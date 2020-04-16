Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысяч обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей — одобрены примерно 1,5 миллиарда. А выдано реально всего лишь 400 миллионов рублей.

Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков.

