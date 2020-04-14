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Ольга Щербинина
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«Правительство и в самые ясные дни о них не думает»: Руслан Усачев передал миллион рублей на помощь бездомным Материал редакции

Деньги пойдут на работу благотворительной организации «Ночлежка».

11 комментариев
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Видеоблогер Руслан Усачев выпустил ролик о бездомных в период пандемии коронавируса, где рассказал, что перевёл миллион рублей «Ночлежке» — организации, которая помогает людям, живущим на улице.

Усачев пояснил, что хотел сказать о тех, о ком «правительство и в самые ясные дни не думает» — людях, которые не могут соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому что у них нет дома. Блогер подчеркнул, что «Ночлежка» — «негосударственный фонд, без вип-покровителей, с прозрачной отчётностью».

Наверное, можно сейчас закрыть глаза, пока они будут сами пытаться выжить условиях, когда закрыты кафе, и нет возможности питаться выброшенной едой, пока по соображениям безопасности или нехватки персонала закрыты многие пункты приёма бездомных. Потом открыть глаза и убедиться, что их всех убила болезнь, которую мы с вами привезли из-за границы. В Китай и Италию на праздниках точно не они ездили.

Руслан Усачев
блогер
Руслан Усачев @usachevruslan
Думаю я не один, кто испытывает богатую палитру неприятных эмоции, глядя на то, чем оборачивается борьба с коронавирусом в стране. Постоянные сообщения со всех концов страны о том, что в больницах не хватает средств защиты для пациентов и врачей, которые своей жизнью рискуют.…
Думаю я не один, кто испытывает богатую палитру неприятных эмоции, глядя на то, чем оборачивается борьба с коронавирусом в стране. Постоянные сообщения со всех концов страны о том, что в больницах не хватает средств защиты для пациентов и врачей, которые своей жизнью рискуют. Многие сейчас стараются помочь напрямую больницам или через фонды.
Я верю и надеюсь, пусть и с опасным запозданиям, но наше правительство закроет все потребности медицинского сектора. Ведь мы налоги платим на это, постоянно слушаем про какие-то огромные фонды благосостояния. Кажется, сейчас наступил тот самый черный день.

Но я хотел бы сказать о тех, о ком наше правительство и в самые ясные дни не думает. О тех, кто при всем желание не сможет соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому никакого дома нет. Об огромном числе бездомных, которые сейчас остались на пустых улицах.

Наверное, можно сейчас закрыт глаза, пока они будут сами пытаться выжить условиях, когда закрыты кафе, и нет возможноти питаться выброшенной едой, пока по соображениям безопасности или нехватки персонала закрыты многие пункты приема бездомных. Потом открыть глаза и убедиться, что их всех убила болезнь, которую мы с вами привезли из-за границы. В Китай и Италию на праздниках точно не они ездили.

Но это как-то жестоко по моим представлениям. Поэтому я, записывая это видео, решил отступить от своего правила не озвучивать какие-либо свои благотворительные порывы. Я перевел 1 миллион рублей питерскому фонду @nochlezhka. Негосударственный фонд, без вип-покровителей, с прозрачной отчетность, который просто помогает людям. Мне показалось это правильным сейчас.

Во время эпидемий среди бездомных наблюдается высокая смертность, поскольку в их числе много людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. По разным данным политиков и социологов, людей без места жительства в России набирается от 1,5 до 5 миллионов. По подсчётам «Ночлежки», бездомных только в Петербурге — 50-60 тысяч, в Москве — 150 тысяч.

6 апреля «Ночлежка» запустила акцию «Ты не один» в поддержку бездомных. Волонтёры оставили 120 наборов с товарами первой необходимости на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. В акции может принять участие любой желающий. В организации отметили, что без учёта антисептика такой набор будет стоить 400-500 рублей.

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#новости #карантинвроссии #covid19 #благотворительность #блогеры

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11 комментариев
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Vitaliy Vitaliev

16

Все правильно сделал, сейчас многие остались в бедственном положении - особенно приюты для животных! Раньше люди приезжали - гуляли с собаками, привозили еду, сейчас этого стало намного меньше и приюты выживают как могут. Никогда не переводил деньги в приют, но  теперь сделал это, и все советую - выбрать один из них и немного помочь в такие сложные времена :( 

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Сергей Громов

4

Молодец!

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Владимир Земсков

3

Моё почтение.

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Spect

2

А ещё почти никто не обращает внимание на жизнь таджикских, узбекских и киргизских рабов в условиях закрытых границ и карантина. 

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Словесный Интервент

Spect
0

Стройки вроде бы не закрывали, доставку тоже. Всякие жилищники тоже работают.

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Pierrot

–4

Пиарится на беде других, как и полагается леволиберальному жидёнку

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Татарский череп

0

Уважение Руслану

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Илья Утёнков

0

Твитерские подъехали

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Административный блик

0

Я смотрю Руслан Усачев желает стать пятой колонной.

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Артем Кихтёв

0

Молодец, но непонятно зачем сумму озвучил.

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Словесный Интервент

0

Руслану уважение, что не только словом, но и делом поддержал нуждающихся в помощи людей. 

p.s. А raid shadow legends хорошо за рекламу платит)

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