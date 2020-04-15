Прямой эфир
Регион находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев Covid-19.
Правительство Мурманской области закупит трекер-браслеты для пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается в постановлении правительства.
На эти цели власти выделили из резервного фонда 1 миллион 479 тысяч рублей. Деньги пойдут на закупку 120 браслетов, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков.
В постановлении указано, что программное обеспечение, сопутствующее «оборудование» и закупленные браслеты передадут местному Минздраву для «фиксации их на пациентах».
На 15 апреля Мурманская область находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев Covid-19. В регионе обнаружили 265 заражённых. Губернатор региона Андрей Чибис предупреждал, что в области ожидается «очень серьёзный рост количества заболевших».
Неверный дебаркадер
Она и не закрывалась.
Потому что уже закрыта, ведь как смысл в открытой колонии?
Цифровой гулаг
Не понял. А кто их будет носить? Заражённые будут в больницах их носить? Зачем? Если человека не останавливает штраф в 40к, то как его браслет может остановить?
Браслетики по 12к при оптовом закупе это круто, конечно.
Еще интересно, как долго они проработают до того, как их спишут за ненадобностью (подозреваю, что сразу после выступления главы региона о "победоносной войне против вируса").