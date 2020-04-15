Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
7471

США приостановили финансирование ВОЗ Материал редакции

Трамп заявил, что ВОЗ не смогла «адекватно получить информацию по Covid-19 и поделиться ею».

52 комментария
В закладки
Аудио
Снимок AP​

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет Би-би-си.

Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса.

Дональд Трамп

Президент США считает, что ВОЗ «не выполнила свой основной долг» в ответ на вспышку коронавирусной инфекции Covid-19. Трамп обвинил организацию в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.

Трамп заявил, что ВОЗ продвигала китайскую «дезинформацию» о вирусе. По мнению американского лидера, это привело к более обширной вспышке вируса. Президент США уточнил, что ВОЗ «хвалила» Пекин за «его так называемую прозрачность» вместо того, чтобы указать Китаю на плохое информирование о вирусе.

Одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было её катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы.

Дональд Трамп

Президент США считает, что одним из «самых опасных решений» была критика введённого США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами. «К счастью, я не прислушался к таким рекомендациям и отложил перелёты», — уточнил Трамп.

Трамп рассказал, что американские налогоплательщики вносили 400-500 миллионов долларов в год в бюджет ВОЗ. По его данным, Китай платил 40 миллионов долларов.

По данным Университета Джона Хопкинса на 15 апреля, Covid-19 во всём мире заразились 1,9 миллиона человек. США находятся на первом месте по числу заражённых — 609 тысяч человек.

#covid19 #сша #новости

Спасибо за наводку Иван Иванов
Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
3
48
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Иван Иванов", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 52, "likes": 48, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 159202, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Apr 2020 05:43:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Доставка еды по Москве за 30 минут
Для TJ — скидка 500 ₽ от «Кухни на районе» на первый заказ по промокоду ВКУСНО24
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

23

Да уж, бюджет ВОЗ немножко просядет таки без донатов США.

Ответить

Верный фитиль

Ваня
29

Хоронили ООН, порвали два ВОЗа.

Ответить

Верный фитиль

Ваня
2

Эх, где-то там Россиюшка…

Ответить

Ваня Погост

Верный
7

Почекал: Россия донатит скромные 22 ляма.

Ответить

Ilya Sidyakin

Ваня
0

Жесть

Ответить

Енот Волшебный

Верный
0

На сто шагов впереди. Там же, где и США сейчас.

Ответить

Фактический Кирилл

Ваня
0

Влезет какой-нибудь всратый миллиардер и заплатит больше чем должны были США. 

Ответить

Миша Сергеев

14

Трамп тоже много говорил про не опасность вируса, в итоге его позиции проседают перед выборами вот и решил наехать на ВОЗ, но наверное повод все таки есть

Ответить

alexferman

Миша
15

Повод называется "быстренько указать на того, кто насрал тебе в штаны"

Ответить

Алексей Крылов

alexferman
9

А мог бы просто расширить полномочия глав регионов

Ответить

Михаил Бочаров

Алексей
0

И объявить КАНИКУЛЫ! 👍🏻

Ответить

Michael Smith

Алексей
0

А зачем, там и так в каждом штате свои ограничения вводят.

В Нью-Йорке кстати, несмотря на огромное число зараженных и 700+ смертей каждый день, до сих пор нет запрета на передвижение людей, парки не закрыты, хотя в соседнем Нью-Джерси их давно закрыли.
Как стало тепло народ ломанулся на пикники в парки, мэр их ругает, но и только, запретов не ввели.

В Нью-Йорке только бизнес принудительно закрыли, вот и все ограничения.

Ответить

Александр Бунцис

Миша
6

У Президента нет времени сидеть и гуглить. Доклады им приносят «сотрудники» с выводами. Можно предположить что эти доклады были основаны на информации из ВОЗ. Если так, то все логично.

Ответить

Semen Semenov

13

Китай во всем виноват, пусть платит всему миру

Ответить

Насущные Проблемы

Semen
20

Или хотя бы сделает скидки на алиекспрессе.

Ответить

Bohdan Shtepan

Semen
6

Надеюсь, мировое сообщество возьмется за Китай в конце-то концов.

Ответить

Просторный нос

9

Обосрался и ищет козла отпущения 

Ответить

Насущные Проблемы

Просторный
25

Но ВОЗ действительно крупно обосрались.

Ответить

Это не шутки

Насущные
3

Китайцы объявили, что вирус передается от человека к человеку только 20 января. К тому времени уже зарегистрировали первых больных вне Китая. Через два дня Ухань закрыли на карантин. 

Ответить

Верный фитиль

Это
26

Сука, а врачу, который там тихонько подыхал в больнице, рот успели закрыть, хотя он предупреждал о новом вирусе ещё в конце года.

Ответить

Илья Гераськин

Это
12

Писали, что при всём этом Китай не стеснялся весь январь скупать маски и защитные костюмы по всему миру.

Ответить

Roma Dmitriev

Илья
4

по-моему, китайцы живут своей жизнью и вообще ничего не стесняются

Ответить

Насущные Проблемы

Это
4

Дело не в этом. Я не пойму, почему ВОЗ до сих пор не разработал какого-то общего протокола действий для государств, на случай глобальной пандемии. Будто думали что такое бывает только в кино. Отсюда вся эта растерянность и распимздяйство.

Ответить

alexferman

Насущные
2

Они разрабатывают медицинские протоколы. А протоколы для государств это дело государств.

Ответить

Насущные

alexfer…
0

Что они сделали, бля? Никаких рекомендаций даже. Ебитесь как хотите.

Ответить

alexferman

Насущные
3

Никаких рекомендаций даже

Уже несколько месяцев как на сайте ВОЗ висят рекомендации, лол

Ответить

Насущные

alexfer…
0

Ссылочку на РТ, где это сказано!

Ответить

Stanley H. Tweedle

Насущные
–4

Вместе с Трампом и прочей правой тусовочкой

Ответить

David Havryliuk

Stanley
1

В этой ситуации обосрались все. Левая тусовочка обосралась не меньше.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1249858152578920449

Ответить

Сергей Васильев

David
1

Леваки не помнят что говорили вчера, они теперь считают что ещё в декабре знали, что будет пандемия!

Ответить

Верный фитиль

David
0
Ответить

Bad Bear

12

ВОЗ говорили не закрывать границы, в том числе с Китаем
ВОЗ до последнего говорили что вирус не передается от человека к человеку
ВОЗ до последнего говорил не носить маски
ВОЗ до последнего говорил что вирус не передается воздушно капельным путем

В пизду такой ВОЗ. Особенно на фоне того как он истерил по поводу не опасной эболы и прочих птичьих гриппов. Когда возникла реальная опасность они отстаивали интересы Китая.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Bad
0

в обном худ.фильме есть правильный посыл "воз как правительство, будет тянуть до последнего, чтобы не создать необоснованную панику". Вероятно это им стало боком.

Ответить

Michael Smith

Bad
0

по поводу не опасной эболы

лол, што?
у "не опасной" Эболы смертность 50%

Ответить

Fred Summer

6

Вообще все эти мировые организации во всех последних проблемных ситуациях показывают себя бесполезным пожирателями бюджетов разных стран. От них толку ноль: оно всегда обеспокоены, встревоженны, осуждающе покачивают головой, но никаких действий.
Понимаю, что у них, помимо головного штаба, есть люди, которые работают в полях и делают много полезного. Но с этими организациями надо что-то решать и я прекрасно понимаю Трампа, который последовательно опрокидывает все эти мировые организации ибо вливание бабок в них непомерное, а на выходе ничего конкретного.

Ответить

alexferman

Fred
1

но никаких действий

есть люди, которые работают в полях и делают много полезного

Ты бы проверился на шизу.

Ответить

Таможенный кот

Fred
0

Бесполезным в этой ситуации показал себя Трамп и его дружок J-Pow, которые ничего, кроме как извергнуть из себя очередные 10 триллионов  ликвидности на QE, предложить не смогли. Надо открывать экономику, ВОЗ категорически против. Этот акт можно расценивать, как фрустрации в духе "Не учи отца ебаться".

Ответить

Поэтический химик

Fred
0

Как и ООН

Ответить

Верный фитиль

6

Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней.

В основном, всё так, но ВОЗ же тоже кое-кто (не будем показывать пальцем) дезинформировал.

Ответить

Georgi Yudin

Верный
0

Китайское подразделение ВОЗ? Они буквально там находились.

Ответить

Богдан Мамаев

4

Очень много дискуссии вокруг президента ВОЗ и вообще его профпригодности, а также его связях и отношениях с китайским правительством. Я думаю это отчасти тоже сыграло определенную роль в этом решении.

Ответить

Bohdan Shtepan

Богдан
0

Ну да, первый не врач во главе организации здравоохранения, вскормленный на деньги партии, защищает китайское правительство. Давно пора было за него взяться.

Ответить

Насущные Проблемы

Bohdan
0

не врач

Ёбнуться.

Ответить

Максим Исаев

1

Давно пора было прикрыть этих дикарей и взяточников кормящихся от Китая 

Ответить

Таможенный кот

1

Выводы делайте сами.

Ответить

Bad Bear

1

Пизда исусу

Ответить

Просторный нос

1

Во всём виноват Сталин

Ответить

alexferman

–10

Пажжите, но NY Times же на днях писала, что во всём Россия виновата...

Ответить

Фактический Кирилл

alexferman
2

Давай ссылку 

Ответить

Обухов Денис

0

И где эта ВОЗ теперь харчеваться будет?

Ответить

Обухов Денис

0

Учитывая, сколько американских ставленников в международных организациях, за что боролись - на то и напоролись. 

Ответить

ЦарЪ

–1

навоз.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
«Прогнозы не строю, ни на что хорошее не надеюсь»: российский малый бизнес рассказывает, как он переживает карантин
Вы тоже можете поделиться историей своего бизнеса в комментариях или в отдельном посте — подробности в начале материала.
269
Новости
В России зафиксировали 2558 новых случаев заболевания Covid-19. 18 человек умерли за сутки
Всего случаев заболевания — 18 328.
175
Новости
«Поддерживать надо тех, кто нуждается»: сооснователь сети DNS предложил вместо помощи бизнесу раздать деньги россиянам
Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.
281
Популярное за три дня
Интернет
Людям не нравится сидеть в изоляции. Котам тоже не нравится, что люди не выходят из дома и мешают их привычной жизни
Коты привыкли, что часть дня дом в их распоряжении. И это находит отражение в мемах про недовольных животных.
31
Истории
Была Родезией, а стала — Зимбабве: история превращения из процветающей республики в банановую
Весь мир считал режим правления белого меньшинства расистским, но его падение сделало жизнь в стране только хуже.
231
Животные
9
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Енот Волшебный

Как навязчивые инструменты…

Pavel Zamyatin

В Московском метро образовались…

Michael Smith

В Московском метро образовались…

Тимур Петров

Почему короновирус не самое…

Ilya Martyanov

Главврач больницы в Коммунарке…

Александра…

В Московском метро образовались…

Паша Красников

В Московском метро образовались…

Привет_от Господа

Папа Франциск: «Настало время…

Андрей Стаховский

В Московском метро образовались…

Изя Слоу

Папа Франциск: «Настало время…

Евгений Клочков

В Московском метро образовались…

Майский жук

В Московском метро образовались…