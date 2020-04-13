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Сотрудники медучреждения просили средств защиты и говорили, что «жизни их близких людей им тоже дороги».
У санитара Покровской больницы Петербурга, который был в числе авторов обращения с жалобой на отсутствие средств защиты, выявили коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом пишут Mash и «Фонтанка».
Коронавирус также выявили у его девушки, мамы и бабушки. Санитар рассказал журналистам, что болезнь проходит у него и его родных в лёгкой форме. Вся семья находится дома в изоляции. Как пишет Mash, санитар последний раз был на работе 6 апреля.
Сотрудники Покровской больницы 3 апреля записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты после того, как медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями. Они рассказали, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Сотрудники добавили, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения [Covid-19] не застрахован никто».
В этот же день власти Петербурга заявили, что Покровская больница пациентов с Covid-19 не принимает. А главврач больницы Марина Бахолдина в разговоре с «Эхо Москвы» заявила, что на видеозаписи – не врачи.
7 апреля стало известно, что в Покровской больнице выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Власти Петербурга рассказали, что туда доставят около тысячи костюмов биозащиты.
Поняла, что сарказм, но осадочек остался
Твоя шутка тут неуместна, извинись.
Стройный Мика
высококвалифицированный трудовой мигрант из бедной финляндии ярви ауханен ("ярослав" для русских) подрабатывает в Петербурге, у них медперсонал не ценят там у себя на родине, а у нас зарплата 40 килоевро в год - понятно же все, приехал на заработки
Это шутка или не шутка?
у нас зарплата 40 килоевро в год
~ 270000₽ в месяц – конечно же шутка
Я опять не понял, просто не знаю какие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах 20-50 т.
У нас, в Испании, около 20% заболеших это мед.персонал.
И не видел я каких-то выступлений, заявлений, обращений.
Люди просто выполняют свою работу. И, да, многие заболевают. Такая работа.
За это им каждый день в 8 вечера звучат наши аплодисменты. Они герои.
Никто не спорит, что это их работа. Но вместо того, что обеспечить их необходимыми средствами защиты и оборудованием, их запугивают и обесценивают. Врачи умрут — че делать будем?
Не пытайся бототвинку что-то объяснить, он чисто потриггерить заходит.
необходимыми средствами защиты
Какими конкретно?
Почему санитар думает, что он лучше знает какие средства защиты необходимы?
У нас волонтёров набирают. Каждый у кого есть хоть какое-то мед.образование может встать на учёт и в случае необходимости помочь.
Ещё на прошлой неделе даже нелегалов из СНГ с мед.образованием записывали на самый крайний случай. Не думаю, что кого-то пригласили, но точно знаю, что записывали.
Знаешь в чем проблема? В том, что в эту больничку везли с пневмонией, а не с подтвержденным ковидом, и потому главврач зажал средства защиты. Хотя казалось бы, понимать надо, что вероятность попадания в больницу в текущей ситуации хоть одного с короной, но еще без анализа, стопроцентная.
А когда вышло обращение - пошли отмазки, мол и с короной сюда не везут, и средства защиты есть, и вообще, это не врачи, а холопы какие-то
То бишь руководитель учреждения по собственной халатности подвел персонал и их семьи под заражение
Надеюсь главврач больнички застрелится
Ну или хотя бы под суд попадет
да там Бахолдина главврачиха - пилит всё что пилится. Единственная взрослая больница на Васильевском острове (ГНБ не в счёт) и полный пиздец. Один из худших стационаров города, а главврачиха сидит который год бабки снимает. Председатели в комздраве чаще сменяются, чем главврачи в питерских больницах.
Что ни главврач, то обязательно лживая мразь. Знает, чьи деньги крал.
Мучительный динозавр
Это про что сейчас было?
Почтовый холод
страница пустая
У меня норм.
Мучительный динозавр
Ну, санитар - не врач.
Лживомразость можно и за это предъявить.
По словам медиков, руководство больницы в помощи им не просто отказало, но ещё и пригрозило разобраться с теми, кто собирается жаловаться.
Впрочем, руководство больницы утверждает, что медики говорят неправду.
Так главврач это больше чиновник, чем врач
И туда видимо отбирают не умных, а лояльных