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Новости
Дамир Камалетдинов
1760

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили подписку на платную рассылку вместо цифрового пропуска для выхода из дома Материал редакции

Власти назвали отправку SMS на номер 0250 способом получить пропуск, но к нему оказалась привязана развлекательная услуга.

16 комментариев
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Абоненты «Мегафона» из Подмосковья, отправившие SMS на номер 0250 для получения цифрового пропуска на выход из дома, автоматически подключили на номер платную рассылку. Стоимость одного сообщения составила 30 рублей. Об этом сообщили «Ведомости».

Представитель «Мегафона» подтвердил изданию, что номер 0250 утром 13 апреля ещё был привязан к услуге платной рассылки. Как отметили в операторе, правительство Московской области ещё не обращалось к компании за организацией услуг на этом номере. При этом «Мегафон» оперативно отключил услугу и пообещал компенсировать все расходы, которые из-за SMS-рассылки понесли жители Подмосковья.

С 15 апреля в Подмосковье и Москве должна начать работать система цифровых пропусков, а с 13 апреля жители подмосковного региона могли заранее оформить разрешение на выход из дома.

Как заявляли власти, для этого нужно иметь учётную запись на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru, обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить SMS на короткий номер 0250.

При этом проверка «Ведомостей» показала, что через подмосковный портал госуслуг на момент публикации заметки невозможно получить пропуск. На сайте говорится о технических работах.

#новости #москва #сovid19

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16 комментариев
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Evgeny Klyuchnikov

21

ИА "Панорама" входит в нашу жизнь.

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Иван Гуляев

8

Хитрый план мегафона для сбора новых подписок

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Правовой кран

6

При этом проверка «Ведомостей» показала, что через подмосковный портал госуслуг на момент публикации заметки невозможно получить пропуск. На сайте говорится о технических работах.

Мне нравится, что эти ребята тут же принялись вопить о кибератаках с Госдепа и Нибиру, хотя любому идиоту понятно, что раз даже Фейсбук с Ютубом тормозят от количества запросов, то уж их помойка, рассчитанная на обыденные условия вроде одновременного чтения тысячей человек, точно ляжет по простым и банальным причинам, если нескольким миллионам человек примерно в одно время понадобится получить пропуск.

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Илья Политов

3

А компенсация будет только по письменную заявлению

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Правовой кран

Илья
0

И личном присутствии. Приносим извинения за технические неудобства.

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ave ego

2

у мегафона есть услуга настроение и он все номера лишние короткие делает платными на нее. вот видимо вовремя не успел их освободить под сервис правительства, а вернет скорее всего как обычно только обратившимся.. не автоматом )

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Органический космос

ave
2

Также можно напомнить что у мегафона чтобы запретить платные подписки нужно или оформить платную подписку на запрет или каждые 90 дней колдовать шесть заклинаний.
Команды для отключения платных подписок и услуг:

 УСТЗАПРЕТСП — устанавливает запрет на услугу «Мобильные подписки» оператора «МегаФон»;

 УСТЗАПРЕТ1 — запрещает подписки от партнеров «МегаФона» по услуге «Мобильные подписки»;

 УСТЗАПРЕТВП — ставит запрет на услугу «МедиаМикс»;

 НЕТКЛИК1 — устанавливает запрет на подключение услуг по коротким номерам;

УСТПБК1 — запрет покупок в социальных сетях и на других сайтах по номеру телефона;

ВЫКЛЭРО — запрещает подписки с пометкой 18+.
Кто знает может уже колдовать заклинаний и больше нужно, инфа годичной давности.

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Органический космос

ave
0

Это старая фишка, даже если номер никем не занят, он подписывает на мегафоновскую подписку. То есть на мегафоне вообще отправлять на короткие номера стремно ошибся номером и получил подписку.

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Максим Шпилёв

2

Путин опять всех переиграл

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Евгений Мартынов

1
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ouxen

1

госсподержка подоспела от системообразующих компаний

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Ваня Погост

0

Не наебёшь — не проживёшь.

Ответить

Уютный Багажник

0

Ебут во все щели, кхе-кхе. 

Ответить

Олег Матвеенко

0

Ето кек!

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Почтовый холод

–1

Хотели обмануть, но что-то пошло не так.

Ответить

Правовой кран

Почтовый
0

Всё пошло так.

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