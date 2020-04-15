Деньги на выплату зарплат и 200 миллиардов регионам. Путин посвятил четвёртое обращение безвозмездной поддержке
Материал редакции
Правительство также выделит 23 миллиарда рублей на поддержку авиационной отрасли.
15 апреля Владимир Путин выступил перед совещанием с членами правительства. Он обратился, как к кабмину, так и к россиянам.
Главное из выступления Путина:
В перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии включат компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами;
75% зарплатных кредитов будут гарантированы Внешэкономбанком;
Малым и средним предприятиям пострадавших отраслей предоставят безвозмездную помощь при условии сохранения 90% занятости на 1 апреля — из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Деньги можно будет потратить в том числе на выплаты зарплат;
Оформить такую заявку можно будет с 1 мая, а финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая;
200 миллиардов рублей направят на обеспечение устойчивости региональных бюджетов — решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям;
23 миллиарда рублей выделят на поддержку авиационной отрасли, в том числе на лизинг, оплату стоянки и зарплаты;
Путин предложил создать новый специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий. Ставка в нём будет субсидироваться на ставку Центробанка, а половину кредита обеспечат гарантии Министерства финансов;
По каждому из базовых опорных секторов экономики проработают отдельные меры поддержки;
От НДФЛ освободят выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.
Морской завод
Правительство также выделит 23 миллиарда рублей ПАО "Аэрофлот"
Kostya ProshchalykinМорской
Ну к слову сша тоже выделало 25 млрд $, большая часть из которых уйдёт дельте и американ эирлайнс
CitrusAlexKostya
Не значит, что это не идиотская идея.
Evgeny GladkikhCitrusAlex
https://www.youtube.com/watch?v=2idEKfuwUwI
Ilya SidyakinKostya
Ну к слову в США самая тяжелая ситуация в целом. Во многом из-за идиотских мер или отсутствия хоть каких-то мер
Владимир Василенко
Ебаный высер, ебаная хуита, а не выступление/обращение
Насущные ПроблемыВладимир
Как и все предыдущие серии.
Владимир ВасиленкоНасущные
Когда следующая?
Насущные ПроблемыВладимир
Серии по средам. Но концовку сольют всё равно.
Nikita MalyshevНасущные
Это чтоб Навальный по четвергам обзоры делал.
Максим ШпилёвНасущные
Спойлер!
Следующая про отмену парада
Arseny AlexandrovВладимир
Я аж чаем плюнул от твоего горения, братик :)
Всё так, всё так
Андрей Рядькин
а может нет никаких $123 млрд в ФНБ?
Владислав СурковАндрей
уже обсудили
Атлант поправил плечиВладислав
Пиздец, виртуальный Сурков решает вопросы лучше и быстрее чем все реальное правительство РФ
Алексей ВежлевАтлант
Владислав Сурков - наш президент!
Кирилл ВселенскийАлексей
Соглы
Грэм ГрэмскийАтлант
И с точно такой же эффективностью
Зачем платить больше?
Андрей РядькинВладислав
обкашлили, а меня не позвали
Активный паркур
Тоже задумываюсь об этом
Андрей РядькинАктивный
8 триллионов рублей лежит хуй знает для чего
Сергей ГращенкоАндрей
Андрей РядькинСергей
ну, 1000 рублей теперь понятно где
Александр МашковАндрей
та не, ну не может такого быть
Владимир Василенко
Каким хуем 12к остановят решение работодателя сократить штат, если он платит условные 50к
Я долбаеб? Или это хуита?
Владимир ВасиленкоВладимир
Человек уже посчитал пример
Kat VanceВладимир
Лучше чем 0.
Владимир ВасиленкоKat
Так ебать, он получит бабки в июне и это ебаные 12к
Каким хуем он будет платить эти месяцы по 50? Если нет клиентов, нет работы, нет денег
Естественно лучше сократить штат
Kat VanceВладимир
У твоего бизнеса финансовая подушка на пол месяца и нулевой кредитный рейтинг? Хуевый бизнес значит.
Атлант поправил плечиKat
хуясе ты гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
My ThoughtsАтлант
...финалгон)
Kat VanceАтлант
Nikita ZubkovKat
А какая подушка должна быть? Мы тут уже знаем когда закончится этот недокарантин?
Kat VanceNikita
6 месяцев минимум. Как у индивидуальных домохозяйств, так и у бизнеса. Иначе это провал и нищета прикрытая временным благополучием.
Nikita ZubkovKat
6 месяцев минимум
Ты представляешь сколько это денег лежащих мертвым грузом?
Бесплатный
4 месяца
Владимир ВасиленкоKat
Понял, я о том, что никаких нахуй 90 проц не будет
Напишешь лайфхак, как радоваться обращениям путена?
Kat VanceВладимир
1. Жить в другой стране
:3
ВладимирKat
Я кста съебывать в Австралию собирался
Перенеслось на сл год, надеюсь не сдохну
АрнольдВладимир
Напиши блог "Как съебать в Австралию" молю
ВладимирАрнольд
Напишу:)
Первым шагом стало наличие там сестры, которая замужем за местным чуваком работающем в national geographic и подобных проектах, а она преподаёт в универе в Брисбене, до этого в Мельбурне
Один я долбаеб, живущий в СПб, хз нахуя
Сергей ГращенкоВладимир
ну вот, я на первом шаге уже обосранный сижу( кстати тоже в спб...
ВладимирСергей
Никто не мешает нам оформить гей брак
Сергей ГращенкоВладимир
ну всё забились, буду болеть за твой переезд
ВладимирСергей
Чмок:)
Kat VanceВладимир
Удачи, там нормальная иммиграционная программа, все срастется.
Kat VanceВладимир
Хотя если подумать, в России меня тоже не устраивают совсем не те вещи, о которых 24/7 гундят либерахи, так что уж сорян, позволяю себе кекать.
Олег ИвахновВладимир
Ну вот мне сейчас чтоб всем заплатить зп в докризисном обьеме не хватает300к, а по считалке путина я могу получить 900
Андрей Рядькин
там urals опять уебался ниже $17
https://www.argusmedia.com/ru/news/2096303-юралс-подешевел-несмотря-на-сделку-опек
Неверный дебаркадер
я ржал с этого, смотрю новак отчитывается, а нефть всё ниже и ниже)
Кубардак НургушаметовНеверный
Прикольно, это в очередной раз доказывает, то, что любые попытки регулирования чего-либо ничем не хорошим не оканчиваются. В данном случае рыночек нефти должен порешать, а не какие нибудь абдулы-путины,какая реальная цена у «чёрного золота». Было бы вообще зашибись если бы цена задержалась на 10 долларах лет на 5-10.
Неверный дебаркадер
Ты понимаешь, что такая цена будет лет 5, то нам полный пиздец)) В стране рабовладельческий строй появится)
Eduard VakhitovНеверный
20 лет уже как появился
ouxenEduard
ващет и не прекращался
Рыбий ГлазКубардак
*В данном случае рыночек нефти должен порешать
Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, азиатские и европейские НПЗ получили от саудитов преложение на 90 дней отсрочить оплату поставок.
Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. Saudi Aramco «просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней», - рассказал Reuters представитель нефтеперерабатывающей компании из Азии.
Несмотря на сделку ОПЕК+ о рекордном в истории сокращении добычи нефти и почти безоговорочную капитуляцию России, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Саудовская Аравия, Эр-Рияд не спешит заканчивать «ценовую войну».
В понедельник Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист отгрузочных цен на май, оставив в силе скидки на поставку в Северо-Западную Европу и увеличив их для Срезидемноморья и Азии.
На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.
Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.
Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.
Напомним, что речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся около 30 долларов, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent. По итогам прошлой недели его средняя цена составила 22,88 доллара. Таким образом, сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по 10,58 доллара за бочку.
Скидки на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель (что также дает цену в 10,58 доллара за бочку), на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.
Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light, что дает фактическую цену 10,63 доллара. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.
Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов - на 2,5-4,2 доллара за баррель.
Андрей РядькинНеверный
это пиздец уже не смешно, весь экспорт вниз идет
Eugene PanfilovНеверный
Одну из финальных сцен "Игры на понижение" напомнило
Юрий НабоковАндрей
доллар уже почти 75
Андрей РядькинЮрий
Дешевле нал сейчас не купишь
Неверный дебаркадер
74,71
Андрей РядькинНеверный
это что?
Можешь по такому курсу обменять?
Неверный
да, на бирже
Андрей РядькинНеверный
плоти налоги
Неверный
да это пиздец, биржа налоги, вклады налоги, ахуели бля.
Андрей РядькинНеверный
тогда не покупай там валюту)
Неверный
А я и не беру, так прст на готове держу, если рванет вверх, то сразу закупиться. Пока до обменника добежишь, курс 10- раз сменится.
Андрей РядькинНеверный
покупай через Карону, в приложении берешь онлайн и потом идешь в кассу
Неверный
Знаю, но не помню почему перестал пользоваться. Короной удобно если надо немного уе для поездки.
Андрей РядькинНеверный
мы тут крупными суммами не орудуем
Неверный
мне наличка не нужна, курс сейчас скачет, если купить уе, а потом вовремя не избавиться, то можно проебаться, поэтому только виртуал.
Андрей РядькинНеверный
через Тинькофф хорошо. Именно просто счет физика
Неверный
Да, пробовал, интересно, но я по старинке, через крупных брокеров надежнее.
Андрей РядькинНеверный
тоже хочу попробовать брокерский счет открыть
Неверный
лучше не суйся, я столько денег проебал в этом году, мама не горюй.
Андрей РядькинНеверный
я чутка совсем
Бесплатный
в чем проеб? если он только менять будет?
Неверный
Я думал, что он торговлей решил заняться.
Владислав Сурков
Финансовая поддержка на зарплату сотрудников малого и среднего бизнеса за апрель поступит с 18 мая
переведу
получать только выжившие
Андрей Стаховский
А если сохранили 89% штата, то, типа, похуй на эту компанию и людей работающих в ней.
Kostya ProshchalykinАндрей
Ну сохрани 90, в чем проблема?
Андрей СтаховскийKostya
Да все уже давно кто еще жив - сократил свой штат до минимума. Хз как остальные до конца мая продержатся.
Kostya ProshchalykinАндрей
Ну большенство перевело на отпуск без содержания, самое время всех вернуть и набрать эти 90%
Litnikov DanilKostya
На первое апреля же
Влад ВладовLitnikov
Ждем выступления, что это все шутка и никаких выплат не будет
Павел МухуновKostya
Вернуть на условные зп в 20к чтобы получить 12к от государства?
Олег ИвахновАндрей
Еще никого не увольняли но планируем 3-4 человека
Уютный Багажник
Ну всё, теперь заживём.
ouxenУютный
давно пора!
Kat Vance
Ебаные либерахи: Путин че не даешь денях, трудные времена
Путин: ок вот денях
Ебаные либерахи: *все равно чем-то недовольны*
Идеально.
Морской завод
Ебаные либерахи: Путен че не даешь курицу, трудные времена
Путин: ок вот куриные кости
Ебаные либерахи: блятб путен
Окружающий единорожек88
2,7 млрд долларов это ни о чем
Kat VanceОкружающий
Я конечно не все ролики сисяна посмотрел, на истину не претендую, но предполагаю шо больше нету.
Окружающий единорожек88
Мы своими глазами увидим результаты такой политики
Насущные ПроблемыKat
иди на хуй я риберталианец
Serg BootleggerKat
Либерахам ЧС нужен, наверно думают все их кредитки обнулятся
Насущные ПроблемыSerg
Ты тупой.
Serg BootleggerНасущные
Ооо...
Насущные ПроблемыSerg
Да похуй мне, Мань.
Serg BootleggerНасущные
отл, а то уже переживать начал
Serg BootleggerНасущные
@Вахтёр TJ
Strannik JayKat
12к. За ипотеку я ежемесячно плачу 18к, а ещё у меня двое детей +5к на двоих (если бы уволили, было бы +8к). Итого: не хватает 1к на ипотеку, про ЖКХ молчу, а чтобы жрать, пойду милостиньку просить, не 800$, а крупы горсточку.
Kat VanceStrannik
То есть сбережений не было, хата ипотечная, но гоблинов нарожал. Малачага, ставай за премией Дарвина в очередь, заслужил.
Kat VanceKat
Жаль детишек, они не виноваты что батя ку-ку.
Варя Березкина
Кратко об обращении президента РФ.
Илья Утёнков
Финансовая поддержка на зарплату сотрудников малого и среднего бизнеса за апрель поступит с 18 мая;
Для всех, кто доживёт.
Кирилл Владимирович
Если на эти 12к, при выплате зарплат, будет начисляться НДФЛ и прочие взносы, то такая поддержка - аттракцион невиданной щедрости.
Олег ИвахновКирилл
Естественно будет
Alex Dark
"Путин предложил....". Но не обязал. Так что ли? Что за странная фраза? Это всё равно что цитата из одного фильма.
Насущные ПроблемыAlex
Хороший Путин предложил, но плохие бояре не послушали.
Пространственный пистолет
"Путин предложил....". Но не обязал. Так что ли? Что за странная фраза? Это всё равно что цитата из одного фильма.
Потому что так устроена политическая система, которая пришла после распада СССР. На западе специально порезаны полномочия президента, потому что решает во многом не президент, а какой-нибудь комитет 300. Собственно поэтому и весь этот цирк, сначала предлагает, а потом госдума или кто там, голосуют. Но конечно же, в нашем случае, голосуют как надо, по другому никак.
Eduard VakhitovПространственный
Президент не нужен
Serg Bootlegger
Коммент вида : " хули так мало", "все равно не выплатят", "Путин уходи"
Ногти Ноздри
1.а как бэ какая разница работникам по безработице получать 12к или у работодателя?
2. Вытекает из первого, если я сам предприниматель и я единственный работник, то чо там, какая процедура говорите?
Олег ИвахновНогти
Бизнес например все же работает.
Но выручка упала очень сильно, неплатежи от контрагентов, кассовый разрыв и тд.
И тебе попросту не хватает заплатить зарплату. Выбор какой? Либо заплатить меньше либо сокращать людей.
А тут оппа по 12к на каждого сотрудника допом выплата. Плохо? Нет.
Stanley H. TweedleНогти
Ты их ещё попробуй получи по безработице.
Антон Чепур
Интересно сколько процентов из этого разворуют #местечковаяядернаядержава 🇷🇺
Должен динозавр
146%
My Thoughts
Очередное выступление... выступление театра
Жду момента, когда они запутаются в своих репликах и один начнёт читать слова другого
Никудышные актеры во власти
Олег Павлов
Говорить можно много. Посмотрим что будет сделано.
Лис Снежный
Короче вы главное работайте, а как - хз.
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Атлант поправил плечи
Может кто-то внятно объяснить что это значит?
Илья УтёнковАтлант
Это значит пиздец
Кирилл ВселенскийАтлант
Это значит нихуя, вертитесь как хотите
Константин Шведов
Т.е. май мы сидим дома?
Владислав СурковКонстантин
и июнь
Насущные ПроблемыВладислав
Не удивлюсь если вообще всё лето.
Насущные ПроблемыКонстантин
Да не. Через пару дней всё на убыль пойдёт.
Новенький чувак
Главное не бухтеть.
Ivan Popov
В первой новости было 95% штата, лол
Предметный американец
при условии сохранения 90% занятости — из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц
Или прощение налогов с 25к зп (на руки). Богато
Григорий Бумбацкий
• Оформить такую заявку можно будет с 1 мая, а финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая;
БЛЯДЬ СЕЙЧАС ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ?
Первомай не завтра на календаре
Антон Нечаев
Как они считают я в ахуе. Даже по ежемесячным платежам по кредитам/ипотекам можно понять, что эти 12к в пизду лошади засунуть. Ну ебаный мрот. В какой стране они живут?