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Власти объединили голосование с тестированием на коронавирус — избиратели заполняют бюллетени и заодно узнают о своём диагнозе.
К 13 апреля в Южной Корее зафиксировали 10537 случаев заболевания Covid-19 и 217 смертей. Из-за этого страну называют одной из самых успешно справившихся с началом пандемии — во многих других странах на 10 тысяч заболевших приходится куда больше умерших.
На апрель в Южной Корее были запланированы парламентские выборы, которые не стали переносить из-за коронавируса. Вместо этого власти провели голосование с серьёзными мерами предосторожности. На то, как проходят выборы в эпоху пандемии, обратила внимание в Твиттере корейский инфекционист Ханна Ма (Hannah Mah).
Одним из главных отличий стало обязательное тестирование при входе на участки для голосования. Чтобы принять участие в выборах, избиратели должны прийти в масках, а перед входом в будку им предлагают продезинфицировать руки и выдают одноразовые перчатки. У каждого жителя проверяют температуру бесконтактным термометром.
Если результаты осмотра отрицательные, то человеку разрешат проголосовать, соблюдая социальную дистанцию на протяжении всего процесса.
Если у жителя зафиксируют температуру 37,5 градусов Цельсия или выше, то он всё ещё сможет проголосовать, но в отдельной зоне, которая находится в более изолированном месте. После голосования избирателя направят на обязательное тестирование на Covid-19, а кабинку продезинфицируют.
Поучаствовать в выборах также могут люди, у которых выявлен Covid-19, но они находятся под карантином — для них установили отдельные часы голосования. Жители с лёгкими симптомами, которых изолировали в медучреждениях, могут проголосовать в будках, которые установили там специально для них. Тем, у кого симптомы умеренные или тяжёлые, разрешено заочное голосование.
Для подготовки голосования власти Южной Кореи мобилизовали военных, в том числе солдатов-срочников. Они продезинфицировали 14 тысяч участков по всей стране, а также провели разметку с интервалом в три фута, чтобы избиратели не стояли слишком близко. Власти также продумали отдельную зону для тех, кто захочет сделать селфи и опубликовать его в соцсетях.
Кроме того, всем жителям также разрешили проголосовать досрочно на любом из 3500 участков, открытых специально для этого. Возможностью воспользовались 11 миллионов человек или 26,7% населения страны, хотя основной день выборов назначен только на 15 апреля.
Как отметили в The New York Times, на самом деле голосование сводится к вопросу, насколько хорошо текущее правительство справилось с пандемией коронавируса. До эпидемии рейтинг одобрения действующей власти падал, но начал расти после того, как чиновники быстро взяли ситуацию с Covid-19 под контроль. К середине апреля число новых случаев заболевания в Южной Корее упало до 50 человек в день, а 70% из более чем 10 тысяч заражённых уже вылечились и находятся дома.
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