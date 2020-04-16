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Местные власти назвали вспышку коронавируса в вузе «серьёзным очагом».
Минобороны впервые рассказало о военных, заражённых новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА «Новости».
Covid-19 выявили у 14 военнослужащих Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ) и гражданского сотрудника. Их всех поместили на карантин. Минобороны рассказало, что состояние всех инфицированных нормальное: симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела не повышена.
О том, что ТВВИКУ зафиксировали очаг заражения коронавирусом рассказала и заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
23 марта Минобороны заявило, что в России на тот момент не было случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих. 14 апреля «Коммерсантъ» рассказал, что по данным на 30 марта, Covid-19 подтвердилась у троих военнослужащих: прапорщика 1994 года рождения, полковника и мичмана Северного флота. Ведомство эту информацию не подтверждало.
прапорщика 1994 года рождения
ахуеть ему уже 26
Всего 26 лет, а уже прапорщик
Пажжите, вроде же прапорщиков отменяли? я опять что-то пропустил?
В 2009-м отменяли, а в 2013-м признали поражение и вернули. Прапорщик неистребим как явление.
там вообще место-дно, в конце прошлого года парень от менингита умер. Был скандал, что не лечили нормально.
Там очень тяжелые условия, как говорят выпускники. Типа один душ на 100 человек и т.д.
очень серьёзный очаг
Очень серьезный хлопок. Ох уж этот новояз. Когда словари перепишем?