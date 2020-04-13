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Артём Мазанов
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Коронавирус выявили у автора обращения из больницы Петербурга, его девушки, мамы и бабушки Материал редакции

Сотрудники медучреждения просили средств защиты и говорили, что «жизни их близких людей им тоже дороги».

40 комментариев
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​Cанитар Покровской больницы Петербурга Снимок из Telegram-канала Mash

У санитара Покровской больницы Петербурга, который был в числе авторов обращения с жалобой на отсутствие средств защиты, выявили коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом пишут Mash и «Фонтанка».

Коронавирус также выявили у его девушки, мамы и бабушки. Санитар рассказал журналистам, что болезнь проходит у него и его родных в лёгкой форме. Вся семья находится дома в изоляции. Как пишет Mash, санитар последний раз был на работе 6 апреля.

Покровская больница Петербурга​

Сотрудники Покровской больницы 3 апреля записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты после того, как медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями. Они рассказали, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Сотрудники добавили, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения [Covid-19] не застрахован никто».

В этот же день власти Петербурга заявили, что Покровская больница пациентов с Covid-19 не принимает. А главврач больницы Марина Бахолдина в разговоре с «Эхо Москвы» заявила, что на видеозаписи – не врачи.

7 апреля стало известно, что в Покровской больнице выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Власти Петербурга рассказали, что туда доставят около тысячи костюмов биозащиты.

#новости #петербург #covid19

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40 комментариев
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Привлекательный фитиль

–39

Ну а хули он выебывался, мразь. Взял и накаркал на себя беду. Надо всегда быть позитивным.

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Анна Давыдова

Привлекательный
31

Поняла, что сарказм, но осадочек остался

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Уютный Багажник

Анна
12
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Насущные Проблемы

Привлекательный
9

Сейчас главное не бухтеть.

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Атлант поправил плечи

Привлекательный
8

Твоя шутка тут неуместна, извинись.

Ответить

Привлекательный фитиль

Атлант
2

Мне стыдно такое писать

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Пышный бинокль

Привлекательный
6

Ковид-позитивным.

Ответить

Стройный Мика

Привлекательный
4
Ответить

Пышный бинокль

Стройный
–1

 А разве наши пидоры уже летают? 

Ответить

Программный ключ

4

финский флаг здесь причём?

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Emile Zäkiev

Программный
4

высококвалифицированный трудовой мигрант из бедной финляндии ярви ауханен ("ярослав" для русских) подрабатывает в Петербурге, у них медперсонал не ценят там у себя на родине, а у нас зарплата 40 килоевро в год - понятно же все, приехал на заработки

Ответить

Программный ключ

Emile
2

спасибо, в статье даже имени нет

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Евгений Шухов

Emile
0

Это шутка или не шутка?

Ответить

Тупой Мика

Евгений
0

  у нас зарплата 40 килоевро в год

~ 270000₽ в месяц – конечно же шутка

Ответить

Евгений Шухов

Тупой
0

Я опять не понял, просто не знаю какие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах 20-50 т.

Ответить

Тупой Мика

Евгений
0
Ответить

Атлант поправил плечи

Программный
0

Защищает человека лучше российского

Ответить

ak

–29

У нас, в Испании, около 20% заболеших это мед.персонал.
И не видел я каких-то выступлений, заявлений, обращений.
Люди просто выполняют свою работу. И, да, многие заболевают. Такая работа.
За это им каждый день в 8 вечера звучат наши аплодисменты. Они герои.

Ответить

Анна Давыдова

ak
7

Никто не спорит, что это их работа. Но вместо того, что обеспечить их необходимыми средствами защиты и оборудованием, их запугивают и обесценивают. Врачи умрут — че делать будем?

Ответить

Уютный Багажник

Анна
1

Не пытайся бототвинку что-то объяснить, он чисто потриггерить заходит.

Ответить

ak

Анна
–9

необходимыми средствами защиты

Какими конкретно?
Почему санитар думает, что он лучше знает какие средства защиты необходимы?

У нас волонтёров набирают. Каждый у кого есть хоть какое-то мед.образование может встать на учёт и в случае необходимости помочь.
Ещё на прошлой неделе даже нелегалов из СНГ с мед.образованием записывали на самый крайний случай. Не думаю, что кого-то пригласили, но точно знаю, что записывали.

Ответить

Artem Puchkov

ak
0

Ебать ты конченный

Ответить

Евгений Клочков

ak
1

Знаешь в чем проблема? В том, что в эту больничку везли с пневмонией, а не с подтвержденным ковидом, и потому главврач зажал средства защиты. Хотя казалось бы, понимать надо, что вероятность попадания в больницу в текущей ситуации хоть одного с короной, но еще без анализа, стопроцентная. 

А когда вышло обращение - пошли отмазки, мол и с короной сюда не везут, и средства защиты есть, и вообще, это не врачи, а холопы какие-то 

То бишь руководитель учреждения по собственной халатности подвел персонал и их семьи под заражение

Ответить

ak

Евгений
–6

главврач зажал средства защиты

Может быть, но на фото человек в маске. Перчатки думаю у него тоже есть. 

Ответить

Rex Sacrorum

ak
3

Запредельный уровень тупости.

Ответить

Unknown

2

Надеюсь все ответственные за этот пиздец, заболеют и сдохнут. Заебали, мрази

Ответить

Евгений Клочков

1

Надеюсь главврач больнички застрелится
Ну или хотя бы под суд попадет

Ответить

Privetandrey

Евгений
0

да там Бахолдина главврачиха - пилит всё что пилится. Единственная взрослая больница на Васильевском острове (ГНБ не в счёт) и полный пиздец. Один из худших стационаров города, а главврачиха сидит который год бабки снимает. Председатели в комздраве чаще сменяются, чем главврачи в питерских больницах.

Ответить

Иван Тихомиров

0

Что ни главврач, то обязательно лживая мразь. Знает, чьи деньги крал.

Ответить

Мучительный динозавр

Иван
0

Это про что сейчас было?

Ответить

Пышный бинокль

Мучительный
0

https://echo.msk.ru/news/2618497-echo.html

Ответить

Почтовый холод

Пышный
0

страница пустая

Ответить

Иван Тихомиров

Почтовый
1

У меня норм.

Ответить

Почтовый холод

Иван
0

понял, расширение ghostery блокировало контент. 

Ответить

Мучительный динозавр

Почтовый
0

Не догрузилась значит

Ответить

Мучительный динозавр

Пышный
0

Ну, санитар - не врач.

Ответить

Пышный бинокль

Мучительный
0

Лживомразость можно и за это предъявить.
По словам медиков, руководство больницы в помощи им не просто отказало, но ещё и пригрозило разобраться с теми, кто собирается жаловаться.

Впрочем, руководство больницы утверждает, что медики говорят неправду.

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Евгений Клочков

Иван
0

Так главврач это больше чиновник, чем врач
И туда видимо отбирают не умных, а лояльных

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bor_vn

0
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Обухов Денис

0

Похоже под этот диагноз скоро всех будут гнобить

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