Стоимость тестов — от 2500 до 3900 рублей, для граждан старше 65 — бесплатно.

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«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус Covid-19. На первом этапе оно доступно для входящих в группу риска жителей Москвы — тем, кому 65 лет и старше, сообщили TJ в компании. Первые 10 тысяч тестов для входящих в группу риска людей оплатит сам «Яндекс».

Когда тестов в лабораториях станет больше, то его смогут пройти все желающие — то есть люди других возрастов и живущие в других регионах. Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян добавил, что одним из следующих этапов проекта станет запуск доставки тестов на антитела к вирусу.

Число тех, кому услуга будет доступна бесплатно, можно увеличить. На сайте «Помощь рядом» есть форма, с помощью которой любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд деньги для оплаты анализа. О количестве бесплатных тестов будет написано на сайте. Для его получения нужно будет заполнить заявку и указать свои паспортные данные.

Для всех остальных желающих тестирование будет платным. На первом этапе партнёрами проекта стали «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест», но присоединиться к программе могут и другие лаборатории. В большей части из них тестирование обойдётся в 3900 рублей — результатов придётся ждать один-три дня. В «АрхиМеде» можно приобрести ускоренную услугу за 5200 рублей — в этом случае тест будет готов в течение дня после забора. Результат отправят на электронную почту.

После подтверждения времени тестирования по указанному адресу приедет работник одной из лабораторий-партнёров проекта. Он возьмёт мазок из носа или рта, упакует пробы и отвезёт в лабораторию.