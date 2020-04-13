Власти назвали отправку SMS на номер 0250 способом получить пропуск, но к нему оказалась привязана развлекательная услуга.

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Абоненты «Мегафона» из Подмосковья, отправившие SMS на номер 0250 для получения цифрового пропуска на выход из дома, автоматически подключили на номер платную рассылку. Стоимость одного сообщения составила 30 рублей. Об этом сообщили «Ведомости».

Представитель «Мегафона» подтвердил изданию, что номер 0250 утром 13 апреля ещё был привязан к услуге платной рассылки. Как отметили в операторе, правительство Московской области ещё не обращалось к компании за организацией услуг на этом номере. При этом «Мегафон» оперативно отключил услугу и пообещал компенсировать все расходы, которые из-за SMS-рассылки понесли жители Подмосковья.

С 15 апреля в Подмосковье и Москве должна начать работать система цифровых пропусков, а с 13 апреля жители подмосковного региона могли заранее оформить разрешение на выход из дома.

Как заявляли власти, для этого нужно иметь учётную запись на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru, обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить SMS на короткий номер 0250.