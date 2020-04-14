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Это связано с ухудшением экономической ситуации и падением платёжеспособности населения из-за последствий пандемии Covid-19.
В 2020 году рост тарифов на связь может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт TelecomDaily. Компания опросила российских операторов фиксированной связи (интернет, телефония, телевидение и другие): 38% респондентов уверены, что стоимость связи вырастет на 10-15%, а 24% прогнозируют повышение более чем на 20%.
В исследовании отмечается, что раньше компании ожидали, что основное влияние на их бизнес окажут «закон Яровой», закон о «суверенном рунете» и повышение НДС. Сейчас же на первый план вышли ухудшение экономической ситуации и падение платёжеспособности населения из-за последствий пандемии Covid-19. Этот фактор назвали главным 76,3% опрошенных. 64% видят риск в росте курсов доллара и евро.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что пользователи ради экономии начнут переходить на более дешёвые тарифы. Гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров предположил, что люди вовсе начнут отказываться от домашнего интернета в пользу мобильного.
Петров напомнил, что на экономические показатели операторов домашнего интернета сейчас оказывает негативное влияние и рост трафика. Он оценил его в 30-50%. Это соответствует годовому приросту и требует от провайдеров инвестиций в модернизацию сети. Но она обойдётся дороже из-за роста курса валют и задержек в поставках оборудования из Китая.
В «Ростелекоме» заявили, что прогнозы о повшении цен делать пока что рано. В «ЭР-Телекоме» отметили, что в 2020 году прогнозируют рост тарифов «на уровне 10-15%». В «Вымпелкоме» не стали комментировать выводы исследования. МТС, «МегаФон», Tele2 отказались от комментариев.
В опросе участвовали 114 руководителей компаний-операторов сотовой связи. В повышении тарифов на услуги связи уверены 84% опрошенных, и только 13% допускают, что они останутся на прежнем уровне. В ноябре 2019 года TelecomDaily прогнозировал, что сотовая связь в 2020 году подорожает минимум на 10%, а агентство Content Review оценивало потенциальный рост в 17-18%.
Платежеспособность населения падает? У народа стало меньше денег? Выход один – повысить еще цены!
Верхний инструмент
Оборудование и поддержка систем в стране в большей степени зарубежная. Растет доллар - растет связь.
Наверное все-таки "рост курса валют" и "падение платежеспособного спроса" – разные причины, вам так не кажется?
Возможно что речь идёт о снижении количества абонентов на дорогих тарифах и переход их на более дешёвые, в связи с чем они хотят поднять цены. Хоть шерсти клок
Что не отменяет тот факт, что "убытки" будут оплачивать физ. лица. Т.е. ты, я, вон тот парень, постящий очень милых котиков и т.п. И проблема в том, что ты будешь оплачивать убытки ну...процентов 80 (цифру взял с потолка) компаний, оказавшихся в такой же ситуации. И как бы я не против в какой-то мере помочь относительному ИП, который оказался в тяжелой ситуации, или небольшой кофейне, которая обеспечивает честной работой пять работяг, но...боюсь, например у меня денег помогать всем просто не хватит.
С другой стороны – А КУДА Я ДЕНУСЬ АХАХАХАХ (громогласный смех, перерастающий в рыдания).
Ну так а чего удивляться после запрета импорта дешёвого бензина? Так и будет, бизнес страдает - страдания размазывают на всех граждан
А, вот мы наконец подошли к сути!
Одно дело, когда это как-то регулируется на законодательном уровне (те же запреты через нормативные, нормативно-правовые акты и т.д. и т.п.). Тогда мы четко знаем, в кого тыкать пальчиком и кричать, что он злая редисонька и вытаскивает из нашего кармана последний(нее?) смузи.
Другое – когда это делают те же операторы связи, производители продуктов, одежды. Тут вроде даже и непонятно, на кого орать. Остается только на стенку в своей комнате.
Как непонятно? Понятно - ФАС. Если они не против, значит фактически есть добро сверху на всё это безобразие.
"Ой, а мы не видели, что же вы не сказали?" "А хоть кто-нибудь пожаловался?" "А вот в Америке вообще негров линчуют и интернет у них дорогой!"
Действительно, все ведь должны встать на твоё место и подстроиться лишь бы тебе денег на всё хватало.
Да, согласен, потерпим, оплатим все убытки. Только сразу как поможем глубокоуважаемому Сечину убытки компенсировать, связанные с сокращением добычи. А потом и остальным поможем!
Иронизируешь так, как будто в итоге именно это ты делать и не будешь, кек
Да тут только иронизировать и остается, иначе все вообще беспросветно
Мне тоже понравилось, что «рост цен ожидается в связи с падением платежеспособности населения». Я, наверное, болел, когда все проходили эту тему в школе.
Можно продавать миллиону с наценкой в рубль или можно продавать ста тысячам с наценкой в 10 рублей, чтобы выйти на окупаемость, например.
Они там в пресс-релизе называют происходящее ПЕРИОДОМ ВЫХОДНЫХ.
Гениально же.
Как можно ожидать что-то, что сам назначаешь? это же не стихийное бедствие какое-то. Говорите прямо: увеличим тариф на 10% из-за невменяемых требований власти и обвала курса рубля
Верхний инструмент
Потому что это либо делает весь рынок сразу, либо не делает никто. Все смотрят друг на друга и боятся сделать шаг.
то есть они заканчивали когда-то?
Нефтяной щит
На ТЖ пользователи все как один говорят, что не пользуются торрентами и приобретают только легальный контент.
"Гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров предположил, что люди вовсе начнут отказываться от домашнего интернета в пользу мобильного."
И это гендиректор провайдера, его видимо не смущает, что интернетом в квартире пользуется вся семья, и домашний интернет+роутер единственный выход в данном случае. Благодаря таким гендиректорам и растут цены на ровном месте
ухудшение экономической ситуации и падение платёжеспособности населения из-за последствий пандемии Covid-19
@
38% респондентов уверены, что стоимость связи вырастет на 10-15%, а 24% прогнозируют повышение более чем на 20%
Опыт вождя переняли — дают асимметричный ответ на проблему!
Клин клином вышибают, так сказать.
Мне ровно вчера звонили из мегафона с "индивидуальным предложением" безлимитного интернета, которое дороже, чем весь мой тариф.
Просто нам нужен закон о планомерном повышении цен на все услуги и товары раз в 6 месяцев на 20%. И все, problem solved. (Депутаты, не благодарите)