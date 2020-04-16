Путин перенёс парад в День Победы

Прямой эфир
Он заявил, что «риски слишком высоки».
Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится позже, но точная дата пока не определена. Об этом пишет РИА «Новости».
Путин заявил, что все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году «обязательно проведут» «Будет и парад в Москве, и марш „Бессмертного полка“», — добавил президент.
Путин рассказал, что «мы заставим отступить угрозу коронавируса и тогда обязательно проведём все запланированные мероприятия».
15 апреля российские ветеранские организации обратились Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.
Пиздец, как теперь узнать кто победил в итоге?
Победил Китай.
Да не особо
Да норм.
Да не, рыночки-то попадали.
Да ща у них всё быстренько подрастёт.
Это у них. А в остальном мире, основном рынке сбыта для Китая, пока что нет.
Ну прервётся их нескончаемый рост на какое-то время, подумаешь. Рыночки очухаются рано, или поздно, после днища и у них рост будет и Китай снова волну оседлает. Рабская сила никуда не делась, человеческие потери им совершенно похую, нефтью затарились дешёвой по самое горло, активно скупают всё, что можно купить в США и Европе, как раз благодаря вирусу. Если уж кто и выйдет победителем в результате, так это они.
Биологический кавалер
Мы уже знаем, что половцев и печенегов мы победили
Можем перенести!
А можно повторить?
звони: 1941-1945
Лучше позвонить чем завтра снова воевать!
Миллениалы усомнятся в тезисе, что «позвонить» лучше чего-то
Если парад проведут 3 сентября — это будет победа.
Ветераны упросили-таки?
те 3 оставшихся?
Себя перенёс, парад перенёс, один только коронавирус блять почему-то не перенёс!
Сначала хотела написать - ура, хоть что-то здравое. А потом поняла - блин, если очевидное и единственное из существующих решение вызывает радость, это ж какой уровень абсурдного днища уже. Мол, ого, президент выполнил свою обязанность, вотетода
Крохотный колос
ВНИМЕНИЕ!
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СПАСИБО ЗА ВНИМЕНИЕ!
Влюбленный алмаз
Мы готовы к любой по смыслу критике в конструктивной форме. Дискуссии в формате «Просто это ебаное говно», передергивание и переносы одной ситуации на другую, ни к чему не приведут. На грубую форму мы будем отвечать в грубой форме.
Крохотный колос
КТО МЫ?
Влюбленный алмаз
Разве это что-то сильно меняет? Если следовать твоей параллели, то тогда надо предположить, что он наш партнёр и значимый посредник перед конечным потребителем.
А это просто унылый щитпостер, у которого в профиле несколько постов назад висит «Ширяев пидор». То есть он моего партнёра может оскорблять, а как только начинаешь ему отвечать, сразу включается «Ты чего скатываешь до оскорблений? Вот это комьюнити-менеджмент».
Развитый холод
Не совершайте ошибки, не выползайте из аляски.
Лол, спасибо "предметам убийств", что оно есть. Иначе душили бы себя голыми руками и рвали зубами, как недоразвитые обезьяны.
Ты что-то не по теме высрал и доволен, жаль
Ой вот не надо выводить на декодинг. Сам хуйню спорол про парад, и его функцию, в нынешнее время, исказил, либо сильно ограничил в значимости само существование парада.
сегодня парад победы отменяют, а завтра на красной площади гомосеки ебаться будут!!!
КАК ЖЕ Я ЗОЛ !!!!
поезда отменили, границы закрыты - никак не добраться
Когда нас уже выпустят из дома? Заебало сидеть...
да блять вкупил я всё не дови на меня
Кавказский Слава
Не важно какими способами. Нужно пробовать бороться, не опуская рук!
Что скажет на это та часть общества, которая хочет перименовать станцию метро Пражская в маршала Конева и ставит единицы новому сериалу Чулпан Хаматовой.
Отличный повод наконец забыть о бесполезном бряцании оружием, и вспомнить о том, что День Победы должен быть не про "можем повторить", а про "никогда больше".
Пару дней назад форсили тему, крутили через рекламу
Да... Чую я, что это пендосы с биндерами делов натворили, чтобы Россия не смогла отпраздновать 75летие ПОБЕДЫ. Завидно им стало, вот и устроили эту пандемию.
Есть повод отменить выплаты 3-м ветеранам, парада нет - нет доказательств победы
Парад состоится в день победы над печенегами и половцами. 😂 Причём найдутся здравствующие ветераны и той войны, будьте уверены.
«Будет и парад в Москве, и марш „Бессмертного полка“», — добавил президент.
«...Но смотреть его конечно уже будет некому» - резюмировал путин
Ничего, минский посмотрит.
Ложный инструмент
Парад оккупации?
в смысле, они против фашизма
Эякуляции
Сейчай пойдут ещё комменты с рифмами, но они будут уебанскими, ваш последний приемлемый)
День Победы, если что, 8 мая. Просто Сталин был такой же отбитый, как и дед
Пфф, а формально война СССР с Германией закончилась только в 1955 году.
И прайд-парад отменили, и день победы. Невесело будет
В смысле перенесли, я ж наклейку купил "можем повторить!"
Ее же сам вождь одобрил
Давайте напишем в Кремль, что мы можем провести онлайн парад
@Дорогая редакция , тут бабло можно распилить
Вангую, в итоге проведёт позже, но при такой же эпидемиологической обстановке. Потому-что надо
Мавзолей надо перенести !
Памятник Жукову разобрали и вот пора мавзолей перенести .
Ленина похоронить по человечьи и его волю выполнить .
Мне одному кажется, что это какое-то уебанство? 9 мая без 9 мая это нихуя не день победы, во-первых. Во-вторых - сука, тут на страну реальная напасть, и тащить торжества прошлого это ну полная импотенция просто.
Не думаю, что вам, друзья, это понравится, но все-таки скажу. Понятно почему вы скептически относитесь к празднованию Дня Победы. Но! У нас в Украине этот праздник наглухо запрещен. Если пойдешь возложить цветы к памятнику - с вероятностью 80% получишь пизды. Поэтому лучше беречь этот праздник, чем шутить над ним.