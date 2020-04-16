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Максим Решетников проверял, как работает механизм кредитования.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников проверил, как банки выдают кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплат, и не смог взять заём. Об этом он рассказал в своём инстаграме.
Решетников позвонил в «два крупнейших банка» под видом «тайного покупателя», и в обоих ему отказали в кредите. В одном ответили, что правительство ещё не подписало соответствующее постановление, в другом пообещали выдать кредит, но в мае. О каких именно банках шла речь, министр не уточнил.
Решетников утверждает, что в программу нулевых кредитов включились пять банков, ещё 25 готовятся подписать соглашение.
В марте первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что Сбербанк и ВТБ будут выдавать беспроцентные кредиты в пилотном режиме. 3 апреля правительство опубликовало соответсвующее распоряжение.
Правительство запустило программу, чтобы предприниматели могли сохранить занятость в условиях распространения коронавируса.
Что, все так работает как сказал президент, да?
Это уже классика для этой пандемии. Всем похер на "указания"
Мне просто дико нравится наблюдать, как каждый раз чиновники удивляются, столкнувшись с реальностью. "Ну вот мы сказали, а это не работает, как блин так..?".