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Новости
Алексей Боржонов
12 669

Путин предложил предоставить прямые безвозмездные выплаты малому и среднему бизнесу Материал редакции

Их будут рассчитывать исходя из численности работников на 1 апреля, по 12 130 рублей на одного сотрудника.

114 комментариев
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Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Деньги можно будет направить на зарплаты сотрудникам.

Объём будет рассчитываться с учётом численности работников на 1 апреля исходя из 12 130 рублей в месяц на одного сотрудника.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца с 1 мая.

Владимир Путин

Поддержка за апрель поступит 18 мая, за май — в июне.

Также Путин предложил дополнить список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса и добавить туда компании, которые продают непродовольственные товары. В список уже входят следующие категории:

  • Пассажирские и грузовые авиа- и сухопутные перевозки;
  • Культура, организация досуга и развлечений;
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • Туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;
  • Гостиничный бизнес;
  • Общественное питание;
  • Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
  • Компании, осуществляющие организацию конференций и выставок;
  • Компании, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, химчистка, салоны красоты).

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#новости #деньги #бизнес

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114 комментариев
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Владислав Сурков

58

предложил

ПРЕДЛОЖИЛ 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Владислав
46

Так-так-так, что тут у нас, 70% уволили уже, 30% осталось. Будут выть до последнего... Надо што то делать... Штош, давайте пока что предложим, а когда 15% останется - выплатим по 12000 через огромную бюрократическую цепь, которой смогут воспользоваться лишь 3%, а потом будем кукарекать, что помогали бизнесу 

Ответить

Никита Сухов

Арнольд
3

наоборот же. Если ты увольнений не допускал - молодец, получи денюжки. Если уже увольняются - что ж...

Ответить

Anymore

Владислав
20

подкинул идейку

Ответить

Маша Разумовская

Anymore
1

пусть уже дальше правительство обкашляет её и решит что-нибудь там

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Маша
5

пусть правительство обкашляет путина

Ответить

Хороший бас

Anymore
1

покинул индейку

Ответить

Maxim Kshishtovski

Владислав
1

пердложил

Ответить

Павел Мухунов

Владислав
1

Я не понял. Он сначала про прямые выплаты говорил, потом стал говорить про кредиты.
Деньги дадим, но в долг, сколько и когда не знаю, но поручил через 2 (!) недели начать собирать заявки, а там разберемся.

Ответить

Технический Денис

Владислав
0

слуш, ну ты там близко к нему, контакт наверняка в скайпе есть, или где вы там конферируете, ну скажи ты ему что люди недовольны...

Ответить

Владислав Сурков

Технический
2

ок, напишу в твиттере 

Ответить

Технический Денис

Владислав
0

спасибо Владислав Юрьевич

Ответить

Maxim Kshishtovski

18

12к на сотрудника))

Ответить

Владислав Сурков

Maxim
24

12 130!!!! 
почти средний класс  

Ответить

Илья Утёнков

Владислав
1

А потом уволиться сразу же - и 19500 на бирже, а? Уже сумма!

Ответить

Дима Щербаков

Maxim
5

В Москве нисколько, в регионе ползарплаты.

Ответить

Ложный файл

Дима
3

 в регионе ползарплаты

0.8

Ответить

Карина Мирзаева

Дима
0

Но Москва самая пострадавшая. И напомню съемная квартира в лучшем случае 30к. Нате вам 12 тысяч НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ

Ответить

Илья Утёнков

Карина
3

Причем, в середине мая. Когда уже полмесяца условно бомжуешь

Ответить

theLastLetters

Илья
0

Они к этому времени ещё и обесценятся.

Ответить

Дима Щербаков

Карина
0

Обычно Москва самая сытая. Что, нельзя было со 200к денежек накопить? 

Ответить

Ложный файл

Дима
1

Мне кажется, 100к для Москвы — еле-еле средний класс.

Ответить

Дима Щербаков

Ложный
0

Ок, поправил.

Ответить

Анастасия Косова

23

После сбора дохулиарда документов?

Ответить

Владислав Сурков

Анастасия
6

и при условии 0р на счет 

Ответить

Владимир Василенко

Владислав
0

Неплохо))

Ответить

Анастасия Косова

Владислав
0

С-стабильность

Ответить

Денис Файзулин

Анастасия
3

а ты думала, что просто придешь в службу и скажешь дайте денег и тебе сразу вот пожалуйста берите ?

Ответить

Просто Хэнк

Денис
1
Ответить

Денис Файзулин

Просто
4

это же Канада. Там и Райн Рейнольдс герой

Ответить

Анастасия Косова

Денис
0

Да это ж был риторический вопрос)

Ответить

Владимир Василенко

Анастасия
0

Нет, ещё больше

Ответить

No Name

13

Которые придут в июне, когда все уже все будут банкроты и попробуй еще ее получи

Ответить

Владислав Сурков

No
3

добейте вышивших 

Ответить

Eugene SOBI

–21

ГАГА ! СУКА! НУ ЧТО ЛИБЕРАХИ! ПЕРЕХИТРИЛ ВАС ПРЕЗИДЕНТ! ГАГАГА

Ответить

Владислав Воронин

Eugene
30

Либо ультра толсто либо супер тонко. Прям постсарказм, хуй поймешь.

Ответить

Денис Файзулин

Eugene
0

сказал Путин Арабским Шейхам

Ответить

Станислав Назаров

9

Только нужно будет не забыть уплатить НДС, страховые, пенсионные и откат, чтобы получить эти деньги.

Ответить

Трин Зотофф

5

речь только про мрот, заявки с первого мая, обработка до 18, деньги в июне и при условии сохранении 90% штата. 
т.е. если у тебя 10 человек и средняя зп 50к, ты должен оплатить апрель, май и июнь по 750к, итого 2250к, а государство с барского плеча даст тебе 12к*10*2 = 240к. 
в твоём случае государство готово взять на себя 10% твоих издержек по зарплате, если ты готов 90% оплачивать из своего кармана. ну так себе расклад, конечно, проще уволить. 
в рамках того факта, что у тебя нет клиента, нет доходов и ты физически не можешь платить людям и откровенно не понимаешь, за что

Ответить

Vasiliy

Трин
2

Не забудь еще с этой зп налоги заплатить.

Ответить

Трин Зотофф

Vasiliy
0

вроде как эта поддержка в виде мрот не облагается налогом. а так да, если это просто поддержка в виде выплаты, за то что я уже заплатил зп, то легально эти деньги «вывести» можно под ещё 19% для упрощёнки и 6% для ип, т.е. в случае усн 12к превращаются в 9.6к

Ответить

Неверный дебаркадер

Трин
0

это для мелких компаний или для всех, кто условно "пострадал"? 

Ответить

Илья Утёнков

Трин
1

Всё так, да. В моем случае жду звонков: "Дай денег, ты должен - мне Путин сказал"

Ответить

Трин Зотофф

Илья
2

так и будет, потом будут писать «охеревшие бизнесмены совсем страх потеряли, надо всех посадить! а путин хороший»

Ответить

Евгений Большаков

4

Если подразумевается, что это деньги на выплату зарплаты, то не проще было "предложить" прямые выплаты населению? 

Ответить

Владимир Василенко

Евгений
2

Россия ПУТИН и ПОПРОЩЕ
АХХАХАХАХА

Ответить

Кеша Шушпанов

Евгений
1

А как тогда и без того заебанные бизнесмены будут бегать по инстанциям и собирать бумажки ради этих ссаных копеек?

Ответить

Кеша Шушпанов

Кеша
1

А самое смешное, что это покрывает лишь 7 тысяч зарплаты ибо с этого надо еще налогов заплатить, которые никто не компенсирует, судя по всему

Ответить

Предметный американец

Евгений
0

не проще было "предложить" прямые выплаты населению

До 18 мая ещё много времени, можно и переиграть. А населению бабки надо было бы сейчас отгружать

Ответить

Владимир Василенко

0

Долбаебы даже не в курсе что есть люди которые работают на себя без оформления :):):)):):):)))

Ответить

Марк Рязанцев

Владимир
12

С точки зрения государства это уход от налогов, и в этой ситуации ты справедливо идёшь нахуй, а точки зрения, опять же, государства.

Ответить

Владимир Василенко

Марк
2

Я уже могу уходить на хуй?
Хотелось бы побыстрее

Ответить

Денис Файзулин

Владимир
2

сначала получите пропуск

Ответить

Сергей Белов

Марк
2

У нас же есть налог на самозанятых

Ответить

Марк Рязанцев

Сергей
0

если ты не оформляешься, то и налог не платишь

Ответить

Дима Щербаков

Владимир
3

Ну так у тебя ж и не было доходов. 100% твоих доходов сохранились, братишка.

Ответить

Александр Бондаренко

4

Заебись математика у Пыньки!
Т.е. если раньше босс платил по 80 тыс. рублей сотрудникам, то помощь в размере 12 тыс. рублей якобы должна повлиять на решение босса о сокращении более чем на 10% ???

Ответить

Роберт Петросян

2

Все ждут серьезного, внятного выступления лидера страны о том, какую помощь получит население и бизнес. Получаем эфир совещания с министром Новаком, который унижено лопочет: хочу вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за ваш личный вклад в переговоры. Благодаря вам мы лидеры.

Ответить

Brumik Lodička

Роберт
2

Они с этими благодарностями и поклонами реально заебали. Каждый раз! 🚨🚨🚨

Ответить

Andrey Derpin

Роберт
1

с твиттера сразу в комменты на тж списывать. ну ты хотя бы скрин вставляй тогда.

Ответить

Эмиль Рубанов

Роберт
–9

ну ты петросян

Ответить

Эмиль Рубанов

Эмиль
–1

я в смысле что посты пиздит у Навального

Ответить

Анатолий Кафаров

3

За счет работодателя. Работодателю.

Ответить

Коричневый бокал

–21

Мне кажется скажи Путин, что даёт каждому по 900к, все будут ныть, а почему не миллион, пиздец власти охуели 
По сути, как мне кажется, началось хоть какое то позитивное движение, не спеша, но уже намного лучше чем ничего
Правда, если все это будет работать так же как на бумаге)

Ответить

Коричневый бокал

Коричневый
–12

Ребят, больше минусов ставте, че как не политологи то)

Ответить

Антон Дубинкин

Коричневый
3

Ну раз просишь, то держи)

Ответить

Маркел Сычев

2

Какой же Путин молодец!!!

Ответить

Владислав Сурков

Маркел
1

политик, пидер и борец

Ответить

theLastLetters

Владислав
0

Мы за все Его прощаем, Он всей нации Отец!

Ответить

Zhenya Kovrizhkin

2

Объясните тупому: если ИП работает без сотрудников, он может получить эти 12к?

Ответить

Bad Bear

Zhenya
0

Да никто этих денег не получит. Процентов 5 не больше. Остальным найдут причину отказать из-за очень узких рамок возможностей получения.

Ответить

Теплый химик

Zhenya
0

Нет, ты же в отчетности пишешь, что у тебя 0 сотрудников.

Ответить

ДД Инвест

Zhenya
0

https://lgoty.net/posobiya/vyplata-12130rublej-malomu-biznesu.htm вот читайте про "одиночек"..

Путин: выплаты 12 130 рублей для малого бизнеса
Наши юристы объяснили, кому будут положены выплаты в 12 130 рублей из-за коронавируса. Какие…
lgoty.net
Ответить

Zhenya Kovrizhkin

ДД
0

"Остается загадкой, будут ли положены эти выплаты предпринимателям без официально нанятых работников. Но, с юридической точки зрения, сам предприниматель — тоже работник."

В общем, посмотрим. Спасибо за ссыль

Ответить

Властный паук например

2

Девальвация рубля 
Просто здравствуй
Просто как дела 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2
Ответить

Bad Bear

1

Гандон

Ответить

Неверный дебаркадер

1

Я доволен обращением.

Ответить

Александр Плужников

1

12130 это максимум. А сколько работодатель платит налогов и выплат за такого человека? К примеру, у человека 35 000 зарплата. Разве размер налогов не превысит эти 12130?

Ответить

Программный кот

1

Об этом президент заявил во время обращения к россиянам.

не особо это и обращение. он там с министрами вопросики обкашливает 

Ответить

Yuri Miller

1

Эй, поди сюда, дам ВРОТ. Ой пардон, МРОТ. Но только если есть сотрудники у вас. Если нет сотрудников, сосите в другом месте.

Ответить

Kris

0

"должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки" - гладко стелит 

Ответить

Владимир Василенко

Kris
2

РФ без очередей и спешки, простым и удобным
Хахахахахахаххаахахахха

Ответить

Litnikov Danil

Kris
0

Ну, как с пропусками

Ответить

Роберт Петросян

–1

147 миллионов человек, три недели подряд: мы требуем прямой помощи. У нас нет денег. Экономика падает, цены растут. Дайте денег.

Путин: мы посовещались и решили оказать помощь. Крупным госпредприятиям и олигархам

Ответить

Властный паук например

Роберт
–3

Откуда цифра в 147 миллионов?

Ответить

Гуманитарный звук

Властный
2

Ладно, тебя вычеркиваем.

Ответить

Властный паук например

Гуманитарный
0

Почему Росстату верить нельзя, но тут можно?

Ответить

Просторный нос

0

Ооо великий путин спас Россию от злой элиты типа собянина

Ответить

Атлант поправил плечи

Просторный
1

Громче!

Ответить

Владимир Земсков

0

На зарплаты.
Но не на сам бизнес.
Хорошая поддержка.

Ответить

Владимир Василенко

0

Ебать, как интересно, попиздим про нефть и как мы всех ебем

Ответить

Властный паук например

Владимир
0

По факту так и есть 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Властный
0

Бочка по 28 и енот по 75 тому подтверждение.

Ответить

Властный паук например

Doktor
0

Нефть покупаем, с евро фиксируем прибыль. Что не так?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Властный
0

Кто покупает? Ты? Красавчик. Остальным что делать с ростом цен на все из-за валютной составляющей?

Ответить

Litnikov Danil

Властный
0

Но мы снизу?

Ответить

Властный паук например

Litnikov
0

Кто мы нахуй

Ответить

Василий Лебедев

0

Бегите, глупцы бизнесмены. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя брать никаких денег у государства.

Ответить

Лев Бабенко

0

 при условии сохранения 90% занятости же

Ответить

Alex Dark

0

Про печенегов и половцев ничего не сказал?

Ответить

Владимир Василенко

0

Ну вот и поговорили

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

Тем кто платил зп в белую)))

Ответить

Sergey Volkov

0

ну всё, теперь люди за 50+ 
Ура, какой пупин молодец!1 Слава царю

Ответить

Сборник комментариев

Sergey
0

Ну и границы вы установили. Я понимаю там ещё бы за 70 сказали...

Ответить

Станислав Назаров

0

ГДЕ ПРУФ? 
Видео или чего там. Я только про кредиты льготные видел.

Ответить

Александр Гонтарев

0

есть так же вероятность, что организации получать выплаты, поймут, что эти копейки ничего не изменят и просто себе оставят, лучше бы просто людям перевели

Ответить

Словесный Интервент

0

Самозанятые снова в пролёте?
Прямые выплаты населению были бы эффективнее кмк, чем все эти витиеватые схемы, в которых появятся серые схемы. 

Ответить

Yuri Miller

Словесный
0

Команда Р опять в пролёте (где Р=Россияне)

Ответить

Dra

0

Володимир-батюшко, спаситель наш, что бы мы, холопы, без Тебя делали! Падаем ниц перед царём нашим!

Ответить

Обухов Денис

0

Доплакался наш "бизнес". Молодцы. Только вот что-то меня гложут смутные сомнения, что эти деньги пойдут на зп работникам. Наш "бизнес" - это тот ещё бизнес.

Ответить

Neo

–1

Тем временем, ПИЗДОСмены страдают ежесекунДНО )))

Ответить

Yuri Miller

Neo
0

Напомню, что в Берлине подаёшь заявку и на следующий день получаешь 5000, даже если ты ИП-одиночка.

Ответить

Denzel Washington

–3
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