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Сбой произошёл из-за расхождения баз департамента информационных технологий Москвы и Федеральной налоговой службы.
В Москве из-за сбоя в пропускной системе аннулировали все пропуска, выданные индивидуальным предпринимателям. Об этом рассказал «Дождь» со ссылкой на горячую линию цифровых пропусков.
О такой проблеме «Дождю» рассказал предприниматель Георгий Баталов. В письме, которое пришло ему от властей сообщалось, что пропуск аннулировали, так как в заявлении был указан «ИНН физического лица, не зарегистрированного как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый)». На горячей линии Баталову объяснили, что из-за сбоя в системе на тот момент отображались только самозанятые.
Фотографию такого письма радиостанции «Говорит Москва» предоставил другой московский предприниматель.
На такую проблему пожаловались и в соцсетях.
Через несколько часов главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что власти восстановили 220 тысяч пропусков индивидуальных предпринимателей, которые аннулировали из-за сбоя. Венедиктов рассказал, что сбой произошёл из-за расхождения баз департамента информационных технологий Москвы и Федеральной налоговой службы. Власти сверили все данные и пропуска восстановили.
С 15 апреля в Москве для поездок по городу на общественном транспорте, такси, личном или служебном автомобиле нужен цифровой пропуск. Пешеходам его оформлять не нужно, но придётся придерживаться правил и ограничений, введённых в городе.
Давний мангал
О такой проблеме TJ рассказал предприниматель Георгий Баталов. В письме, которое пришло ему от властей сообщалось, что пропуск аннулировали, так как в заявлении был указан «ИНН физического лица, не зарегистрированного как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый)». На горячей линии Баталову объяснили, что из-за сбоя в системе на тот момент отображались только самозанятые.