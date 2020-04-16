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Ольга Щербинина
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«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус. Компания оплатит 10 тысяч тестов для пожилых Материал редакции

Стоимость тестов — от 2500 до 3900 рублей, для граждан старше 65 — бесплатно.

20 комментариев
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«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус Covid-19. На первом этапе оно доступно для входящих в группу риска жителей Москвы — тем, кому 65 лет и старше, сообщили TJ в компании. Первые 10 тысяч тестов для входящих в группу риска людей оплатит сам «Яндекс».

Когда тестов в лабораториях станет больше, то его смогут пройти все желающие — то есть люди других возрастов и живущие в других регионах. Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян добавил, что одним из следующих этапов проекта станет запуск доставки тестов на антитела к вирусу.

Число тех, кому услуга будет доступна бесплатно, можно увеличить. На сайте «Помощь рядом» есть форма, с помощью которой любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд деньги для оплаты анализа. О количестве бесплатных тестов будет написано на сайте. Для его получения нужно будет заполнить заявку и указать свои паспортные данные.

Для всех остальных желающих тестирование будет платным. На первом этапе партнёрами проекта стали «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест», но присоединиться к программе могут и другие лаборатории. В большей части из них тестирование обойдётся в 3900 рублей — результатов придётся ждать один-три дня. В «АрхиМеде» можно приобрести ускоренную услугу за 5200 рублей — в этом случае тест будет готов в течение дня после забора. Результат отправят на электронную почту.

После подтверждения времени тестирования по указанному адресу приедет работник одной из лабораторий-партнёров проекта. Он возьмёт мазок из носа или рта, упакует пробы и отвезёт в лабораторию.

#новости #яндекс #covid19

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20 комментариев
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Солдатский лолипоп

5

Блин, сначала подумал нужно онлайн тест пройти, потом дошел до стоимости и ахерел

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the art of гепард

Солдатский
2

да норм стоимость на самом деле. тот же комплекс, например, крови на щитовидку в ННовгороде стоит около 2к. печень+почки - 3к. всякие беременные кровяные штуки - 500р за раз, а их делать надо каждую неделю поначалу. а тут ещё надо учитывать недостаток лабораторий, сложность в проведении и, возможно, большое кол-во желающих. так что к цене я бы не цеплялась. недоумеваю над другим - пошто вообще это нужно. люди ломанутся сдавать, а медики ломанутся ходить по людям и переносить вирус, как конфетку

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Солдатский лолипоп

the
1

Я не о том, что стоимость большая, она нормальная, а о том, что подумал, что это онлайн тест, тупо в браузере его проходишь

Ответить

the art of гепард

Солдатский
1

а, поняла)

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Илья Гераськин

the
0

Для беременных есть пакетные предложения, кстати.

Ответить

the art of гепард

Илья
0

Есть, но они не всегда подходят) У меня нпрмр была довольно сложная, поэтому просто ходила в платную клинику 

Ответить

FOX

Солдатский
2

правильнее было бы написать "тестирование на дому"

Ответить

LordChanka

4

Сидишь такой дома, оо надо тест сдать, сдаешь такой тест, узнаешь, что болен и такой сидишь дома. 

Ответить

Атлант поправил плечи

LordChanka
3

Сидишь такой дома, оо надо тест сдать, сдаешь такой тест и не набираешь проходной бал

Ответить

Денис Кондратьев

LordChanka
0

Ну да, такое

Ответить

Имя Фамилия

LordChanka
0

Продолжаешь сидеть дома тревожна

Ответить

Инвестиционный космос

3

Если Яндекс запустит ещё и доставку тестов на антитела. Ну я хз, спасибо Воложу и всей команде Яндекса. Они сейчас выглядят лучше чем "Государство" и помогают больше. 

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theLastLetters

Инвестиционный
1

Операция Преемник: вынь да полож, Пыня да Волож.

Ответить

Eldar

Инвестиционный
0

Давно об этом говорю

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Ложный инструмент

1

Ура, ещё одна качественная новостная заметка от Ольги Щербининой

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tapav

0

Интересно, если массово начнутся тестирования в частных клиниках, каким образом статистика исказится?
По официальной информации количество больных за сутки будет падать и на первых каналах начнут празднования, а на деле их количество будет увеличиваться...

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N/a

tapav
0

По официальной информации количество больных за сутки будет падать

Мне интересно каким образом?

Ответить

Это не шутки

tapav
0

Они обязаны передавать информацию в Роспотребнадзор, если результат теста положительный 

Ответить

Иван Маслов

0

Не знаю почему, доверие фонду яндекса выше.

Принципиально не доначу в те фонды, где просят просто скинуть деньги на карту сбербанка и вам не советую. Можно вообще уголовку схватить за это дело.

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Ипполит Воробьянинов

–1

Слава Москве и лично Сергейсемёнычусобянину! Ура, товарищи!! Так — победим!!!

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