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Деньги пойдут на работу благотворительной организации «Ночлежка».
Видеоблогер Руслан Усачев выпустил ролик о бездомных в период пандемии коронавируса, где рассказал, что перевёл миллион рублей «Ночлежке» — организации, которая помогает людям, живущим на улице.
Усачев пояснил, что хотел сказать о тех, о ком «правительство и в самые ясные дни не думает» — людях, которые не могут соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому что у них нет дома. Блогер подчеркнул, что «Ночлежка» — «негосударственный фонд, без вип-покровителей, с прозрачной отчётностью».
Во время эпидемий среди бездомных наблюдается высокая смертность, поскольку в их числе много людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. По разным данным политиков и социологов, людей без места жительства в России набирается от 1,5 до 5 миллионов. По подсчётам «Ночлежки», бездомных только в Петербурге — 50-60 тысяч, в Москве — 150 тысяч.
6 апреля «Ночлежка» запустила акцию «Ты не один» в поддержку бездомных. Волонтёры оставили 120 наборов с товарами первой необходимости на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. В акции может принять участие любой желающий. В организации отметили, что без учёта антисептика такой набор будет стоить 400-500 рублей.
Все правильно сделал, сейчас многие остались в бедственном положении - особенно приюты для животных! Раньше люди приезжали - гуляли с собаками, привозили еду, сейчас этого стало намного меньше и приюты выживают как могут. Никогда не переводил деньги в приют, но теперь сделал это, и все советую - выбрать один из них и немного помочь в такие сложные времена :(
А ещё почти никто не обращает внимание на жизнь таджикских, узбекских и киргизских рабов в условиях закрытых границ и карантина.
Стройки вроде бы не закрывали, доставку тоже. Всякие жилищники тоже работают.
Руслану уважение, что не только словом, но и делом поддержал нуждающихся в помощи людей.
p.s. А raid shadow legends хорошо за рекламу платит)