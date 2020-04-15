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Новости
Артём Мазанов
10 765

В России зафиксировали 3388 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 24 тысячи Материал редакции

Республика Алтай — единственный регион, где пока не выявили заражённых Covid-19.

95 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 3388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 24 490. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки умерли 28 человек. Общее число летальных случаев за все время — 198. Ещё 292 человека выздоровели, их общее число выросло до 1986.

Впервые случаи заражения коронавирусом выявили в Чукотском и Ненецком автономных округах. В России остался только один регион без выявленных случаев Covid-19 — республика Алтай.

#covid19 #новости

Новости
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95 комментариев
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Атлант поправил плечи

77

Охуеть, и это не предел с такими решениями как сегодняшние очереди в метро.

Охуеть, держись Нью-Йорк, догнать и перегнать цель партии 

Ответить

George Weiler

Атлант
31

Ответ западу

Ответить

bor_vn

Атлант
5

Емое, они похоже и правда считают это Олимпиадой!

Ответить

Gennady Verzakov

Атлант
1

Астрологи объявили неделю "Это еще Собянинские очередники не подъехали!"

Ответить

Ислам Маммеев

Атлант
0

В Чечне, которая закрылась от всех, - +41.
Там жесть походу творится.

Ответить

Евгений Клочков

Ислам
0

Специфика региона способствует

Ответить

Антон Пострунин

Евгений
2

На самом деле отдаленные и изолированные друг от друга аулы это плюс. 

Ответить

Евгений Клочков

Антон
1

В которых живут под одной крышей сразу несколько поколений и где весьма плотные социальные связи 

Отдаленный аул поможет если только организовывать бесконтактный обмен ништяками и не пускать в него дядю Ахмеда, который только из крупного города. Но как можно не пустить дядю Ахмеда, вы чего

Ответить

German Times

Евгений
0

Даже не дядя Ахмед, а они сами выбираются в большие населенные пункты за провизией или пополнить счет телефона, например.

Ответить

Igor Lomakin

Атлант
0

Мы Америку догоним, сомневаться нечего
Если партия сказала - дело обеспечено!

Ответить

Новенький чувак

Igor
2

Догнить и перегнить!

Ответить

Властный паук например

Атлант
–4

Ты не прав

Ответить

Атлант поправил плечи

Властный
0

Подожди, Беларусь только включается в гонку 

Ответить

Властный паук например

Атлант
–3

У нас больных ковид отправляют домой на самоизоляцию,  откуда паника, если смертность меньше процента?

Ответить

Михаил Углов

Властный
2

1,43 млн человек с тобой не согласны. 

Ответить

Властный паук

Михаил
–1

С чем не согласны? 1.43 млн это те люди, которым стало плохо и на момент когда им сделали тест они болели ковид.

Поясню тебе, хоть и #ненанимался . Этим вирусом переболеют все,  у 85% он проходит бессимптомно, как у меня например. Держу в курсе.

Ответить

kosean

Властный
0

Ты зараженный? Тест делал? Даже температуры нет?

Ответить

Властный паук

kosean
–3

Нет температуры, но банальные сопли. Я работаю с людьми каждый день, езжу на работу на 2-3 транспортах без выходных почти. Плюс знакомые есть таксисты с которыми я тоже пересекаюсь и пересекались каждую неделю. 
Это я все к тому, что не нужно преукрашивать степень опасности.

Вот тебе сто лет назад - Испанский грипп, унёс от 50 до 100 миллионов человек, когда жили тогда всего 550 лямов.
Каждый третий болел, умирали 80% заразившихся 

Сложно писать, а еще писать в пустоту, когда тебя закидают дизлайками и не будет поддержики моих доводов от слова совсем. Хотя я даже не ретранслируб новость, я тебе пишу свою жизнь. 

Ответить

Валерий

Властный
8

Сопли это не симптом короны же, хватит хуйню писать.

Ответить

Властный паук

Валерий
1

Я написал много текста, что у 85% проходит заболевание БЕЗ СИМПТОМОВ 
Также я написал, что в день у меня контакт в 100-300 возможными носителями и что я не на самоизоляцию как и вся страна.
А ты доебался только к соплям, прикинь

Ответить

Властный паук

Валерий
–2

Да, не симптомы у большинства, притом что у меня соплей никогда и не было, но они появились. 

Ответить

Валерий

Властный
1

И почему ты решил шо это корона? Сейчас весна и у любого может начаться аллергия, даже если у тебя всю жизнь ее не было.

Ответить

Енот Волшебный

Властный
1

Забавно, что все ведут отсчёт начала пиздеца с момента объявления выходной недели, а то, что он уже почти полгода существует как-то забывают.

Ответить

kosean

Властный
3

Так от куда уверенность что  у тебя к-вирус? Может это просто сопли?

Ответить

Властный паук

kosean
–4

Ты читать умеешь? У меня в день по 100-300 контактов людей без защиты. Давай включайся

Ответить

kosean

Властный
6

И только на этом основании ты уверен что переболел? Странный ты очень.

Ответить

Илья Утёнков

Властный
2

Так сиди дома, нечего народ заражать.

Ответить

Властный паук

Илья
0

У нас в РБ люди работают, нужно что-то есть и где-то жить. Бюджет в профиците

Ответить

Евгений Шухов

Властный
0

У Испанки как раз была похожая сиертность 3% , и если все заразятся по таоемв сценарию, то опять будет такая смертность.

Ответить

Евгений Шухов

Евгений
0

Я неправ, там было больше, от 23

Ответить

Властный паук

Властный
–10

И после того как идиотами говоришь что ничего страшного нет, и тем более денег в резервном фонде, они все равно будут ждать что их государство начнёт кормить с ложечки. Ор с гималайских гор.

Ответить

Атлант поправил

kosean
2

побочка в виде Тик-тока. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Властный
0

А тебе этого мало? 

Ответить

Властный паук

Атлант
–5

1% населения в преклонном возрасте против от 3% до 8 мирового ВВП. Выбор очевиден 

Ответить

Валерий

Властный
2

Чел, смертность уже 6%, про какой 1% ты пишешь?

Ответить

Властный паук

Валерий
0

У тебя нет цифры по зараженным, у тебя цифры только тех, кто сдал анализы, так как ему стало или было плохо.

Ответить

Атлант поправил плечи

Властный
0

ты совсем не понимаешь о чем говоришь 

Никогда не думал что так скажу, но послушай хотя бы, прости господи, Каца 
https://www.youtube.com/watch?v=C3baeyXm8mw

Ответить

Атлант поправил

Атлант
0

@# realfiddy ты посмотрел?

Ответить

Властный паук

Атлант
–1

Посмотрю, а ты Джо Рогана подкаст про ковид посмотри, там есть короткая версия 

Ответить

Атлант поправил

Властный
0

Я тебе ссылку дал, что бы ты ничего не потерял и сэкономил твое время на поиск. 

Ответить

Властный паук

Атлант
0

На и тебе, вроде этот
https://youtu.be/5vaGRm0kCRY

Ответить

Новенький чувак

26

Ебаааааааааать как поползло вверх! Недавно же только за 2000 перешагнули

Ответить

Евгений Киров

Новенький
13

До конца недели будет 7000

Ответить

Енот Волшебный

Евгений
3

Не будет.

Ответить

Master Oogway

Енот
18

Заскриню-ка я это

Ответить

Miku Hatsune

Master
4

На всякий случай лайкнул оба верхних коммента

Ответить

Master Oogway

Miku
4

Дон

Ответить

Master Oogway

Master
6

Done т.е., а то не так поймут

Ответить

Zakhar Zakharov

Master
1

так лучше-дон извинись заранее-дон

Ответить

Новенький чувак

Евгений
1
Ответить

Насущные Проблемы

Новенький
2

Экспонента, хули

Ответить

Эмиль Рубанов

Насущные
11

У нас ента экспонента заморская, слава Богу, не распространяется!

Ответить

Виктор Волгин

17
Ответить

Zakhar Zakharov

Виктор
0

огоо. это где? две недели не видел толпу)

Ответить

Zakhar Zakharov

Zakhar
0

все, посмотрел сводки утреннего московского метрополитена) 
ж е с т ь

Ответить

Андрей Стаховский

9

Почему в Коми два дня подряд 97 случаев. Там что, какая-то методичка?

Ответить

Просто Хэнк

Андрей
6

Там 97 тестов в день делают ? :)

Ответить

Андрей Стаховский

Просто
0

И у всех положительные результаты?

Ответить

Matthew Kazimirov

Андрей
–1

Может плотность населения не та

Ответить

Николай Шелопугин

2

Ура! 3000! Я выиграл 100$

Ответить

Gregory Galperin

Николай
17

Это до 2014 было. Сейчас от силы 40

Ответить

Чувствительный парфюмер

4

Можно ли жарить шашлыки в очереди на вход в метро?

Ответить

Комментарий удален

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Комментарий удален

Комментарий удален

Чувствительный парфюмер

Чувствительный
0

@Филипп Дориан хахах, будешь знать как на батю выпендриваться

Ответить

Aleksej Fedko

5

Метро 3000

Ответить

Maksytoff

5

Кто там Коми просил)

Ответить

черепашка

5

Кажется, пора делать Нейроапокалипсис, чтоб под каждой ежедневной сводкой постил однотипные комменты в стиле «почалось» до того, как экспоненциальный рост не прекратится

Ответить

Насущные Проблемы

черепашка
0

Нейропессимисты

Ответить

Это не шутки

2

Смертность маленькая, значит можно не волноваться

Ответить

Эмиль Рубанов

Это
3

к майским все такие:

Ответить

Это не шутки

Эмиль
3

Кхе-кхе

Ответить

Alex Nevi

1

Почалось...( В Сибе +17, ща начнут крутить гайки..

Ответить

Анатолий Черняк

Alex
6

Надеюсь что-то изменится, сейчас весь город живёт как будто в другой реальности, где нет эпидемий и смертей

Ответить

Amae Heartilly

Alex
0

Посматриваю каждое утро на региональном сайте. Позавчера в статистике региона было +8 выявлений, вчера 0, сегодня +7. А тут сразу 17. Либо они отмечают с сильной задержкой, либо "от балды". 

Ответить

Новенький чувак

Amae
1

Региональщики позже получают статистику, чем штаб, а потом ещё и одобрение руководства надо получить на публикацию.

Ответить

Эмиль Рубанов

3
Ответить

Евгений Шухов

Эмиль
0

Что это?

Ответить

Эмиль Рубанов

Евгений
0

Pathologic 2

Ответить

Евгений Большаков

1

кстати, повторные тесты быстрее стали делать, по крайней мере в некоторых регионах.
Например, Нижний, вчера появились 48 с первичным тестом, сегодня сразу попали в статистику с повторным тестом.

Ответить

Артем Кихтёв

Евгений
0

Может там стали по результатам КТ заносить?

Ответить

Евгений Клочков

1

Я так понимаю, через недельку-полторы начнет активно бахать уже не столько у москалей, сколько в регионах? 

Ответить

Это не шутки

Евгений
0

В регионах одним из главных источников заражения становятся больницы. Они оказались не готовы к "сюрпризам" из Москвы. 

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Эмиль Рубанов

Евгений
–2

Ну да, понаехи вернулись в родные пенаты, аренду-то нечем платить.

Ответить

Евгений Клочков

Эмиль
0

Ну у нас выпустили бумажку, что вернувшихся со столицы - на карантин 

Но как они это проконтролируют, если чел возвращается не на самолете/поезде/автобусе, а на личной машине - хз

Ответить

Новенький чувак

Евгений
1

У нас вообще всех, кто из других регионов, где есть заражённые, отправляют с поезда или самолёта автоматически на домашний карантин.

Ответить

Эмиль Рубанов

Евгений
0

Да никак уже. И все кто хотел успел без всякого контроля вернуться.

У меня сестра например с Питера дернула в родной регион 3 числа.

Ответить

Просторный нос

0

КОМИ

Ответить

Атлант поправил плечи

Просторный
2

в коме 

Ответить

Mkel

–3

Что-то не работает, похоже, самоизоляция. Начинаю сомневаться, что к июню как-то легче будет

Ответить

George Weiler

0

Еду в Магадан

Ответить

Роман Чубар

0

И Калуга резко взлетела...

Ответить

Mmmax

0

Маркеты, метро - оф.цифры уже наверное можно вообще без тестов постить

Ответить

Evgeniy Mishurov

0

Надо бы на алтай пару москвичей отправить

Ответить

Валерий Корзенников

Evgeniy
0

В алтайском крае есть заболевшие, там и до ремпублики не далеко

Ответить

Boris Pavlov

0

Интересно, сколько Володе осталось? Есть прогнозы?

Ответить

Wladi

–1

В Тверскую область похоже опять около 40 тестов завезли, вчера было 0 случаев, позавчера 44.

Ответить
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