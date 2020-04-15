Предложение поступило через день после решения Госдумы о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

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Российские ветеранские организации обратились к президенту с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников. из обращения ветеранских организаций

Ветераны подчеркнули, что в этом году 9 мая нельзя гарантировать безопасности здоровья участников. Они считают, что решение о переносе парада станет проявлением уважения к ветеранам, сражавшимся за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем гражданам, считающим «День Победы главным праздником Великой России».

В начале апреля СМИ сообщали, что Кремль рассматривает возможность проведения парада Победы осенью. Его могут приурочить либо к параду 7 ноября 1941 года, проходившему в разгар битвы за Москву, либо ко дню окончания Второй мировой войны. 14 апреля Госдума приняла закон о его переносе со 2 на 3 сентября.

Другой вариант — оставить дату парада неизменной, но провести его без зрителей. Оргкомитет 75-летия Победы попросил правительство не приглашать ветеранов на празднование.