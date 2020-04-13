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Дайджест от 13 апреля.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 2558 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 18328 человек. За весь период от Covid-19 умерли 148 россиян, 1470 — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,8 миллиона человек.
Владимир Путин провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Главное из его беседы с правительством:
Путин: обстановка меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжёлой;
«Ситимобил» и «Добро Mail.ru» объявили сбор средств для оплаты поездок на такси. Деньги пойдут на оплату поездок благотворительных организаций и медучреждений;
Поддержать сервисы доставки еды это хорошо. У них же сейчас спад как никогда
По поводу храмов ржака, вчера по всей страна ломились от граждан пришедших на Вербное воскресенье. Теперь можно и на карантин
Невозможно было слушать голос Голиковой, она как будто заплачет вот-вот
Как то не верится
А она всегда так говорит, даже обычные рабочие ее посмотрел. Ее по физиономии на работу брали, видимо. Максимально жалостливо рассказывать о медицине
Астрологи объявили следующие недели определяющими. Число губернаторов уменьшилось вдвое.
Теперь по поводу тех негативных фактов, о которых сегодня тоже было упомянуто в некоторых субъектах Федерации, где если не вспышка, то значительный рост был отмечен. Я знаю, о чём идёт речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю.
вот как ему удаётся что-то ртом произносить, и чтобы оно вообще не имело никакого смысла и звучало как набор слов?
Массоны отключили от астрала товарища, зачем злишься?
дык он уже двадцать лет как отключённый
Пора в утиль уже сдавать
Спасибо, @Артём Мазанов но повысить оклад не можем, сам понимаешь)