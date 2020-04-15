Республика Алтай — единственный регион, где пока не выявили заражённых Covid-19.

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За сутки в России зарегистрировали 3388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 24 490. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки умерли 28 человек. Общее число летальных случаев за все время — 198. Ещё 292 человека выздоровели, их общее число выросло до 1986.

Впервые случаи заражения коронавирусом выявили в Чукотском и Ненецком автономных округах. В России остался только один регион без выявленных случаев Covid-19 — республика Алтай.