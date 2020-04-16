Прямой эфир
Всего случаев заболевания — 27938.
Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 27938, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 3448 новых случаев заболевания в 78 регионах, 34 человека умерли, 318 — выздоровели.
За всё время в стране выявлено 27938 заболевших в 84 регионах. 2304 человека выздоровели, 232 — умерли. Также оперштаб отчитался, что провёл более 1,61 миллиона тестов на вирус.
Лидер по числу заболеваний — Москва (16146), на втором месте — Московская область (3054), на третьем — Петербург (1083).
ЭТО ЧТО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?
КТО РАЗРЕШИЛ?
Республика Алтай и Алтайский край разные субъекты РФ
Не путайте Алтайский край и Республику Алтай, это два разных региона
ничего, вчера чувак тоже в каментах неправильно услышал речь деда. Его залайкали вусмерть. У меня есть шанс
чет топчимся на месте. Не порядок
Скоро Пасха, все исправим
христа ради
Тесты долго делают
Вчера 3388
Сегодня 3448
Не наеб:):):)
Ложный инструмент
Спрлгнозируй, сколько завтра будет
Резервирую на неделю вперед место для остроумного комментария про жертв собякинской очереди в метро
Умножайте на 6
График бы подправить, вывести Питер и Подмосковье отдельно, считать его с остальными регионами едва ли корректно
при том что именно они дали на этом графе максимальный прирост по категории "регионы"
вот вы капризули!
Ты их сам делаешь?
да просто в гугл таблицах решил вести. А то просто цифры каждый день не очень репрезентативно
Зато теперь лучше видно, что пока Москва может пойдет на снижение, Питер и МО хз что, а в регионах намечается пизда
Выходим на плато
по 6 точкам, минимум у которых -23%, а максимум +27% ничего судить нельзя. Это вообще даже не неделя еще
Посмотрим, что будет завтра и послезавтра. В принципе самоизоляция уже должна проявить себя в статистике
Она уже проявляет себя. Были бы меры нормальные - пошли бы в минус, пока только удается немного сдерживать рост.
Какие меры должны быть?
- обязательные маски (хотя бы самодельные)
- Строгое контролирование социальной дистанции (вплоть до штрафов для тугих)
- Экспресс тестирование на каждом углу
Три столпа на которых Корея резко прекратила пандемию на 7к кейсов
Из этих предложений только массовое тестирование зависит от властей, все остальное на самих людях и их сознательности
Полиция вместо ненужной херни с qr кодами могла бы делать замечания и выписывать штрафец за хождение без маски. Так же стоило бы не пускать людей в ОТ и магазины без маски.
Неверный
Да где эти ваши маски купить-то?
У нас даже сексшопы их стали продавать (без шуток, реально на местном производстве стали шить маски вместо дилдаков). Плюс можно сшить самому, инструкций в инете полно. Прикол в том, что маска на каждом (это важное слово) помогает остановить распространение вируса через выдох, так как задерживает слюни и сопли. Ну и бонусом помогает тебе меньше трогать лицо на улке.
Это ненужная херня была придумана не с бухты-барахты, а попытались использовать опыт китайцев. Реализована идея через одно место, конечно
неизвестно, слишком волатильно
В Минздраве решили действовать на опережение. Теперь все острые респираторные вирусные инфекции будут рассматривать, как потенциальное заражение коронавирусом.
Подробнее: https://saratov24.tv/news/vse-orvi-v-rossii-nachnut-rassmatrivat-kak-koronavirus/
Нижний Новгород подтверждает своё звание третьей столицы (опустим, что так считают все миллионники), горжусь, итить
Комментарий удален