  • Полицейские в Москве за выходные выписали порядка 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции;
  • Систему спецпропусков Москвы и Подмосковья объединят;
  • В Подмосковье до 19 апреля приостановили посещение храмов;
  • Коронавирус выявили у 18 священнослужителей Московской епархии;
  • В Чечне ввели пропуска для выхода на улицу. По воскресеньям жителям вообще не разрешат покидать дома и совершать поездки;
  • Сервисам такси в Москве предоставят доступ к базе цифровых пропусков. Водители будут проверять пропуски у пассажиров;
  • Власти Петербурга приостановили работу каршеринга до 30 апреля;
  • Коронавирус выявили у автора обращения из больницы Петербурга, его девушки, мамы и бабушки;
  • Храмы Петербурга закроют для прихожан с 14 по 19 апреля;
  • Яндекс запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России;
  • Яндекс запустил благотворительную инициативу — любой человек или организация могут перечислить средства тем, кто в них нуждается;

  • «Ситимобил» и «Добро Mail.ru» объявили сбор средств для оплаты поездок на такси. Деньги пойдут на оплату поездок благотворительных организаций и медучреждений;

  • На картах Apple Maps появятся места тестирования на Covid-19.

В мире

  • В Китае запретили публиковать научные исследования о происхождении Covid-19 без согласования с властями;
  • Киево-Печерскую лавру на Украине закрыли на карантин из-за коронавируса у монахов. Власти заявили о более 90 случаях заболевания Covid-19;
  • В КНДР заявили об отсутствии заражённых коронавирусом в стране;
  • Новый тест на Covid-19 у премьера Великобритании Бориса Джонсона показал отрицательный результат;
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране от коронавируса не умер ни один человек. По его словам, всё дело в «букете хронических болезней», которые были у умерших пациентов с Covid-19;
  • В Испании с 13 апреля возобновят работу заводы, а на следующий день в Италии откроются некоторые магазины;
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил ограничения по передвижению по Франции из-за коронавируса до 11 мая. Он добавил, что кафе, рестораны, кино и театры останутся закрыты и после 11 мая;

Бонус — футуристичный ролик о режиме самоизоляции и цифровых пропусках

@studioknife​

#covidtoday #дайджест #covid19

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24 комментария
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Андрей Рядькин

34

Поддержать сервисы доставки еды это хорошо. У них же сейчас спад как никогда

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Андрей Рядькин

Андрей
3

По поводу храмов ржака, вчера по всей страна ломились от граждан пришедших на Вербное воскресенье. Теперь можно и на карантин

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
2

Невозможно было слушать голос Голиковой, она как будто заплачет вот-вот

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
0

Как то не верится

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
3

А она всегда так говорит, даже обычные рабочие ее посмотрел. Ее по физиономии на работу брали, видимо. Максимально жалостливо рассказывать о медицине

Ответить

ouxen

Андрей
0

а надо рассказывать, как соболь

Ответить

ouxen

Андрей
0

и банкам отсыпать & co

Ответить

Сайрес Смит

13

Астрологи объявили следующие недели определяющими. Число губернаторов уменьшилось вдвое.

Ответить

Україна, залишайся вдома

3
Ответить

Bad Bear

2

Этот бесполезный кусок говна заебал что-то пиздеть

Ответить

Litnikov Danil

1

Ожидал что машина в конце ролика заварит нахер дверь в подъезд

Ответить

Донат Мухаметшин

1

Вчера 1,827 млн. было, не?

Ответить

the art of гепард

1

Теперь по поводу тех негативных фактов, о которых сегодня тоже было упомянуто в некоторых субъектах Федерации, где если не вспышка, то значительный рост был отмечен. Я знаю, о чём идёт речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю.

вот как ему удаётся что-то ртом произносить, и чтобы оно вообще не имело никакого смысла и звучало как набор слов?

Ответить

Михаил Подивилов

the
0

Массоны отключили от астрала товарища, зачем злишься?

Ответить

the art of гепард

Михаил
0

дык он уже двадцать лет как отключённый 

Ответить

Михаил Подивилов

the
0

Пора в утиль уже сдавать

Ответить

the art of гепард

Михаил
0

уж двадцать лет как пора

Ответить

Максим Qa

0

Галстук хоть поменял?

Ответить

Дмитрий Городских

0

Не знаешь, что делать?
Повышай МРОТ!

Ответить

Jenyok

0

Губернаторы

Ответить

Сердечный паркур

–4

Спасибо, @Артём Мазанов но повысить оклад не можем, сам понимаешь) 

Ответить

Артём Мазанов

Сердечный
0

А если чуть-чуть?(

Ответить

Litnikov Danil

Артём
0

Мб гречкой премию выдадут

Ответить

Сердечный паркур

Артём
–1

Не те у власти, не те у власти. 

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