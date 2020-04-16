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Глава региона называл «чушью» материал, где говорится о массовых задержаниях за нарушение самоизоляции и нехватке средств защиты.
«Новая газета» удалила материал спецкора Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом Covid-19 в Чечне. Издание сделало это после запроса Роскомнадзора, который руководствовался требованием Генпрокуратуры. В ином случае сайт издания бы заблокировали.
Генпрокуратура выявила в материале «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».
Как утверждает «Новая газета», в письме ей не указано, что именно в материале сочли некорректным. Издание направило запрос в Генпрокуратуру, чтобы уточнить суть претензий. Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов заявил РИА «Новости», что перед публикацией издание обращалось к представителю правительства Чечни за комментарием, но ответа не последовало.
Копия материала сохранилась в веб-архиве: в статье Милашина рассказала в том числе о том, что врачам в Чечне не хватает масок и других средств защиты, власти региона массово задерживают людей за нарушение режима самоизоляции, а многие больницы закрылись из-за неготовности к приёму больных. На сайте остались заметки с комментарием главы Чечни Рамзана Кадырова и перепечатка материала «Московского комсомольца», где утверждается, что слова руководителя региона «очень похожи на угрозу убийством» в отношении журналистов.
Говоря об угрозах, журналисты в первую очередь имели в виду слова Кадырова на совещании в Чечне. Там он рассказал о связи «Новой газеты» с «Газпромом» и «кураторах» издания из ФСБ — ни о том, ни о другом в открытых источниках не говорится.
Оказалось, что Кадыров спутал «Новую газету» с радиостанцией «Эхо Москвы», которая принадлежит «Газпром-медиа». Вместе с тем он отметил, что оба издания «несут одну чушь против моего народа и моей республики», и попросил спецслужбы «отслеживать, кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов».
На совещании Кадыров также усомнился в факте нападения на автора материала в Чечне, которое произошло в феврале. «Найдите доказательство, улику, найдите, кто избил Милашину, если её избили. Я не верю», — отметил глава Чечни.
Кроме того, Кадыров в 24 постах в своём Telegram-канале попытался опровергнуть тезисы «Новой». Например, глава Чечни уточнил, что приравнивает к террористам не всех заражённых коронавирусом, а только тех, кто нарушает режим самоизоляции или после возвращения из неблагополучных стран «пытается тайком пробраться к родственникам, заражая всех, с кем контактировали».
Ми не хотим, но ви заставляете нас совиршать преступление дон. Отправим человека, он сделает, дело, дон, возьмет отвесвенность, отсидит дон, и вийдет на волю дон. Зачем это нужьно дон.