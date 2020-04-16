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«Моя жена ненавидит, когда я работаю дома».
Британский художник Бэнкси представил новую работу на тему самоизоляции. На ней изображены крысы, которые устроили беспорядок в ванной комнате.
«Моя жена ненавидит, когда я работаю дома», — подписал картину художник. Это первая картина, которую Бэнкси опубликовал в инстаграме с февраля.
23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил передвижение граждан по стране. Им разрешается покидать дом только в исключительных случаях и запрещается собираться больше чем по двое.
По данным ВОЗ, к 16 апреля в стране больше 90 тысяч случаев заболевания Covid-19, больше 12 тысяч человек умерли от вируса.