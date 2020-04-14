13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет, в котором говорится о сексуальных домогательствах.

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​Владимир Воронцов фото с личной страницы «ВКонтакте»

К основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову утром 14 апреля пришли с обыском. Об этом сам Воронцов сообщил в своём Telegram-канале.

У меня в квартире обыск, ломают дверь. Просьба сообщить журналистам и адвокатам. Владимир Воронцов основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Обновление 10:25 Следственный комитет Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за распространения ложной информации о коронавирусе в «одном из сообществ» во «ВКонтакте». По данным СМИ, поводом для возбуждения дела стала публикация в сообществе «Омбудсмен полиции».

13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет. В нём говорится о сексуальных домогательствах к сотрудницам МВД. Телеканал опубликовал переписку Воронцова с женщиной-полицейским, которую он просит заплатить «натурой и БДСМ-вечеринкой» за консультацию по службе. Кроме того, канал заявил о связях Воронцова с бизнесменом Михаилом Ходорковским и «одиозным политиком» Михаилом Световым.

В марте этого года Воронцов сообщил, что ему предлагали деньги, чтобы он не публиковал информацию о сыне начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова. Сам Воронцов назвал это провокацией с целью дальнейшего обвинения в вымогательстве.