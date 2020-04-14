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Алексей Боржонов
2475

В даркнете нашли 500 тысяч взломанных аккаунтов Zoom. Их продавали меньше чем за цент каждый или раздавали бесплатно Материал редакции

Так продавцы учётных записей хотели заработать репутацию в хакерском сообществе.

12 комментариев
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Специалисты компании Cyble, которая занимается информационной безопасностью, обнаружили на хакерских форумах и в даркнете данные около 500 тысяч аккаунтов в Zoom. Об этом сообщает BleepingComputer со ссылкой на компанию.

Специалисты Cyble стали замечать аккаунты на форумах с 1 апреля. Их продавали менее чем за цент каждый или же раздавали бесплатно, чтобы заработать репутацию в хакерском сообществе, пояснили в компании. Предполагается, что хакеры могли использовать их для зум-бомбинга.

В базах были аккаунты, связанные с такими крупными компаниями, как Chase, Citibank, а также с американскими университетами.

Аккаунты, связанные с университетами в Вермонте, Колорадо, Флориде и других штатах BleepingComputer

Журналисты BleepingComputer связались с некоторыми пользователями Zoom, чья контактная информация оказалась на форумах. Им подтвердили, что учётные данные верные.

Cyble договорилась с продавцами и выкупила около 500 тысяч аккаунтов оптом, чтобы предупредить своих клиентов об опасности. За каждую учётную запись заплатили 0,002 цента.

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#новости #zoom #кибербезопасность

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12 комментариев
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Грузинский Мурод

7

Вот что бывает когда больше года на рынке без аудитов безопасности. 

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Поволжский Мститель .

Грузинский
0

не нужОн нам ваш аудит!

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Мальмезон I

2

Точно 0,002 цента?
500к х 0.002 цента = 10$

Ответить

Илья Политов

Мальмезон
1

= 1000$

Ответить

Случайный шмель

Илья
1

Тысяча центов это не тысяча долларов, счетовод

Ответить

Илья Политов

Случайный
0

Согласен, дурацкая копипаста (на 3dnews еще 13 апреля было)

Cyble was able to purchase approximately 530,000 Zoom credentials for less than a penny each at $0.0020 per account.

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Случайный шмель

Илья
0

А, ну тогда косяк в статье, думаю Мальмезон потому и спросил, что слишком уж нереалистичный ценник

Ответить

Мальмезон I

Илья
1

Если там имелось ввиду 0.002 доллара (0.2 цента), то да, 1000$, иначе 10$.

Я хочу знать на сколько именно ничего не стоят данные половины населения Воронежа)

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Максим Ростокин

2

Ок, ZOOMер

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Sergey Volkov

0

Дорогая нынче персональная информация

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Nikita Sigachev

Sergey
3

Если эти данные слабо защищаются, то и логично что цена на них будет низкая.

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Евгений Лукьянов

0
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