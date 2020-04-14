По данным СМИ, дело возбудили против создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. К нему уже пришли с обыском.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за распространения ложной информации о коронавирусе в «одном из сообществ» во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает СК, 2 апреля неустановленное лицо от имени пользователя «Владимир Воронцов» разместило «заведомо ложную информацию об обстоятельствах, а именно о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку». Как пишет ТАСС, поводом для возбуждения дела стала публикация в сообществе «Омбудсмен полиции».

Дело возбудили по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

Источник ТАСС рассказал, что дело возбудили именно против Воронцова. Адвокат создателя «Омбудсмена полиции» Сергей Бадамшин уточнил, что у его подзащитного пока нет никакого статуса по уголовному делу. «Он не подозреваемый и не обвиняемый», — добавил адвокат. В Квартиру к Воронцову уже пришли с обыском. Позже с обыском пришли и к родителями супруги Воронцова.

Владимир Воронцов Фото с его страницы во «ВКонтакте»

9 апреля RT сообщил об административном деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус. Воронцов рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. Как заявили журналистам, поводом для этого дела тоже стала запись в которой сообщалось, что «в институте ФСБ Петербурга 70% заболевших коронавирусной инфекцией».