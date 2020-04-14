В России возбудили новые дела из-за фейков, а пик заболеваемости в мире ещё не пройден. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 14 апреля.
В России:
Зафиксировано 2774 новых случаев заболевания, 22 человека умерли за сутки, 224 — выздоровели. За всё время зафиксировано 21 102 случая заболевания, 1694 человек выздоровели, 170 умерли;
Правительство приостановило ограничения на торговлю медицинскими масками, перчатками и средствами индивидуальной защиты — неделю назад их разрешили продавать только в аптеках. Также оно выделило Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ и ФСИН 3,1 миллиарда рублей на борьбу с вирусом;
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона. На Чукотке продлили режим самоизоляции до 30 апреля, в Карелии — до 25 апреля. А в Сочи все гостиницы и санатории останутся закрытыми до 1 июня;
В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона пропусков для передвижения по городу, 900 тысяч из них аннулировали, потому что жители дали некорректные данные. В ГИБДД подтвердили, что с 15 апреля все транспортные средства на въезде в город будут проверять. Вестибюли 20 наименее востребованных станций метро закрыли;
«Коммерсантъ» утверждает, что в армии зафиксировали как минимум три случая заболевания вирусом;
МИД сообщил, что в США застряли более 70 российских школьников. Ведомство утверждает, что их вывезли из России по образовательным программам, не согласованным с властями;
Против создателя паблика «Омбудсмен полиции» возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе. Также дело возбудили против жителя Забайкальского края. Источник Русской службы Би-би-си, близкий к СК, рассказал, что Следственному комитету поручили «давить в зародыше» фейки о вирусе;
Независимые экономисты составили антикризисный план и предложили выделить минимум 4,5 триллиона рублей на поддержку экономики. Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) потребовала от арендодателей временно отменить плату и другие платежи, кроме оплаты коммунальных услуг;
«Ситимобил» будет тестировать водителей на коронавирус, рассказали TJ в компании. «Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах: пока только в «Азбуке вкуса» и «Перекрёстке» в Москве и Петербурге. Руслан Усачев передал миллион рублей на помощь бездомным.
В мире:
По данным ВОЗ, в мире 1,84 миллиона случаев заболевания, более 117 тысяч человек умерли. По данным университета Джонса Хопкинса, случаев заболевания больше 1,94 миллиона, умерли более 123 тысяч человек, выздоровели более 467 тысяч человек;
Лидер по числу заболеваний в мире — США. В стране более 579 тысяч подтверждённых случаев, более 22 тысяч человек умерли;
В Европе на первом месте Испания: более 172 тысяч случаев заболевания, более 18 тысяч человек умерли. Франция сообщила, что перешла отметку в 100 тысяч случаев заболевания;
В ВОЗ заявили, что пик заболеваемости Covid-19 ещё не пройден. В организации отметили, что в Европе картина неоднородная: в Испании и Италии ситуация улучшается, но в Турции и Великобритании — по-прежнему высокий рост числа заболевших;
Международный валютный фонд предупредил о худшем кризисе со времен Великой депрессии;
Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией. В стране зафиксировали вирус у 79 человек, приехавших из России;
В Индии карантин продлили до 3 мая, а в Австрии более 14 тысяч магазинов и автомоек открылись после ослабления режима карантина.
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Ася Магомедова
А каким образом Росгвардия будет бороться с вирусом
Ваня Погост
Бонус неправильный.
allah213
-В России возбудили новые дела
С этих слов можно любую хронику начинать
ouxen
опять срач на 100500 комментов
Антон Курочкин
В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона пропусков для передвижения по городу
И без всяких пропусков телеком операторы говорили о 3 млн. передвигающихся граждан в моменте.