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Предложение поступило через день после решения Госдумы о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российские ветеранские организации обратились к президенту с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране.
Ветераны подчеркнули, что в этом году 9 мая нельзя гарантировать безопасности здоровья участников. Они считают, что решение о переносе парада станет проявлением уважения к ветеранам, сражавшимся за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем гражданам, считающим «День Победы главным праздником Великой России».
В начале апреля СМИ сообщали, что Кремль рассматривает возможность проведения парада Победы осенью. Его могут приурочить либо к параду 7 ноября 1941 года, проходившему в разгар битвы за Москву, либо ко дню окончания Второй мировой войны. 14 апреля Госдума приняла закон о его переносе со 2 на 3 сентября.
Другой вариант — оставить дату парада неизменной, но провести его без зрителей. Оргкомитет 75-летия Победы попросил правительство не приглашать ветеранов на празднование.
Нужно обязательно показать, что ПОПРОСИЛИ!
Он вообще когда-то брал ответственность на себя? Он даже на каждые выборы по просьбам трудящихся выдвигается.
Почему вообще не отменить? Ща вроде не та обстановка, чтобы парады устраивать
Ну ты что, а как же хлеб и зрелища для народа. Пацаны не поймут.
решения Госдумы о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября
Предложение поступило через день после решения Госдумы о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Со 2 на 3 сентября?
Проводить только при пустых трибунах!!! Миилитаризм головного мозга во время пика короновируса! Е!!
У ветеранов же не осталось других просьб, вся старость в шоколаде, от достатка всего с жиру бесятся на своей пенсии и на надбавках, осталось только попросить парад перенести и шлюх заказать на праздник.
Госпади, какую же это сюр, даже здесь Путин не может взять на себя ответственность, придумывая всевдо-просьбы.
Сжалься, царь-батюшка, солим тебя препокорнейше, не время сейчас для парадов когда хворь иноземная бродит над Россией- матушкой