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Ольга Щербинина
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«Коммерсантъ»: власти потребовали у «Ростелекома» подтвердить надёжность ОС «Аврора» для госслужащих Материал редакции

Без госзаказа дальнейшая разработка операционной системы невозможна, говорит источник газеты.

16 комментариев
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Правительство поручило Минкомсвязи и «Ростелекому» составить отчёт о локализации ОС «Аврора» (ранее Sailfish Mobile OS Rus), в котором компания должна описать возможные ограничения в использовании ПО, риски его внедрения для госорганов и подготовить предложения о продвижении на потребительском рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с перепиской «Ростелекома» и министерства.

Власти планировали начать переводить чиновников на мобильные устройства на «Авроре» в 2019 году. К концу 2021 году устройствами собирались обеспечить 1,4 миллиона чиновников, на это закладывали 160 миллиардов рублей. Но так как изначально разработкой ОС на базе открытого кода занималась финская компания Jolla Oy, у правоохранительных органов возникли вопросы к безопасности «Авроры». По словам источника «Ъ», из-за этого Минфин до сих пор не согласовал источники финансирования проекта.

«Ростелеком» уже потратил на разработку ОС 7 миллиардов рублей, а с 2020 года оценивает затраты в 2,3 миллиарда рублей ежегодно. По словам источника газеты, дальнейшая разработка «Авроры» невозможна без гарантированного госзаказа и поддержки.

«Ростелеком» снизил оценку возможных затрат государства со 160 до 64,4 миллиардов рублей до 2025 года. Компания предложила установить ОС на 360 тысяч планшетов, купленных для переписи населения в 2021 году, а потом передать их госслужащим, сотрудникам МВД и образовательным учреждениям Подмосковья. Компания также предложила обязать госкорпорации использовать «Аврору» и внедрять её в мобильные устройства и терминалы.

В массовый потребительский сегмент «Ростелеком» планирует выйти с 2026 года, а к 2028 году охватить устройствами с ОС 5 миллионов пользователей.

#технологии #новости #ростелеком #правительство

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16 комментариев
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Параллельный татарин

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Это они столько денег потратили на локализацию уже готового продукта от финов?
Они там охуели что-ли в конец?

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Rayslava

Параллельный
1

столько денег потратили на локализацию уже готового продукта

Нет, столько денег они спиздили.
На локализацию, возможно, что-то тоже потратили, но это неточно.

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alexferman

Параллельный
0

Ты же про "Аврору" только сейчас узнал, да?

Ответить

Параллельный татарин

alexferman
0

Ага

Ответить

alexferman

Параллельный
0

Твиттерные эксперды это агонь

Ответить

Параллельный татарин

alexferman
0

Расскажешь, чем там занимаются кроме распила?

Ответить

alexferman

Паралле…
0

Зачем тебе что-то рассказывать, если ты услышал про сабж 5 минут назад и уже уверен, что там ничем не занимаются кроме распила?

Ответить

Dra

alexfer…
0

А можно мне тоже рассказать? Пожалуйста-пожалуйста!

Ответить

Параллельный

Dra
3

Смею предположить, что все основное было собрано во что-то единое и работающее финами. А наши чуваки допиливают уже юзерспейс-приложухи на Qt и портируют себе изменения из апстрима.
Разработчики получают копейки, а всю денежку пилят на куче разных уровней руководства

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Параллельный

alexfer…
1

А чего тогда лезешь? Хочешь обосновать обратное - я открыт

Ответить

alexferman

Паралле…
0

Ловлю лулзы с диванных крикунов, чего ещё

Ответить

Газетный кот

Паралле…
0

Он прост не совсем адекватен, возможно это реинкарнация Задорнова, ибо на любое, даже нейтральное высказывание, он реагирует так:

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FOX

Параллельный
–1

можно же переписать с нуля, за доп кеш

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Александр Коржуев

0

для подтверждения нужно отправить смс с кодом 666, на номер 777, стоимость отправки смс 2.3 охулиарада рублей

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Zasad Asdasd

0

Почему все эти нейминги от дряхлых пиджаков такие комичные? ОС Аврора! Сразу нафталином пахнуло

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Глубокий Илья

0

 «Ростелеком» снизил оценку возможных затрат государства со 160 до 64,4 млрд

это тип 160 млрд не прокатило высосать из бюджета, решили в 2.5 раза уменьшить? Или  они просто боги оптимизации? Откуда они вообще эти цифры берут... Ебланы

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