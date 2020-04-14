Главное из доклада российских экономистов о последствиях пандемии Covid-19.

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Российские экономисты оценили возможные масштабы экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и высказались о необходимых мерах по борьбе с ним. По результатам обсуждения фонд Либеральная миссия подготовил доклад «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики».

Авторы доклада: Наталья Акиндинова, Сергей Алексашенко, Олег Вьюгин, Владимир Гимпельсон, Евсей Гурвич, Сергей Гуриев, Владислав Иноземцев и Константин Сонин.

TJ приводит основные тезисы из доклада:

Нынешний кризис, вероятно, стал самым серьёзным вызовом для России за последние 20 лет. Мировой экономике грозит падение ВВП до 3%, а российской — до 9%;

Россия оказалась «под двойным ударом», пишут авторы доклада. С одной стороны, введены ограничения из-за карантина, с другой — упали цены на нефть и сократилась добыча сырья;

В отличие от предыдущих кризисов, в этот раз принудительно сокращается экономическая активность компаний и потребительская активность населения. Всё это ведёт к резкому падению спроса и доходов населения и затрагивает прежде всего сферу услуг, где сосредоточена большая часть компаний среднего и малого бизнеса;

Российскому правительству придётся решать три задачи: замещать выпадающие нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, а также искать деньги на прямую поддержку экономики.



Что делать

Сергей Алексашенко, бывший заместитель председателя Банка России:



Решения правительства должны быть краткосрочными, ориентированными на 8-10 недель, так как «никто сегодня не понимает глубины и структуры российского кризиса» и «возможно, завтра придется помогать тем, о ком мы сегодня не слышим». Алексашенко предложил предоставить малым и средним предприятиям, выручка которых с марта по апрель сократилась более чем на 50%, кредит в размере 80% от выплаченной в эти месяцы зарплаты. Пенсионерам нужно дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей каждый месяц и выделять каждой семье дотацию в 2 тысячи рублей на оплату коммунальных платежей.





Решения правительства должны быть краткосрочными, ориентированными на 8-10 недель, так как «никто сегодня не понимает глубины и структуры российского кризиса» и «возможно, завтра придется помогать тем, о ком мы сегодня не слышим». Алексашенко предложил предоставить малым и средним предприятиям, выручка которых с марта по апрель сократилась более чем на 50%, кредит в размере 80% от выплаченной в эти месяцы зарплаты. Пенсионерам нужно дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей каждый месяц и выделять каждой семье дотацию в 2 тысячи рублей на оплату коммунальных платежей. Сергей Гуриев, профессор экономики Sciences Po, Париж:



Государство должно помогать гражданам. Всем взрослым — выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц во время карантина, пенсионерам — удвоить пенсии. Плату за услуги ЖКХ взимать не нужно, если она не превышает 5 тысяч рублей, а если превышает, то взимать разницу. Малому и среднему бизнесу необходимы безвозвратные субсидии взамен кредитов.





Государство должно помогать гражданам. Всем взрослым — выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц во время карантина, пенсионерам — удвоить пенсии. Плату за услуги ЖКХ взимать не нужно, если она не превышает 5 тысяч рублей, а если превышает, то взимать разницу. Малому и среднему бизнесу необходимы безвозвратные субсидии взамен кредитов. Константин Сонин, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ:



Недостаточная помощь гражданам может привести к социальному возмущению, поэтому всем гражданам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в апреле-мае, а потом — летом и осенью.





Недостаточная помощь гражданам может привести к социальному возмущению, поэтому всем гражданам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в апреле-мае, а потом — летом и осенью. Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества:



В отраслях с высоким числом занятых следует отменить взимание НДС (прежде всего это касается общепита, пассажирских перевозок и сферы гостиничных услуг). «Учитывая степень коррупционности российской экономики», прямые выплаты гражданам нужно предпочитать любым другим мерам, поскольку отследить прямые выплаты проще. Списывать долги за неуплату ЖКХ или какие-либо другие платежи — ошибочно. Вместо этого нужно освободить граждан от штрафов и пеней на срок до полугода, а потом позволить погасить долги по специальному графику без дополнительных начислений.





В отраслях с высоким числом занятых следует отменить взимание НДС (прежде всего это касается общепита, пассажирских перевозок и сферы гостиничных услуг). «Учитывая степень коррупционности российской экономики», прямые выплаты гражданам нужно предпочитать любым другим мерам, поскольку отследить прямые выплаты проще. Списывать долги за неуплату ЖКХ или какие-либо другие платежи — ошибочно. Вместо этого нужно освободить граждан от штрафов и пеней на срок до полугода, а потом позволить погасить долги по специальному графику без дополнительных начислений. Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ:



Выплата пособия по безработице должна быть максимально простой и доступной всем безработным вне зависимости от наличия и типа предыдущей занятости (в том числе для ИП, неформально занятых и так далее). Размер выплат нужно увеличить минимум на четверть и продлить до августа при условии отсутствия работы.



Все участники обсуждения считают необходимым расширение поддержки малому и среднему бизнесу, а также гражданам. На борьбу с кризисом призвали выделить минимум 4% ВВП (около 4,5 триллиона рублей). Нынешние меры поддержки со стороны правительства авторы доклада считают недостаточными.

Часть авторов уверена, что малый и средний бизнес не сможет расплатиться по предоставленным отсрочкам даже через полгода, поэтому бюджет должен взять на себя издержки при условии, что предприятия выполнят ряд условий (например, сохранят занятость).Крупные предприятия предлагается поддерживать сдержанно, в основном через кредиты.