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Дмитрий Песков заявил, что пропуска ввели из-за того, что жители и гости столицы плохо соблюдали режим самоизоляции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о пропусках в Москве на основе первого утра их работы, рано. Таким образом Кремль впервые прокомментировал очереди, скопившиеся на станциях из-за полицейских проверок. Песков добавил, что введение подобной системы в городе размеров Москвы «не может быть абсолютно гладким», пишет РБК.
По словам пресс-секретаря, москвичи не смогли дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, и это вынудило власти ввести пропускной режим. Он напомнил, что цель самоизоляции — выйти на «плато» (период после пика — прим. TJ), а потом достичь спада эпидемиологической угрозы.
Пропускная система заработала в Москве 15 апреля. В первый день москвичи пожаловались на очереди на вход в метро, которые возникли из-за введения новой системы и проверки пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очереди в метро убрали, и пообещал «подумать» над автоматизацией проверки пропусков.
Это вы тем, кто в этой очереди что-то подхватит, скажите шо "извините у нас отладочка случилась"
И вообще не делайте выводов о власти на основе последних 20 лет
Молчаливый единорожек88
Первых 20 лет.
для них управление страной это блять партия в симсити блять?
может они еще цунами вызовут что бы интереснее было
как же сука я охуеваю от отношения этих пидарасов к стране и людям как к бизнесу
можно в бизнесе устраивать неудачные эксперементы, это блять страна и люди, они за управление получают деньги, откаты и должны думать не задницей, просто нахуй пиздец
при уч. ВИА «она утонула»
Осталось ещё немного потерпеть
От двух до шести дней по прогнозам, и выходим на плато
Даже после сегодняшнего?
После сегодняшнего вряд ли.
С другой стороны, мне кажется, что куча народу переболели без всяких симптомов (либо с минимумом оных), поэтому у них уже (в теории) должен быть иммунитет. Так что мб сегодняшний факап не сильно повлияет на эпидемиологическую картину. По крайней мере, мне бы хотелось в это верить.
Самая тёмная ночь перед рассветом, и я вам обещаю: рассвет уже близко!
Интересно, как много людей слыша Пескова, первым делом воспроизводят у себя в голове фразу "Да иди же ты нахуй", или не в голове, а на устах
мне кажется близко к 140%
многоходовочка, чтоб быстрее пройти пик заболеваемости
Ваш почерк, влдслвюрвч
Вот какие непослушные москвичи и гости столицы, поперлись на работу, обалдеть отмазка... Песков, да что же ты несешь!!!
в Нижнем "ГАЗ" получил 250к штраф за то, что допустили очереди перед проходной.
Тут, конечно же, никаких наказаний ни для кого не будет.
" оно наладится" от авторов "оно у нас не распространяется"
Базовый клуб
И создателей "она утонула"
по его мнению люди не на работу ездят?а выходят на улицу тупо чтобы нарочно нарушить режим самоизоляции? какие нехорошие москвичи!
И печенегов победили, и половцев с монголо-татарами и это наладится, все напасти обойдут Россию матушку.
Печенегов не победили - их уничтожили византийцы, половцев не победили - их уничтожили/взяли к себе монголо-татары.
Сегодня пробегала фраза что с этого дня зараженные/умершие на совести бордюрыча. Сложно не согласиться
Ежегодный велосипед
Так два стула, экономика и население. Стараются на обоих усидеть, но в итоге могут ёбнуться с обоих.
Напоминаю, эти же люди обещали и собирались организовать прорыв Россиюшки.
Долго мы будем терпеть ?:)
Для начала хотя бы метро закрыли, чтобы у работодателей меньше шансов было на работу вытащить сотрудника и чтобы прочие одаренные не перлись туда , а если хотя чтобы все дома сидели пусть все предприятия закрывают. А то говорят что все закроются, а по факту все работают. И въезд в Москву также ограничить, вся карантин хуле вы сюда претесь ? А у нас какие-то полумеры.
Разбираются по ходу дела, никаких прогнозов, анализов и планирования. Нормальные ребята.
Как любит говаривать старик Белковский: "Путин не стратег, а тактик". Так вот, они там все, похоже, "тактики".
Когда играешь в обучающую миссию в стратегии и не жалеешь юнитов, потому что главное - научиться управлению.
Только стали привыкать к расстоянию 1,5-2 метра от человека, но оказалось, что Указ сближает людей