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Новости
Ольга Щербинина
5132

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» сообщил об обыске у себя дома. Это связано с уголовным делом о фейках про Covid-19 Материал редакции

13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет, в котором говорится о сексуальных домогательствах.

18 комментариев
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​Владимир Воронцов фото с личной страницы «ВКонтакте»

К основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову утром 14 апреля пришли с обыском. Об этом сам Воронцов сообщил в своём Telegram-канале.

У меня в квартире обыск, ломают дверь. Просьба сообщить журналистам и адвокатам.

Владимир Воронцов
основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Обновление 10:25 Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за распространения ложной информации о коронавирусе в «одном из сообществ» во «ВКонтакте». По данным СМИ, поводом для возбуждения дела стала публикация в сообществе «Омбудсмен полиции».

13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет. В нём говорится о сексуальных домогательствах к сотрудницам МВД. Телеканал опубликовал переписку Воронцова с женщиной-полицейским, которую он просит заплатить «натурой и БДСМ-вечеринкой» за консультацию по службе. Кроме того, канал заявил о связях Воронцова с бизнесменом Михаилом Ходорковским и «одиозным политиком» Михаилом Световым.

В марте этого года Воронцов сообщил, что ему предлагали деньги, чтобы он не публиковал информацию о сыне начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова. Сам Воронцов назвал это провокацией с целью дальнейшего обвинения в вымогательстве.

9 апреля RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус. Сам Воронцов рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. Как он утверждает, правоохранительные органы с ним не связывались. Воронцов уточнил, что записи, на которую ссылается RT, нет на стене сообщества — её удалила администрация «ВКонтакте».

RT сообщил о деле против создателя паблика…
Как пишет телеканал, поводом для возбуждения дела стала запись в сообществе «Омбудсмен полиции» во…
tjournal.ru

#обыски #новости

Спасибо за наводку Artem Smirnov
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18 комментариев
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Алый Макс

31

Наказуемые домогательства в стране, где депутат публично призывает насиловать беременную журналистку группой, а его соратник по партии успешно продолжает работать несмотря на десятки пострадавших от его действий женщин?

Не верю. Может они его наградить пришли просто?

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Прошедший якорь

13

 9 апреля RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус.

Какая, сука, удобная статья.

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Насущные Проблемы

Прошедший
2

Даже бумажных стаканчиков не надо.

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Zasad Asdasd

7

Вчера буквально он писал, что могут с обыском вломиться под эту дудку. 

В целом, его поддерживаю, но вчерашний его пост про чувака на вокзале, которого двое гопнуть хотели - отлично показывает, что на процентов  десять он состоит из мусора.

Так что, наверное, это карма. Назвал доходягу терпилой патлатым, неумеющим защищаться? Ну вот ты теперь сам терпила и сам не защитишься, без адвоката открытки, лол) 

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Mr. LoveJoy

–1

Зная страну, рано или поздно к нему должны были придти
Блин, а вот насчёт Светова, я не сторонник физиогномики, но есть что-то такое отталкивающее глядя на него

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Митя Простомолотов

Mr.
1

есть

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Sergey Feiler

Митя
1

Вы просто консервативное быдло 

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Митя Простомолотов

Sergey
0

так мы про внешность же

Ответить

Sergey Feiler

Митя
0

Тогда это называется Эксцентричностью 

Ответить

Митя

Sergey
1

что именно?

Ответить

Sergey Feiler

Митя
0

Светов = эксцентричность

Ответить

Митя

Sergey
0

да просто ебло неприятное

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Mr. LoveJoy

Sergey
0

Вау, надеюсь, что это метаирония
Иначе грустно, что Светов для тебя является тестом на причастность к «консервативному быдлу»

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Dear Moscow,

2

 переписку Воронцова с женщиной-полицейским, которую он просит заплатить «натурой

Лошок какой-то. Полицейский, а такие улики оставляет.

Надо было под видеозапись её между ног щупать — там всегда можно сказать, что ничего не было.

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Alexander Sukhinov

0

Эм, да не лизал он вроде и даже наоборот

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Zasad Asdasd

0

@Ольга Щербинина добавь, что к семье жены тоже пришли

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sony360

0

не суди, да не судим будешь за сексуальные домогательства

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Максим Чистов

–3

Очередной жертва режима который думал что если власти лизать его не тронут xD 

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