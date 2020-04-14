Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
2553

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском Материал редакции

13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет, в котором говорится о сексуальных домогательствах.

3 комментария
В закладки
​Владимир Воронцов фото с личной страницы «ВКонтакте»

К основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову утром 14 апреля пришли с обыском. Об этом сам Воронцов сообщил в своём Telegram-канале.

У меня в квартире обыск, ломают дверь. Просьба сообщить журналистам и адвокатам.

Владимир Воронцов
основатель паблика «Омбудсмен полиции»

13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет. В нём говорится о сексуальных домогательствах к сотрудницам МВД. Телеканал опубликовал переписку Воронцова с женщиной-полицейским, которую он просит заплатить «натурой и БДСМ-вечеринкой» за консультацию по службе. Кроме того, канал заявил о связях Воронцова с бизнесменом Михаилом Ходорковским и «одиозным политиком» Михаилом Световым.

В марте этого года Воронцов сообщил, что ему предлагали деньги, чтобы он не публиковал информацию о сыне начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова. Сам Воронцов назвал это провокацией с целью дальнейшего обвинения в вымогательстве.

9 апреля RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус. Сам Воронцов рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. Как он утверждает, правоохранительные органы с ним не связывались. Воронцов уточнил, что записи, на которую ссылается RT, нет на стене сообщества — её удалила администрация «ВКонтакте».

RT сообщил о деле против создателя паблика…
Как пишет телеканал, поводом для возбуждения дела стала запись в сообществе «Омбудсмен полиции» во…
tjournal.ru

#обыски #новости

Спасибо за наводку Artem Smirnov
Новости
Подписан
Отписаться
Ядро кометы "Атлас" распалось на 4 отдельных фрагмента
Недавно обнаруженная комета C / 2019 Y4 (ATLAS) распалась - по крайней мере четыре фрагмента наблюдались в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля 2020 года.
2
35
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Artem Smirnov", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043e\u0431\u044b\u0441\u043a\u0438"], "comments": 3, "likes": 35, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 158961, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Apr 2020 07:27:24 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Доставка еды по Москве за 30 минут
Для TJ — скидка 500 ₽ от «Кухни на районе» на первый заказ по промокоду ВКУСНО24
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Алый Макс

16

Наказуемые домогательства в стране, где депутат публично призывает насиловать беременную журналистку группой, а его соратник по партии успешно продолжает работать несмотря на десятки пострадавших от его действий женщин?

Не верю. Может они его наградить пришли просто?

Ответить

Прошедший якорь

4

 9 апреля RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус.

Какая, сука, удобная статья.

Ответить

Mr. LoveJoy

2

Зная страну, рано или поздно к нему должны были придти
Блин, а вот насчёт Светова, я не сторонник физиогномики, но есть что-то такое отталкивающее глядя на него

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Поддерживать надо тех, кто нуждается»: сооснователь сети DNS предложил вместо помощи бизнесу раздать деньги россиянам
Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.
276
Новости
Солистка «АИГЕЛ» по заказу властей Нью-Йорка записала объявление о коронавирусе для русскоязычных жителей города
В обработке для соцсетей музыкантов звучит особенно постапокалиптично.
91
Интернет
Кашпировский теперь проводит «оздоровительные стримы» на YouTube. Трансляцию посмотрели более 100 тысяч человек
«Из-за коронавируса природа настолько очистилась, что вернулись сеансы Кашпировского».
125
Популярное за три дня
Животные
9
Гость TJ
«Резервный фонд позволяет сегодня раздать россиянам по 20 тысяч рублей»: Сергей Гуриев ответил на вопросы сообщества TJ
Видео и текстовая выдержка.
139
Разборы
Помогу Маргарите Симонян
Посмотрел новый ролик Russia Today про Любовь и порно. И знаете, это действительно круто, смело, дерзко. Но только это не решает проблемы. Как были подозрения, так они и останутся. Есть очень простой способ поставить всех на место и расставить все точки над i. И я готов абсолютно бесплатно, в отличии от Берковой, вам помочь. Я покажу, что нужно…
61
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Yuri Miller

В TikTok обнаружили уязвимость…

Sancobot

В TikTok обнаружили уязвимость…

Yuri Miller

В TikTok обнаружили уязвимость…

Michael Smith

Медсестра, работающая в…

Андрон

Коронавирус выявили у автора…

Андрон

Коронавирус выявили у автора…

Изолированный Лось

Медсестра, работающая в…

Илья Ильин

Медсестра, работающая в…

Inevitable

В TikTok обнаружили уязвимость…

Bad Bear

Медсестра, работающая в…