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13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет, в котором говорится о сексуальных домогательствах.
К основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову утром 14 апреля пришли с обыском. Об этом сам Воронцов сообщил в своём Telegram-канале.
13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет. В нём говорится о сексуальных домогательствах к сотрудницам МВД. Телеканал опубликовал переписку Воронцова с женщиной-полицейским, которую он просит заплатить «натурой и БДСМ-вечеринкой» за консультацию по службе. Кроме того, канал заявил о связях Воронцова с бизнесменом Михаилом Ходорковским и «одиозным политиком» Михаилом Световым.
В марте этого года Воронцов сообщил, что ему предлагали деньги, чтобы он не публиковал информацию о сыне начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова. Сам Воронцов назвал это провокацией с целью дальнейшего обвинения в вымогательстве.
9 апреля RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус. Сам Воронцов рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. Как он утверждает, правоохранительные органы с ним не связывались. Воронцов уточнил, что записи, на которую ссылается RT, нет на стене сообщества — её удалила администрация «ВКонтакте».
Зная страну, рано или поздно к нему должны были придти
Блин, а вот насчёт Светова, я не сторонник физиогномики, но есть что-то такое отталкивающее глядя на него