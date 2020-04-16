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Алексей Боржонов
3301

На «России 1» рассказали анекдот про Путина и помощь бизнесу. Только президента заменили на министра финансов Материал редакции

«Силуанов заходит в бар и говорит: „Всем по пиву! За счёт бара!“».

24 комментария
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В эфире ток-шоу «60 минут» на «России 1» депутат Госдумы Леонид Калашников рассказал анекдот про помощь российских властей бизнесу. Но Калашников в своей шутке упомянул министра финансов Антона Силуанова, хотя в более популярной версии анекдота речь идёт о Владимире Путине.

На это обратил внимание журналист «Дождя» Илья Шепелин.

Анекдот прозвучал в части разговора, где обсуждались дополнительные меры поддержки бизнеса, которые принимает правительство на фоне распространения коронавируса. Калашников утверждает, что законы принимаются несвоевременно: «Месяц назад мы сказали, а только через месяц приняли. Надо сегодня, сейчас принимать».

В более известной версии анекдота фигурирует Путин, а не Силуанов. Шутка стала популярной после обращения Путина к россиянам 2 апреля. Например, её опубликовал стендап-комик Александр Долгополов — к моменту написания заметки пост уже удалён. Был ли он оригинальным автором, неизвестно.

Это не единственная шутка, которая появилась после второго обращения президента, когда он продлил «нерабочую» неделю. В соцсетях Путина раскритиковали за боязнь слова «карантин» и нежелание брать на себя ответственность за непопулярные меры.

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Шутка Калашникова звучит на 39-й минуте эфира.

#новости #covid19 #путин

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24 комментария
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Передний жар

28

Силуанов

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Миша Сергеев

Передний
0

*Путин

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Eduard Vakhitov

24

Когда услышал в школе матерный анекдот и пытаешся рассказать его родителям приличными словами 

Ответить

Арабский звук

–6

Раньше: передача «Куклы»
Сейчас: ток-шоу «60 минут»

Нехуя не меняется. 

Ответить

Уютный Багажник

Арабский
27

Совершенно разные вещи. Куклы в нынешних реалиях просто не могут существовать, у нас теперь садят за такое. 

Ответить

Арабский звук

Уютный
0

Не понял, куклы были заебись передачей? 

Ответить

Уютный Багажник

Арабский
17

Збс, или нет, это дело вкуса. Но там очень жёстко высмеивали чиновников самого высоко калибра. Порой даже чернушно. 

Ответить

Арабский звук

Уютный
2

Ясно, просто что там марионетки куклы, что в современных передачах, разницы не увидел. 

Ответить

Litnikov Danil

Арабский
10

Те куклы так то живее были

Ответить

Уютный Багажник

Арабский
2

Ну если в этом смысле, то да, говорящие головы тупо) 

Ответить

Арабский звук

Уютный
2

Я вчера первый раз включил канал москва24 (кажется так назывался) когда ждал речь главного. Какие же унылые ведущие, новости и освещаемые события на ТВ, просто шлак. 

Ответить

Neketa Fo

Уютный
0

на ютубе вполне бы и сейчас прижились 

Ответить

Артур Логвинов

Уютный
0

В нынешних реалиях даже "наша раша" не может существовать. Там ведь депутаты о России думают

Ответить

Пограничный завод

Артур
0

Да 80% телевидения десятилетней давности сейчас бы закрыли после первого эпизода звонком откуда следует.

Ответить

Артур Логвинов

Пограничный
0

Было время...

Ответить

Litnikov Danil

Арабский
8

Нашел с чем сравнить.

Ответить

Уютный Багажник

4

Новость: говорящие головы опять что-то говорят. 

Ответить

Атлант поправил плечи

4

Эти уебки даже анекдот смешно не могут рассказать. Какие же бездари, УЖОС, УЖОС !

Ответить

Василий Лебедев

1

Надо было рассказывать, что это Навальный зашел в бар, жаль он в стоп-листах в стране, где цензура запрещена Конституцией.

Ответить

патау додик

0

bruh

Ответить

Комментарий удален

Пограничный завод

0

Например, её опубликовал стендап-комик Александр Долгополов — к моменту написания заметки пост уже удалён. Был ли он оригинальным автором, неизвестно.

Удалён, запрещён, закрыт, уехал, уволился две недели назад. Как же это прекрасно, господи.

Ответить

Пкшаашер

0

Найс Пыня метает стрелки за счет своих подсосов

Ответить

Обычный кран

–1

Бедный Силуанов. Приплели там где его не было.

Ответить

Пограничный завод

Обычный
0

Можно подумать, что у него есть ещё какое-то предназначение, кроме как быть громоотводом. Равно как у остальных тряпичных кукол в дедовском сундуке.

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