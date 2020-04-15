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Ольга Щербинина
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Нулевым пациентом с коронавирусом в России назвали мужчину, прилетевшего из Милана. Он выздоровел Материал редакции

Пациент успел заразить пожилых родителей.

43 комментария
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Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина в районе 40 лет, прилетевший из Милана. Об этом в разговоре с «Православием.ру» рассказал завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.

Врач рассказал, что диагноз мужчине 27 февраля поставил он и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Они же назначили лечение. «Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись», — сказал Чучалин.

Этот пациент — также первый, кто выздоровел от коронавируса в России. При этом он успел заразить пожилых родителей, с которыми контактировал. Отец мужчины находился на искусственной вентиляции легких, мать нет. Чучалин отметил, что из-за возраста болезнь у них протекает тяжелее.

По официальным данным, первые два случая заражения коронавирусом в России зарегистрировали у двух граждан КНР в Чите и Тюмени в конце января. Оба пациента выздоровели.

К 15 апреля в России зафиксировали 24 490 случаев заражения коронавирусом.

#covid19 #новости

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43 комментария
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Арнольд Герасимович Дыня

38

Ага, бля. А из Китая к нам до того момента рейса не летали. Нашли козла отпущения

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Дмитрий Еруков

–7

Сто пудов пидор, в жопу долбиться летал. Гнида ебаная, казнить его.

Ответить

Lee

Дмитрий
22
Ответить

Уютный Багажник

Дмитрий
10

От зависти порвался?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
0
Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Я любя.

Ответить

Илья Щибрик

Дмитрий
2

Хера тебя порвало.

Ответить

Сборник комментариев

Илья
6

Да может человек юморнул, а его не поняли

Ответить

Олег Мельник

Сборник
5

Шутки, в которых используется причинно-следственная связь "Европа - геи" уже давно не смешные.

Ответить

Сборник комментариев

Олег
0

Нынче смешные Москва, Питер - геи, потому как фронт сдвинулся на восток?

Ответить

Илья Щибрик

Сборник
0

Я, видимо, не могу в постмодернистский юмор.

Ответить

Обухов Денис

Дмитрий
0

Сделать костёр в субботу и сжечь его. Нет, это для него праздник, сжечь в воскресенье!

Ответить

check-it-out

Дмитрий
0

Очередной твинк Орлова?

Ответить

Дмитрий Еруков

check-it-out
0

Нет. Если посмотришь по комментариям, я раньше старался чёт писать интересное, поддерживать сообщество, но потом надоело. И стал писать комменты в стиле "типичный русский обыватель из ВКонтакте". Топорные быдловатые комментарии, над которыми долго не думаешь Так оказалось намного веселее.

Ответить

Дмитрий Еруков

Дмитрий
–3

Ахахах, ебать как вас легко порвать

Ответить

Артём Мазанов

10

Как это первый диагноз поставили 27 февраля, если правительство 31 января заявило о первых случаях. Какая-то у них странная методика 

Ответить

Евгений Большаков

Артём
3

все, у кого были выявленные случаи до этого в России - не были россиянами. Там двое китайцев было. 
Наверно это имеется в виду. 

Ответить

hyposlasher

10

Идите нахуй, нулевой пациент он был бы, если бы все последующие случаи заражения в России пошли от одного него, а так кроме него были еще тысячи других прибывших из Италии

Ответить

Andrew Lobachev

8

Врачебная тайна в России восхитительна

Ответить

Emile Zäkiev

Andrew
–4

Правильно, пусть травят этого заднеприводного

Ответить

Логический Даниль

6

Кажется, понятие нулевой пациент употребляется в другом смысле. Но для православие.ру и так сойдет. 

Ответить

Новенький чувак

Логический
0

Но зачем это тащить на TJ?

Ответить

Сергей Тогатов

Новенький
1

Еще неизвестно кто выше уровнем. 

Ответить

Антон Пострунин

5

В чем смысл нулевого пациента, если сотни людей прилетели больными со всего света?

Ответить

Егор Гаврилов

Антон
2

ДА КТО ТАКОЙ ЭТОТ ВАШ НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ НАХОЙ

Ответить

Технический Денис

Антон
0

согласен, хуйня какая-то

Ответить

check-it-out

3

Этот пациент — первый, кто выздоровел от коронавируса в России. 

Но это же другое понятие, не нулевой пациент явно.

Ответить

Serafim

check-it-out
0

Этот пациент — ТАКЖЕ первый, кто выздоровел 
ты специально слова пропускаешь или што

Ответить

check-it-out

Serafim
0

Этого ТАКЖЕ там не было явно, мне делать нехуй для цитаты перепечатывать? 

Ответить

Ольга Щербинина

check-it-out
0

я уточнила после вашего комментария, чтобы было понятно, спасибо за внимательность

Ответить

Обухов Денис

2

Нормальная врачебная тайна - "можно назвать фамилию".

Ответить

Жирный магнит

1

Я не понимаю, можно же просто его одного убить и все выздоровеют. Так ведь это работает, почему никто не додумался

Ответить

Жирный магнит

Жирный
0

А ещё лучше первого китайца найти

Ответить

Уютный Багажник

Жирный
0

Первую летучую мышь.

Ответить

Жирный магнит

Уютный
0

Ещё лучше

Ответить

Технический Денис

Жирный
0

ещё лучше найти Адама и пристрелить

Ответить

Жирный магнит

Техниче…
0

Тогда уж самого главного *Роскомнадзор*

Ответить

Жирный магнит

Жирный
0

Как курсив/жирный/перечёркнутый тут сделать? Знает кто-нибудь?

Ответить

Жирный магнит

Жирный
0

@Сергей Колегов ты знаешь, наверно

Ответить

Обухов Денис

0

Спасибо вам, Субботин!

Ответить

Andrew Lobachev

0

Чувак из рфс который? Но ему же не 40 лет было.

Ответить

Ольга Щербинина

Andrew
0

он был позже https://tjournal.ru/news/147069-u-vernuvshegosya-iz-milana-moskvicha-zapodozrili-koronavirus-ego-pomestili-v-obshchuyu-palatu-i-razreshili-hodit-po-bolnice

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Andrew Lobachev

Ольга
0

Он в Россию прилетел 22 (по другим данным 23) февраля.

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