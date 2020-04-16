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Ольга Щербинина
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Мэр Новокузнецка попытался на камеру отругать спортсмена за нарушение режима самоизоляции. Тот его обматерил Материал редакции

Позже жителя задержала полиция.

30 комментариев
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15 апреля глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в компании телевизионной группы отправился на патрулирование улиц. На одной из спортплощадок он сделал замечание жителю, который находился там, несмотря на введённый в Кемеровской области режим самоизоляции. Мужчина в ответ назвал действия Кузнецова «фикцией» и «клоунадой». Он также обругал мэра матом.

Житель: Я хожу, занимаюсь, чего мне успокаиваться-то? Слушать ваши бредни эти? Прибежали, снимаете.

Мэр: Здесь запрещено находиться.

Житель: Всё-всё, я понял. Пойду в другое место заниматься, через час сюда приду. Зачем эта фикция? Для кого эта клоунада?

Мэр: Это не клоунада.

Житель: Все люди нормальные думают, что это клоунада. Это только вы и телевизионщики придумываете какой-то пиар. Народ в а**е, а вам п***й вообще, что происходит.

Кузнецов разместил ролик у себя в Инстаграме, написав, что жители города воспринимают коронавирус как обычную простуду и халатно относятся к вопросу. Он привёл в пример встреченного спортсмена. «При патрулировании один из молодых людей сказал мне, что мы все это придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Выставляю это специально для всех! Может он ваш друг, родственник, которому нужна помощь», — написал глава города.

Сергей Кузнецов @skuznetsov_nk
Друзья! Горожане! Услышьте меня! С таким халатным отношением нам вирус не победить!

Во всех регионах ( в том числе СФО) резко обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией. Прошу вас: по возможности ограничить выходы из дома, не выезжать за пределы города и области!

Похоже…
Друзья! Горожане! Услышьте меня! С таким халатным отношением нам вирус не победить!

Во всех регионах ( в том числе СФО) резко обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией. Прошу вас: по возможности ограничить выходы из дома, не выезжать за пределы города и области!

Похоже пока не до всех новокузнечан доходит важность данного вопроса. Некоторые воспринимают коронавирус, как обычную простуду! Нет, это совершенно не так! Люди гибнут сотнями тысяч.

При патрулировании один из молодых людей сказал мне, что мы все это придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Выставляю это специально для всех! Может он ваш друг, родственник, которому нужна помощь. Ведь, порой, только близкие люди, могут донести важность таких острых вопросов. Помогайте друг другу и берегите друг друга!

#Новокузнецк#вирусустоп⛔️

В комментариях под видео, опубликованном во «ВКонтакте», многие пользователи подержали именно нарушителя режима. Некоторые сказали, что поступили бы так же, потому что принятые чиновниками меры носят рекомендательный характер. Действия мэра горожане назвали «позёрством». Часть комментаторов отметила, что при ответе спортсмен мог бы не материться, но другие оправдали его тем, что «накипело».

16 апреля стало известно, что после конфликта горожанина забрали в отделение полиции. Его зовут Николай Старченко, он бывший хоккеист. О задержании «Подъёму» рассказал его брат.

#новости #карантинвроссии #covid19

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30 комментариев
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Бумажный холод

19

Всё правильно сделал. Индивидуальные занятия спортом разрешены? Да. Мужик занимается один, рядом никого нет, а тут приходит какой-то позер и нарушает дистанцию.

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Neketa Fo

Бумажный
7

и в отличие от мэра ходит в одиночку 

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Арабский звук

Бумажный
4

 Индивидуальные занятия спортом разрешены? Да.

Можно подробнее, где написано что разрешены занятия спортом на общественных площадках?

Ответить

Забавный фонарь

Бумажный
0

И маску, кстати, неправильно носит

Ответить

Дополнительный череп

12

Как здесь одновременно уживается сбор толп людей в метро для проверки куаркодов с приставаниями к одиноким спортсменам на свежем воздухе?

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Уютный Багажник

Дополнительный
2

с приставаниями к одиноким спортсменам на свежем воздухе?

Я видел хентай, который начинался также. 

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Дополнительный череп

Уютный
1
Ответить

Олег Ивахнов

7

Пиздец быдлан

Ответить

Крохотный колос

Олег
0

Иы таким же был в молодости?

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Арабский звук

Крохотный
3

он родился и сразу полез под scania перебирать движок. 

Ответить

Neketa Fo

Крохотный
1

э...  в молодости?

Ответить

Насущные Проблемы

Neketa
0

Родился в молодости, да.

Ответить

Романелло Кивогенс

Олег
0

А пацанчика было сложное детство, надо понять и простить:

 Согласно имеющейся информации, герой недавней словесной потасовки с Сергеем Кузнецовым в прошлом долгие годы играл за бердский хоккейный клуб “Кристалл”, являясь довольно известным спортсменом. Он родился в Новокузнецке и в юности считался перспективным, однако его карьера была подорвана в 17 лет, когда он стал фигурантом уголовного дела. В 2012 году спортсмен въехал в автобусную остановку на отцовской иномарке: тогда погиб 59-летний мужчина, ещё два человека были госпитализированы с травмами. Хоккеиста приговорили к полутора годам лишения свободы. Тогда он подал апелляцию, посчитав приговор слишком суровым.

https://life.ru/p/1318822

Ответить

Neketa Fo

4

Кузнецов мэр Новокузнецка, кек

Ответить

Арабский звук

1

Было. 

Ответить

Сергей Звезда

Арабский
1

покажи? 

Ответить

Арабский звук

Сергей
1

https://tjournal.ru/tweets/159523

Запись в подсайте Twitter
#tw_MrMaaay
tjournal.ru
Ответить

Сергей Звезда

Арабский
2

1. Пользовательский подсайт 
2. Без текста вообще

Увы

Ответить

Арабский звук

Сергей
3

Сергей, без проблем, я не возникаю.
Просто если вижу контент, который когда-либо видел на tj, то пишу что это было. 

Ответить

Сергей Звезда

Арабский
2

Спасибо (без сарказма)

Ответить

Солдатский лолипоп

Арабский
1

Да не, он же про сиськи

Ответить

Арабский звук

Солдатский
2
Ответить

Солдатский

Арабский
1

Сочные

Ответить

сироп от щекотки

1

Мать лежит на полу

Кони лижут руду

Дети славят страну

Ответить

Крохотный колос

сироп
0

Опять рифмуеш?

Ответить

сироп от щекотки

Крохотный
0

Если бы я так рифмовал, то с @Квадрат Глассевича  мыб нацедили литр берёзового сока

Ответить

Alex Dark

1

Люди и так все на взводе,а чинуши  своими действиями, ещё больше нагнетают обстановку своими понтами и показухой.

Ответить

Владислав Сергеев

1

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479

Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.           

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Молодежный Мурод

0

Месяц с телевизора доктора медицинских наук рассказывали, что короновирус не страшен, грипп и тот страшнее, и вообще им болеют только китайцы.
А теперь ходят и удивляются, что люди думают, что короновирус не страшен. 
А хули вы хотели-то, блять, этим добиться?

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Zero Tolerance

0

 В комментариях под видео, опубликованном во «ВКонтакте», многие пользователи подержали именно нарушителя режима.

да-да, знаем мы эти городские паблики с кучей ауедебилов и ковид-диссидентов

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