Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1276

Власти Мурманской области закупят электронные браслеты для отслеживания заражённых коронавирусом Материал редакции

Регион находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев Covid-19.

19 комментариев
В закладки

Правительство Мурманской области закупит трекер-браслеты для пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается в постановлении правительства.

На эти цели власти выделили из резервного фонда 1 миллион 479 тысяч рублей. Деньги пойдут на закупку 120 браслетов, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков.

В постановлении указано, что программное обеспечение, сопутствующее «оборудование» и закупленные браслеты передадут местному Минздраву для «фиксации их на пациентах».

На 15 апреля Мурманская область находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев Covid-19. В регионе обнаружили 265 заражённых. Губернатор региона Андрей Чибис предупреждал, что в области ожидается «очень серьёзный рост количества заболевших».

#новости #covid19 #карантинвроссии

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
1
5
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 19, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 159269, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Apr 2020 13:13:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Удобный нативный формат для продвижения. Можно попробовать со скидкой
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Теплый химик

19

1,5 млн. рублей

120 браслетов

Ещё никогда Mi Band не стоил так дорого.

Ответить

Критический ихтиандр

13

Самая крупная колония-поселение открывается на территории России. 

Ответить

Базовый клуб

Критический
5

Колония в колонии

Ответить

Неверный дебаркадер

Критический
0

Она и не закрывалась.

Ответить

walkindizaster

Неверный
0

Потому что уже закрыта, ведь как смысл в открытой колонии?

Ответить

Неверный дебаркадер

walkindizaster
0

Из открытой никто не убегает)

Ответить

Фактический Кирилл

7

А изготовлением займется компания Алишера Усманова, путем честного тендера. 

Ответить

Андрей Рядькин

Фактический
1

Путём OEM заказов

Ответить

Eugen T

4

Цак надень и в пепелаце сиди, и про спички не думай!  

Ответить

Михаил Подивилов

0

Цифровой гулаг

Ответить

Михаил Зинчук

Михаил
2

кибергулаг 2020

Ответить

Savva Savostyanov

0

Что уж там, давайте всем

Ответить

Сергей Павлов

0
Ответить

LordChanka

0

120 браслетов, но ведь зараженных 256 и станет только больше

Ответить

Mmmax

0

Так можно же просто всех чипировать.
Зачем эти полумеры

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Противостояние башен Кремля и ФСИН.

Ответить

Roman Konchalov

0

Не понял. А кто их будет носить? Заражённые будут в больницах их носить? Зачем? Если человека не останавливает штраф в 40к, то как его браслет может остановить?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Костюм гражданина российской федерации 2021

Ответить

Eugene Panfilov

0

Браслетики по 12к при оптовом закупе это круто, конечно.

Еще интересно, как долго они проработают до того, как их спишут за ненадобностью (подозреваю, что сразу после выступления главы региона о "победоносной войне против вируса").

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Bloomberg: флагманские iPhone 2020 года выйдут в дизайне от iPad Pro и с датчиком LiDAR
Устройства получат острые края и поддержку 5G.
136
Дизайн и архитектура
Крупнейшие города СССР перед его распадом наглядно
Нарисовал инфографику, наглядно показывающую силуэты 30 крупнейших по численности населения городов СССР перед его распадом в сравнении с актуальными данными.
230
Гость TJ
Гость TJ: ​Джамал Сайдаев — игрок команды Virtus.pro по Fortnite
Неделя киберспорта в рубрике.
178
Популярное за три дня
Новости
«Правительство и в самые ясные дни о них не думает»: Руслан Усачев передал миллион рублей на помощь бездомным
Деньги пойдут на работу благотворительной организации «Ночлежка».
57
Интернет
Швейцария проецирует флаги стран и слова поддержки на вершине горы Маттерхорн. Это «символ надежды» во времена пандемии
Маттерхорн — один из главных символов страны и та самая вершина с упаковок шоколада Toblerone.
70
Новости
«Поддерживать надо тех, кто нуждается»: сооснователь сети DNS предложил вместо помощи бизнесу раздать деньги россиянам
Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.
288
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Уютный Багажник

«Оно наладится»: Кремль…

Иван Ташкинов

«Все друг друга перезаражают…

Насущные Проблемы

«Оно наладится»: Кремль…

Обухов Денис

«Оно наладится»: Кремль…

Иван Ташкинов

«Все друг друга перезаражают…

Насущные Проблемы

«Оно наладится»: Кремль…

Eugene Panfilov

«Оно наладится»: Кремль…

Myemptyblog

Представителем штаба по…

Уютный Багажник

«Оно наладится»: Кремль…

Ярославцев

«Оно наладится»: Кремль…

hr

США приостановили…

Malov_Artur

Путин в четвёртый раз обратится…

Владимир Василенко

Путин в четвёртый раз обратится…

Сайрес Смит

Путин в четвёртый раз обратится…

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Twitter

Ярославцев

Представителем штаба по…

Eugene Panfilov

Власти Мурманской области…

Уютный Багажник

Представителем штаба по…

Владислав Сурков

«Оно наладится»: Кремль…

садоизоляция

«Оно наладится»: Кремль…