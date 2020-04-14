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13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет, в котором говорится о сексуальных домогательствах.
К основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову утром 14 апреля пришли с обыском. Об этом сам Воронцов сообщил в своём Telegram-канале.
13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет. В нём говорится о сексуальных домогательствах к сотрудницам МВД. Телеканал опубликовал переписку Воронцова с женщиной-полицейским, которую он просит заплатить «натурой и БДСМ-вечеринкой» за консультацию по службе. Кроме того, канал заявил о связях Воронцова с бизнесменом Михаилом Ходорковским и «одиозным политиком» Михаилом Световым.
В марте этого года Воронцов сообщил, что ему предлагали деньги, чтобы он не публиковал информацию о сыне начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова. Сам Воронцов назвал это провокацией с целью дальнейшего обвинения в вымогательстве.
9 апреля RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус. Сам Воронцов рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. Как он утверждает, правоохранительные органы с ним не связывались. Воронцов уточнил, что записи, на которую ссылается RT, нет на стене сообщества — её удалила администрация «ВКонтакте».
Вчера буквально он писал, что могут с обыском вломиться под эту дудку.
В целом, его поддерживаю, но вчерашний его пост про чувака на вокзале, которого двое гопнуть хотели - отлично показывает, что на процентов десять он состоит из мусора.
Так что, наверное, это карма. Назвал доходягу терпилой патлатым, неумеющим защищаться? Ну вот ты теперь сам терпила и сам не защитишься, без адвоката открытки, лол)
Зная страну, рано или поздно к нему должны были придти
Блин, а вот насчёт Светова, я не сторонник физиогномики, но есть что-то такое отталкивающее глядя на него
есть
Вы просто консервативное быдло
так мы про внешность же
Тогда это называется Эксцентричностью
Вау, надеюсь, что это метаирония
Иначе грустно, что Светов для тебя является тестом на причастность к «консервативному быдлу»
переписку Воронцова с женщиной-полицейским, которую он просит заплатить «натурой
Лошок какой-то. Полицейский, а такие улики оставляет.
Надо было под видеозапись её между ног щупать — там всегда можно сказать, что ничего не было.
Очередной жертва режима который думал что если власти лизать его не тронут xD