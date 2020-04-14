Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
7038

В России зафиксировали 2774 новых случаев заболевания Covid-19. 22 человека умерли за сутки Материал редакции

Всего случаев заболевания — 21 102.

68 комментариев
В закладки

Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России выросло до 21 102, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 2774 новых случая заболевания в 51 регионе. 22 человека умерли, 224 — выздоровели.

За всё время зафиксировано 21 102 случая заболевания коронавирусом в 82 регионах. 1694 человека выздоровели, 170 умерли. Также оперштаб отчитался, что в России провели более 1,4 миллиона тестов на вирус.

Лидер по числу заболеваний — Москва (13 002), на втором месте — Московская область (2315), на третьем месте — Петербург (799).

#новости #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
Создатель паблика «Омбудсмен полиции» сообщил об обыске у себя дома. Это связано с уголовным делом о фейках про Covid-19
13 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил про него сюжет, в котором говорится о сексуальных домогательствах.
2
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 68, "likes": 15, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 158977, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Apr 2020 10:31:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Конструктор сайтов Nethouse
3 месяца обслуживания сайта по тарифу «Магазин» и домен RU/РФ за 499 рублей
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
68 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Наим Алиев

31

Кстати, предлагаю в конце новости добавлять, сколько вчера было больных за сутки. Чтобы следить за прогрессом

Ответить

Почтовый чайник

Наим
7

Может ещё график строить?

Ответить

Наим Алиев

Почтовый
73

Да, займись этим. Будешь ответственным, вечером приду со школы проверю

Ответить

Почтовый чайник

Наим
3

Откуда ты придёшь? Школы закрыты.

Ответить

Берг

Почтовый
36

Школа жизни

Ответить

Атлант поправил плечи

Наим
1

С какой школы? 

Ответить

Наим Алиев

Атлант
2

Лихачёв же где-то учится

Ответить

Атлант поправил

Наим
–2

Кто такой Лихачев? 

Ответить

Просторный

Атлант
2

Бан

Ответить

Атлант поправил

Простор…
0

за щеку тебе положил 

Ответить

Наим Алиев

Атлант
0

Якорь комитета

Ответить

Dear Moscow,

Наим
0

 Лихачёв же где-то учится

Он готовится сдавать ЕГЭ в противогазе.

Ответить

Michael Smith

Наим
1

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/

Russia Coronavirus: 21,102 Cases and 170 Deaths…
Russia Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day…
www.worldometers.info
Ответить

Алексей Иванов

Наим
0

Графики уже есть на других сайтах

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/

Russia Coronavirus: 21,102 Cases and 170 Deaths…
Russia Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day…
www.worldometers.info
Ответить

Dear Moscow,

Почтовый
2

 Может ещё график строить?

Яндекс строит. Данные у них, судя по всему, те же самые. 

Ответить

Свойственный корабль

Dear
0

дай ссылку

Ответить

Dear Moscow,

Свойственный
2

https://yandex.ru/maps/covid19

Ответить

bor_vn

Наим
2

И веселое видео с животными

Ответить

Ислам Маммеев

Наим
0

Вчера было +2558.
Сегодня +2774.
Цифры чёт странные какие-то.

Ответить

Владимир Василенко

Ислам
1

Завтра 2882

Ответить

Gregory Galperin

Владимир
0

2992, , ты не умеешь в тесты на icq

Ответить

Владимир Василенко

Gregory
2

2882
2+8/8+2
10/10
1
Путин умножает 1 на 0
Россия вылечилась

Ответить

Dmitry Sursin

Наим
0

Отчёты для кого делали?

Ответить

Master Oogway

Наим
0

Прям это и хотел написать. Потому что каждый раз приходится возвращаться кпредыдущей стате для сравнения

Ответить

Jenny Smith

Наим
0

гугл.календарь заведи.

Ответить

Максим Чистов

15

Всего случаев заболевания — 21 102.

*Всего ВЫЯВЛЕННЫХ  случаев заболевания - 21 102.

Ответить

Madao

Максим
2

Сколько пишут об этом — тж похуй. Казалось бы, только шаблон поменяй. 

Ответить

Артём Мазанов

14

Коми +97. Проснулись.

Ответить

Татарский череп

Артём
3

Прочитали комментарии на тж

Ответить

Mezzo Deesa

13

 22 человека умерли за сутки

Им было по 155 лет, куча хронических заболеваний, на них упало по самолёту, а корона вообще им жизнь продлевала.

Ответить

Начальный Абдужаббор

3

Всего случаев заболевания — .

Доброе утро, Ольга! Передаю метафизический двойной эспрессо, и желаю хорошего дня!

Ответить

Evgeniy Smirnov

Начальный
4

к и б е р э с п р е с с о

Ответить

Антон Сциталов

Evgeniy
0

КиберЭксПрессо

Ответить

Татарский череп

Начальный
0

N

Ответить

Роберт Петросян

–1

Умножайте на 6.

Ответить

Татарский череп

Роберт
–2

На шесть тысяч миллиардов детей съеденных лично путиным

Ответить

Насущные Проблемы

Татарский
1

че блять

Ответить

Татарский череп

Насущные
0
Ответить

Эмиль Рубанов

1

Извините, каждый раз от этого стиля постов:

Ответить

Roman Persianinov

Эмиль
2

Это что?

Ответить

Эмиль Рубанов

Roman
1

Pathologic жи

Ответить

Roman Persianinov

Эмиль
2

Надо поиграть

Ответить

Эмиль Рубанов

Roman
1

сейчас идеальное время для этого, вряд ли будет иммерсивность лучше))

Ответить

Татарский череп

Roman
0

Задрот

Ответить

Дмитрий Сафронов

1

В москве 148.....9 немного пробежали мимо мема

Ответить

Линейный ихтиандр

Дмитрий
2
Ответить

Егор Ярко

1
Ответить

Владимир Василенко

1

Надо уезжать в Чечню, у них в стране никто не болеет
___
Лол, не увидел их:))
Все умрем

Ответить

Роберт Петросян

Владимир
0

Рамзанка Дыров так сказал

Ответить

Jenny Smith

Владимир
0

в Беларусь же.

Ответить

Сайрес Смит

0

Шашлыки популярны не только в москве

Ответить

Сайрес Смит

Сайрес
1

Минус от шашлычника с ковидом? Сори бро

Ответить

Владимир Василенко

Сайрес
0

Ахахха

Ответить

Это не шутки

Сайрес
0

Ну Москва открытый город, люди разъезжаются по регионам. И разносят чуму 

Сотовые абоненты уезжают из Москвы
Они пережидают эпидемию коронавируса на дачах и возвращаются домой из-за потери работы
www.vedomosti.ru
Ответить

Почтовый чайник

Это
0

Министр здравоохранения Кировской области сообщил, что причина резкого роста числа заболевших коронавирусом в регионе связана с возвращением жителей из городов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

51 пациент с коронавирусом: министр…
Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев сообщил о резком росте в регионе числа…
kirov-portal.ru
Ответить

Skoi Skoi

0

В Брянске 140 положительных , что-то не вижу тут , типо сделали 4000 тестов

Ответить

German Times

Skoi
2

Сюда попадают лабораторно подтвержденные выявления. В Брянске выявили позавчера, отправили в Новосибирск для подтверждения. Вон, в Коми очень долго подтверждали, хотя уже ясно было на прошлой неделе.

Ответить

Почтовый чайник

Skoi
1

140 положительных

предварительных?

Ответить

progeras

0

Это автоматизированная публикация, или вы руками каждый день их пишете?

Ответить

Brown Zweig

progeras
0

Руками пишут, Ширяев не написал автоматический скрипт для новостей

Ответить

Andrew Kostin

0

Коми камбек

Ответить

Andrew Roz

0

Стабильность снова.

Ответить

Егор Музыка

0

Новосибирск, как всегда мимо!) уже сомневаюсь, что это миллионник)

Ответить

Nikolay T

0

Хм... Где же в этом столбике Россия🤔

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Nikolay
0

  8 человек. Хоть гдето Россия не в топе Ковид-19

Ответить

Вадим Милославский

0

Опять Тверская область молодец никто не заразился ай да мы. Имеем прогрессию и в хвост и в гриву. Позор

Ответить

Грузинский Мурод

–1

Нам всем пи#@ец

Ответить

Почтовый чайник

Грузинский
0

Ты рептилоид с Марса, что ли?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Дизайн и архитектура
Крупнейшие города СССР перед его распадом наглядно
Нарисовал инфографику, наглядно показывающую силуэты 30 крупнейших по численности населения городов СССР перед его распадом в сравнении с актуальными данными.
226
Интернет
Минкомсвязи выпустило приложение для выдачи цифровых пропусков. Его рейтинг уже обрушили
Перед «регистрацией выхода из дома» сервис просит паспортные данные, адрес проживания, селфи и отчёт о самочувствии.
215
Гость TJ
«Резервный фонд позволяет сегодня раздать россиянам по 20 тысяч рублей»: Сергей Гуриев ответил на вопросы сообщества TJ
Видео и текстовая выдержка.
141
Популярное за три дня
Интернет
Московская cтудия моушн-дизайна создаёт футуристичные видео о режиме самоизоляции и цифровых пропусках
Альтернативная реальность с ворующими туалетную бумагу осьминогами, робопсом-доставщиком еды и ходячей полицейской машиной.
26
Животные
9
Гость TJ
«Резервный фонд позволяет сегодня раздать россиянам по 20 тысяч рублей»: Сергей Гуриев ответил на вопросы сообщества TJ
Видео и текстовая выдержка.
141
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Овжешко Пожежниченко

В России зафиксировали 2774…

Дмитрий Чернышов

Создатель паблика «Омбудсмен…

Антон Сциталов

В России зафиксировали 2774…

Yuri Miller

Исследование: российские…

Пластиковое Окно

В TikTok обнаружили уязвимость…

Yuri Miller

Запись в подсайте Twitter

Yuri Miller

Запись в подсайте Twitter

Атлант поправил…

В России зафиксировали 2774…

Orlove

В России зафиксировали 2774…

Orlove

В России зафиксировали 2774…

Madao

В России зафиксировали 2774…

Эмиль Рубанов

В России зафиксировали 2774…

German Times

В России зафиксировали 2774…

George Weiler

В TikTok обнаружили уязвимость…

Yuri Miller

В TikTok обнаружили уязвимость…

Nikolay T

В России зафиксировали 2774…

Yuri Miller

В TikTok обнаружили уязвимость…

George Weiler

Исследование: российские…

Sam Lowry

Bloomberg: флагманские iPhone…