В России выявили больше 24 тысяч заболевших, во всём мире — больше двух миллионов. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 15 апреля.
В России:
Зафиксировано 3388 новых случаев заболевания, 28 человек умерли за сутки, 292 — выздоровели. За всё время зафиксировано 24490 случаев заболевания, 1986 человек выздоровели, 198 умерли. В России остался только один регион без выявленных случаев Covid-19 — Республика Алтай;
Владимир Путин выступил перед правительством, по факту обратившись к россиянам. Он заявил, что регионам направят в общей сложности 200 миллиардов рублей. 23 миллиарда рублей выделят на поддержку авиационной отрасли, в том числе на лизинг, оплату стоянки и зарплаты;
В перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии включат компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. Малым и средним предприятиям пострадавших отраслей предоставят безвозмездную помощь при условии сохранения 90% занятости на 1 апреля — из расчёта 12130 рублей на одного сотрудника в месяц;
Доплаты борющимся с коронавирусом медикам освободят от НДФЛ. Ранее власти пообещали перечислять им от 25 до 80 тысяч рублей поверх оклада;
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России с начала года стало на 44 тысячи безработных больше. Сейчас их 735 тысяч;
В Москве образовались очереди в метро и дорожные пробки после введения системы цифровых пропусков. Кремль попросил не делать выводы о системе на основе первого утра. Позже мэрия Москвы пообещала, что пропуска будут автоматически проверяться через карты «Тройка» и «Стрелка», а также социальную карту.
Сергей Собянин заявил, что Москва введёт дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за ограничений в связи с коронавирусом. Мэр также подписал третий антикризисный пакет для московского бизнеса. Предпринимателям субсидируют процентную ставку до 6% годовых по ранее взятым кредитам;
В Калининградской области всем самозанятым пообещали выплатить по 50 тысяч рублей. Для этого они должны официально оформить свою деятельность;
Ветеранские организации России попросили Путина отложить парад Победы в Москве из-за коронавируса;
Власти Ханты-Мансийского автономного округа презентовали программу «Цифровой пропуск», согласно которой жители региона должны будут регистрировать любой выход из дома. Граждане отметили, что такого контроля и слежки нет ни в одной стране мира, где не введен режим ЧС;
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Доктор Александр Мясников, который называл нулевой вероятность заражения россиян, стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом;
Нулевым пациентом с коронавирусом в России назвали мужчину, прилетевшего из Милана. Ему поставили диагноз 27 февраля;
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников девятых классов пройдёт с 8 июня по 31 июля;
В мире:
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, жертв более 128 тысяч, выздоровели более 500 тысяч человек;
США приостановили финансирование ВОЗ. Трамп заявил, что организация не смогла «адекватно получить информацию по Covid-19 и поделиться ею». Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал США за приостановку финансирования ВОЗ. Он считает, что это решение несвоевременно;
Еврокомиссия утвердила критерии для смягчения карантина в странах ЕС. В государствах должна быть устойчивая динамика снижения темпов заболеваемости, система здравоохранения должна иметь запас прочности для приёма новых пациентов, а также страны должны запустить систему повсеместного тестирования людей;
Apple предоставила статистику перемещений людей в разных странах во время пандемии. Сведения не связаны с учётными записями Apple ID. Это не первая компания, которая делает подобное: cначала похожий сервис запустил «Яндекс», а затем — Google;
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым человеком в мире, на котором испытали экспериментальную вакцину от Covid-19, в интервью рассказала о перенесённых ощущениях. Под наблюдением врачей она будет находиться в течение года;
99-летний британский ветеран собрал для медиков 5 миллионов фунтов. Он объявил, что до конца апреля пройдёт 100 кругов по своему заднему двору, а люди, которые хотят его поддержать, могут перечислить деньги медработникам.
Арнольд Герасимович Дыня
Школота без каникул останется
Darya TimofeevaАрнольд
А взрослые без работы и денег
Sergey Grigor'evАрнольд
А студенты без дипломов ;(
Кедровая СкорлупаSergey
В росгвардии не нужны дипломы. Think about it, man
Sergey Grigor'evКедровая
И в Маке 😏
Bad BearSergey
Почему ты так думаешь? Ведём подготовку к дистанционному проведению защит ВКР.
Неверный дебаркадер
Работодатели будут с опаской относиться к выпускникам 2020, мастеров фортнайта.
Bad BearНеверный
Я тебя умоляю.
Неверный
Сожалею, но вам отказано.
Sergey Grigor'evBad
Дистанционному? Это мне тогда придется через веб-камеру защищаться? Или как-то по другому? Очень интересно послушать.(без сарказма)
Bad BearSergey
Ну пока у нас самый ранний этап, но планируем через любое приложение для видео трансляций. Скайп, Зум, даже Дискорд. Там по сути нужно чтобы защищающегося было видно на камеру плюс демонстрация экрана его презентации.
Насколько я понимаю, выпуск 20 года дистанционно это уже решённый вопрос на уровне министерства.
Sergey Grigor'evBad
Оу. А куда родных девать (и громких животных в моем случае)? И без того на защите "страшно", а тут тебя могут отвлекать/"подслушивать" и тем самым давить на тебя все это будет ещё сильнее. Одним словом - больше стресса.
Bad BearSergey
Ну со стрессом придется бороться, если диплом хочешь.
Могу разве что обнять, если поможет :3
Sergey Grigor'evBad
*обнимает*
Илья Политов
А где новость про Кудрина и вклады?
Илья ПолитовИлья
Кудрин также напомнил о возможности использовать в рамках борьбы с кризисом 30 трлн руб., которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.
ouxenИлья
эти деньги можно раздать гражданам
Илья Политовouxen
изъять все вклады и разделить на всех
Dead HorseИлья
Из статьи не очень понятно (или я тупой) что это значит для меня, как держателя вклада?
Что думаете на этот счет Илья?
Илья ПолитовDead
Что государство обяжет банки покупать на наши деньги ОФЗ, вместо торговли другими ценным бумагами или вместо раздачи кредитов. По его словам, кредиты сейчас брать никто не будет. На данный момент доход по ОФЗ 6-7%, такой доход обещают в условиях рыночной конкуренции. Но если будет госрегулирование, то и доходность по ОФЗ можно снизить, и так обязаны будут купить. Соотвественно у банков процентные ставки будут тоже намного ниже. И возможно сами сроки вкладов будут увеличены (3% на срок от 3 лет, 1.5% на год)
Mikhail Medvedev
24000 заболевших. Подумал что за день
Арнольд Герасимович Дыня
Давайте организуем профсоюз и попросим Путина отложить личинку
Sergey Grigor'evАрнольд
Личинки нас ещё не хватало...
Просторный нос
Ольга, Вы теперь в ТЖ?
Чувствительный парфюмер
Не подкатывай
Комментарий удален
Новенький чувак
Просторный нос
Оскорбления
Sergey Grigor'ev
Про Алтай накаркали ;(
Igor Tarasov
Чего вы пиздите? Не предоставят малому и среднему бизнесу нихуя. Единицам может дадут, а большинству не дадут. Там в оригинале сказано, что пострадавшим. А у нас большинство не пострадавшие хоть и сидят дома.
ouxen
В Калининградской области всем самозанятым пообещали выплатить по 50 тысяч рублей. Для этого они должны официально оформить свою деятельность;
лол, как загнать себя в кабалу за медяки и потом троекратно вернуть штрафами и сборами
ouxen
Граждане отметили, что такого контроля и слежки нет ни в одной стране мира, где не введен режим ЧС;
но стали занимать очередь, чтобы пораньше освободиться в субботу
Максим Шпилёв
Вся эта статистика..
На 15 апреля, у нас в городе 16 случаев кв, 2 летальных (данные главы округа). По оперштабу области же, в округе только 6 случаев
Brumik Lodička
штош
ouxen
Доплаты борющимся с коронавирусом медикам освободят от НДФЛ. Ранее власти пообещали перечислять им от 25 до 80 тысяч рублей поверх оклада;
заместительная терапия
Антон Курочкин
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, жертв более 128 тысяч, выздоровели более 500 тысяч человек;
Если смотреть на соотношение, то сейчас смертность >20%. Это вообще пиздец.