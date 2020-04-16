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Артём Мазанов
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«Это поручение президента»: Мишустин прервал главу Минэкономразвития и потребовал наладить выдачу льготных кредитов Материал редакции

Максим Решетников сам пытался взять кредиты с нулевой ставкой, но не смог — банки ему отказали.

21 комментарий
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Дмитрий Смирнов @dimsmirnov175
«Что значит убыточные или нет?! Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг, как это исполняется»: Мишустин сделал выговор Решетникову за банки, отказывающие предпринимателям в кредите https://t.co/LXBUEIcQB2

Премьер-министр Михаил Мишустин резко прервал главу Минэкономразвития Максима Решетникова на заседании правительства и потребовал от него наладить выдачу льготных кредитов. Это показали в эфире телеканала «Россия 1».

Решетников на этом заседании рассказывал о программе беспроцентных кредитов на выплату заработной платы для малого и среднего бизнеса. С 6 апреля компании могут взять такой кредит на срок до 12 месяцев. В первые полгода ставка будет нулевой, далее — 4%.

Глава Минэкономразвития объяснил, что льготные кредиты для банков убыточные, так как административные расходы они берут на себя. Это высказывание не понравилось Мишустину.

Решетников: 2 апреля были определены правила и правительство выделило деньги. [...] Но для банков это убыточно, так как административные расходы им приходится брать на себя.

Мишустин: Что значит убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать.

Решетников рассказал, правительство «активно зазывало банки в эту программу». Но не все сразу на неё согласились.

На прошлой недели были совещания [правительства] с банками и там, конечно, разговор шёл уже жёсткий. Банки раньше ну очень медленно здесь разворачивались, но сейчас ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Пять банков уже в программе, ещё 25 войдут в ближайшее время.

Максим Решетников
глава Минэкономразвития

Мишустин попросил Решетникова наладить ежедневный мониторинг за тем, каким образом исполняется это поручение правительства. На что Решетников ответил, что сам с предпринимателями «прозванивал» банки, где ему отказали в кредите.

В целом адекватно рассказывают. Но кредиты получить нельзя. То рассказывают, что правительство что-то не приняло, то просто говорят: «Звоните позже, выдадим в мае».

Максим Решетников

Решетников добавил, что после таких звонков с руководством банков провели «соответствующие беседы», после чего «коллеги изменили свои позиции». По словам главы Минэкономразвития, у банков своя бюрократия, «иногда гораздо более неповоротливая, чем в других сферах».

15 апреля Путин в своём выступлении заявил, что выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам кредиты, оказались неэффективными. Президент объявил, что нее менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. «Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов», — объяснил Путин.

Глава Минэкономразвития хотел взять льготный…
Глава Минэкономразвития Максим Решетников проверил, как банки выдают кредиты с нулевой ставкой на…
tjournal.ru

#новости #covid19 #карантинвроссии

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21 комментарий
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Уютный Багажник

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Видимость деятельности, подтверждённая видимостью отчётности. Бабулям понравится, вона грозный какой. Театралы хуевы. 

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Давний мангал

6

И ударил кулаком по столу!

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Василий Лебедев

Давний
1

А мог и полоснуть...

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Давний мангал

Василий
0

Решетников был в шоке.

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Обычный кран

Давний
0

Надо было ботинком 

Ответить

Владислав Сурков

1

на днях знакомому не дали ипокеку и кредит на 1млн рублей на хату за 9млн,  на хую вертели банки это "поручение президента"

компании наверное сразу нахуй шлют 

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Уютный Багажник

Владислав
4

Президент сам вертел своё поручение на хую, что уж про остальных говорить...

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Солдатский лолипоп

Владислав
0

Типа из 9 млн были свои 8 млн и не дали 1лям?

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Владислав Сурков

Солдатский
0

угу + старая хата, которая 3-4млн стоит 

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Солдатский лолипоп

Владислав
0

Кончалуги.

У меня кстати тоже висело предложение от Сбера в ЛК, без документов, просто мол понадобится, берите. А сейчас все исчезло)

Ответить

Сергей Махалов

Владислав
0

Причем здесь поручение президента, которое относится к юридическим лицам? У тебя знакомый же физическое лицо. 
И да - поручить банкам сейчас выдавать заведомо невозвратные кредиты без каких либо финансирований со стороны государства - самый действенный способ окончательно наебнуть всю финансовую систему в России. 

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Арабский звук

1

Мишустин был в ярости когда узнал...

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Кадровый дым

0

Свободный рыночек порешал! Нет работы? Хуй тебе кредит!

Ответить

Солдатский лолипоп

Кадровый
1

Кредит можно получить и без работы, достаточно иметь обеспечение кредита, та же недвига, машина, поручители

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Арабский звук

Солдатский
2

Через некоторое время:
- нет работы
- долги по кредиту
- все ценное имущество в залоге
- узнаешь, что похороны тоже нехуево стоят. 

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Кадровый дым

Солдатский
0

Сейчас я вижу только, как коммерческие организации принуждают выдавать кредиты потенциальным "невозвратникам".

Ответить

Енот Волшебный

0

Школьнички ебанные.

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Артем Кихтёв

0

Никита Сергеевич все равно круче.

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Солдатский лолипоп

0

А че нельзя нулевой налог или хотя бы льготный сделать? Сказал бы своим людям в налоговой

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Егор Подлесный

0

Но правительство, получается, теперь на банки перекладывает финансовую ответственность за кризис.

На губернаторов переложили политическую ответственность.

Но нологи по-прежнему никуда не переложили.

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Василий Лебедев

0

Напоминаю, что эти ебланы ввели жесткую наценку 10 копеек для масок и перчаток, из-за чего те пропали из розничной продажи, обсуждают возможность заморозить цены на продукты, а теперь пытаются заставить банки выдавать кредиты на фантастических, нерыночных условиях. Они ничего не умеют и не понимают, кроме тупого нагибания. Они не понимают как работает страна, как работает рынок, откуда берутся блага. У них ни у кого нет таких компетенций, они тупые солдафоны, выросшие из советских пиджаков. Пока денег было завались - это все нивелировалось возможностью локального заливания проблем баблом. Были даже те, кто грезил надеждами, что есть некая фракция умных технократов. Но в кризис оказалось, что никаких технократов нет, они там все поголовно дебилы до десятого колена, бережно выведенные двадцатилетней многоуровневой отрицательной селекцией.

Я все удивлялся, как быстро Венесуэлу довели до ручки, неужели рулящие странами могут быть настолько тупыми. И как хорошо, что у нас таких откровенных тупых во власти меньшинство. А теперь что-то ссыкотно: точно ли наши от венесуэльских товарищей хоть чем-то отличаются?

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