Дмитрий Песков заявил, что пропуска ввели из-за того, что жители и гости столицы плохо соблюдали режим самоизоляции.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о пропусках в Москве на основе первого утра их работы, рано. Таким образом Кремль впервые прокомментировал очереди, скопившиеся на станциях из-за полицейских проверок. Песков добавил, что введение подобной системы в городе размеров Москвы «не может быть абсолютно гладким», пишет РБК.

Оно наладится. Существует задача обеспечения этого пропускного режима и вторая задача — делать это так, чтобы минимизировать проблемы, которые возникают. Происходит отладка. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По словам пресс-секретаря, москвичи не смогли дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, и это вынудило власти ввести пропускной режим. Он напомнил, что цель самоизоляции — выйти на «плато» (период после пика — прим. TJ), а потом достичь спада эпидемиологической угрозы.

Пропускная система заработала в Москве 15 апреля. В первый день москвичи пожаловались на очереди на вход в метро, которые возникли из-за введения новой системы и проверки пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очереди в метро убрали, и пообещал «подумать» над автоматизацией проверки пропусков.