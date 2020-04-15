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Новости
Ольга Щербинина
2012

Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве из-за коронавируса Материал редакции

Предложение поступило через день после решения Госдумы о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

30 комментариев
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Российские ветеранские организации обратились к президенту с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников.

из обращения ветеранских организаций

Ветераны подчеркнули, что в этом году 9 мая нельзя гарантировать безопасности здоровья участников. Они считают, что решение о переносе парада станет проявлением уважения к ветеранам, сражавшимся за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем гражданам, считающим «День Победы главным праздником Великой России».

В начале апреля СМИ сообщали, что Кремль рассматривает возможность проведения парада Победы осенью. Его могут приурочить либо к параду 7 ноября 1941 года, проходившему в разгар битвы за Москву, либо ко дню окончания Второй мировой войны. 14 апреля Госдума приняла закон о его переносе со 2 на 3 сентября.

Другой вариант — оставить дату парада неизменной, но провести его без зрителей. Оргкомитет 75-летия Победы попросил правительство не приглашать ветеранов на празднование.

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#карантинвроссии #covid19 #путин #праздники

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30 комментариев
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Максим Шпилёв

34

Нужно обязательно показать, что ПОПРОСИЛИ!

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Никита Сухов

Максим
11

христа ради

Ответить

Никита Сухов

Максим
4

ну пазязя

Ответить

Litnikov Danil

Максим
0

Сказка о тройке наяву

Ответить

Стабильный месяц

25

Так эти приёмы «народ попросил» жалко выглядят. Дед теряет образ сильного лидера, который может просто взять и принять решение, взяв ответственность на себя.

Ответить

Nick Rosenberg

Стабильный
6

Он вообще когда-то брал ответственность на себя? Он даже на каждые выборы по просьбам трудящихся выдвигается.

Ответить

Территориальный цвет

Nick
0

В туалет в школе только с подружкой ходил, вот и пошло

Ответить

Litnikov Danil

6

Почему вообще не отменить? Ща вроде не та обстановка, чтобы парады устраивать

Ответить

Уютный Багажник

Litnikov
8

Ну ты что, а как же хлеб и зрелища для народа. Пацаны не поймут. 

Ответить

ouxen

Litnikov
0

проёдемте

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
0

На парад?

Ответить

ouxen

Litnikov
0

в застенки

Ответить

Skoi Skoi

Litnikov
0

Кто-то уже достал и постирал свою пилотку

Ответить

Неверный дебаркадер

7

Бюджете России попросили сократить зарплаты и пенсии на 30%. 
Предложение поступило через день после решения Госдумы о переносе дня Победы. 

Ответить

Владислав Сурков

7

опять терешкова нарушает самоизоляцию и народом общается? 

Ответить

Базовый клуб

1

Другой вариант — оставить дату парада неизменной, но провести его без зрителей.

И без участников 👍

Ответить

Ленинский блик

Базовый
8

Но с выделением средств из бюджета

Ответить

Базовый клуб

Ленинский
0

Вы к нам из кремля пожаловали?

Ответить

Ленинский блик

Базовый
1

Из Ново-Огарево

Ответить

Pavel Romanowski

3

Ветераны Куликовской битвы

Ответить

George Weiler

2

Т.е они до этого думали, что он его будет проводить?

Ответить

Словесный Интервент

2

 решения Госдумы о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Гнуськов | СИДИ ДОМА @gnooskov
@meduzaproject третье сентября
день победы
день когда горит
костром рейхстаг
как костры горят вундерваффе
в день когда я беру берлин
Ответить

Илья Гераськин

1

Перенести на 23 сентября и провести его в Бресте

Ответить

Владислав Воронин

1

Ветераны? Там их осталось, полтора человека.

Ответить

Anton Gostev

1

Предложение поступило через день после решения Госдумы о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Со 2 на 3 сентября?

Ответить

Егор Гаврилов

1

военный парад
@
торжество мира

Ответить

Настя Шамрина

1

Проводить только при пустых трибунах!!! Миилитаризм головного мозга во время пика короновируса! Е!!

Ответить

Владимир Земсков

0

У ветеранов же не осталось других просьб, вся старость в шоколаде, от достатка всего с жиру бесятся на своей пенсии и на надбавках, осталось только попросить парад перенести и шлюх заказать на праздник.

Госпади, какую же это сюр, даже здесь Путин не может взять на себя ответственность, придумывая всевдо-просьбы.

Ответить

Денис Дятлов

0

Будто у нас кого-то волнует что просят ветераны. Парад лицемерия

Ответить

Яня

0

Сжалься, царь-батюшка, солим тебя препокорнейше, не время сейчас для парадов когда хворь иноземная бродит над Россией- матушкой

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