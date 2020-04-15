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Ежегодное увеличение ёмкости хранилищ на 15% предлагается отсрочить на два года.
На фоне пандемии Covid-2019 правительство может на два года перенести выполнение требования о ежегодном увеличении ёмкости хранилищ информации на 15% по закону Яровой. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Ъ» уточнил, что такое предложение есть в проекте поручений, разработанного Минкомсвязью. В документе также предлагается исключить из расчёта ёмкости хранилищ видеосервисы, так как из-за роста трафика в период самоизоляции операторам придётся нести дополнительные расходы.
В документе также предлагаются и другие меры поддержки отрасли: снижение втрое платы за использование частот до конца 2020 года и отсрочка по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения ёмкости.
По закону Яровой операторы с 1 июля 2018 года обязаны хранить весь пользовательский трафик и ежегодно наращивать ёмкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке аудиторской компании PwС, на выполнение этих требований приходится 10–20% капитальных затрат операторов в год.
Но это же фактически прямая слежка! Какого хрена то вообще?!😡😡
Эти далбичи устроили прямую слежку за шифрованным трафиком)
Ещё более умно, ага) Тогда это вообще полный бред - тратить средства просто впустую😡