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Из протокола о нарушении она узнала, что её фотография на 61% совпадает с изображением системы распознавания лиц.
Южно-Сахалинский суд оштрафовал местную жительницу на 15 тысяч рублей за нарушение карантина, сообщает Sakhalin.Info. Его зафиксировала камера наблюдения.
Женщина с мужем и двумя детьми прилетела в Южно-Сахалинск из Томска 5 апреля. В аэропорту они сфотографировались для системы «Безопасный город» и отправились на двухнедельный карантин. 11 апреля к семье пришёл полицейский с протоколом об административном правонарушении. В нём говорится, что камера, расположенная далеко от дома женщины, зафиксировала её на улице.
По словам жительницы Южно-Сахалинска, фотографии ей не дали, а только показали копии маленького размера — на одном изображении была она, на другом — более молодая девушка с «совсем другим лицом».
Женщина написала в протоколе, что не согласна с обвинениями и попросила приобщить к делу её фотографии, свидетельские показания членов семьи или отложить рассмотрение дела до снятия карантина. Лично присутствовать в зале суда ей не дали, откладывать дело не стали, а защищал её интересы государственный адвокат. В итоге жительницу Сахалина оштрафовали. Она намерена обжаловать это решение.
Хороший повод пересмотреть вечерком фильм 1995 года "Сеть" с Сандрой Буллок и подивиться, насколько это все уже не фантастика.
Насколько же оплеванными чувствуют себя эти люди... Дело даже не в деньгах, хотя сумма для России огромная, но это же еще и такое унижение. Настоящее предательство от родного государства. Тот самый "нож в спину". И такое сплошь и рядом :(
Штрафы по фотографиям... Бля, слов нет :( После этого они будут про патриотизм рассказывать. Суки.
Такой хуйней всех китайцев в россии перештрафуем и бюджет выправим))))))))))))))))
Я так понимаю проблема в том что "Безопасный город" знает всего 5-10 лиц? Сфоткались только те, кто прилетал?