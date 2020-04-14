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Наконец по-настоящему важные решения парламента.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году. По действующему закону, этот день считается памятной датой. Авторы поправок предложили считать его новым днём воинской славы.
Инициативу внесла группа депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым. Её авторы отметили, что победа СССР над Японией в 1945 году стала решающей в завершение Второй мировой войны. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, именно 3 сентября считается праздником победы над Японией.
В сопроводительном документе отмечается, что новые нормы направлены на «укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества».
Япония подписала акт о капитуляции 2 сентября 1945 года.
Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход к Третьей мировой войне
Собрать давно их надо
В одно большое стадо
И атомною бомбой
Стереть с лица земли.
/из студенческой песни/
Кто нибудь расскажите этим имбецилам, что 3 сентября - День прощания