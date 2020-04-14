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В список попали только те станции, у которых есть не меньше двух вестибюлей.
Московское метро с 14 апреля временно закрыло вестибюли 20 станций, где поток пассажиров снизился в разы, сообщается на сайте метрополитена. Они продолжат работать, но вход в метро и выход в город будут возможны только через расположенные рядом вестибюли.
В список вошли отдельные вестибюли «Черкизовской» и станции Площадь Гагарина МЦК — через них в метро заходят в среднем меньше 15 человек в час. Раньше — более 1300 человек в день, сейчас — менее 200. В вестибюль «Пионерской» вместо 2670 человек в день стало проходить чуть больше 350.
Отмечается, что возле закрытых станций нет большого количества социально-значимых объектов.
Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1
Пионерская (Филёвская линия) – выход 1
Румянцево (Сокольническая линия) – выход 1
Выставочная (Филёвская линия) – выход 4
Озёрная (Солнцевская линия) – выход 1
ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 1
Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1
Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1
Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1
Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2
Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 1
Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 2
Международная (Филёвская линия) – выход 6
Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7
Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5
Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1
Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1
С 15 апреля в Москве и Московской области начнёт действовать пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте.
А зачем? Чтобы народ поплотнее ходил?
вход... и выход... будут возможны только через расположенные рядом станции.
Может, всё-таки вестибюли, а не станции?