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Теперь Covid-19 зафиксировали во всех субъектах России.
Коронавирус выявили во всех российских субъектах — последним стала Республика Алтай, где до этого не было подтверждённых случаев Covid-19. Об этом пишет ТАСС.
Местные власти рассказали, что коронавирус выявили у жительницы, к которой ранее приезжали родственники из соседнего региона. Других подробностей правительство региона не сообщило.
Из-за того, что Республика Алтай долго оставалась регионом, где не было заражённых, местный Роспотребнадзор выпустил ответы на конспирологические теории.
На 16 апреля в России зафиксировали более 27 тысяч заражения Covid-19. За сутки заболели ещё 3448 человек, умерли 34 человека.
Мы понимаем, что завоз коронавируса из-за открытых границ неизбежен, но то, что мы остались последними – не случайность, просто Почта России лишь сегодня доставила результаты проб из Новосибирска.
На самом деле там низкая плотность населения, огромные территории и низкий туристический сезон, так что вполне вероятно, что долгое время не было вируса.
Душнила :)
Самый робкий и скромный корончик наконецто вылез с под сосны и кувыркнулся в ноздрю тосковавшего недалеко тувинца.
И куда я теперь летом с палаткой?
Нахуй?
Ок, спс
С лопаткой, копать могилку и в могилку.