Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Могучий пистолет
1124

Коронавирус выявили в Республике Алтай — последнем регионе, где не было подтверждённых случаев Материал редакции

Теперь Covid-19 зафиксировали во всех субъектах России.

16 комментариев
В закладки

Коронавирус выявили во всех российских субъектах — последним стала Республика Алтай, где до этого не было подтверждённых случаев Covid-19. Об этом пишет ТАСС.

Местные власти рассказали, что коронавирус выявили у жительницы, к которой ранее приезжали родственники из соседнего региона. Других подробностей правительство региона не сообщило.

Из-за того, что Республика Алтай долго оставалась регионом, где не было заражённых, местный Роспотребнадзор выпустил ответы на конспирологические теории.

Мы понимаем, что завоз коронавируса из-за открытых границ неизбежен, но то, что мы остались последними – не случайность, а результат совместных усилий органов власти, санитарно-эпидемиологической службы, медицинских работников и всех жителей Республики Алтай, проявивших сознательность и ответственность перед лицом опасности.

управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

На 16 апреля в России зафиксировали более 27 тысяч заражения Covid-19. За сутки заболели ещё 3448 человек, умерли 34 человека.

#новости #covid19 #карантинвроссии

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 16, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 159712, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Apr 2020 18:40:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Удобный нативный формат для продвижения. Можно попробовать со скидкой
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

8

Мы понимаем, что завоз коронавируса из-за открытых границ неизбежен, но то, что мы остались последними – не случайность, просто Почта России лишь сегодня доставила результаты проб из Новосибирска.

Ответить

Арабский звук

Ваня
6

На самом деле там низкая плотность населения, огромные территории и низкий туристический сезон, так что вполне вероятно, что долгое время не было вируса. 

Ответить

Ваня Погост

Арабский
1

Душнила :)

Ответить

Арабский звук

Ваня
1

бывал в тех краях, своими глазами всё видел)

Ответить

Ложный инструмент

1

В Чечне вируса нет, это всё происки геев Дон

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Ложный
2

Эй, про какие иски? Судэбные? Чечня гуманный вэсь. Извэнис!

Ответить

alexferman

2

Ну блять, последний бастион пал, каких вам ещё знамений нужно????

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Самый робкий и скромный корончик наконецто вылез с под сосны и кувыркнулся в ноздрю тосковавшего недалеко тувинца.

Ответить

clear sky

Овжешко
0

Может алтайца? 

Ответить

Овжешко Пожежниченко

clear
1

По ноздре сразу и не определить

Ответить

ПРИЯТНЫЙ ЗИДАР

1
Ответить

сироп от щекотки

0

И куда я теперь  летом с палаткой?
Нахуй?
Ок, спс

Ответить

Mezzo Deesa

сироп
0

С лопаткой, копать могилку и в могилку.

Ответить

сироп от щекотки

Mezzo
0
Ответить

Павел Каташев

0

Не помогла мумия

Ответить

Dmitry Yaytsev

0

Ну всё, можно уменьшать пути передачи и прокачивать смертельность.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин предложил предоставить прямые безвозмездные выплаты малому и среднему бизнесу
Их будут рассчитывать исходя из численности работников на 1 апреля, по 12 130 рублей на одного сотрудника.
144
Интернет
«ВКонтакте» запустила мессенджер VK Me в Белоруссии. Там впервые появились исчезающие сообщения
Исчезающие сообщения могут в дальнейшем появиться и в России. Уже в основном приложении соцсети.
170
Истории
Была Родезией, а стала — Зимбабве: история превращения из процветающей республики в банановую
Весь мир считал режим правления белого меньшинства расистским, но его падение сделало жизнь в стране только хуже.
252
Популярное за три дня
Технологии
Apple представила новый iPhone SE. Дизайн — от iPhone 8, производительность — от iPhone 11
Устройство обойдётся в 39 900 рублей.
381
Новости
«Поддерживать надо тех, кто нуждается»: сооснователь сети DNS предложил вместо помощи бизнесу раздать деньги россиянам
Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.
288
Интернет
Московская cтудия моушн-дизайна создаёт футуристичные видео о режиме самоизоляции и цифровых пропусках
Альтернативная реальность с ворующими туалетную бумагу осьминогами, робопсом-доставщиком еды и ходячей полицейской машиной.
26
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Насущные Проблемы

Что такое ВОЗ и как формируется…

Уютный Багажник

Исследования: россияне в…

Посторонний

Исследования: россияне в…

сироп от щекотки

Коронавирус выявили в…

Насущные Проблемы

Что такое ВОЗ и как формируется…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

# realfiddy

В соцсетях на первый план вышли…

Dmitriy King

Первый заразившийся…

Евгений Шухов

Что происходит вокруг сериала…

Насущные Проблемы

Первый заразившийся…

Иван Ташкинов

В Москве полиция с применением…

Денис Файзулин

Путин перенёс парад в День Победы

Владимир Прохоровитч

В Москве полиция с применением…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях на первый план вышли…