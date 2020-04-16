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Максим Решетников сам пытался взять кредиты с нулевой ставкой, но не смог — банки ему отказали.
Премьер-министр Михаил Мишустин резко прервал главу Минэкономразвития Максима Решетникова на заседании правительства и потребовал от него наладить выдачу льготных кредитов. Это показали в эфире телеканала «Россия 1».
Решетников на этом заседании рассказывал о программе беспроцентных кредитов на выплату заработной платы для малого и среднего бизнеса. С 6 апреля компании могут взять такой кредит на срок до 12 месяцев. В первые полгода ставка будет нулевой, далее — 4%.
Глава Минэкономразвития объяснил, что льготные кредиты для банков убыточные, так как административные расходы они берут на себя. Это высказывание не понравилось Мишустину.
Решетников рассказал, правительство «активно зазывало банки в эту программу». Но не все сразу на неё согласились.
Мишустин попросил Решетникова наладить ежедневный мониторинг за тем, каким образом исполняется это поручение правительства. На что Решетников ответил, что сам с предпринимателями «прозванивал» банки, где ему отказали в кредите.
Решетников добавил, что после таких звонков с руководством банков провели «соответствующие беседы», после чего «коллеги изменили свои позиции». По словам главы Минэкономразвития, у банков своя бюрократия, «иногда гораздо более неповоротливая, чем в других сферах».
15 апреля Путин в своём выступлении заявил, что выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам кредиты, оказались неэффективными. Президент объявил, что нее менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. «Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов», — объяснил Путин.
Видимость деятельности, подтверждённая видимостью отчётности. Бабулям понравится, вона грозный какой. Театралы хуевы.
А мог и полоснуть...
на днях знакомому не дали ипокеку и кредит на 1млн рублей на хату за 9млн, на хую вертели банки это "поручение президента"
компании наверное сразу нахуй шлют
Президент сам вертел своё поручение на хую, что уж про остальных говорить...
Типа из 9 млн были свои 8 млн и не дали 1лям?
угу + старая хата, которая 3-4млн стоит
Кончалуги.
У меня кстати тоже висело предложение от Сбера в ЛК, без документов, просто мол понадобится, берите. А сейчас все исчезло)
Причем здесь поручение президента, которое относится к юридическим лицам? У тебя знакомый же физическое лицо.
И да - поручить банкам сейчас выдавать заведомо невозвратные кредиты без каких либо финансирований со стороны государства - самый действенный способ окончательно наебнуть всю финансовую систему в России.
Солдатский лолипоп
Кредит можно получить и без работы, достаточно иметь обеспечение кредита, та же недвига, машина, поручители
Арабский звук
Через некоторое время:
- нет работы
- долги по кредиту
- все ценное имущество в залоге
- узнаешь, что похороны тоже нехуево стоят.
Кадровый дым
Сейчас я вижу только, как коммерческие организации принуждают выдавать кредиты потенциальным "невозвратникам".
Но правительство, получается, теперь на банки перекладывает финансовую ответственность за кризис.
На губернаторов переложили политическую ответственность.
Но нологи по-прежнему никуда не переложили.
Напоминаю, что эти ебланы ввели жесткую наценку 10 копеек для масок и перчаток, из-за чего те пропали из розничной продажи, обсуждают возможность заморозить цены на продукты, а теперь пытаются заставить банки выдавать кредиты на фантастических, нерыночных условиях. Они ничего не умеют и не понимают, кроме тупого нагибания. Они не понимают как работает страна, как работает рынок, откуда берутся блага. У них ни у кого нет таких компетенций, они тупые солдафоны, выросшие из советских пиджаков. Пока денег было завались - это все нивелировалось возможностью локального заливания проблем баблом. Были даже те, кто грезил надеждами, что есть некая фракция умных технократов. Но в кризис оказалось, что никаких технократов нет, они там все поголовно дебилы до десятого колена, бережно выведенные двадцатилетней многоуровневой отрицательной селекцией.
Я все удивлялся, как быстро Венесуэлу довели до ручки, неужели рулящие странами могут быть настолько тупыми. И как хорошо, что у нас таких откровенных тупых во власти меньшинство. А теперь что-то ссыкотно: точно ли наши от венесуэльских товарищей хоть чем-то отличаются?