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Артём Мазанов
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«Ъ» рассказал о штрафах в пять тысяч рублей для водителей в Москве за проезд без пропуска под каждой камерой Материал редакции

В мэрии заявили, что «в ближайшие два дня» такого не будет, а потом «посмотрят».

42 комментария
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Водителей в Москве начнут штрафовать на пять тысяч рублей за проезд под каждой камерой без цифрового пропуска на передвижение. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источник в правительстве города.

Собеседник журналистов рассказал, что «к примеру, при проезде под десятью камерами суммарный размер штрафа составит 50 тысяч рублей». Для этого задействуют 2,5 тысяч дорожных камер. Если отсутствие пропуска заметят полицейские при проверке документов, штраф составит тоже пять тысяч рублей.

Источник ТАСС в столичной мэрии рассказал, что камеры в Москве не начнут штрафовать водителей без пропусков 15 апреля. «Пока нет. Сейчас эта. информация не верна, ближайшие два дня — тоже не верна. Потом посмотрим», — уточнил он.

В Московской области, как утверждает «Ъ», система фотовидеофиксации будет работать по-другому: там автомобиль без пропуска будут отслеживать по камерам и остановят на ближайшем полицейском посту.

C 15 апреля в Москве и Московской области действуют цифровые пропуска для передвижения по городу. Для поездок на личном транспорте нужно указать его номер в заявке.

#новости #карантинвроссии #covid19 #москва

Новости
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42 комментария
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Чувствительный парфюмер

25

Что блять? 

КоАП РФ Статья 4.1. 
5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

Ответить

Вадим Костицын

Чувствительный
29

Дважды - нет, а вот трижды и четырежды...

Ответить

Александр Бунцис

Вадим
0

Здесь слава богу не так как с конституцией. За третье нарушение для человека ответственность будет все же вторым)

Ответить

Gennady Verzakov

Александр
0

Не проблема, ответственность сделают уголовной.

Ответить

Ваня Погост

Вадим
0

Охуеть лазейка. Это же как со словом «подряд» в Конституции.

Ответить

Yuri Miller

Ваня
0

Нельзя быть педерастом подряд. Либо ты стал педерастом и остался им, либо ты не был педерастом и стал им. Но стать педерастом подряд ну нельзя просто.

Ответить

Романелло Кивогенс

Чувствительный
2

А это не одно и то же. Если вы превысили допустимую скорость на одном участке и камера это зафиксировала, означает ли это, что вы теперь можете превышать скорость на всех других участках трассы?

Ответить

Чувствительный парфюмер

Романелло
5

При чем здесь это?
Правонарушение начинается когда ты вышел из дома без пропуска и длится до тех пор, когда вернешься домой. 

С такой логикой, если встречать патрульных каждую минуту пока идешь по улице, то они тебя будут штрафовать каждую минуту

Ответить

Артём

Романелло
1

Получается, если скорость не сбрасывать до допустимой, то это одно и тоже нарушение. А если в промежутках между камерами сбрасывал, то это уже новые превышения.

Ответить

Илья Гераськин

Артём
0

Хоть кто-то в суде такое провернул?)

Ответить

Артём

Илья
1

Мне кажется, если судья достаточно заинтересован в процессе, то можно и не такое провернуть.

Ответить

Yuri Miller

Чувствительный
0

Не докажешь. Судья всесторонне объективно рассмотрит дело и заплатишь штраф.

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Чувствительный
0

Подряд.

Ответить

Енот Волшебный

9

Пиздос у вас Сабякин-Гитлер. Я ещё подумывал переехать, идите на хуй теперь.

Ответить

Eugen T

Енот
4

Так им в каеф. Сильная рука, новёл порядок, победил половцев

Ответить

Енот Волшебный

Eugen
2

И гордятся потом, что в пятом поколении от барина в щи с вертушки прилетает.

Ответить

Igor Chinaski

Енот
8

А в этой ветке комментариев вы можете наблюдать классическую провинциальную обиду на москвичей. Давно такого не видел
Ты реально думаешь, что здесь в плане руководства что-то отличается от твоего города или любого другого города России? Что здесь кто-то кого-то выбирал и гордится своим выбором? Удивительная наивность

Ответить

Сергей Васильев

Igor
1

Он хохол. 

Ответить

Енот Волшебный

Сергей
0

Экзистенциальный хохол, всё верно.

Ответить

Eugen T

Igor
0

Не отличается. С безмолвным стадом можно делать что угодно в любом городе Виликай России. И делают

Ответить

Енот Волшебный

Igor
0

Нет никакой обиды. Я наблюдаю классическое проецирование своего превосходства через подозрение в обидах. Речь только о личном опыте в поездах, самолётах и т.д. Уже устал выслушивать чужие родословные.
И да, в Питере так не быкуют.

Ответить

Mykola Glushchenko

Енот
0

Лучше от барина, чем от татарина

Ответить

Енот Волшебный

Mykola
1

А если барин === татарин?

Ответить

Artem 88

Eugen
0

Ты зачем историю переписываешь? Половцев Путин победил, а Собянин не у дел.

Ответить

Eugen T

Artem
0

Сергей Бордюрович ему помог. Немного

Ответить

Сергей Васильев

Енот
2

Я ещё подумывал переехать, идите на хуй теперь.

Спасибо! Не резиновая, знаете ли...

Ответить

Енот Волшебный

Сергей
0

Такой шанс упускаете...

Ответить

Vladimir

5

После сегодняшнего провала с очередями - мэрия должна уйти в отставку( так бы было в любом нормальном государстве)

Ответить

Litnikov Danil

1

А в метро за каждую станцию?

Ответить

Илья Гераськин

1

После карантина по-быстрому прикрутят автоматический штраф за отсутствие ОСАГО. Скриньте

Ответить

Ilya Proklov

Илья
0

В Мск это уже давно работает

Ответить

Илья Гераськин

Ilya
0

Разве? Слышал только про планы

Ответить

Ilya Proklov

Илья
0

Кто-то присылал мне из мск штрафы, поехал с спб на выходные, без страховки, вернулся с письмами

Ответить

Илья Гераськин

Ilya
0

И там так же – под каждой камерой по штрафу?

Ответить

Yuri Miller

1

Короче снимать друг у друга номерные знаки (ГРЗ) начнём и ездить под камерами без пропуска. Или вообще без ГРЗ ездить. На гнилую меру гнилые противомеры.

Ответить

Alex Newman

0

А как быть с мажорами на крутых тачках, для них 5 тыщ вообще копейки, они и по встречке ездуют прямо под камерами, как вот с ними боротся собрались то, интересно. 

Ответить

Aleksej Fedko

Alex
0

Отберут бумажки которыми номер закрывают

Ответить

Alex Newman

Aleksej
0

вы не поняли я о мажорах которым пофиг на штрафы типа золотой молодежи, вот с ними как будут бороться то, ведь богатый папочка или мамочка прокурор откупят же. 

Ответить

kosean

Alex
2

Так у нас в стране не принято бороться с ними. Только простой люд кошмарить можно.

Ответить

Relax, man

Alex
0

По сути последние 7 слов в твоём комменте и являются ответом))

Ответить

Igor Mishchenko

0

Может с вырученных средств потом выплаты всем торжественно сделают

Ответить

Andrey Kharitonov

0

Бюджет треснул, нужно срочно залатать трещины

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