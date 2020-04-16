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Алексей Боржонов
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Глава Минэкономразвития хотел взять льготный кредит для бизнеса в двух банках. Но ему это не удалось Материал редакции

Максим Решетников проверял, как работает механизм кредитования.

10 комментариев
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​Максим Решетников Фото Зураба Джавахадзе, «Известия»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников проверил, как банки выдают кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплат, и не смог взять заём. Об этом он рассказал в своём инстаграме.

Решетников позвонил в «два крупнейших банка» под видом «тайного покупателя», и в обоих ему отказали в кредите. В одном ответили, что правительство ещё не подписало соответствующее постановление, в другом пообещали выдать кредит, но в мае. О каких именно банках шла речь, министр не уточнил.

Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысяч обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей — одобрены примерно 1,5 миллиарда. А выдано реально всего лишь 400 миллионов рублей.

Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков.

Максим Решетников
Глава Минэкономразвития

Решетников утверждает, что в программу нулевых кредитов включились пять банков, ещё 25 готовятся подписать соглашение.

В марте первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что Сбербанк и ВТБ будут выдавать беспроцентные кредиты в пилотном режиме. 3 апреля правительство опубликовало соответсвующее распоряжение.

Правительство запустило программу, чтобы предприниматели могли сохранить занятость в условиях распространения коронавируса.

#деньги #бизнес #экономика #новости #covid19

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10 комментариев
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Андрей Фокин

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Что, все так работает как сказал президент, да?

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Dmitry Shiryaev

Андрей
0

Это уже классика для этой пандемии. Всем похер на "указания" 

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Андрей Фокин

Dmitry
0

Мне просто дико нравится наблюдать, как каждый раз чиновники удивляются, столкнувшись с реальностью. "Ну вот мы сказали, а это не работает, как блин так..?". 

Ответить

Божественный рак

Dmitry
0

Так не было "указаний", "президент ПРЕДЛОЖИЛ".

Ответить

Dra

1

Поражён его неудачей.

Ответить

Илья Круз

0
Ответить

Андрей Николаевич

0

Осталось попробовать взять ипотеку

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Мобильный химик

0

С нулевой ставкой выдают только за щеку

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Енот Волшебный

0

Карманное ворьё не умеет расставаться с деньгами, вот это новость!

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Заур Зауров

–1

.

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