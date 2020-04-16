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Могучий пистолет
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В Москве из-за сбоя аннулировали все цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей. Позже их восстановили Материал редакции

Сбой произошёл из-за расхождения баз департамента информационных технологий Москвы и Федеральной налоговой службы.

5 комментариев
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В Москве из-за сбоя в пропускной системе аннулировали все пропуска, выданные индивидуальным предпринимателям. Об этом рассказал «Дождь» со ссылкой на горячую линию цифровых пропусков.

О такой проблеме «Дождю» рассказал предприниматель Георгий Баталов. В письме, которое пришло ему от властей сообщалось, что пропуск аннулировали, так как в заявлении был указан «ИНН физического лица, не зарегистрированного как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый)». На горячей линии Баталову объяснили, что из-за сбоя в системе на тот момент отображались только самозанятые.

Фотографию такого письма радиостанции «Говорит Москва» предоставил другой московский предприниматель.

На такую проблему пожаловались и в соцсетях.

Sergey @ustinov_sergei
@MosSobyanin Мне как ИП аннулировали пропуск, причина - В заявлении на получение цифрового пропуска был указан ИНН физ. лица, не зарегистрированного как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый). Но при смене статуса ИНН не меняется! Какие мои дальнейшие действия?
DMTrolling @dm_trolling
У меня вопрос к @moscow и @MosSobyanin . Вы не в курсе, что у ИП ИНН совпадает с ИНН физического лица? Мне аннулировали пропуск так как я ИП, а не самозанятый.
Ö'Смекаешь? @drum_new
@moscow Индивидуальным предпринимателям аннулируют пропуска, причина - В заявлении на получение цифрового пропуска был указан ИНН физического лица, не зарегистрированного как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый). Исправьте! ИП это не самозанятый! ИП это работодатель!

Через несколько часов главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что власти восстановили 220 тысяч пропусков индивидуальных предпринимателей, которые аннулировали из-за сбоя. Венедиктов рассказал, что сбой произошёл из-за расхождения баз департамента информационных технологий Москвы и Федеральной налоговой службы. Власти сверили все данные и пропуска восстановили.

С 15 апреля в Москве для поездок по городу на общественном транспорте, такси, личном или служебном автомобиле нужен цифровой пропуск. Пешеходам его оформлять не нужно, но придётся придерживаться правил и ограничений, введённых в городе.

#новости #москва #карантинвроссии

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5 комментариев
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Могучий пистолет

5

предприниматель Георгий Баталов

Мог бы и нам рассказать конечно

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Честный украинец

Могучий
0

@Georgiy Batalov расскажи

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Давний мангал

Могучий
0

О такой проблеме TJ рассказал предприниматель Георгий Баталов. В письме, которое пришло ему от властей сообщалось, что пропуск аннулировали, так как в заявлении был указан «ИНН физического лица, не зарегистрированного как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый)». На горячей линии Баталову объяснили, что из-за сбоя в системе на тот момент отображались только самозанятые.

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ЦарЪ

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Сказочные товарищи майоры полезли в ит.

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Денис Дятлов

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