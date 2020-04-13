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Власти назвали отправку SMS на номер 0250 способом получить пропуск, но к нему оказалась привязана развлекательная услуга.
Абоненты «Мегафона» из Подмосковья, отправившие SMS на номер 0250 для получения цифрового пропуска на выход из дома, автоматически подключили на номер платную рассылку. Стоимость одного сообщения составила 30 рублей. Об этом сообщили «Ведомости».
Представитель «Мегафона» подтвердил изданию, что номер 0250 утром 13 апреля ещё был привязан к услуге платной рассылки. Как отметили в операторе, правительство Московской области ещё не обращалось к компании за организацией услуг на этом номере. При этом «Мегафон» оперативно отключил услугу и пообещал компенсировать все расходы, которые из-за SMS-рассылки понесли жители Подмосковья.
С 15 апреля в Подмосковье и Москве должна начать работать система цифровых пропусков, а с 13 апреля жители подмосковного региона могли заранее оформить разрешение на выход из дома.
Как заявляли власти, для этого нужно иметь учётную запись на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru, обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить SMS на короткий номер 0250.
При этом проверка «Ведомостей» показала, что через подмосковный портал госуслуг на момент публикации заметки невозможно получить пропуск. На сайте говорится о технических работах.
При этом проверка «Ведомостей» показала, что через подмосковный портал госуслуг на момент публикации заметки невозможно получить пропуск. На сайте говорится о технических работах.
Мне нравится, что эти ребята тут же принялись вопить о кибератаках с Госдепа и Нибиру, хотя любому идиоту понятно, что раз даже Фейсбук с Ютубом тормозят от количества запросов, то уж их помойка, рассчитанная на обыденные условия вроде одновременного чтения тысячей человек, точно ляжет по простым и банальным причинам, если нескольким миллионам человек примерно в одно время понадобится получить пропуск.
А компенсация будет только по письменную заявлению
у мегафона есть услуга настроение и он все номера лишние короткие делает платными на нее. вот видимо вовремя не успел их освободить под сервис правительства, а вернет скорее всего как обычно только обратившимся.. не автоматом )
Также можно напомнить что у мегафона чтобы запретить платные подписки нужно или оформить платную подписку на запрет или каждые 90 дней колдовать шесть заклинаний.
Команды для отключения платных подписок и услуг:
УСТЗАПРЕТСП — устанавливает запрет на услугу «Мобильные подписки» оператора «МегаФон»;
УСТЗАПРЕТ1 — запрещает подписки от партнеров «МегаФона» по услуге «Мобильные подписки»;
УСТЗАПРЕТВП — ставит запрет на услугу «МедиаМикс»;
НЕТКЛИК1 — устанавливает запрет на подключение услуг по коротким номерам;
УСТПБК1 — запрет покупок в социальных сетях и на других сайтах по номеру телефона;
ВЫКЛЭРО — запрещает подписки с пометкой 18+.
Кто знает может уже колдовать заклинаний и больше нужно, инфа годичной давности.
Это старая фишка, даже если номер никем не занят, он подписывает на мегафоновскую подписку. То есть на мегафоне вообще отправлять на короткие номера стремно ошибся номером и получил подписку.
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