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Сергей Звезда
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«Новая газета» по требованию властей удалила статью о коронавирусе в Чечне. Перед этим Кадыров обвинил издание во лжи Материал редакции

Глава региона называл «чушью» материал, где говорится о массовых задержаниях за нарушение самоизоляции и нехватке средств защиты.

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«Новая газета» удалила материал спецкора Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом Covid-19 в Чечне. Издание сделало это после запроса Роскомнадзора, который руководствовался требованием Генпрокуратуры. В ином случае сайт издания бы заблокировали.

Генпрокуратура выявила в материале «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

Как утверждает «Новая газета», в письме ей не указано, что именно в материале сочли некорректным. Издание направило запрос в Генпрокуратуру, чтобы уточнить суть претензий. Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов заявил РИА «Новости», что перед публикацией издание обращалось к представителю правительства Чечни за комментарием, но ответа не последовало.

Копия материала сохранилась в веб-архиве: в статье Милашина рассказала в том числе о том, что врачам в Чечне не хватает масок и других средств защиты, власти региона массово задерживают людей за нарушение режима самоизоляции, а многие больницы закрылись из-за неготовности к приёму больных. На сайте остались заметки с комментарием главы Чечни Рамзана Кадырова и перепечатка материала «Московского комсомольца», где утверждается, что слова руководителя региона «очень похожи на угрозу убийством» в отношении журналистов.

Перед этим Кадыров обвинил «Новую газету» во лжи и попросил ФСБ отслеживать «потенциальных диверсантов»

Говоря об угрозах, журналисты в первую очередь имели в виду слова Кадырова на совещании в Чечне. Там он рассказал о связи «Новой газеты» с «Газпромом» и «кураторах» издания из ФСБ — ни о том, ни о другом в открытых источниках не говорится.

Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Эй, «Газпром»! Это народные деньги, которые вы зарабатываете. Не платите тем людям, врагам нашего народа денег.

В конце концов, надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц.

Рамзан Кадыров
фрагмент речи на совещании в Чечне

Оказалось, что Кадыров спутал «Новую газету» с радиостанцией «Эхо Москвы», которая принадлежит «Газпром-медиа». Вместе с тем он отметил, что оба издания «несут одну чушь против моего народа и моей республики», и попросил спецслужбы «отслеживать, кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов».

На совещании Кадыров также усомнился в факте нападения на автора материала в Чечне, которое произошло в феврале. «Найдите доказательство, улику, найдите, кто избил Милашину, если её избили. Я не верю», — отметил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров в 24 постах в своём Telegram-канале попытался опровергнуть тезисы «Новой». Например, глава Чечни уточнил, что приравнивает к террористам не всех заражённых коронавирусом, а только тех, кто нарушает режим самоизоляции или после возвращения из неблагополучных стран «пытается тайком пробраться к родственникам, заражая всех, с кем контактировали».

#новости #медиа #цензура #роскомнадзор #чечня

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Master Oogway

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Ми не хотим, но ви заставляете нас совиршать преступление дон. Отправим человека, он сделает, дело, дон, возьмет отвесвенность, отсидит дон, и вийдет на волю дон. Зачем это нужьно дон. 

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