Прямой эфир
«Силуанов заходит в бар и говорит: „Всем по пиву! За счёт бара!“».
В эфире ток-шоу «60 минут» на «России 1» депутат Госдумы Леонид Калашников рассказал анекдот про помощь российских властей бизнесу. Но Калашников в своей шутке упомянул министра финансов Антона Силуанова, хотя в более популярной версии анекдота речь идёт о Владимире Путине.
На это обратил внимание журналист «Дождя» Илья Шепелин.
Анекдот прозвучал в части разговора, где обсуждались дополнительные меры поддержки бизнеса, которые принимает правительство на фоне распространения коронавируса. Калашников утверждает, что законы принимаются несвоевременно: «Месяц назад мы сказали, а только через месяц приняли. Надо сегодня, сейчас принимать».
В более известной версии анекдота фигурирует Путин, а не Силуанов. Шутка стала популярной после обращения Путина к россиянам 2 апреля. Например, её опубликовал стендап-комик Александр Долгополов — к моменту написания заметки пост уже удалён. Был ли он оригинальным автором, неизвестно.
Это не единственная шутка, которая появилась после второго обращения президента, когда он продлил «нерабочую» неделю. В соцсетях Путина раскритиковали за боязнь слова «карантин» и нежелание брать на себя ответственность за непопулярные меры.
Шутка Калашникова звучит на 39-й минуте эфира.
Когда услышал в школе матерный анекдот и пытаешся рассказать его родителям приличными словами
Совершенно разные вещи. Куклы в нынешних реалиях просто не могут существовать, у нас теперь садят за такое.
Не понял, куклы были заебись передачей?
Збс, или нет, это дело вкуса. Но там очень жёстко высмеивали чиновников самого высоко калибра. Порой даже чернушно.
Ясно, просто что там марионетки куклы, что в современных передачах, разницы не увидел.
Ну если в этом смысле, то да, говорящие головы тупо)
Я вчера первый раз включил канал москва24 (кажется так назывался) когда ждал речь главного. Какие же унылые ведущие, новости и освещаемые события на ТВ, просто шлак.
В нынешних реалиях даже "наша раша" не может существовать. Там ведь депутаты о России думают
Пограничный завод
Да 80% телевидения десятилетней давности сейчас бы закрыли после первого эпизода звонком откуда следует.
Эти уебки даже анекдот смешно не могут рассказать. Какие же бездари, УЖОС, УЖОС !
Надо было рассказывать, что это Навальный зашел в бар, жаль он в стоп-листах в стране, где цензура запрещена Конституцией.
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Пограничный завод
Можно подумать, что у него есть ещё какое-то предназначение, кроме как быть громоотводом. Равно как у остальных тряпичных кукол в дедовском сундуке.