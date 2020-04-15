Прямой эфир
Их будут рассчитывать исходя из численности работников на 1 апреля, по 12 130 рублей на одного сотрудника.
Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Деньги можно будет направить на зарплаты сотрудникам.
Объём будет рассчитываться с учётом численности работников на 1 апреля исходя из 12 130 рублей в месяц на одного сотрудника.
Поддержка за апрель поступит 18 мая, за май — в июне.
Также Путин предложил дополнить список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса и добавить туда компании, которые продают непродовольственные товары. В список уже входят следующие категории:
TJ выбрал главные тезисы из четвёртого обращения президента.
предложил
ПРЕДЛОЖИЛ
Так-так-так, что тут у нас, 70% уволили уже, 30% осталось. Будут выть до последнего... Надо што то делать... Штош, давайте пока что предложим, а когда 15% останется - выплатим по 12000 через огромную бюрократическую цепь, которой смогут воспользоваться лишь 3%, а потом будем кукарекать, что помогали бизнесу
наоборот же. Если ты увольнений не допускал - молодец, получи денюжки. Если уже увольняются - что ж...
пусть уже дальше правительство обкашляет её и решит что-нибудь там
Я не понял. Он сначала про прямые выплаты говорил, потом стал говорить про кредиты.
Деньги дадим, но в долг, сколько и когда не знаю, но поручил через 2 (!) недели начать собирать заявки, а там разберемся.
слуш, ну ты там близко к нему, контакт наверняка в скайпе есть, или где вы там конферируете, ну скажи ты ему что люди недовольны...
ок, напишу в твиттере
12к на сотрудника))
12 130!!!!
почти средний класс
В Москве нисколько, в регионе ползарплаты.
Но Москва самая пострадавшая. И напомню съемная квартира в лучшем случае 30к. Нате вам 12 тысяч НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ
Причем, в середине мая. Когда уже полмесяца условно бомжуешь
Обычно Москва самая сытая. Что, нельзя было со 200к денежек накопить?
Мне кажется, 100к для Москвы — еле-еле средний класс.
После сбора дохулиарда документов?
и при условии 0р на счет
а ты думала, что просто придешь в службу и скажешь дайте денег и тебе сразу вот пожалуйста берите ?
Которые придут в июне, когда все уже все будут банкроты и попробуй еще ее получи
ГАГА ! СУКА! НУ ЧТО ЛИБЕРАХИ! ПЕРЕХИТРИЛ ВАС ПРЕЗИДЕНТ! ГАГАГА
Либо ультра толсто либо супер тонко. Прям постсарказм, хуй поймешь.
Только нужно будет не забыть уплатить НДС, страховые, пенсионные и откат, чтобы получить эти деньги.
речь только про мрот, заявки с первого мая, обработка до 18, деньги в июне и при условии сохранении 90% штата.
т.е. если у тебя 10 человек и средняя зп 50к, ты должен оплатить апрель, май и июнь по 750к, итого 2250к, а государство с барского плеча даст тебе 12к*10*2 = 240к.
в твоём случае государство готово взять на себя 10% твоих издержек по зарплате, если ты готов 90% оплачивать из своего кармана. ну так себе расклад, конечно, проще уволить.
в рамках того факта, что у тебя нет клиента, нет доходов и ты физически не можешь платить людям и откровенно не понимаешь, за что
вроде как эта поддержка в виде мрот не облагается налогом. а так да, если это просто поддержка в виде выплаты, за то что я уже заплатил зп, то легально эти деньги «вывести» можно под ещё 19% для упрощёнки и 6% для ип, т.е. в случае усн 12к превращаются в 9.6к
Всё так, да. В моем случае жду звонков: "Дай денег, ты должен - мне Путин сказал"
так и будет, потом будут писать «охеревшие бизнесмены совсем страх потеряли, надо всех посадить! а путин хороший»
Если подразумевается, что это деньги на выплату зарплаты, то не проще было "предложить" прямые выплаты населению?
А как тогда и без того заебанные бизнесмены будут бегать по инстанциям и собирать бумажки ради этих ссаных копеек?
А самое смешное, что это покрывает лишь 7 тысяч зарплаты ибо с этого надо еще налогов заплатить, которые никто не компенсирует, судя по всему
Предметный американец
не проще было "предложить" прямые выплаты населению
До 18 мая ещё много времени, можно и переиграть. А населению бабки надо было бы сейчас отгружать
Долбаебы даже не в курсе что есть люди которые работают на себя без оформления :):):)):):):)))
С точки зрения государства это уход от налогов, и в этой ситуации ты справедливо идёшь нахуй, а точки зрения, опять же, государства.
Я уже могу уходить на хуй?
Хотелось бы побыстрее
У нас же есть налог на самозанятых
Ну так у тебя ж и не было доходов. 100% твоих доходов сохранились, братишка.
Заебись математика у Пыньки!
Т.е. если раньше босс платил по 80 тыс. рублей сотрудникам, то помощь в размере 12 тыс. рублей якобы должна повлиять на решение босса о сокращении более чем на 10% ???
Все ждут серьезного, внятного выступления лидера страны о том, какую помощь получит население и бизнес. Получаем эфир совещания с министром Новаком, который унижено лопочет: хочу вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за ваш личный вклад в переговоры. Благодаря вам мы лидеры.
Они с этими благодарностями и поклонами реально заебали. Каждый раз! 🚨🚨🚨
с твиттера сразу в комменты на тж списывать. ну ты хотя бы скрин вставляй тогда.
ну ты петросян
Мне кажется скажи Путин, что даёт каждому по 900к, все будут ныть, а почему не миллион, пиздец власти охуели
По сути, как мне кажется, началось хоть какое то позитивное движение, не спеша, но уже намного лучше чем ничего
Правда, если все это будет работать так же как на бумаге)
Коричневый бокал
Ребят, больше минусов ставте, че как не политологи то)
Какой же Путин молодец!!!
политик, пидер и борец
Объясните тупому: если ИП работает без сотрудников, он может получить эти 12к?
"Остается загадкой, будут ли положены эти выплаты предпринимателям без официально нанятых работников. Но, с юридической точки зрения, сам предприниматель — тоже работник."
В общем, посмотрим. Спасибо за ссыль
12130 это максимум. А сколько работодатель платит налогов и выплат за такого человека? К примеру, у человека 35 000 зарплата. Разве размер налогов не превысит эти 12130?
Эй, поди сюда, дам ВРОТ. Ой пардон, МРОТ. Но только если есть сотрудники у вас. Если нет сотрудников, сосите в другом месте.
"должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки" - гладко стелит
РФ без очередей и спешки, простым и удобным
Хахахахахахаххаахахахха
147 миллионов человек, три недели подряд: мы требуем прямой помощи. У нас нет денег. Экономика падает, цены растут. Дайте денег.
Путин: мы посовещались и решили оказать помощь. Крупным госпредприятиям и олигархам
Властный паук например
Откуда цифра в 147 миллионов?
Гуманитарный звук
Ладно, тебя вычеркиваем.
Ебать, как интересно, попиздим про нефть и как мы всех ебем
Властный паук например
По факту так и есть
Бочка по 28 и енот по 75 тому подтверждение.
Властный паук например
Нефть покупаем, с евро фиксируем прибыль. Что не так?
Кто покупает? Ты? Красавчик. Остальным что делать с ростом цен на все из-за валютной составляющей?
Но мы снизу?
Бегите, глупцы бизнесмены. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя брать никаких денег у государства.
ну всё, теперь люди за 50+
Ура, какой пупин молодец!1 Слава царю
Ну и границы вы установили. Я понимаю там ещё бы за 70 сказали...
есть так же вероятность, что организации получать выплаты, поймут, что эти копейки ничего не изменят и просто себе оставят, лучше бы просто людям перевели
Самозанятые снова в пролёте?
Прямые выплаты населению были бы эффективнее кмк, чем все эти витиеватые схемы, в которых появятся серые схемы.
Володимир-батюшко, спаситель наш, что бы мы, холопы, без Тебя делали! Падаем ниц перед царём нашим!
Доплакался наш "бизнес". Молодцы. Только вот что-то меня гложут смутные сомнения, что эти деньги пойдут на зп работникам. Наш "бизнес" - это тот ещё бизнес.
Тем временем, ПИЗДОСмены страдают ежесекунДНО )))
Напомню, что в Берлине подаёшь заявку и на следующий день получаешь 5000, даже если ты ИП-одиночка.
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