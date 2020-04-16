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Без госзаказа дальнейшая разработка операционной системы невозможна, говорит источник газеты.
Правительство поручило Минкомсвязи и «Ростелекому» составить отчёт о локализации ОС «Аврора» (ранее Sailfish Mobile OS Rus), в котором компания должна описать возможные ограничения в использовании ПО, риски его внедрения для госорганов и подготовить предложения о продвижении на потребительском рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с перепиской «Ростелекома» и министерства.
Власти планировали начать переводить чиновников на мобильные устройства на «Авроре» в 2019 году. К концу 2021 году устройствами собирались обеспечить 1,4 миллиона чиновников, на это закладывали 160 миллиардов рублей. Но так как изначально разработкой ОС на базе открытого кода занималась финская компания Jolla Oy, у правоохранительных органов возникли вопросы к безопасности «Авроры». По словам источника «Ъ», из-за этого Минфин до сих пор не согласовал источники финансирования проекта.
«Ростелеком» уже потратил на разработку ОС 7 миллиардов рублей, а с 2020 года оценивает затраты в 2,3 миллиарда рублей ежегодно. По словам источника газеты, дальнейшая разработка «Авроры» невозможна без гарантированного госзаказа и поддержки.
«Ростелеком» снизил оценку возможных затрат государства со 160 до 64,4 миллиардов рублей до 2025 года. Компания предложила установить ОС на 360 тысяч планшетов, купленных для переписи населения в 2021 году, а потом передать их госслужащим, сотрудникам МВД и образовательным учреждениям Подмосковья. Компания также предложила обязать госкорпорации использовать «Аврору» и внедрять её в мобильные устройства и терминалы.
В массовый потребительский сегмент «Ростелеком» планирует выйти с 2026 года, а к 2028 году охватить устройствами с ОС 5 миллионов пользователей.
столько денег потратили на локализацию уже готового продукта
Нет, столько денег они спиздили.
На локализацию, возможно, что-то тоже потратили, но это неточно.
Ты же про "Аврору" только сейчас узнал, да?
Ага
Твиттерные эксперды это агонь
Расскажешь, чем там занимаются кроме распила?
Зачем тебе что-то рассказывать, если ты услышал про сабж 5 минут назад и уже уверен, что там ничем не занимаются кроме распила?
Параллельный
Смею предположить, что все основное было собрано во что-то единое и работающее финами. А наши чуваки допиливают уже юзерспейс-приложухи на Qt и портируют себе изменения из апстрима.
Разработчики получают копейки, а всю денежку пилят на куче разных уровней руководства
Параллельный
А чего тогда лезешь? Хочешь обосновать обратное - я открыт
Газетный кот
Он прост не совсем адекватен, возможно это реинкарнация Задорнова, ибо на любое, даже нейтральное высказывание, он реагирует так:
для подтверждения нужно отправить смс с кодом 666, на номер 777, стоимость отправки смс 2.3 охулиарада рублей
Почему все эти нейминги от дряхлых пиджаков такие комичные? ОС Аврора! Сразу нафталином пахнуло