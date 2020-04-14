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Ольга Щербинина
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«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах Материал редакции

Но пока это касается только «Азбуки вкуса» и «Перекрёстка» в Москве и Петербурге.

14 комментариев
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«Яндекс.Карты» добавили функцию показа очереди в супермаркетах, сообщили TJ в компании. Увидеть размер очереди можно в веб-версии сервиса. Рядом с названием магазина видно оценку: «нет очереди», «небольшая», «большая». В мобильное приложение «Карт» и в «Яндекс.Навигатор» функцию пообещали добавить позже.

К проекту подключили 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрёстка» в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время к нему присоединится «Альфа-Банк» с 400 отделениями по всей России.

Информацию о количестве посетителей «Яндексу» передают сами партнёры. Они фиксируют количество людей с помощью датчиков или систем контроля очереди. К проекту могут подключиться и другие компании, для этого надо оставить заявку.

В ближайшее время компания планирует выделить организации, которые сообщают данные об очередях, специальной иконкой и добавить их в раздел «Яндекс.Карт» «Коронавирус».

#новости #яндекс #карантинвроссии #covid19

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14 комментариев
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Административный блик

3

Кстати, про очереди это отдельный рофл, где показывается народное русское "НА ОТЪЕБИСЬ". Нахерачили наклейки на пол с "Соблюдайте два метра", но при этом на расстоянии вытянутой руки сбоку стоит уже другой человек в соседней очереди. 

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alexferman

Административный
7

Это ещё полбеды. Встаёшь в очередь в 2 метрах от предыдущего, и обязательно приходит даун, который пытается пролезть в образовавшееся окно. Причём практически всегда это человек возраста 40+, по моим наблюденим.

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Sergey Grigor'ev

alexferman
2

У меня такое было. Чел сказал: "Ой, а Вы тут стоите? А почему так далеко?".

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Mikki Rurk

alexferman
0

Жиза(

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Марк Варламов

Административный
3
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Административный блик

Марк
0

Ну вот типа того. Вчера в Перекрестке аж охуел от такой тупорылости. 

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Региональный пришелец

Административный
1

Жиза. Россия вперде

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Mikki Rurk

1

В гуглмэпс есть функция "загруженность", по которой вполне можно ориентироваться

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Владислав Сурков

0

хрень, пока туда доберешься, все поменяется 

Ответить

Павел Тявин

Владислав
0

Можно сделать прогноз очереди на час вперед, тогда твой кейс решится

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Арнольд Герасимович Дыня

0

на Николо Урюпино нет очереди, поеду пожалуй туда

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Dear Moscow,

0

Ну всё, теперь ещё нужно добавить размер очереди к мамке <подставить_нужного_ОПа> и коронавирус побеждён.

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Комментарий удален

Алёна Кириченко

–4

https://stihi.ru/2020/04/12/4488

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Алёна Кириченко

–4
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