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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 3448 новых случаев заболевания Covid-19. 34 человека умерли за сутки Материал редакции

Всего случаев заболевания — 27938.

67 комментариев
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Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 27938, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 3448 новых случаев заболевания в 78 регионах, 34 человека умерли, 318 — выздоровели.

Новые случаи заболевания 

За всё время в стране выявлено 27938 заболевших в 84 регионах. 2304 человека выздоровели, 232 — умерли. Также оперштаб отчитался, что провёл более 1,61 миллиона тестов на вирус.

Лидер по числу заболеваний — Москва (16146), на втором месте — Московская область (3054), на третьем — Петербург (1083).

#новости #covid19

Новости
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67 комментариев
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Женский глобус

31

Подождите конец апреля, там появятся "Отладчики QR пропусков".

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Бумажный холод

Женский
45

Подождите середины мая, там появятся первомайские

Ответить

Maxim Semenov

Женский
2

через неделю увидим "веселый столбик делает ВЖУХ"

Ответить

Никита Сухов

8

ЭТО ЧТО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?
КТО РАЗРЕШИЛ?

Ответить

Kyler

Никита
–2

Мда, только вчера ноль было

Ответить

Максим Аксёнов

Kyler
21

Республика Алтай и Алтайский край разные субъекты РФ

Ответить

Kyler

Максим
1

Сук

Ответить

Арабский звук

Максим
0

.

Ответить

Aleksandr Mikheev

Kyler
5

Не путайте Алтайский край и Республику Алтай, это два разных региона

Ответить

Никита Сухов

Aleksandr
1

ничего, вчера чувак тоже в каментах неправильно услышал речь деда. Его залайкали вусмерть. У меня есть шанс

Ответить

Arseny Alexandrov

Kyler
2

Вроде в Республике Алтай ноль был, а не в крае

Ответить

Арабский звук

Kyler
2

Алтайский край и Республика Алтай это абсолютно разные регионы!

Ответить

Evgeniy Smirnov

Kyler
1

В республике Алтай, а не в Алтайском крае

Ответить

Неверный микрофон

Никита
4

Шаманы расслабились

Ответить

Андрей Балконский

Никита
1

Я начинаю волноваться

Ответить

Nikolay T

10

Думал сегодня 4к будет

Ответить

Никита Сухов

4

чет топчимся на месте. Не порядок

Ответить

Егор Кутлугаллямов

Никита
14

Скоро Пасха, все исправим

Ответить

Никита Сухов

Егор
5

христа ради

Ответить

Егор Кутлугаллямов

Никита
0

Ежеси на небеси

Ответить

Передний жар

Егор
2

Не беси

Ответить

Сталинский колос

Никита
2

Ctrl+c
Ctrl+v

Ответить

Олег Ивахнов

Никита
1

Тесты долго делают

Ответить

Арабский звук

Олег
0

Плотность населения низкая и туристический сезон пока закрыт. 

Ответить

Carina Yurevich

3
Ответить

Глупый хот-дог

–2

Когда про метро шутить будем?

Ответить

Газетный кот

Глупый
5

Через неделю

Ответить

Nikolay T

Газетный
–1

Вчера уже шутили

Ответить

Газетный кот

Nikolay
2

Но последствия этого глупого решения увидим через неделю.

Ответить

Nikolay T

Газетный
3
Ответить

Владимир Василенко

–4

Вчера 3388
Сегодня 3448
Не наеб:):):)

Ответить

Ложный инструмент

Владимир
0

Спрлгнозируй, сколько завтра будет

Ответить

Павел Каташев

Ложный
3

3883 или 3884 или 4433 или 4488

Ответить

Am Be

Ложный
0

Попробую, 3868 аккуратненько в три столбика. На самом деле тесты наверно долго делают

Ответить

denisfjrz

1

Россия, вперёд! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Евгений Клочков

1

Резервирую на неделю вперед место для остроумного комментария про жертв собякинской очереди в метро

Ответить

Роберт Петросян

–2

Умножайте на 6

Ответить

the art of гепард

Роберт
1

каво

Ответить

Владимир Василенко

–2

Найдено лекарство от короны, действует только в четверг

Ответить

Andrew Night

–3

Ой, у вас экспонента сломалась.

Ответить

Ilya Sidyakin

0
Ответить

Евгений Клочков

Ilya
0

График бы подправить, вывести Питер и Подмосковье отдельно, считать его с остальными регионами едва ли корректно

при том что именно они дали на этом графе максимальный прирост по категории "регионы"

Ответить

Ilya Sidyakin

Евгений
3

вот вы капризули!

Ответить

Это не шутки

Ilya
0

Ты их сам делаешь?

Ответить

Ilya Sidyakin

Это
5

да просто в гугл таблицах решил вести. А то просто цифры каждый день не очень репрезентативно

Ответить

Евгений Клочков

Ilya
1

Зато теперь лучше видно, что пока Москва может пойдет на снижение, Питер и МО хз что, а в регионах намечается пизда

Ответить

Это не шутки

Ilya
0

Выходим на плато

Ответить

Ilya Sidyakin

Это
2

по 6 точкам, минимум у которых -23%, а максимум +27% ничего судить нельзя. Это вообще даже не неделя еще

Ответить

Это не шутки

Ilya
–2

Посмотрим, что будет завтра и послезавтра. В принципе самоизоляция уже должна проявить себя в статистике

Ответить

Maxim Semenov

Это
0

Она уже проявляет себя. Были бы меры нормальные - пошли бы в минус, пока только удается немного сдерживать рост.

Ответить

Это не шутки

Maxim
0

Какие меры должны быть?

Ответить

Maxim Semenov

Это
1

- обязательные маски (хотя бы самодельные)
- Строгое контролирование социальной дистанции (вплоть до штрафов для тугих)
- Экспресс тестирование на каждом углу

Три столпа на которых Корея резко прекратила пандемию на 7к кейсов

Ответить

Это не шутки

Maxim
0

Из этих предложений только массовое тестирование зависит от властей, все остальное на самих людях и их сознательности

Ответить

Maxim Semenov

Это
0

Полиция вместо ненужной херни с qr кодами могла бы делать замечания и выписывать штрафец за хождение без маски. Так же стоило бы не пускать людей в ОТ и магазины без маски.

Ответить

Неверный

Maxim
0

Да где эти ваши маски купить-то?

Ответить

Maxim Semenov

Неверный
0

У нас даже сексшопы их стали продавать (без шуток, реально на местном производстве стали шить маски вместо дилдаков). Плюс можно сшить самому, инструкций в инете полно. Прикол в том, что маска на каждом (это важное слово) помогает остановить распространение вируса через выдох, так как задерживает слюни и сопли. Ну и бонусом помогает тебе меньше трогать лицо на улке.

OptSex
Маска-повязка для лица многоразовая (белая), 961-13 BX DD
optsex.ru
Ответить

Это не шутки

Maxim
–1

Это ненужная херня была придумана не с бухты-барахты, а попытались использовать опыт китайцев. Реализована идея через одно место, конечно

Пункты контроля в районах и QR-коды в метро: что…
Пункты контроля в районах и QR-коды в метро: что Фрадков предложил Собянину для борьбы с COVID-19
vm.ru
Ответить

Ilya Sidyakin

Это
1

неизвестно, слишком волатильно 

Ответить

Это не шутки

Ilya
0

Снижение по Москве сложно не заметить

Ответить

Евгений Большаков

0

.

Ответить

Иван Маслов

0

Может в Москве до предела суточного приема дошли?

Ответить

Артем Шакуров

0
Ответить

Честный украинец

0

Зафиксировали

Ответить

Max Berezin

0

В Минздраве решили действовать на опережение. Теперь все острые респираторные вирусные инфекции будут рассматривать, как потенциальное заражение коронавирусом.

Подробнее: https://saratov24.tv/news/vse-orvi-v-rossii-nachnut-rassmatrivat-kak-koronavirus/

Ответить

the art of гепард

0

Нижний Новгород подтверждает своё звание третьей столицы (опустим, что так считают все миллионники), горжусь, итить

Ответить

Dmitry Sursin

–1

Завтра я так понимаю на спад пойдёт?

Ответить

Andrew Roz

–1

Стабильно 3.5к.

Ответить

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