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Ольга Щербинина
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Московское метро закрыло вестибюли 20 наименее востребованных станций Материал редакции

В список попали только те станции, у которых есть не меньше двух вестибюлей.

4 комментария
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Московское метро с 14 апреля временно закрыло вестибюли 20 станций, где поток пассажиров снизился в разы, сообщается на сайте метрополитена. Они продолжат работать, но вход в метро и выход в город будут возможны только через расположенные рядом вестибюли.

В список вошли отдельные вестибюли «Черкизовской» и станции Площадь Гагарина МЦК — через них в метро заходят в среднем меньше 15 человек в час. Раньше — более 1300 человек в день, сейчас — менее 200. В вестибюль «Пионерской» вместо 2670 человек в день стало проходить чуть больше 350.

Отмечается, что возле закрытых станций нет большого количества социально-значимых объектов.

Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1

Пионерская (Филёвская линия) – выход 1

Румянцево (Сокольническая линия) – выход 1

Выставочная (Филёвская линия) – выход 4

Озёрная (Солнцевская линия) – выход 1

ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 1

Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1

Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1

Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2

Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 1

Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 2

Международная (Филёвская линия) – выход 6

Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7

Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5

Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1

Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1

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#новости #москва #карантинвроссии #covid19

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4 комментария
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Андрей Путилов

9

А зачем? Чтобы народ поплотнее ходил?

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НечеловеческаяЛогика

Андрей
0

самоизолировались сотрудники

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Олег Мельник

2

вход... и выход... будут возможны только через расположенные рядом станции.

Может, всё-таки вестибюли, а не станции?

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Алёна Кириченко

–1

https://stihi.ru/2020/04/09/10843

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