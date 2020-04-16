Пользователи основных соцсетей также начали ставить больше лайков и чаще писать комментарии.

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В России в выходные перед стартом первой «нерабочей недели» начали расти средние показатели по скачиванию торрентов. Они достигли годового пика уже через неделю. Базу данных по скачиваниям составили порталы TorrentFreak и iknowwhatyoudownload.com.

С 28 марта по 3 апреля количество скачиваний выросло на 18,4%, превысив 17,1 миллиона, а число IP — на 17,5%. Аналогичная ситуация отмечается и в других странах, например, в Италии, Испании, Швеции.

В первые нерабочие недели пользователи «ВКонтакте», Фейсбука, «Одноклассников» и Инстаграма начали публиковать на 17% больше постов, чем раньше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Амплифер».

Больше всего количество постов выросло в Инстаграме — на 57,3%. В Фейсбуке стали постить на 25,2% чаще, во «ВКонтакте» — на 10,2%, в «Одноклассниках» — на 9,1%. При этом пользователи начали в 2,6 раза активнее подписываться на страницы.

Вырос и охват публикаций, пользователи стали чаще лайкать посты и писать больше комментариев. Представитель «ВКонтакте» рассказал РБК, что в соцсети увеличилось количество звонков, трансляций и отправленных сообщений, а также популярностью пользуются специальные разделы о коронавирусе.

В «Одноклассниках» также согласились с выводами «Амплифера». Там добавили, что в соцсети нетипично для этого времени года выросло число публикаций с десктопной версии — на 10%.

Представители Фейсбука и Инстаграма сообщили, что в компании рады видеть, что люди пользуются платформами для общения друг с другом в это непростое время.