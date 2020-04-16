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Новости
Алексей Боржонов
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Жителей Канберры попросили передвигаться вокруг озера только по часовой стрелке — для социального дистанцирования Материал редакции

Власти столицы Австралии утверждают, что принуждать к этому никого не будут.

18 комментариев
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Власти Канберры попросили жителей передвигаться вокруг озера Берли Гриффин только по часовой стрелке, чтобы соблюдать социальное дистанцирование во время распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Национального столичного управления (NCA).

Соответствующие знаки начали устанавливать вокруг озера со среды. Представитель столичных властей пояснил The Canberra Times, что их будут размещать на дорожках, которые идут по берегу озера.

​Такие знаки начали устанавливать вокруг озера Фото NCA

«Ходить по часовой стрелке — разумно. Помните про дистанцию в полтора метра. Пешеходы и велосипедисты, пожалуйста, передвигайтесь по часовой стрелке вокруг озера Берли Гриффин там, где это возможно», — говорится в тексте на знаке.

Принуждать к соблюдению правил власти не будут, утверждает собеседник издания.

Это добровольная программа, в которой всем людям, использующим дорожки, предлагается перемещаться по часовой стрелке, чтобы помочь с социальным дистанцированием. Никакого принуждения не будет.

Национальное столичное управление

По данным университета Джонса Хопкинса, в Австралии больше 6 тысяч случаев заболевания, 63 человека умерли, более 2 тысяч выздоровели. В стране действует карантин, премьер-министр Австралии заявил накануне, что они будут действовать как минимум до середины мая.

#новости #covid19 #австралия

Новости
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18 комментариев
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Обычный кран

2

Власти здорового человека 

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Артур Логвинов

Обычный
0

Как будто в наших условиях кому-то было бы не похуй на эти рекомендации

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alexferman

–3

Совсем охуели, нарушают конституционные права на свободу передви... а, это не про Рашку же, значит всё правильно делают, разумная мера.

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Желающий пистолет

alexferman
3

нарушают конституционные права на свободу передви...

Это добровольная программа, <..>. Никакого принуждения не будет.

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Крохотный колос

alexferman
0

блядь пиздец ты противный, фу нахуй

Ответить

alexferman

Крохотный
0

Себя узнал?

Ответить

Крохотный колос

alexferman
0

тебя, пидора

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alexferman

Крохотный
1

Порвался, жаль.

Ответить

Крохотный колос

alexfer…
0

згинь

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alexferman

Крохотн…
0

Геюга.

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Крохотный колос

1

@Олег Ивахнов тут про тебя))))

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Олег Ивахнов

Крохотный
3

Хи хи

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Крохотный колос

Олег
1

😘😘

Ответить

Крохотный колос

Крохотный
1

@Spect чо лайкаеш?

Ответить

Крохотный колос

Крохотный
0

@Dafnia Polyakova чо лайкаеш, ты же даже не в курсе про што я

Ответить

Честный украинец

1

Еще разумнее ходить против часовой стрелки и, конечно, головой вверх

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Словесный Интервент

1

А могли бы сразу в кутузку тащить. 

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Кавказский Слава

0

Давайте договоримся чтобы все люди передвигались по планете только в сторону южного полюса. 

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