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Могучий пистолет
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Минобороны впервые рассказало о заражённых коронавирусом военных — это 14 студентов тюменского училища Материал редакции

Местные власти назвали вспышку коронавируса в вузе «серьёзным очагом».

9 комментариев
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Фото TJ​

Минобороны впервые рассказало о военных, заражённых новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА «Новости».

Covid-19 выявили у 14 военнослужащих Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ) и гражданского сотрудника. Их всех поместили на карантин. Минобороны рассказало, что состояние всех инфицированных нормальное: симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела не повышена.

О том, что ТВВИКУ зафиксировали очаг заражения коронавирусом рассказала и заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В учреждении Минобороны сегодня очень серьёзный очаг заболевания среди курсантов. Вся тема разворачивается и проверяется, все необходимые службы задействованы в работе.

Ольга Кузнечевских
заместитель губернатора Тюменской области

23 марта Минобороны заявило, что в России на тот момент не было случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих. 14 апреля «Коммерсантъ» рассказал, что по данным на 30 марта, Covid-19 подтвердилась у троих военнослужащих: прапорщика 1994 года рождения, полковника и мичмана Северного флота. Ведомство эту информацию не подтверждало.

#новости #covid19

Новости
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9 комментариев
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Владислав Сурков

2

прапорщика 1994 года рождения

ахуеть ему уже 26

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alexferman

Владислав
0

Всего 26 лет, а уже прапорщик

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alexferman

alexferman
0

Пажжите, вроде же прапорщиков отменяли? я опять что-то пропустил?

Ответить

FL GGNKбHI LN

alexferman
2

В 2009-м отменяли, а в 2013-м признали поражение и вернули. Прапорщик неистребим как явление.

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Владимир Филатов

Владислав
0

А тебе?

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Молодежный Мурод

1

 Минобороны рассказало, что состояние всех инфицированных нормальное: симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела не повышена.

А как они поняли что курсанты могут быть заражены?

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Андрей Рядькин

Молодежный
1

там вообще место-дно, в конце прошлого года парень от менингита умер. Был скандал, что не лечили нормально.
Там очень тяжелые условия, как говорят выпускники. Типа один душ на 100 человек и т.д.

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Zero Tolerance

1

Сообщение удалено

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Артур Логвинов

0

очень серьёзный очаг

Очень серьезный хлопок. Ох уж этот новояз. Когда словари перепишем?

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