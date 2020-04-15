Регион находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев Covid-19.

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Правительство Мурманской области закупит трекер-браслеты для пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается в постановлении правительства.

На эти цели власти выделили из резервного фонда 1 миллион 479 тысяч рублей. Деньги пойдут на закупку 120 браслетов, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков.

В постановлении указано, что программное обеспечение, сопутствующее «оборудование» и закупленные браслеты передадут местному Минздраву для «фиксации их на пациентах».

На 15 апреля Мурманская область находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев Covid-19. В регионе обнаружили 265 заражённых. Губернатор региона Андрей Чибис предупреждал, что в области ожидается «очень серьёзный рост количества заболевших».