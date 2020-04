[{"title":"","author":"banksy","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B_AqdeqJCxL\/2288015354441772107","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"banksy","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B_AqdepphoN\/2288015354433509901","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"banksy","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B_AqdeqpA9l\/2288015354450153317","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"banksy","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B_AqderpOAn\/2288015354466983975","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"banksy","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B_AqdepJ5nO\/2288015354425219534","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}}]

.

.

My wife hates it when I work from home.