Друзья! Горожане! Услышьте меня! С таким халатным отношением нам вирус не победить!



Во всех регионах ( в том числе СФО) резко обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией. Прошу вас: по возможности ограничить выходы из дома, не выезжать за пределы города и области!



Похоже пока не до всех новокузнечан доходит важность данного вопроса. Некоторые воспринимают коронавирус, как обычную простуду! Нет, это совершенно не так! Люди гибнут сотнями тысяч.



При патрулировании один из молодых людей сказал мне, что мы все это придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Выставляю это специально для всех! Может он ваш друг, родственник, которому нужна помощь. Ведь, порой, только близкие люди, могут донести важность таких острых вопросов. Помогайте друг другу и берегите друг друга!



#Новокузнецк#вирусустоп⛔️

Друзья! Горожане! Услышьте меня! С таким халатным отношением нам вирус не победить!Во всех регионах ( в том числе СФО) резко обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией. Прошу вас: по возможности ограничить выходы из дома, не выезжать за пределы города и области!Похоже…