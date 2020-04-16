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Алексей Боржонов
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Бэнкси представил новую работу про самоизоляцию: на ней крысы, устроившие беспорядок в ванной комнате Материал редакции

«Моя жена ненавидит, когда я работаю дома».

2 комментария
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Фото banksy, Инстаграм 

Британский художник Бэнкси представил новую работу на тему самоизоляции. На ней изображены крысы, которые устроили беспорядок в ванной комнате.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю дома», — подписал картину художник. Это первая картина, которую Бэнкси опубликовал в инстаграме с февраля.

Banksy @banksy
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My wife hates it when I work from home.

23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил передвижение граждан по стране. Им разрешается покидать дом только в исключительных случаях и запрещается собираться больше чем по двое.

По данным ВОЗ, к 16 апреля в стране больше 90 тысяч случаев заболевания Covid-19, больше 12 тысяч человек умерли от вируса.

Бэнкси представил новую работу в Вифлееме…
Британский художник Бэнкси представил новую работу — «Шрам Вифлеема». На этой инсталляции показано…
tjournal.ru

#новости #covid19 #бэнкси #искусство

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2 комментария
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Крохотный колос

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Оу ваааау, это так концептуально, бенкси лучший!!

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Крохотный колос

Крохотный
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После каркаса-баркаса, конечно

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