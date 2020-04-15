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Ольга Щербинина
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Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение карантина. Она заявила, что камеры слежения перепутали её с другой женщиной Материал редакции

Из протокола о нарушении она узнала, что её фотография на 61% совпадает с изображением системы распознавания лиц.

17 комментариев
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Южно-Сахалинский суд оштрафовал местную жительницу на 15 тысяч рублей за нарушение карантина, сообщает Sakhalin.Info. Его зафиксировала камера наблюдения.

Женщина с мужем и двумя детьми прилетела в Южно-Сахалинск из Томска 5 апреля. В аэропорту они сфотографировались для системы «Безопасный город» и отправились на двухнедельный карантин. 11 апреля к семье пришёл полицейский с протоколом об административном правонарушении. В нём говорится, что камера, расположенная далеко от дома женщины, зафиксировала её на улице.

По словам жительницы Южно-Сахалинска, фотографии ей не дали, а только показали копии маленького размера — на одном изображении была она, на другом — более молодая девушка с «совсем другим лицом».

И сам полицейский даже говорит: «Повернитесь в три четверти. Ну да, на фото не похожа». Но 61% схожести, а как он сказал, выставлен порог 50, и всех, кто после 50, они косят под одну гребёнку.

оштрафованная женщина

Женщина написала в протоколе, что не согласна с обвинениями и попросила приобщить к делу её фотографии, свидетельские показания членов семьи или отложить рассмотрение дела до снятия карантина. Лично присутствовать в зале суда ей не дали, откладывать дело не стали, а защищал её интересы государственный адвокат. В итоге жительницу Сахалина оштрафовали. Она намерена обжаловать это решение.

Я крайне возмущена, нарушаются мои права. Я законопослушный гражданин и кроме лоджии никуда не хожу, а тут такая ситуация. Когда я звонила по поводу заседания, мне не сказали толком время, на назначенную дату суда не было даже занесено в список на официальном сайте моё дело, они его занесли задним числом. Мне назначили защитника государственного, я полдня звонила, добивалась, чтобы мне дали фамилию, имя, отчество и номер телефона, чтобы с ним связаться.

оштрафованная женщина

#новости #карантинвроссии #технологии #covid19

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17 комментариев
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Эмиль Рубанов

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Хороший повод пересмотреть вечерком фильм 1995 года "Сеть" с Сандрой Буллок и подивиться, насколько это все уже не фантастика.

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Litnikov Danil

Эмиль
0

Норм хоть?

Ответить

Эмиль Рубанов

Litnikov
0

ну да

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Andre Macareno

6

Опять DedSec сервера хакает

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Голодный магнит

2

Немного пиздецово от того, что новость вообще не удивляет

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Vladimir Medvedev

2

Насколько же оплеванными чувствуют себя эти люди... Дело даже не в деньгах, хотя сумма для России огромная, но это же еще и такое унижение. Настоящее предательство от родного государства. Тот самый "нож в спину". И такое сплошь и рядом :(

Штрафы по фотографиям... Бля, слов нет :( После этого они будут про патриотизм рассказывать. Суки.

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Морской завод

2

Лично присутствовать в зале суда ей не дали, откладывать дело не стали, а защищал её интересы государственный адвокат.

А накуй тогда вообще суд это рассматривает??!

Ответить

Сергей Васильев

2

Такой хуйней всех китайцев в россии перештрафуем и бюджет выправим))))))))))))))))

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Оно наладится.

Ответить

Илья Гераськин

0

Виталий Иванович Иванов, попались!

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Максим Шпилёв

0

Это вообще законно? 

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Роман Белоус

0

Вот так фонд оплаты труда для малого бизнеса и сформируется

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Илья Политов

0

Я так понимаю проблема в том что "Безопасный город" знает всего 5-10 лиц? Сфоткались только те, кто прилетал?

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Sergey Feiler

0

БЕЗОПАСТныЙ ГОРОД 
ахахахахах

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Программный кот

0

Значит и платить должна 61% от штрафа

Ответить

Ракетный Макс

0

В этой истории прекрасно ВСЕ. 

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Активный паркур

0

 61% схожести

статья для тех, кто думает, что он единственный и неповторимый 

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