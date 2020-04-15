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О его болезни стало известно через неделю после приезда Путина в Коммунарку.
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вылечился от коронавируса.
Теперь Проценко перейдёт на «полноценный рабочий день» — до этого он находится на изоляции и работал с пациентами дистанционно.
О том, что Проценко заразился коронавирусом стало известно 31 марта — через неделю после того, как главврач встречался в больнице с Путиным и членами правительства.
Были уже подобные новости.
Но у него же не было задачи умереть самому, а насчёт цели №1 пока не всё ясно вроде как. Ну чего ты, порадуйся за дядьку :)
Для этого ему потребовалась всего одна чайная ложка...