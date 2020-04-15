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Новости
Ольга Щербинина
2530

«Оно наладится»: Кремль попросил не делать выводы о цифровых пропусках на основе первого утра с очередями в метро Материал редакции

Дмитрий Песков заявил, что пропуска ввели из-за того, что жители и гости столицы плохо соблюдали режим самоизоляции.

72 комментария
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о пропусках в Москве на основе первого утра их работы, рано. Таким образом Кремль впервые прокомментировал очереди, скопившиеся на станциях из-за полицейских проверок. Песков добавил, что введение подобной системы в городе размеров Москвы «не может быть абсолютно гладким», пишет РБК.

Оно наладится. Существует задача обеспечения этого пропускного режима и вторая задача — делать это так, чтобы минимизировать проблемы, которые возникают. Происходит отладка.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

По словам пресс-секретаря, москвичи не смогли дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, и это вынудило власти ввести пропускной режим. Он напомнил, что цель самоизоляции — выйти на «плато» (период после пика — прим. TJ), а потом достичь спада эпидемиологической угрозы.

Пропускная система заработала в Москве 15 апреля. В первый день москвичи пожаловались на очереди на вход в метро, которые возникли из-за введения новой системы и проверки пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очереди в метро убрали, и пообещал «подумать» над автоматизацией проверки пропусков.

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#новости #карантинвроссии #covid19

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72 комментария
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Евгений Клочков

23

Это вы тем, кто в этой очереди что-то подхватит, скажите шо "извините у нас отладочка случилась" 

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Андрей Рядькин

Евгений
30

И вообще не делайте выводов о власти на основе последних 20 лет

Ответить

Молчаливый единорожек88

Андрей
7

Первых 20 лет.

Ответить

Андрей Ионов

Молчаливый
0

нееееет

Ответить

Dra

Андрей
2

Согласен, к тому же они нас от пендосов спасают.

Ответить

Андрей Ионов

14

для них управление страной это блять партия в симсити блять? 
может они еще цунами вызовут что бы интереснее было

Ответить

Андрей Ионов

Андрей
2

как же сука я охуеваю от отношения этих пидарасов к стране и людям как к бизнесу
можно в бизнесе устраивать неудачные эксперементы, это блять страна и люди, они за управление получают деньги, откаты и должны думать не задницей, просто нахуй пиздец

Ответить

Dra

Андрей
1

Просто они, работая на этих должностях, преследуют другие интересы.

Ответить

Теплый химик

12

 Происходит отладка.

От создателей "Произошел хлопок". 

Ответить

Евстафий Селюк

Теплый
3

при уч. ВИА «она утонула»

Ответить

Alexander Romensky

Евстафий
0

"ну чего, как поплавали?"

Ответить

Masha Kovalyova

10
Ответить

Valeriy Avdeyev

Masha
6

Приятно, что ей лично докладывают. 

Ответить

Мамин Паша

Masha
1

бля, мне кажется, или я это всю жизнь слышу

Ответить

Насущные Проблемы

Masha
0

Разбираются. Не дышите.

Ответить

Насущные Проблемы

4

Осталось ещё немного потерпеть

Ответить

Максим Шпилёв

Насущные
24

Главное не бухтеть

Ответить

Это не шутки

Насущные
1

От двух до шести дней по прогнозам, и выходим на плато

Ответить

Litnikov Danil

Это
0

Даже после сегодняшнего?

Ответить

Пкшаашер

Litnikov
0

После сегодняшнего вряд ли.

С другой стороны, мне кажется, что куча народу переболели без всяких симптомов (либо с минимумом оных), поэтому у них уже (в теории) должен быть иммунитет. Так что мб сегодняшний факап не сильно повлияет на эпидемиологическую картину. По крайней мере, мне бы хотелось в это верить.

Ответить

Это не шутки

Пкшаашер
4

Самая тёмная ночь перед рассветом, и я вам обещаю: рассвет уже близко!

Ответить

Михаил Фанк

Пкшаашер
0

https://www.dw.com/ru/в-южной-корее-более-90-человек-повторно-заразились-коронавиусом/a-53087741

Ответить

Максим Чистов

Litnikov
0

Дату новости посмотри)

Ответить

Атлант поправил плечи

10

Интересно, как много людей слыша Пескова, первым делом воспроизводят у себя в голове фразу  "Да иди же ты нахуй", или не в голове, а на устах

мне кажется близко к 140%

Ответить

Denis Smirnov

Атлант
0

Ну вот на выборах в госдуму и узнаем

Ответить

Владислав Сурков

8

многоходовочка, чтоб быстрее пройти пик заболеваемости 

Ответить

Кирилл Вселенский

Владислав
2

Ваш почерк, влдслвюрвч

Ответить

Владислав Сурков

Кирилл
0

видна рука мастера 

Ответить

Уютный Багажник

Владислав
0

Напомнило.

Ответить

Базовый клуб

4

Произошло бета-тестирование

Ответить

Nikita Zubkov

Базовый
3
Ответить

Nikita Zubkov

4

 Происходит отладка

Хуяк-хуяк и в продакшен по-единоросски

Ответить

Андрей Шумаков

4

Вот какие непослушные москвичи и гости столицы, поперлись на работу, обалдеть отмазка... Песков, да что же ты несешь!!!

Ответить

Идеальный украинец

2

цена отладки может стать дороговатой 

Ответить

Евгений Большаков

2

в Нижнем "ГАЗ" получил 250к штраф за то, что допустили очереди перед проходной. 
Тут, конечно же, никаких наказаний ни для кого не будет. 

Ответить

Морской завод

2

Происходит отладка.

Охуенная отмазка, записал себе

Ответить

Мамин Паша

Морской
0

дебаггинг на проде - это очень хуевая отмазка

Ответить

Litnikov Danil

2

Оно - это говно?

Ответить

Eugene SOBI

2

Отнеситесь с пониманием, суки!

Ответить

Евгений Бакатуев

2

" оно наладится" от авторов "оно у нас не распространяется"

Ответить

Базовый клуб

Евгений
0

И создателей "она утонула"

Ответить

Евгений Бакатуев

Базовый
0

Сценаристов "их там нет"

Ответить

Алексей Код

1

по его мнению люди не на работу ездят?а выходят на улицу тупо чтобы нарочно нарушить режим самоизоляции? какие нехорошие москвичи!

Ответить

Кирилл Вселенский

Алексей
1

В 7 утра на шашлыки пока мангалы не заняли в парках

Ответить

Ярослав

1

Стрелочники ебаные

Ответить

Кубардак Нургушаметов

1

И печенегов победили, и половцев с монголо-татарами и это наладится, все напасти обойдут Россию матушку.

Ответить

Евгений Шухов

Кубардак
0

Печенегов не победили - их уничтожили византийцы, половцев не победили - их уничтожили/взяли к себе монголо-татары.

Ответить

Насущные Проблемы

Кубардак
0

Но очереди до сих пор не победили.

Ответить

Litnikov Danil

1

Сегодня пробегала фраза что с этого дня зараженные/умершие на совести бордюрыча. Сложно не согласиться

Ответить

Ежегодный велосипед

Litnikov
0

Так два стула, экономика  и население. Стараются на обоих усидеть, но в итоге могут ёбнуться с обоих.

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Оно наладится

Ответить

Alexey Samarkin

1

Нет. Времени. На. Раскачку. Сука.

Ответить

Программный кот

1

Ну если в начале сделать феерический бред, то потом, конечно, что-то может наладиться, потому что тупее уже некуда

Ответить

Уютный Багажник

Программный
0

Главный принцип работы наших чиновников.

Ответить

Василий Лебедев

0

Напоминаю, эти же люди обещали и собирались организовать прорыв Россиюшки.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Василий
1

Бесконечной прорыв нового дна

Ответить

Sergey Volkov

0

Долго мы будем терпеть ?:)

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
1

еее, либеральный TJ

Ответить

Логический Даниль

Sergey
0

Да

Ответить

LordChanka

0

все переболеют и наладится 

Ответить

Илья Утёнков

0

Все ок, это отладка, пацаны.

Ответить

Ежегодный велосипед

0

Для начала хотя бы метро закрыли, чтобы у работодателей меньше шансов было на работу вытащить сотрудника и чтобы прочие одаренные не перлись туда , а если хотя чтобы все дома сидели пусть все предприятия закрывают. А то говорят что все закроются, а по факту все работают. И въезд в Москву также ограничить, вся карантин хуле вы сюда претесь ? А у нас какие-то полумеры. 

Ответить

Василий Лебедев

Ежегодный
0

А ты готов остаться без хлеба, воды, электричества?

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Разбираются по ходу дела, никаких прогнозов, анализов и планирования. Нормальные ребята.

Ответить

Василий Лебедев

Alexander
0

Как любит говаривать старик Белковский: "Путин не стратег, а тактик". Так вот, они там все, похоже, "тактики".

Ответить

Eugene Panfilov

Alexander
0

Не попробуешь - не узнаешь!

Попробовали, теперь разбираются. 

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Заебатая отладка ценой в жизни

Ответить

Евгений Шухов

0

Когда играешь в обучающую миссию в стратегии и не жалеешь юнитов, потому что главное - научиться управлению. 

Ответить

Hasan Alloush

0

Конечно виноваты во всем жители города. А не руководство страны и мэрия.

Ответить

eden lane

0

https://twitter.com/great_laziness/status/1250373506870771717

Vadim Elistratov @great_laziness
> Кремль попросил не делать выводы о цифровых пропусках на основе первого утра с очередями в метро

Да, выводы будут через 14 дней
Ответить

Мамин Паша

0

"Оно", сука. Не "мы наладим", не "мы проебались", а оно само. Детский сад.

Ответить

Обухов Денис

0

Только стали привыкать к расстоянию 1,5-2 метра от человека, но оказалось, что Указ сближает людей

Ответить
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