Местные власти назвали вспышку коронавируса в вузе «серьёзным очагом».

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Фото TJ​

Минобороны впервые рассказало о военных, заражённых новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА «Новости».

Covid-19 выявили у 14 военнослужащих Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ) и гражданского сотрудника. Их всех поместили на карантин. Минобороны рассказало, что состояние всех инфицированных нормальное: симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела не повышена.

О том, что ТВВИКУ зафиксировали очаг заражения коронавирусом рассказала и заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В учреждении Минобороны сегодня очень серьёзный очаг заболевания среди курсантов. Вся тема разворачивается и проверяется, все необходимые службы задействованы в работе. Ольга Кузнечевских заместитель губернатора Тюменской области

23 марта Минобороны заявило, что в России на тот момент не было случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих. 14 апреля «Коммерсантъ» рассказал, что по данным на 30 марта, Covid-19 подтвердилась у троих военнослужащих: прапорщика 1994 года рождения, полковника и мичмана Северного флота. Ведомство эту информацию не подтверждало.