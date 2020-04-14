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Ольга Щербинина
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Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября Материал редакции

Наконец по-настоящему важные решения парламента.

8 комментариев
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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году. По действующему закону, этот день считается памятной датой. Авторы поправок предложили считать его новым днём воинской славы.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым. Её авторы отметили, что победа СССР над Японией в 1945 году стала решающей в завершение Второй мировой войны. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, именно 3 сентября считается праздником победы над Японией.

Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества.

авторы закона

В сопроводительном документе отмечается, что новые нормы направлены на «укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества».

Япония подписала акт о капитуляции 2 сентября 1945 года.

#законы #россия #госдума

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8 комментариев
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Озорной Лис

5

Я календарь переверну и снова World War 2 

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Times Roman

2

Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход к Третьей мировой войне

Ответить

Евгений Дубровин

1

Поебать

Ответить

the art of гепард

1

ух пасаны теперь заживём

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Собрать давно их надо
В одно большое стадо
И атомною бомбой
Стереть с лица земли.

/из студенческой песни/

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Кто нибудь расскажите этим имбецилам, что 3 сентября - День прощания

Ответить

subprocess.check_output

0

REDACTED TO HELL

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Линейный ихтиандр

0

Раздать каждому 20к? 
А может лучше перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября?

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