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Но пока это касается только «Азбуки вкуса» и «Перекрёстка» в Москве и Петербурге.
«Яндекс.Карты» добавили функцию показа очереди в супермаркетах, сообщили TJ в компании. Увидеть размер очереди можно в веб-версии сервиса. Рядом с названием магазина видно оценку: «нет очереди», «небольшая», «большая». В мобильное приложение «Карт» и в «Яндекс.Навигатор» функцию пообещали добавить позже.
К проекту подключили 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрёстка» в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время к нему присоединится «Альфа-Банк» с 400 отделениями по всей России.
Информацию о количестве посетителей «Яндексу» передают сами партнёры. Они фиксируют количество людей с помощью датчиков или систем контроля очереди. К проекту могут подключиться и другие компании, для этого надо оставить заявку.
В ближайшее время компания планирует выделить организации, которые сообщают данные об очередях, специальной иконкой и добавить их в раздел «Яндекс.Карт» «Коронавирус».
Это ещё полбеды. Встаёшь в очередь в 2 метрах от предыдущего, и обязательно приходит даун, который пытается пролезть в образовавшееся окно. Причём практически всегда это человек возраста 40+, по моим наблюденим.
У меня такое было. Чел сказал: "Ой, а Вы тут стоите? А почему так далеко?".
Административный блик
Ну вот типа того. Вчера в Перекрестке аж охуел от такой тупорылости.
В гуглмэпс есть функция "загруженность", по которой вполне можно ориентироваться
хрень, пока туда доберешься, все поменяется
Можно сделать прогноз очереди на час вперед, тогда твой кейс решится
Ну всё, теперь ещё нужно добавить размер очереди к мамке <подставить_нужного_ОПа> и коронавирус побеждён.
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