Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Эй, «Газпром»! Это народные деньги, которые вы зарабатываете. Не платите тем людям, врагам нашего народа денег.

В конце концов, надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц.