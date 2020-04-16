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Могучий пистолет
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Путин перенёс парад в День Победы Материал редакции

Он заявил, что «риски слишком высоки».

103 комментария
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​Парад в честь дня Победы в 2019 году Фото TJ

Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится позже, но точная дата пока не определена. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин заявил, что все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году «обязательно проведут» «Будет и парад в Москве, и марш „Бессмертного полка“», — добавил президент.

До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки. Это не даёт мне права начать подготовку.

Владимир Путин

Путин рассказал, что «мы заставим отступить угрозу коронавируса и тогда обязательно проведём все запланированные мероприятия».

15 апреля российские ветеранские организации обратились Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

#новости #путин

Новости
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103 комментария
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Владимир Василенко

142

Пиздец, как теперь узнать кто победил в итоге?

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Уютный Багажник

Владимир
11

Победил Китай. 

Ответить

Поменял Никнейм

Уютный
0

Да не особо

Ответить

Уютный Багажник

Поменял
0

Да норм. 

Ответить

Поменял Никнейм

Уютный
0

Да не, рыночки-то попадали.

Ответить

Уютный Багажник

Поменял
0

Да ща у них всё быстренько подрастёт. 

Ответить

Поменял Никнейм

Уютный
1

Это у них. А в остальном мире, основном рынке сбыта для Китая, пока что нет.

Ответить

Уютный Багажник

Поменял
0

Ну прервётся их нескончаемый рост на какое-то время, подумаешь. Рыночки очухаются рано, или поздно, после днища и у них рост будет и Китай снова волну оседлает. Рабская сила никуда не делась, человеческие потери им совершенно похую, нефтью затарились дешёвой по самое горло, активно скупают всё, что можно купить в США и Европе, как раз благодаря вирусу. Если уж кто и выйдет победителем в результате, так это они. 

Ответить

Денис Файзулин

Поменял
0

Айфоны собирают уже в прежнем темпе

Ответить

Биологический кавалер

Владимир
4

Мы уже знаем, что половцев и печенегов мы победили

Ответить

Денис Файзулин

Биологический
0

не мы а Путин

Ответить

Поменял Никнейм

Владимир
2

Так потом узнаешь

Ответить

Сергей Звезда

39

Можем перенести!

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
3

А можно повторить?

Ответить

Сергей Звезда

Насущные
21

звони: 1941-1945

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
31

Лучше позвонить чем завтра снова воевать!

Ответить

Сергей Звезда

Насущные
16

Миллениалы усомнятся в тезисе, что «позвонить» лучше чего-то

Ответить

Илья Утёнков

Сергей
0

У парада нет инсты, не прокатит

Ответить

Михаил Чуриков

Сергей
0

Если парад проведут 3 сентября — это будет победа.

Ответить

Кавказский Слава

Михаил
0

Победа НАТО

Ответить

Денис Файзулин

Михаил
0

а как же Костры рябин ?

Ответить

Уютный Багажник

25

Ветераны упросили-таки?

Ответить

Андрей Перевертень

Уютный
15

те 3 оставшихся? 

Ответить

Илья Утёнков

Андрей
7

Один. Двое в инфекционке с ОРЗ.

Ответить

Уютный Багажник

Андрей
1

Все трое, да.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

28

Себя перенёс, парад перенёс, один только коронавирус блять почему-то не перенёс!

Ответить

Всемирный глобус

Арнольд
5

А может и перенёс, медицина у нас отличная для кого надо.

Ответить

the art of гепард

25

Сначала хотела написать - ура, хоть что-то здравое. А потом поняла - блин, если очевидное и единственное из существующих решение вызывает радость, это ж какой уровень абсурдного днища уже. Мол, ого, президент выполнил свою обязанность, вотетода

Ответить

Алексей Любимцев

24

Шок! Путин не уважает ветеранов

Ответить

Настоящий супер_стар

12

Это что же ветераны зря воевали?!

Ответить

Ложный инструмент

3

Жаль, уебищный парад выебонов предметами для убийств он даже в таких условиях не хочет отменять, только переносить

Ответить

Насущные Проблемы

Ложный
13
Ответить

Крохотный колос

Насущные
9

ВНИМЕНИЕ!
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СПАСИБО ЗА ВНИМЕНИЕ!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Крохотный
0

Пощади

Ответить

Влюбленный алмаз

Ложный
0

Мы готовы к любой по смыслу критике в конструктивной форме. Дискуссии в формате «Просто это ебаное говно», передергивание и переносы одной ситуации на другую, ни к чему не приведут. На грубую форму мы будем отвечать в грубой форме.

Ответить

Крохотный колос

Влюбленный
5

КТО МЫ?

Ответить

Влюбленный алмаз

Крохотный
3

Разве это что-то сильно меняет? Если следовать твоей параллели, то тогда надо предположить, что он наш партнёр и значимый посредник перед конечным потребителем.

А это просто унылый щитпостер, у которого в профиле несколько постов назад висит «Ширяев пидор». То есть он моего партнёра может оскорблять, а как только начинаешь ему отвечать, сразу включается «Ты чего скатываешь до оскорблений? Вот это комьюнити-менеджмент».

Ответить

Развитый холод

Влюбленный
3

Не совершайте ошибки, не выползайте из аляски.

Ответить

Влюбленный алмаз

Развитый
1

Значит, смиримся с тем, что у нас не выходит диалога.

Ответить

Ложный инструмент

Крохотный
0

Путин

Ответить

Глеб Орлов

Ложный
0

Лол, спасибо "предметам убийств", что оно есть. Иначе душили бы себя голыми руками и рвали зубами, как недоразвитые обезьяны.

Ответить

Ложный инструмент

Глеб
0

Ты что-то не по теме высрал и доволен, жаль

Ответить

Глеб Орлов

Ложный
0

Ой вот не надо выводить на декодинг. Сам хуйню спорол про парад, и его функцию, в нынешнее время, исказил, либо сильно ограничил в значимости само существование парада.

Ответить

Ложный инструмент

Глеб
2

А какая функция парада?

Ответить

artur krugliy

5

сегодня парад победы отменяют, а завтра на красной площади гомосеки ебаться будут!!!

КАК ЖЕ Я ЗОЛ !!!!
поезда отменили, границы закрыты - никак не добраться

Ответить

Кавказский Слава

artur
0

Российский аналог улицы красных фонарей 

Ответить

Сергей Васильев

4

Когда нас уже выпустят из дома? Заебало сидеть...

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
3

слыш сиди

Ответить

Kat Vance

Сергей
1

Заключенных в Дахау тоже заебало, но они же сидели. Такова жизнь, любишь чистоту белой расы, люби и в печь лезть.

Ответить

Насущные Проблемы

Kat
1
Ответить

Kat Vance

Насущные
0

Ты не выкупил, жаль. Живи с этим.

Ответить

Насущные Проблемы

Kat
1

да блять вкупил я всё не дови на меня

Ответить

Kat Vance

Насущные
0

Типа. Васильев фашик. Ноет из-за того что фашики его в клетку запихнули. Кек кекович.

Ответить

Кавказский Слава

Насущные
0

Не важно какими способами. Нужно пробовать бороться, не опуская рук!

Ответить

Ivan Berezkin

3

Можем повторить, но не в этом году

Ответить

Словесный Интервент

3

Что скажет на это та часть общества, которая хочет перименовать станцию метро Пражская в маршала Конева и ставит единицы новому сериалу Чулпан Хаматовой. 

Ответить

Голодный Макс

2

Неужели? Не верится что он смог принять нормальное решение

Ответить

Kyler

Голодный
0

Да ещё хер пойми когда про это писали

Ответить

Марк Рязанцев

Голодный
0

Что он смог принять решение* пофиксил

Ответить

Аккаунт

2
Ответить

Кирилл Константинов

2

Если парада не будет я забуду подвиг!!!

Ответить

Илюша

2

Отличный повод наконец забыть о бесполезном бряцании оружием, и вспомнить о том, что День Победы должен быть не про "можем повторить", а про "никогда больше".

Ответить

FOX

2

Пару дней назад форсили тему, крутили через рекламу

Ответить

Rodion Kutsaev

FOX
0

"Навальный отменил День Победы!"

Ответить

Александр Ашкинадзе

1

Вангую, что кара... РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ продлят на май ка минимум

Ответить

Gleb Fessel

1

Как насчет парада удалённо. Где наша армия роботов?

Ответить

Rodion Kutsaev

1

Да... Чую я, что это пендосы с биндерами делов натворили, чтобы Россия не смогла отпраздновать 75летие ПОБЕДЫ. Завидно им стало, вот и устроили эту пандемию.

Ответить

Владимир Василенко

1

Есть повод отменить выплаты 3-м ветеранам, парада нет - нет доказательств победы

Ответить

Amentessa

1

что за прогу они юзают для видеосвязи?

Ответить

Иван Ташкинов

1

Парад состоится в день победы над печенегами и половцами. 😂 Причём найдутся здравствующие ветераны и той войны, будьте уверены.

Ответить

Роскошный Влад

0

Во дела.
Если честно в это трудно поверить, знаю, что для Путина это очень важное событие.

Ответить

Честный украинец

Роскошный
2

Общались? Он клал тебе руку на коленку? Покажи на кукле

Ответить

Taktischer Corgi

0

«Будет и парад в Москве, и марш „Бессмертного полка“», — добавил президент.

«...Но смотреть его конечно уже будет некому» - резюмировал путин

Ответить

Логический паркур

0

Спасибо ветеранам за перенос.

Ответить

Taktischer Corgi

–1

Ничего, минский посмотрит.

Ответить

Ложный инструмент

Taktischer
–2

Парад оккупации?

Ответить

Ramzan Eskirhanov

Ложный
1

в смысле, они против фашизма

Ответить

Газетный кот

Ramzan
1

Они против, а Taktischer Corgi за

Ответить

Taktischer Corgi

Ложный
0

Эякуляции 

Ответить

Иван Ташкинов

Taktischer
0

Сейчай пойдут ещё комменты с рифмами, но они будут уебанскими, ваш последний приемлемый)

Ответить

Иван Алексеев

–2

День Победы, если что, 8 мая. Просто Сталин был такой же отбитый, как и дед

Ответить

Иван Алексеев

Иван
0

@Orlove порвало?)

Ответить

Ваня Погост

Иван
0

Пфф, а формально война СССР с Германией закончилась только в 1955 году.

Ответить

Masha Korsukova

Ваня
0

а сколько ещё оун-упа'вцев по лясам гоняли

Ответить

Анатолий Польский

0

И прайд-парад отменили, и день победы. Невесело будет

Ответить

Arthur Litovko

Анатолий
0

Совсем никаких ряженных в этом году :с

Ответить

Александр Исаев

0

Вот это просмотры льются
Просто 🤞

Ответить

Евгений Лукьянов

0

В смысле перенесли, я ж наклейку купил "можем повторить!"
Ее же сам вождь одобрил

Ответить

Здешний кран

0

Давайте напишем в Кремль, что мы можем провести онлайн парад 
@Дорогая редакция , тут бабло можно распилить

Ответить

Имя Фамилия

0

Вангую, в итоге проведёт позже, но при такой же эпидемиологической обстановке. Потому-что надо

Ответить

ouxen

0

Хоть какая то польза от короны

Ответить

денис покалюкин

0

Мда даже не знаю что и сказать тут толи радоваться толи нет не пойму?

Ответить

Давний мангал

0

Вот срочники обломались, которые готовились к параду, многие из них уже дембельнуться к новой дате (если не все, смотря на когда перенесут). К тому же, новых теперь надо будет тренировать, так что наверно в сентябре проведут.

Ответить

Ler Ler

0

Мавзолей надо перенести !
Памятник Жукову разобрали и вот пора мавзолей перенести .
Ленина похоронить по человечьи и его волю выполнить .

Ответить

Отвратительный торшер

0

Лука боялся, что не успеет на два парада сразу, всех переиграл

Ответить

alexferman

0

Мне одному кажется, что это какое-то уебанство? 9 мая без 9 мая это нихуя не день победы, во-первых. Во-вторых - сука, тут на страну реальная напасть, и тащить торжества прошлого это ну полная импотенция просто.

Ответить

Алексъ Кауфманъ

0

А что за человек на превью гифки?

Ответить

Кавказский Слава

0

Риски заболевания основных изберателей слишком высоки. 

Ответить

Распространенный коктейль

0

Как сохранить мину при плохой игре

Ответить

Arthur Litovko

0

Раз 75-летие, то мог бы 24 июня провести 

Ответить

Lee

0

«Будет и парад в Москве, и марш „Смертного полка“», — добавил президент.

Ответить

Vitaliy Kupchak

0

Не думаю, что вам, друзья, это понравится, но все-таки скажу. Понятно почему вы скептически относитесь к празднованию Дня Победы. Но! У нас в Украине этот праздник наглухо запрещен. Если пойдешь возложить цветы к памятнику - с вероятностью 80% получишь пизды. Поэтому лучше беречь этот праздник, чем шутить над ним.   

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Андрей Перевертень

–2

Да всем насрать

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