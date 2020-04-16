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Алексей Боржонов
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В России выросли продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей. Это связывают с обвалом рубля Материал редакции

Покупатели хотят приобрести смартфоны по старым ценам.

8 комментариев
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С начала года продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей в России выросли в два раза по сравнению с показателями за январь-март 2019 года, сообщают «Ведомости».

Представитель МТС рассказал изданию о двукратном росте продаж, такую же оценку привели в «М.Видео-Эльдорадо». Собеседник из «Связного» сообщил о росте продаж на 300%.

До середины марта устройства дороже 100 тысяч рублей покупали чаще всего в кредит (60% продаж), затем доля кредитных приобретений сократилась до 30%, рассказали в МТС. По данным магазина, самым популярным смартфоном дороже 100 тысяч рублей стал Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max.

В МТС отметили, что продажи всех смартфонов в России за первый квартал 2020 года показали рекордный прирост за последние пять лет. Всего с января по март продали более 7 миллионов устройств, а самым популярным стали модели Honor, Samsung и Xiaomi.

В «Ситилинке» рассказали о повышенном спросе на устройства Apple, Samsung и другие модели A-брендов. По сравнению с январём-мартом 2019 года продажи увеличились на 57% в единицах товара. А в марте – на 88% в денежном выражении.

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что за прошедший год расширился ассортимент смартфонов дороже 100 тысяч рублей: если в 2019 году моделей было пять, то в 2020 — более десяти. Это повлияло на динамику спроса.

В МТС основной причиной растущего спроса назвали обвал рубля. Пользователи хотят купить устройства по старым ценам, поскольку на данный момент они держатся на уровне начала года.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков утверждает, что также пользователи опасаются возникновения дефицита товаров на фоне пандемии Covid-19.

Во втором квартале 2020 года подобного роста не ожидают. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал происходящее «последним пиком предкризисного потребления» и спрогнозировал рост популярности недорогих китайских смартфонов.

Кроме того, в Acer «Ведомостям» рассказали о росте спроса на ноутбуки в марте. В отдельные недели месяца продажи настольных компьютеров превышали предновогодние, утверждают в компании.

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#новости #смартфоны #бизнес #деньги

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8 комментариев
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Дмитрий Городских

5

Купить гречки на 100к или смартфон

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German Times

2

Неужели обошлись без Муртазина?

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Mmmax

2

Вместо ноутов и пкшек гребут дорогие ушные лопаты.
А потом жалуются, что не могут перейти на удаленку.

Ответить

Технологический чайник

1

Угу, на всю оставшуюся жизнь...

- Мне - вон тот десяток айфонов, три гнусмуса и пяток сяоми на сдачу....

Ответить

Nikolay T

0

Ну вот, а говорите кризис. А тут вон какой рост - настоящий рывок!

Ответить

Обязанный якорь

0

Давайте прямо: не в России выросли, а в Москве.

Ответить

Yuri Miller

0

Не удивительно что поддержка не требуется. Вот смартфоны за 100к выросли на 300% в плане продаж, значит, штрафы поднять надо.

Ответить

Yuri Miller

0

Вообще на хабре была взаимосвязь. В связи с каникулами регистрация камхор увеличилась на 40%. Вот и смартфоны понадобились для стриминга.

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