Прямой эфир
Власти столицы Австралии утверждают, что принуждать к этому никого не будут.
Власти Канберры попросили жителей передвигаться вокруг озера Берли Гриффин только по часовой стрелке, чтобы соблюдать социальное дистанцирование во время распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Национального столичного управления (NCA).
Соответствующие знаки начали устанавливать вокруг озера со среды. Представитель столичных властей пояснил The Canberra Times, что их будут размещать на дорожках, которые идут по берегу озера.
«Ходить по часовой стрелке — разумно. Помните про дистанцию в полтора метра. Пешеходы и велосипедисты, пожалуйста, передвигайтесь по часовой стрелке вокруг озера Берли Гриффин там, где это возможно», — говорится в тексте на знаке.
Принуждать к соблюдению правил власти не будут, утверждает собеседник издания.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Австралии больше 6 тысяч случаев заболевания, 63 человека умерли, более 2 тысяч выздоровели. В стране действует карантин, премьер-министр Австралии заявил накануне, что они будут действовать как минимум до середины мая.
Как будто в наших условиях кому-то было бы не похуй на эти рекомендации
Совсем охуели, нарушают конституционные права на свободу передви... а, это не про Рашку же, значит всё правильно делают, разумная мера.
Желающий пистолет
нарушают конституционные права на свободу передви...
Это добровольная программа, <..>. Никакого принуждения не будет.
блядь пиздец ты противный, фу нахуй
Себя узнал?
тебя, пидора
Порвался, жаль.
@Олег Ивахнов тут про тебя))))
Хи хи
Крохотный колос
😘😘