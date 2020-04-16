Решетников: 2 апреля были определены правила и правительство выделило деньги. [...] Но для банков это убыточно, так как административные расходы им приходится брать на себя.

Мишустин: Что значит убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать.