Теперь Covid-19 зафиксировали во всех субъектах России.

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Коронавирус выявили во всех российских субъектах — последним стала Республика Алтай, где до этого не было подтверждённых случаев Covid-19. Об этом пишет ТАСС.

Местные власти рассказали, что коронавирус выявили у жительницы, к которой ранее приезжали родственники из соседнего региона. Других подробностей правительство региона не сообщило.

Из-за того, что Республика Алтай долго оставалась регионом, где не было заражённых, местный Роспотребнадзор выпустил ответы на конспирологические теории.

Мы понимаем, что завоз коронавируса из-за открытых границ неизбежен, но то, что мы остались последними – не случайность, а результат совместных усилий органов власти, санитарно-эпидемиологической службы, медицинских работников и всех жителей Республики Алтай, проявивших сознательность и ответственность перед лицом опасности. управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

На 16 апреля в России зафиксировали более 27 тысяч заражения Covid-19. За сутки заболели ещё 3448 человек, умерли 34 человека.