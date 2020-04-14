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Главное из доклада российских экономистов о последствиях пандемии Covid-19.
Российские экономисты оценили возможные масштабы экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и высказались о необходимых мерах по борьбе с ним. По результатам обсуждения фонд Либеральная миссия подготовил доклад «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики».
Авторы доклада: Наталья Акиндинова, Сергей Алексашенко, Олег Вьюгин, Владимир Гимпельсон, Евсей Гурвич, Сергей Гуриев, Владислав Иноземцев и Константин Сонин.
TJ приводит основные тезисы из доклада:
Что делать
Все участники обсуждения считают необходимым расширение поддержки малому и среднему бизнесу, а также гражданам. На борьбу с кризисом призвали выделить минимум 4% ВВП (около 4,5 триллиона рублей). Нынешние меры поддержки со стороны правительства авторы доклада считают недостаточными.
Часть авторов уверена, что малый и средний бизнес не сможет расплатиться по предоставленным отсрочкам даже через полгода, поэтому бюджет должен взять на себя издержки при условии, что предприятия выполнят ряд условий (например, сохранят занятость).Крупные предприятия предлагается поддерживать сдержанно, в основном через кредиты.
TJ общался с представителями малого бизнеса о том, как они переживают карантин.
легче погрузить в самолёт эти 4,5 триллиона и съехаться из этой грязной, ненавистной рашки. Что уже, кстати, и сделано. Помните, историю с вывозом золота из Шереметьево несколько недель назад?
Гигантский самолет
Помните, историю с вывозом золота из Шереметьево несколько недель назад?
Нет. Что за новость?
удвоить пенсии
Охуенные решения, лол. Разрыв между ними станет ещё больше.
Я не понимаю, какого хуя пенсионерам что-то выделять нужно? Они не работают и под сокращение не подпадают, за год рост цен не будет настолько критичным что им прямо вот щас надо выплачивать по 5к. Эти деньги можно направить на выплаты молодым специалистам.
Я считаю раздавать деньги это полный бред. Во-первых активизируются мошенники, потому что легкие деньги люди готовы легко отдавать. Во-вторых, ок, эти выплаты это непрямо спонсирование бизнеса, но давайте посмотрим какого? Рестораны закрыты, спортзалы закрыты, бытовая техника закрыта, зато открыты пивнухи. Этот бизнес и так неплохо растет. Если не заниматься популизмом, а действительно хочется подстегнуть потребление, пусть сделают каникулы на НДС. Банально из чека - 20%. Это почувствуют все и сразу.
Ну вообще неплохие инвестиции
Ежегодно из бюджета воруют на триллион рублей. Так что эти 4.5 миллиона отобьются примерно через 5 лет. Доходность по вкладам ~10%.
Выгоднее, чем просто в банке хранить.
Российское правительство выберет подорожник в виде Путина на Новый год, который скажет про очень непростой год, который показал насколько для россиян важны семейные ценности.