Их будут рассчитывать исходя из численности работников на 1 апреля, по 12 130 рублей на одного сотрудника.

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Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Деньги можно будет направить на зарплаты сотрудникам.

Объём будет рассчитываться с учётом численности работников на 1 апреля исходя из 12 130 рублей в месяц на одного сотрудника.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца с 1 мая. Владимир Путин

Поддержка за апрель поступит 18 мая, за май — в июне.

Также Путин предложил дополнить список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса и добавить туда компании, которые продают непродовольственные товары. В список уже входят следующие категории:

Пассажирские и грузовые авиа- и сухопутные перевозки;

Культура, организация досуга и развлечений;



Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;



Туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;



Гостиничный бизнес;



Общественное питание;



Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;



Компании, осуществляющие организацию конференций и выставок;



Компании, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, химчистка, салоны красоты).

TJ выбрал главные тезисы из четвёртого обращения президента.