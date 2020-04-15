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что происходит в интернете
Республика Алтай — единственный регион, где пока не выявили заражённых Covid-19.
За сутки в России зарегистрировали 3388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 24 490. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки умерли 28 человек. Общее число летальных случаев за все время — 198. Ещё 292 человека выздоровели, их общее число выросло до 1986.
Впервые случаи заражения коронавирусом выявили в Чукотском и Ненецком автономных округах. В России остался только один регион без выявленных случаев Covid-19 — республика Алтай.
Охуеть, и это не предел с такими решениями как сегодняшние очереди в метро.
Охуеть, держись Нью-Йорк, догнать и перегнать цель партии
Астрологи объявили неделю "Это еще Собянинские очередники не подъехали!"
В Чечне, которая закрылась от всех, - +41.
Там жесть походу творится.
Специфика региона способствует
На самом деле отдаленные и изолированные друг от друга аулы это плюс.
В которых живут под одной крышей сразу несколько поколений и где весьма плотные социальные связи
Отдаленный аул поможет если только организовывать бесконтактный обмен ништяками и не пускать в него дядю Ахмеда, который только из крупного города. Но как можно не пустить дядю Ахмеда, вы чего
Даже не дядя Ахмед, а они сами выбираются в большие населенные пункты за провизией или пополнить счет телефона, например.
Мы Америку догоним, сомневаться нечего
Если партия сказала - дело обеспечено!
Ты не прав
Подожди, Беларусь только включается в гонку
У нас больных ковид отправляют домой на самоизоляцию, откуда паника, если смертность меньше процента?
1,43 млн человек с тобой не согласны.
Властный паук
С чем не согласны? 1.43 млн это те люди, которым стало плохо и на момент когда им сделали тест они болели ковид.
Поясню тебе, хоть и #ненанимался . Этим вирусом переболеют все, у 85% он проходит бессимптомно, как у меня например. Держу в курсе.
Нет температуры, но банальные сопли. Я работаю с людьми каждый день, езжу на работу на 2-3 транспортах без выходных почти. Плюс знакомые есть таксисты с которыми я тоже пересекаюсь и пересекались каждую неделю.
Это я все к тому, что не нужно преукрашивать степень опасности.
Вот тебе сто лет назад - Испанский грипп, унёс от 50 до 100 миллионов человек, когда жили тогда всего 550 лямов.
Каждый третий болел, умирали 80% заразившихся
Сложно писать, а еще писать в пустоту, когда тебя закидают дизлайками и не будет поддержики моих доводов от слова совсем. Хотя я даже не ретранслируб новость, я тебе пишу свою жизнь.
Я написал много текста, что у 85% проходит заболевание БЕЗ СИМПТОМОВ
Также я написал, что в день у меня контакт в 100-300 возможными носителями и что я не на самоизоляцию как и вся страна.
А ты доебался только к соплям, прикинь
Да, не симптомы у большинства, притом что у меня соплей никогда и не было, но они появились.
Забавно, что все ведут отсчёт начала пиздеца с момента объявления выходной недели, а то, что он уже почти полгода существует как-то забывают.
Ты читать умеешь? У меня в день по 100-300 контактов людей без защиты. Давай включайся
Так сиди дома, нечего народ заражать.
Властный паук
У нас в РБ люди работают, нужно что-то есть и где-то жить. Бюджет в профиците
У Испанки как раз была похожая сиертность 3% , и если все заразятся по таоемв сценарию, то опять будет такая смертность.
Властный паук
И после того как идиотами говоришь что ничего страшного нет, и тем более денег в резервном фонде, они все равно будут ждать что их государство начнёт кормить с ложечки. Ор с гималайских гор.
А тебе этого мало?
1% населения в преклонном возрасте против от 3% до 8 мирового ВВП. Выбор очевиден
ты совсем не понимаешь о чем говоришь
Никогда не думал что так скажу, но послушай хотя бы, прости господи, Каца
https://www.youtube.com/watch?v=C3baeyXm8mw
@# realfiddy ты посмотрел?
Посмотрю, а ты Джо Рогана подкаст про ковид посмотри, там есть короткая версия
Я тебе ссылку дал, что бы ты ничего не потерял и сэкономил твое время на поиск.
До конца недели будет 7000
Не будет.
Заскриню-ка я это
На всякий случай лайкнул оба верхних коммента
Дон
Done т.е., а то не так поймут
Экспонента, хули
У нас ента экспонента заморская, слава Богу, не распространяется!
огоо. это где? две недели не видел толпу)
все, посмотрел сводки утреннего московского метрополитена)
ж е с т ь
Почему в Коми два дня подряд 97 случаев. Там что, какая-то методичка?
Там 97 тестов в день делают ? :)
Ура! 3000! Я выиграл 100$
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Чувствительный парфюмер
@Филипп Дориан хахах, будешь знать как на батю выпендриваться
Кажется, пора делать Нейроапокалипсис, чтоб под каждой ежедневной сводкой постил однотипные комменты в стиле «почалось» до того, как экспоненциальный рост не прекратится
Смертность маленькая, значит можно не волноваться
Почалось...( В Сибе +17, ща начнут крутить гайки..
Надеюсь что-то изменится, сейчас весь город живёт как будто в другой реальности, где нет эпидемий и смертей
Посматриваю каждое утро на региональном сайте. Позавчера в статистике региона было +8 выявлений, вчера 0, сегодня +7. А тут сразу 17. Либо они отмечают с сильной задержкой, либо "от балды".
Новенький чувак
Региональщики позже получают статистику, чем штаб, а потом ещё и одобрение руководства надо получить на публикацию.
кстати, повторные тесты быстрее стали делать, по крайней мере в некоторых регионах.
Например, Нижний, вчера появились 48 с первичным тестом, сегодня сразу попали в статистику с повторным тестом.
Я так понимаю, через недельку-полторы начнет активно бахать уже не столько у москалей, сколько в регионах?
В регионах одним из главных источников заражения становятся больницы. Они оказались не готовы к "сюрпризам" из Москвы.
Ну да, понаехи вернулись в родные пенаты, аренду-то нечем платить.
Ну у нас выпустили бумажку, что вернувшихся со столицы - на карантин
Но как они это проконтролируют, если чел возвращается не на самолете/поезде/автобусе, а на личной машине - хз
У нас вообще всех, кто из других регионов, где есть заражённые, отправляют с поезда или самолёта автоматически на домашний карантин.
Да никак уже. И все кто хотел успел без всякого контроля вернуться.
У меня сестра например с Питера дернула в родной регион 3 числа.
Что-то не работает, похоже, самоизоляция. Начинаю сомневаться, что к июню как-то легче будет
Надо бы на алтай пару москвичей отправить
В алтайском крае есть заболевшие, там и до ремпублики не далеко
В Тверскую область похоже опять около 40 тестов завезли, вчера было 0 случаев, позавчера 44.