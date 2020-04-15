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Новости
Артём Мазанов
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса Материал редакции

О его болезни стало известно через неделю после приезда Путина в Коммунарку.

13 комментариев
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​Фото Алексея Дружинина

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вылечился от коронавируса.

Теперь Проценко перейдёт на «полноценный рабочий день» — до этого он находится на изоляции и работал с пациентами дистанционно.

Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны.

Денис Проценко
главврач больницы в Коммунарке

О том, что Проценко заразился коронавирусом стало известно 31 марта — через неделю после того, как главврач встречался в больнице с Путиным и членами правительства.

#новости #covid19

Новости
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13 комментариев
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Dra

15

Заразил, гад, Банкетного, теперь Удмурту приходится сверхурочно впахивать.

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Ваня Погост

10

Были уже подобные новости.

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Пространственный пистолет

Ваня
0

Вылечилась за 2 недели до гибели

Ответить

Разный каякер

8

Не выполнил поставленные ему народом задачи.

Ответить

Ваня Погост

Разный
5

Но у него же не было задачи умереть самому, а насчёт цели №1 пока не всё ясно вроде как. Ну чего ты, порадуйся за дядьку :) 

Ответить

Насущные Проблемы

6

Для этого ему потребовалась всего одна чайная ложка...

Ответить

Ilya Martyanov

Насущные
0

столовой соды, разведеной в обычной...

Ответить

German Times

0

Как две недели?

Ответить

Просторный нос

0

А где спасибо за наводку?

Ответить

Следующий корабль

–1

Как можно вылечиться от того, что не лечится? Может всё-таки выздоровел? 

Ответить

Вадим Кондратьев

Следующий
0

Ингаляции над ромашкой делал )

Ответить

Павел Никитин

Следующий
0

Скорее «переболел»

Ответить

Alex Nevi

Следующий
0

Ну он же теперь не болеет COVID-19, значит - вылечился, не?🤔
Или лечат только лекарства, а если иммунитет - то переболел.

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