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Новости
Алексей Боржонов
1681

Игорный бизнес исключили из критериев отбора системообразующих предприятий. «Фонбет» не войдёт в обновлённый список Материал редакции

Как получилось, что букмекерская контора попала в список, интересовалась Генпрокуратура.

18 комментариев
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Минэкономразвития исключило сферу игорной деятельности из критериев отбора системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства во время пандемии Covid-19. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ведомства.

В проекте списка находилась букмекерская контора «Фонбет». 14 апреля Генпрокуратура поручила ведомству проверить, обоснованно ли её включили туда.

В Минэкономразвития пояснили, что компания попала в список, поскольку соответствовала критериям, разработанным в 2015 году. Среди них — годовая выручка, численность персонала и налоговые отчисления.

10 апреля критерии скорректировали, и теперь уточнённый список системообразующих предприятий рассмотрят 17 апреля, рассказали в Минэкономразвития.

20 марта правительство опубликовало список из 646 компаний, которые могут претендовать на поддержку во время пандемии Covid-19. В него вошли в том числе DNS, H&M, Mail.ru Group, «Яндекс» и «Фонбет».

#новости #бизнес #covid19

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18 комментариев
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alexferman

11

Как получилось, что

Ну блин, само так получилось, чё вы сразу начинаете?

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Павел Макров

2

А какая собственно разница игорный бизнес или нет?
Если по выручке, количеству сотрудников и налоги они подходят, то почему нет?

Это больше вопрос к методологии оценки системообразующих предприятий, причем тут прокуратура вообще? Пересмотрите критерии, посоветуйтесь с институтами развития.

Сомнительно выглядит, что Фонбет заплатил столько денег, чтобы под него сделали критерии.

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ouxen

Павел
5

он не заплатил, а там жена чинуши белоусова
какие там нахер сотрудники? это не сбер и почта с 100500 отделений

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Gregory

Павел
5

Если по выручке, количеству сотрудников и налоги они подходят, то почему нет?

Очевидно, что по таким критериям (даже опуская соц значимость) существует огромное количество более подходящих организаций.

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Саша Матвеева

–4
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Новенький жар

Саша
1

Зачем стихи, лучше сиськи.

Ответить

Саша Матвеева

Новенький
0

Стихи - красота)

Ответить

Новенький жар

Саша
1

Сиськи - шедевр.

Ответить

alexferman

Саша
0

Дрисня унылая

Ответить

ouxen

0

где посадки?

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Кирилл Вселенский

ouxen
0

По статье за распространение фейков о короновирусе, а что?

Ответить

Евгений Лукьянов

0

Где эти критерии почитать можно?

Может кто-нибудь сказать, сколько шаурмы мне надо продать чтобы попасть в список?

Ответить

ouxen

Евгений
0

не нужно знаний и опыта, нужно быть родней

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Timur Muratshin

Евгений
0

Всю

Ответить

Игорь Рачук

0

 Игорный бизнес исключили

Да ёлы палы... вообще никакой бизнес не могу открыть!!!

Ответить

Владислав Сурков

0

еслиб в твиттере не написали, так бы и не заметили 

Ответить

Michael Smith

0

кококо, режим прессует честных трудяк

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Саша Матвеева

–4

https://stihi.ru/2017/03/11/460

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