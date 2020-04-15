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Новости
Артём Мазанов
11 871

Деньги на выплату зарплат и 200 миллиардов регионам. Путин посвятил четвёртое обращение безвозмездной поддержке Материал редакции

Правительство также выделит 23 миллиарда рублей на поддержку авиационной отрасли.

15 апреля Владимир Путин выступил перед совещанием с членами правительства. Он обратился, как к кабмину, так и к россиянам.

Главное из выступления Путина:

  • В перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии включат компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами;

  • 75% зарплатных кредитов будут гарантированы Внешэкономбанком;

  • Малым и средним предприятиям пострадавших отраслей предоставят безвозмездную помощь при условии сохранения 90% занятости на 1 апреля — из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Деньги можно будет потратить в том числе на выплаты зарплат;

  • Оформить такую заявку можно будет с 1 мая, а финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая;

  • 200 миллиардов рублей направят на обеспечение устойчивости региональных бюджетов — решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям;

  • 23 миллиарда рублей выделят на поддержку авиационной отрасли, в том числе на лизинг, оплату стоянки и зарплаты;
  • Путин предложил создать новый специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий. Ставка в нём будет субсидироваться на ставку Центробанка, а половину кредита обеспечат гарантии Министерства финансов;
  • По каждому из базовых опорных секторов экономики проработают отдельные меры поддержки;
  • От НДФЛ освободят выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.

#путин #карантинвроссии #covid19

Новости
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133 комментария
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Морской завод

42

Правительство также выделит 23 миллиарда рублей ПАО "Аэрофлот"

Ответить

Kostya Proshchalykin

Морской
6

Ну к слову сша тоже выделало 25 млрд $, большая часть из которых уйдёт дельте и американ эирлайнс

Ответить

CitrusAlex

Kostya
1

Не значит, что это не идиотская идея.

Ответить

Evgeny Gladkikh

CitrusAlex
0

https://www.youtube.com/watch?v=2idEKfuwUwI

Ответить

Ilya Sidyakin

Kostya
0

Ну к слову в США самая тяжелая ситуация в целом. Во многом из-за идиотских мер или отсутствия хоть каких-то мер

Ответить

Владимир Василенко

28

Ебаный высер, ебаная хуита, а не выступление/обращение

Ответить

Насущные Проблемы

Владимир
7

Как и все предыдущие серии.

Ответить

Владимир Василенко

Насущные
0

Когда следующая?

Ответить

Насущные Проблемы

Владимир
6

Серии по средам. Но концовку сольют всё равно.

Ответить

Nikita Malyshev

Насущные
3

Это чтоб Навальный по четвергам обзоры делал.

Ответить

Максим Шпилёв

Насущные
2

Спойлер!
Следующая про отмену парада

Ответить

Arseny Alexandrov

Владимир
0

Я аж чаем плюнул от твоего горения, братик :)
Всё так, всё так

Ответить

Андрей Рядькин

19

а может нет никаких $123 млрд в ФНБ?

Ответить

Владислав Сурков

Андрей
8

уже обсудили 

Ответить

Атлант поправил плечи

Владислав
17

Пиздец, виртуальный Сурков решает вопросы лучше и быстрее чем все реальное правительство РФ

Ответить

Алексей Вежлев

Атлант
1

Владислав Сурков - наш президент!

Ответить

Кирилл Вселенский

Алексей
0

Соглы

Ответить

Грэм Грэмский

Атлант
0

И с точно такой же эффективностью
Зачем платить больше?

Ответить

Андрей Рядькин

Владислав
1

обкашлили, а меня не позвали 

Ответить

Активный паркур

Андрей
0

Тоже задумываюсь об этом

Ответить

Андрей Рядькин

Активный
1

8 триллионов рублей лежит хуй знает для чего 

Ответить

Сергей Гращенко

Андрей
15
Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
6

ну, 1000 рублей теперь понятно где 

Ответить

Александр Машков

Андрей
0

та не, ну не может такого быть

Ответить

Владимир Василенко

15

Каким хуем 12к остановят решение работодателя сократить штат, если он платит условные 50к
Я долбаеб? Или это хуита?

Ответить

Владимир Василенко

Владимир
23

Человек уже посчитал пример

Ответить

Kat Vance

Владимир
–10

Лучше чем 0.

Ответить

Владимир Василенко

Kat
5

Так ебать, он получит бабки в июне и это ебаные 12к
Каким хуем он будет платить эти месяцы по 50? Если нет клиентов, нет работы, нет денег
Естественно лучше сократить штат

Ответить

Kat Vance

Владимир
–14

У твоего бизнеса финансовая подушка на пол месяца и нулевой кредитный рейтинг? Хуевый бизнес значит.

Ответить

Атлант поправил плечи

Kat
16

хуясе ты гений, миллиардер, плейбой, филантроп.

Ответить

My Thoughts

Атлант
2

...финалгон)

Ответить

Kat Vance

Атлант
–3
Ответить

Nikita Zubkov

Kat
2

А какая подушка должна быть? Мы тут уже знаем когда закончится этот недокарантин?

Ответить

Kat Vance

Nikita
–4

6 месяцев минимум. Как у индивидуальных домохозяйств, так и у бизнеса. Иначе это провал и нищета прикрытая временным благополучием.

Ответить

Nikita Zubkov

Kat
4

 6 месяцев минимум

Ты представляешь сколько это денег лежащих мертвым грузом?

Ответить

Бесплатный

Kat
0

4 месяца

Ответить

Владимир Василенко

Kat
0

Понял, я о том, что никаких нахуй 90 проц не будет
Напишешь лайфхак, как радоваться обращениям путена?

Ответить

Kat Vance

Владимир
3

1. Жить в другой стране

:3

Ответить

Владимир

Kat
0

Я кста съебывать в Австралию собирался
Перенеслось на сл год, надеюсь не сдохну

Ответить

Арнольд

Владимир
0

Напиши блог "Как съебать в Австралию" молю 

Ответить

Владимир

Арнольд
1

Напишу:)
Первым шагом стало наличие там сестры, которая замужем за местным чуваком работающем в national geographic и подобных проектах, а она преподаёт в универе в Брисбене, до этого в Мельбурне
Один я долбаеб, живущий в СПб, хз нахуя

Ответить

Сергей Гращенко

Владимир
1

ну вот, я на первом шаге уже обосранный сижу( кстати тоже в спб...

Ответить

Владимир

Сергей
0

Никто не мешает нам оформить гей брак

Ответить

Сергей Гращенко

Владимир
0

ну всё забились, буду болеть за твой переезд

Ответить

Владимир

Сергей
0

Чмок:)

Ответить

Kat Vance

Владимир
0

Удачи, там нормальная иммиграционная программа, все срастется.

Ответить

Kat Vance

Владимир
0

Хотя если подумать, в России меня тоже не устраивают совсем не те вещи, о которых 24/7 гундят либерахи, так что уж сорян, позволяю себе кекать.

Ответить

Олег Ивахнов

Владимир
1

Ну вот мне сейчас чтоб всем заплатить зп в докризисном обьеме не хватает300к, а по считалке путина я могу получить 900

Ответить

Андрей Рядькин

16

там urals опять уебался ниже $17
https://www.argusmedia.com/ru/news/2096303-юралс-подешевел-несмотря-на-сделку-опек

Ответить

Неверный дебаркадер

Андрей
7

я ржал с этого, смотрю новак отчитывается,  а нефть всё ниже и ниже)

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Неверный
2

Прикольно, это в очередной раз доказывает, то, что любые попытки регулирования чего-либо ничем не хорошим не оканчиваются. В данном случае рыночек нефти должен порешать, а не какие нибудь абдулы-путины,какая реальная цена у «чёрного золота». Было бы вообще зашибись если бы цена задержалась на 10 долларах лет на 5-10.

Ответить

Неверный дебаркадер

Кубардак
5

Ты понимаешь, что такая цена будет лет 5, то нам полный пиздец)) В стране рабовладельческий строй появится) 

Ответить

Eduard Vakhitov

Неверный
2

20 лет уже как появился 

Ответить

ouxen

Eduard
1

ващет и не прекращался

Ответить

Рыбий Глаз

Кубардак
0

*В данном случае рыночек нефти должен порешать
Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.

Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, азиатские и европейские НПЗ получили от саудитов преложение на 90 дней отсрочить оплату поставок.

Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. Saudi Aramco «просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней», - рассказал Reuters представитель нефтеперерабатывающей компании из Азии.

Несмотря на сделку ОПЕК+ о рекордном в истории сокращении добычи нефти и почти безоговорочную капитуляцию России, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Саудовская Аравия, Эр-Рияд не спешит заканчивать «ценовую войну».

В понедельник Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист отгрузочных цен на май, оставив в силе скидки на поставку в Северо-Западную Европу и увеличив их для Срезидемноморья и Азии.

На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.

Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.

Напомним, что речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся около 30 долларов, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent. По итогам прошлой недели его средняя цена составила 22,88 доллара. Таким образом, сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по 10,58 доллара за бочку.

Скидки на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель (что также дает цену в 10,58 доллара за бочку), на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.

Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light, что дает фактическую цену 10,63 доллара. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent. 

Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов - на 2,5-4,2 доллара за баррель.

Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три…
Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая…
www.finanz.ru
Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
2

это пиздец уже не смешно, весь экспорт вниз идет

Ответить

Eugene Panfilov

Неверный
1

Одну из финальных сцен "Игры на понижение" напомнило

Ответить

Юрий Набоков

Андрей
0

доллар уже почти 75

Ответить

Андрей Рядькин

Юрий
0

Дешевле нал сейчас не купишь

Ответить

Неверный дебаркадер

Андрей
0

74,71

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
0

это что? 
Можешь по такому курсу обменять?

Ответить

Неверный

Андрей
0

да, на бирже

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
0

плоти налоги

Ответить

Неверный

Андрей
0

да это пиздец, биржа налоги, вклады налоги, ахуели бля. 

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
0

тогда не покупай там валюту)

Ответить

Неверный

Андрей
0

А я и не беру, так прст на готове держу, если рванет вверх, то сразу закупиться. Пока до обменника добежишь, курс 10- раз сменится. 

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
0

покупай через Карону, в приложении берешь онлайн и потом идешь в кассу 

Ответить

Неверный

Андрей
0

Знаю, но не помню почему перестал пользоваться. Короной удобно если надо немного уе для поездки. 

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
0

мы тут крупными суммами не орудуем

Ответить

Неверный

Андрей
0

мне наличка не нужна, курс сейчас скачет, если купить уе, а потом вовремя не избавиться, то можно проебаться, поэтому только виртуал. 

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
0

через Тинькофф хорошо. Именно просто счет физика 

Ответить

Неверный

Андрей
0

Да, пробовал, интересно, но я по старинке, через крупных брокеров надежнее. 

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
0

тоже хочу попробовать брокерский счет открыть

Ответить

Неверный

Андрей
0

лучше не суйся, я столько денег проебал в этом году, мама не горюй. 

Ответить

Андрей Рядькин

Неверный
1

я чутка совсем 

Ответить

Бесплатный

Неверный
1

в чем проеб? если он только менять будет?

Ответить

Неверный

Бесплат…
0

Я думал, что он торговлей решил заняться.

Ответить

Владислав Сурков

12

Финансовая поддержка на зарплату сотрудников малого и среднего бизнеса за апрель поступит с 18 мая

переведу

получать только выжившие 

Ответить

Андрей Стаховский

9

А если сохранили 89% штата, то, типа, похуй на эту компанию и людей работающих в ней. 

Ответить

Kostya Proshchalykin

Андрей
1

Ну сохрани 90, в чем проблема?

Ответить

Андрей Стаховский

Kostya
7

Да все уже давно кто еще жив - сократил свой штат до минимума. Хз как остальные до конца мая продержатся.

Ответить

Kostya Proshchalykin

Андрей
1

Ну большенство перевело на отпуск без содержания, самое время всех вернуть и набрать эти 90%

Ответить

Litnikov Danil

Kostya
4

На первое апреля же

Ответить

Влад Владов

Litnikov
0

Ждем выступления, что это все шутка и никаких выплат не будет

Ответить

Павел Мухунов

Kostya
1

Вернуть на условные зп в 20к чтобы получить 12к от государства?

Ответить

Олег Ивахнов

Андрей
0

Еще никого не увольняли но планируем 3-4 человека

Ответить

Уютный Багажник

8

Ну всё, теперь заживём. 

Ответить

ouxen

Уютный
0

давно пора!

Ответить

Kat Vance

–33

Ебаные либерахи: Путин че не даешь денях, трудные времена

Путин: ок вот денях

Ебаные либерахи: *все равно чем-то недовольны*

Идеально.

Ответить

Морской завод

Kat
22

Ебаные либерахи: Путен че не даешь курицу, трудные времена

Путин: ок вот куриные кости 
Ебаные либерахи: блятб путен

Ответить

Окружающий единорожек88

Kat
3

2,7 млрд долларов это ни о чем

Ответить

Kat Vance

Окружающий
0

Я конечно не все ролики сисяна посмотрел, на истину не претендую, но предполагаю шо больше нету.

Ответить

Окружающий единорожек88

Kat
0

Мы своими глазами увидим результаты такой политики

Ответить

Насущные Проблемы

Kat
2

иди на хуй я риберталианец

Ответить

Serg Bootlegger

Kat
–3

Либерахам ЧС нужен, наверно думают все их кредитки обнулятся

Ответить

Насущные Проблемы

Serg
1

Ты тупой.

Ответить

Serg Bootlegger

Насущные
0

Ооо...

Ответить

Насущные Проблемы

Serg
0

Да похуй мне, Мань.

Ответить

Serg Bootlegger

Насущные
0

отл, а то уже переживать начал

Ответить

Serg Bootlegger

Насущные
–3

@Вахтёр TJ 

Ответить

Strannik Jay

Kat
0

12к. За ипотеку я ежемесячно плачу 18к, а ещё у меня двое детей +5к на двоих (если бы уволили, было бы +8к). Итого: не хватает 1к на ипотеку, про ЖКХ молчу, а чтобы жрать, пойду милостиньку просить, не 800$, а крупы горсточку.

Ответить

Kat Vance

Strannik
–1

То есть сбережений не было, хата ипотечная, но гоблинов нарожал. Малачага, ставай за премией Дарвина в очередь, заслужил.

Ответить

Kat Vance

Kat
–1

Жаль детишек, они не виноваты что батя ку-ку.

Ответить

Варя Березкина

7

Кратко об обращении президента РФ.

Ответить

Илья Утёнков

6

 Финансовая поддержка на зарплату сотрудников малого и среднего бизнеса за апрель поступит с 18 мая;

Для всех, кто доживёт.

Ответить

Кирилл Владимирович

4

Если на эти 12к, при выплате зарплат, будет начисляться НДФЛ и прочие взносы, то такая поддержка - аттракцион невиданной щедрости.

Ответить

Олег Ивахнов

Кирилл
3

Естественно будет

Ответить

Alex Dark

1

"Путин предложил....". Но не обязал. Так что ли? Что за странная фраза? Это всё равно что цитата из одного фильма.

Ответить

Насущные Проблемы

Alex
7

Хороший Путин предложил, но плохие бояре не послушали.

Ответить

Пространственный пистолет

Alex
1

"Путин предложил....". Но не обязал. Так что ли? Что за странная фраза? Это всё равно что цитата из одного фильма.

Потому что так устроена политическая система, которая пришла после распада СССР. На западе специально порезаны полномочия президента, потому что решает во многом не президент, а какой-нибудь комитет 300.  Собственно поэтому и весь этот цирк, сначала предлагает, а потом госдума или кто там, голосуют. Но конечно же, в нашем случае, голосуют как надо, по другому никак.

Ответить

Eduard Vakhitov

Пространственный
0

Президент не нужен 

Ответить

Serg Bootlegger

–27

Коммент вида : " хули так мало", "все равно не выплатят", "Путин уходи"

Ответить

Ногти Ноздри

1

1.а как бэ какая разница работникам по безработице получать 12к или у работодателя?
2. Вытекает из первого, если я сам предприниматель и я единственный работник, то чо там, какая процедура говорите?

Ответить

Олег Ивахнов

Ногти
1

Бизнес например все же работает.
Но выручка упала очень сильно, неплатежи от контрагентов, кассовый разрыв и тд.
И тебе попросту не хватает заплатить зарплату. Выбор какой? Либо заплатить меньше либо сокращать людей.
А тут оппа по 12к на каждого сотрудника допом выплата. Плохо? Нет.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Ногти
1

Ты их ещё попробуй получи по безработице.

Ответить

Антон Чепур

1

Интересно сколько процентов из этого разворуют #местечковаяядернаядержава 🇷🇺

Ответить

Должен динозавр

Антон
0

146%

Ответить

My Thoughts

1

Очередное выступление... выступление театра
Жду момента, когда они запутаются в своих репликах и один начнёт читать слова другого
Никудышные актеры во власти

Ответить

Олег Павлов

1

Говорить можно много. Посмотрим что будет сделано.

Ответить

Лис Снежный

1

Короче вы главное работайте, а как - хз.

Ответить

Степан Куликов

1

Новое ток шоу Put IN!
Он - отважный герой от которого зависят судьбы миллионов. Ему противостоят супер агенты не имеющие совести. 5 колонна раскачивает лодку, но он смело идет в бой!!
Кому он поможет в следующий раз? Кто останется без субсидий и на улице? Какие новые кардоны он сможет противопоставить своим противникам??
Смотрите каждую среду на федеральных каналах!!

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Может кто-то внятно объяснить что это значит? 

Ответить

Илья Утёнков

Атлант
2

Это значит пиздец

Ответить

Кирилл Вселенский

Атлант
0

Это значит нихуя, вертитесь как хотите

Ответить

Константин Шведов

0

Т.е. май мы сидим дома?

Ответить

Владислав Сурков

Константин
2

и июнь 

Ответить

Насущные Проблемы

Владислав
0

Не удивлюсь если вообще всё лето.

Ответить

Насущные Проблемы

Константин
0

Да не. Через пару дней всё на убыль пойдёт.

Ответить

Новенький чувак

Насущные
0

Главное не бухтеть.

Ответить

Ivan Popov

0

В первой новости было 95% штата, лол

Ответить

Предметный американец

0

при условии сохранения 90% занятости — из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц

Или прощение налогов с 25к зп (на руки). Богато

Ответить

Григорий Бумбацкий

0

• Оформить такую заявку можно будет с 1 мая, а финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая;

БЛЯДЬ СЕЙЧАС ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ?
Первомай не завтра на календаре

Ответить

Антон Нечаев

0

Как они считают я в ахуе. Даже по ежемесячным платежам по кредитам/ипотекам можно понять, что эти 12к в пизду лошади засунуть. Ну ебаный мрот. В какой стране они живут?

Ответить
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