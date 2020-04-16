«Силуанов заходит в бар и говорит: „Всем по пиву! За счёт бара!“».

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В эфире ток-шоу «60 минут» на «России 1» депутат Госдумы Леонид Калашников рассказал анекдот про помощь российских властей бизнесу. Но Калашников в своей шутке упомянул министра финансов Антона Силуанова, хотя в более популярной версии анекдота речь идёт о Владимире Путине.

На это обратил внимание журналист «Дождя» Илья Шепелин.

Анекдот прозвучал в части разговора, где обсуждались дополнительные меры поддержки бизнеса, которые принимает правительство на фоне распространения коронавируса. Калашников утверждает, что законы принимаются несвоевременно: «Месяц назад мы сказали, а только через месяц приняли. Надо сегодня, сейчас принимать».

В более известной версии анекдота фигурирует Путин, а не Силуанов. Шутка стала популярной после обращения Путина к россиянам 2 апреля. Например, её опубликовал стендап-комик Александр Долгополов — к моменту написания заметки пост уже удалён. Был ли он оригинальным автором, неизвестно.

Это не единственная шутка, которая появилась после второго обращения президента, когда он продлил «нерабочую» неделю. В соцсетях Путина раскритиковали за боязнь слова «карантин» и нежелание брать на себя ответственность за непопулярные меры.

Шутка Калашникова звучит на 39-й минуте эфира.