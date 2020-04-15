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Пациент успел заразить пожилых родителей.
Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина в районе 40 лет, прилетевший из Милана. Об этом в разговоре с «Православием.ру» рассказал завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.
Врач рассказал, что диагноз мужчине 27 февраля поставил он и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Они же назначили лечение. «Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись», — сказал Чучалин.
Этот пациент — также первый, кто выздоровел от коронавируса в России. При этом он успел заразить пожилых родителей, с которыми контактировал. Отец мужчины находился на искусственной вентиляции легких, мать нет. Чучалин отметил, что из-за возраста болезнь у них протекает тяжелее.
По официальным данным, первые два случая заражения коронавирусом в России зарегистрировали у двух граждан КНР в Чите и Тюмени в конце января. Оба пациента выздоровели.
К 15 апреля в России зафиксировали 24 490 случаев заражения коронавирусом.
Ага, бля. А из Китая к нам до того момента рейса не летали. Нашли козла отпущения
Сто пудов пидор, в жопу долбиться летал. Гнида ебаная, казнить его.
От зависти порвался?
Хера тебя порвало.
Да может человек юморнул, а его не поняли
Шутки, в которых используется причинно-следственная связь "Европа - геи" уже давно не смешные.
Нынче смешные Москва, Питер - геи, потому как фронт сдвинулся на восток?
Сделать костёр в субботу и сжечь его. Нет, это для него праздник, сжечь в воскресенье!
Очередной твинк Орлова?
Нет. Если посмотришь по комментариям, я раньше старался чёт писать интересное, поддерживать сообщество, но потом надоело. И стал писать комменты в стиле "типичный русский обыватель из ВКонтакте". Топорные быдловатые комментарии, над которыми долго не думаешь Так оказалось намного веселее.
Как это первый диагноз поставили 27 февраля, если правительство 31 января заявило о первых случаях. Какая-то у них странная методика
все, у кого были выявленные случаи до этого в России - не были россиянами. Там двое китайцев было.
Наверно это имеется в виду.
Идите нахуй, нулевой пациент он был бы, если бы все последующие случаи заражения в России пошли от одного него, а так кроме него были еще тысячи других прибывших из Италии
Врачебная тайна в России восхитительна
Новенький чувак
Но зачем это тащить на TJ?
В чем смысл нулевого пациента, если сотни людей прилетели больными со всего света?
Этот пациент — первый, кто выздоровел от коронавируса в России.
Но это же другое понятие, не нулевой пациент явно.
Этот пациент — ТАКЖЕ первый, кто выздоровел
ты специально слова пропускаешь или што
Этого ТАКЖЕ там не было явно, мне делать нехуй для цитаты перепечатывать?
А ещё лучше первого китайца найти
Первую летучую мышь.
Жирный магнит
Ещё лучше
Технический Денис
ещё лучше найти Адама и пристрелить
Жирный магнит
Тогда уж самого главного *Роскомнадзор*
Как курсив/жирный/перечёркнутый тут сделать? Знает кто-нибудь?
Чувак из рфс который? Но ему же не 40 лет было.
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