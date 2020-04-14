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Как получилось, что букмекерская контора попала в список, интересовалась Генпрокуратура.
Минэкономразвития исключило сферу игорной деятельности из критериев отбора системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства во время пандемии Covid-19. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ведомства.
В проекте списка находилась букмекерская контора «Фонбет». 14 апреля Генпрокуратура поручила ведомству проверить, обоснованно ли её включили туда.
В Минэкономразвития пояснили, что компания попала в список, поскольку соответствовала критериям, разработанным в 2015 году. Среди них — годовая выручка, численность персонала и налоговые отчисления.
10 апреля критерии скорректировали, и теперь уточнённый список системообразующих предприятий рассмотрят 17 апреля, рассказали в Минэкономразвития.
20 марта правительство опубликовало список из 646 компаний, которые могут претендовать на поддержку во время пандемии Covid-19. В него вошли в том числе DNS, H&M, Mail.ru Group, «Яндекс» и «Фонбет».
А какая собственно разница игорный бизнес или нет?
Если по выручке, количеству сотрудников и налоги они подходят, то почему нет?
Это больше вопрос к методологии оценки системообразующих предприятий, причем тут прокуратура вообще? Пересмотрите критерии, посоветуйтесь с институтами развития.
Сомнительно выглядит, что Фонбет заплатил столько денег, чтобы под него сделали критерии.
Зачем стихи, лучше сиськи.
Стихи - красота)
где посадки?
Где эти критерии почитать можно?
Может кто-нибудь сказать, сколько шаурмы мне надо продать чтобы попасть в список?
Игорный бизнес исключили
Да ёлы палы... вообще никакой бизнес не могу открыть!!!