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Трамп заявил, что ВОЗ не смогла «адекватно получить информацию по Covid-19 и поделиться ею».
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет Би-би-си.
Президент США считает, что ВОЗ «не выполнила свой основной долг» в ответ на вспышку коронавирусной инфекции Covid-19. Трамп обвинил организацию в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.
Трамп заявил, что ВОЗ продвигала китайскую «дезинформацию» о вирусе. По мнению американского лидера, это привело к более обширной вспышке вируса. Президент США уточнил, что ВОЗ «хвалила» Пекин за «его так называемую прозрачность» вместо того, чтобы указать Китаю на плохое информирование о вирусе.
Президент США считает, что одним из «самых опасных решений» была критика введённого США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами. «К счастью, я не прислушался к таким рекомендациям и отложил перелёты», — уточнил Трамп.
Трамп рассказал, что американские налогоплательщики вносили 400-500 миллионов долларов в год в бюджет ВОЗ. По его данным, Китай платил 40 миллионов долларов.
По данным Университета Джона Хопкинса на 15 апреля, Covid-19 во всём мире заразились 1,9 миллиона человек. США находятся на первом месте по числу заражённых — 609 тысяч человек.
Да уж, бюджет ВОЗ немножко просядет таки без донатов США.
Эх, где-то там Россиюшка…
Почекал: Россия донатит скромные 22 ляма.
Фактический Кирилл
Влезет какой-нибудь всратый миллиардер и заплатит больше чем должны были США.
Трамп тоже много говорил про не опасность вируса, в итоге его позиции проседают перед выборами вот и решил наехать на ВОЗ, но наверное повод все таки есть
Повод называется "быстренько указать на того, кто насрал тебе в штаны"
А мог бы просто расширить полномочия глав регионов
А зачем, там и так в каждом штате свои ограничения вводят.
В Нью-Йорке кстати, несмотря на огромное число зараженных и 700+ смертей каждый день, до сих пор нет запрета на передвижение людей, парки не закрыты, хотя в соседнем Нью-Джерси их давно закрыли.
Как стало тепло народ ломанулся на пикники в парки, мэр их ругает, но и только, запретов не ввели.
В Нью-Йорке только бизнес принудительно закрыли, вот и все ограничения.
У Президента нет времени сидеть и гуглить. Доклады им приносят «сотрудники» с выводами. Можно предположить что эти доклады были основаны на информации из ВОЗ. Если так, то все логично.
Китай во всем виноват, пусть платит всему миру
Но ВОЗ действительно крупно обосрались.
Китайцы объявили, что вирус передается от человека к человеку только 20 января. К тому времени уже зарегистрировали первых больных вне Китая. Через два дня Ухань закрыли на карантин.
Верный фитиль
Сука, а врачу, который там тихонько подыхал в больнице, рот успели закрыть, хотя он предупреждал о новом вирусе ещё в конце года.
Писали, что при всём этом Китай не стеснялся весь январь скупать маски и защитные костюмы по всему миру.
Дело не в этом. Я не пойму, почему ВОЗ до сих пор не разработал какого-то общего протокола действий для государств, на случай глобальной пандемии. Будто думали что такое бывает только в кино. Отсюда вся эта растерянность и распимздяйство.
Они разрабатывают медицинские протоколы. А протоколы для государств это дело государств.
Вместе с Трампом и прочей правой тусовочкой
В этой ситуации обосрались все. Левая тусовочка обосралась не меньше.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1249858152578920449
Леваки не помнят что говорили вчера, они теперь считают что ещё в декабре знали, что будет пандемия!
ВОЗ говорили не закрывать границы, в том числе с Китаем
ВОЗ до последнего говорили что вирус не передается от человека к человеку
ВОЗ до последнего говорил не носить маски
ВОЗ до последнего говорил что вирус не передается воздушно капельным путем
В пизду такой ВОЗ. Особенно на фоне того как он истерил по поводу не опасной эболы и прочих птичьих гриппов. Когда возникла реальная опасность они отстаивали интересы Китая.
в обном худ.фильме есть правильный посыл "воз как правительство, будет тянуть до последнего, чтобы не создать необоснованную панику". Вероятно это им стало боком.
по поводу не опасной эболы
лол, што?
у "не опасной" Эболы смертность 50%
Вообще все эти мировые организации во всех последних проблемных ситуациях показывают себя бесполезным пожирателями бюджетов разных стран. От них толку ноль: оно всегда обеспокоены, встревоженны, осуждающе покачивают головой, но никаких действий.
Понимаю, что у них, помимо головного штаба, есть люди, которые работают в полях и делают много полезного. Но с этими организациями надо что-то решать и я прекрасно понимаю Трампа, который последовательно опрокидывает все эти мировые организации ибо вливание бабок в них непомерное, а на выходе ничего конкретного.
но никаких действий
есть люди, которые работают в полях и делают много полезного
Ты бы проверился на шизу.
Таможенный кот
Бесполезным в этой ситуации показал себя Трамп и его дружок J-Pow, которые ничего, кроме как извергнуть из себя очередные 10 триллионов ликвидности на QE, предложить не смогли. Надо открывать экономику, ВОЗ категорически против. Этот акт можно расценивать, как фрустрации в духе "Не учи отца ебаться".
Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней.
В основном, всё так, но ВОЗ же тоже кое-кто (не будем показывать пальцем) дезинформировал.
Очень много дискуссии вокруг президента ВОЗ и вообще его профпригодности, а также его связях и отношениях с китайским правительством. Я думаю это отчасти тоже сыграло определенную роль в этом решении.
Ну да, первый не врач во главе организации здравоохранения, вскормленный на деньги партии, защищает китайское правительство. Давно пора было за него взяться.
Пажжите, но NY Times же на днях писала, что во всём Россия виновата...
Учитывая, сколько американских ставленников в международных организациях, за что боролись - на то и напоролись.