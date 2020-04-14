Прямой эфир
Всего случаев заболевания — 21 102.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России выросло до 21 102, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 2774 новых случая заболевания в 51 регионе. 22 человека умерли, 224 — выздоровели.
За всё время зафиксировано 21 102 случая заболевания коронавирусом в 82 регионах. 1694 человека выздоровели, 170 умерли. Также оперштаб отчитался, что в России провели более 1,4 миллиона тестов на вирус.
Лидер по числу заболеваний — Москва (13 002), на втором месте — Московская область (2315), на третьем месте — Петербург (799).
Кстати, предлагаю в конце новости добавлять, сколько вчера было больных за сутки. Чтобы следить за прогрессом
Может ещё график строить?
Да, займись этим. Будешь ответственным, вечером приду со школы проверю
Откуда ты придёшь? Школы закрыты.
С какой школы?
Лихачёв же где-то учится
Кто такой Лихачев?
Просторный
Бан
Может ещё график строить?
Яндекс строит. Данные у них, судя по всему, те же самые.
Свойственный корабль
дай ссылку
Вчера было +2558.
Сегодня +2774.
Цифры чёт странные какие-то.
Завтра 2882
2992, , ты не умеешь в тесты на icq
Прям это и хотел написать. Потому что каждый раз приходится возвращаться кпредыдущей стате для сравнения
Всего случаев заболевания — 21 102.
*Всего ВЫЯВЛЕННЫХ случаев заболевания - 21 102.
Коми +97. Проснулись.
22 человека умерли за сутки
Им было по 155 лет, куча хронических заболеваний, на них упало по самолёту, а корона вообще им жизнь продлевала.
к и б е р э с п р е с с о
Умножайте на 6.
Татарский череп
На шесть тысяч миллиардов детей съеденных лично путиным
Извините, каждый раз от этого стиля постов:
Это что?
Pathologic жи
Надо поиграть
сейчас идеальное время для этого, вряд ли будет иммерсивность лучше))
В москве 148.....9 немного пробежали мимо мема
Надо уезжать в Чечню, у них в стране никто не болеет
___
Лол, не увидел их:))
Все умрем
Шашлыки популярны не только в москве
Минус от шашлычника с ковидом? Сори бро
Ну Москва открытый город, люди разъезжаются по регионам. И разносят чуму
Почтовый чайник
Министр здравоохранения Кировской области сообщил, что причина резкого роста числа заболевших коронавирусом в регионе связана с возвращением жителей из городов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
В Брянске 140 положительных , что-то не вижу тут , типо сделали 4000 тестов
Сюда попадают лабораторно подтвержденные выявления. В Брянске выявили позавчера, отправили в Новосибирск для подтверждения. Вон, в Коми очень долго подтверждали, хотя уже ясно было на прошлой неделе.
Это автоматизированная публикация, или вы руками каждый день их пишете?
Хм... Где же в этом столбике Россия🤔
Опять Тверская область молодец никто не заразился ай да мы. Имеем прогрессию и в хвост и в гриву. Позор