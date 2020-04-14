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Так продавцы учётных записей хотели заработать репутацию в хакерском сообществе.
Специалисты компании Cyble, которая занимается информационной безопасностью, обнаружили на хакерских форумах и в даркнете данные около 500 тысяч аккаунтов в Zoom. Об этом сообщает BleepingComputer со ссылкой на компанию.
Специалисты Cyble стали замечать аккаунты на форумах с 1 апреля. Их продавали менее чем за цент каждый или же раздавали бесплатно, чтобы заработать репутацию в хакерском сообществе, пояснили в компании. Предполагается, что хакеры могли использовать их для зум-бомбинга.
В базах были аккаунты, связанные с такими крупными компаниями, как Chase, Citibank, а также с американскими университетами.
Журналисты BleepingComputer связались с некоторыми пользователями Zoom, чья контактная информация оказалась на форумах. Им подтвердили, что учётные данные верные.
Cyble договорилась с продавцами и выкупила около 500 тысяч аккаунтов оптом, чтобы предупредить своих клиентов об опасности. За каждую учётную запись заплатили 0,002 цента.
TJ разбирал, как Zoom стал главным приложением во время пандемии и почему его критикуют за безопасность.
Точно 0,002 цента?
500к х 0.002 цента = 10$
= 1000$
Тысяча центов это не тысяча долларов, счетовод
Согласен, дурацкая копипаста (на 3dnews еще 13 апреля было)
Cyble was able to purchase approximately 530,000 Zoom credentials for less than a penny each at $0.0020 per account.
А, ну тогда косяк в статье, думаю Мальмезон потому и спросил, что слишком уж нереалистичный ценник
Если там имелось ввиду 0.002 доллара (0.2 цента), то да, 1000$, иначе 10$.
Я хочу знать на сколько именно ничего не стоят данные половины населения Воронежа)
Дорогая нынче персональная информация
Если эти данные слабо защищаются, то и логично что цена на них будет низкая.