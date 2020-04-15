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В мэрии заявили, что «в ближайшие два дня» такого не будет, а потом «посмотрят».
Водителей в Москве начнут штрафовать на пять тысяч рублей за проезд под каждой камерой без цифрового пропуска на передвижение. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источник в правительстве города.
Собеседник журналистов рассказал, что «к примеру, при проезде под десятью камерами суммарный размер штрафа составит 50 тысяч рублей». Для этого задействуют 2,5 тысяч дорожных камер. Если отсутствие пропуска заметят полицейские при проверке документов, штраф составит тоже пять тысяч рублей.
Источник ТАСС в столичной мэрии рассказал, что камеры в Москве не начнут штрафовать водителей без пропусков 15 апреля. «Пока нет. Сейчас эта. информация не верна, ближайшие два дня — тоже не верна. Потом посмотрим», — уточнил он.
В Московской области, как утверждает «Ъ», система фотовидеофиксации будет работать по-другому: там автомобиль без пропуска будут отслеживать по камерам и остановят на ближайшем полицейском посту.
C 15 апреля в Москве и Московской области действуют цифровые пропуска для передвижения по городу. Для поездок на личном транспорте нужно указать его номер в заявке.
Дважды - нет, а вот трижды и четырежды...
Здесь слава богу не так как с конституцией. За третье нарушение для человека ответственность будет все же вторым)
Охуеть лазейка. Это же как со словом «подряд» в Конституции.
Нельзя быть педерастом подряд. Либо ты стал педерастом и остался им, либо ты не был педерастом и стал им. Но стать педерастом подряд ну нельзя просто.
А это не одно и то же. Если вы превысили допустимую скорость на одном участке и камера это зафиксировала, означает ли это, что вы теперь можете превышать скорость на всех других участках трассы?
Чувствительный парфюмер
При чем здесь это?
Правонарушение начинается когда ты вышел из дома без пропуска и длится до тех пор, когда вернешься домой.
С такой логикой, если встречать патрульных каждую минуту пока идешь по улице, то они тебя будут штрафовать каждую минуту
Хоть кто-то в суде такое провернул?)
Не докажешь. Судья всесторонне объективно рассмотрит дело и заплатишь штраф.
Пиздос у вас Сабякин-Гитлер. Я ещё подумывал переехать, идите на хуй теперь.
И гордятся потом, что в пятом поколении от барина в щи с вертушки прилетает.
А в этой ветке комментариев вы можете наблюдать классическую провинциальную обиду на москвичей. Давно такого не видел
Ты реально думаешь, что здесь в плане руководства что-то отличается от твоего города или любого другого города России? Что здесь кто-то кого-то выбирал и гордится своим выбором? Удивительная наивность
Он хохол.
Нет никакой обиды. Я наблюдаю классическое проецирование своего превосходства через подозрение в обидах. Речь только о личном опыте в поездах, самолётах и т.д. Уже устал выслушивать чужие родословные.
И да, в Питере так не быкуют.
Лучше от барина, чем от татарина
Я ещё подумывал переехать, идите на хуй теперь.
Спасибо! Не резиновая, знаете ли...
После сегодняшнего провала с очередями - мэрия должна уйти в отставку( так бы было в любом нормальном государстве)
После карантина по-быстрому прикрутят автоматический штраф за отсутствие ОСАГО. Скриньте
В Мск это уже давно работает
Разве? Слышал только про планы
Кто-то присылал мне из мск штрафы, поехал с спб на выходные, без страховки, вернулся с письмами
Короче снимать друг у друга номерные знаки (ГРЗ) начнём и ездить под камерами без пропуска. Или вообще без ГРЗ ездить. На гнилую меру гнилые противомеры.
А как быть с мажорами на крутых тачках, для них 5 тыщ вообще копейки, они и по встречке ездуют прямо под камерами, как вот с ними боротся собрались то, интересно.
Отберут бумажки которыми номер закрывают
вы не поняли я о мажорах которым пофиг на штрафы типа золотой молодежи, вот с ними как будут бороться то, ведь богатый папочка или мамочка прокурор откупят же.