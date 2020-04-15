Я крайне возмущена, нарушаются мои права. Я законопослушный гражданин и кроме лоджии никуда не хожу, а тут такая ситуация. Когда я звонила по поводу заседания, мне не сказали толком время, на назначенную дату суда не было даже занесено в список на официальном сайте моё дело, они его занесли задним числом. Мне назначили защитника государственного, я полдня звонила, добивалась, чтобы мне дали фамилию, имя, отчество и номер телефона, чтобы с ним связаться.