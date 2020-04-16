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Новости
Ольга Щербинина
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Исследования: россияне в изоляции начали больше качать c торрентов и чаще постить в соцсети Материал редакции

Пользователи основных соцсетей также начали ставить больше лайков и чаще писать комментарии.

20 комментариев
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В России в выходные перед стартом первой «нерабочей недели» начали расти средние показатели по скачиванию торрентов. Они достигли годового пика уже через неделю. Базу данных по скачиваниям составили порталы TorrentFreak и iknowwhatyoudownload.com.

С 28 марта по 3 апреля количество скачиваний выросло на 18,4%, превысив 17,1 миллиона, а число IP — на 17,5%. Аналогичная ситуация отмечается и в других странах, например, в Италии, Испании, Швеции.

В первые нерабочие недели пользователи «ВКонтакте», Фейсбука, «Одноклассников» и Инстаграма начали публиковать на 17% больше постов, чем раньше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Амплифер».

Больше всего количество постов выросло в Инстаграме — на 57,3%. В Фейсбуке стали постить на 25,2% чаще, во «ВКонтакте» — на 10,2%, в «Одноклассниках» — на 9,1%. При этом пользователи начали в 2,6 раза активнее подписываться на страницы.

Вырос и охват публикаций, пользователи стали чаще лайкать посты и писать больше комментариев. Представитель «ВКонтакте» рассказал РБК, что в соцсети увеличилось количество звонков, трансляций и отправленных сообщений, а также популярностью пользуются специальные разделы о коронавирусе.

В «Одноклассниках» также согласились с выводами «Амплифера». Там добавили, что в соцсети нетипично для этого времени года выросло число публикаций с десктопной версии — на 10%.

Представители Фейсбука и Инстаграма сообщили, что в компании рады видеть, что люди пользуются платформами для общения друг с другом в это непростое время.

#новости #соцсети #карантинвроссии #covid19

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20 комментариев
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Посторонний

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Уютный Багажник

Посторонний
15

Пиздец просто, исследование года

Ответить

Здешний кран

Посторонний
0

Блять, та гифка со звуком, но звук я бы предпочёл не включать почему-то 

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bor_vn

Здешний
0
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Насущные Проблемы

5

Исследования проведено Капитаном Очевидностью.

Ответить

Ебаный Кошмар

4

Никогда бы блять не подумал

Ответить

subprocess.check_output

2

блять moving average хотя бы нарисовали нихуя по графику не понятно

Ответить

Сергей Гращенко

2
Ответить

Уютный Багажник

1

 Представители Фейсбука и Инстаграма сообщили, что в компании рады видеть, что люди пользуются платформами для общения друг с другом в это непростое время.

Сука, ну что за долбоёбы... Люди сидят на карантине, спасаясь от смертельной хуйни на улицах и юзают для общения оставшиеся способы, вот радость то какая. 

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Посторонний

Уютный
1

P.S. И нет, я за рыночек, но маска бывает нужна не только при карантине.

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Уютный Багажник

Посторонний
1

Да меня сама формулировка чот порвала слегонца, представилось что-то такое:

Представители фейсбука:  мы рады что итальянцы пользуются нашей платформой для общения в это тяжёлое время!

Итальянцы, в сообщениях: сынок, папа умер в больнице от вируса, я не могу к тебе сейчас приехать из-за карантина, держись, сиди дома. 

Я понимаю что рыночек растёт и это хорошо. Но иногда реально лучше жевать) 

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Deepsdog

1

Исследования: россияне в самоизоляции стали больше сидеть дома

Ответить

Sergey Grigor'ev

Deepsdog
1

Численность диванных войск увеличилась в несколько раз.

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Andre Macareno

1

ратио владельцев NAS с торрент-клиентами:
стонкс.жпг

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Желтый Петя

1

тихо-тихо-тихо! налога на торренты нам ещё не хватало! увидят же!

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Ложный инструмент

0

Баян с дтф

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Мистер Блондин

0

Конечно чаще, посмотрите на мой блог. Там всё кишит постами и порно с божьими коровками

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bor_vn

0

Ничосе новшества 😦

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Посторонний

bor_vn
0

Давно же. 

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Sam Lowry

0

Что завтра? Вода - мокрая?

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