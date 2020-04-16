Прямой эфир
Позже жителя задержала полиция.
15 апреля глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в компании телевизионной группы отправился на патрулирование улиц. На одной из спортплощадок он сделал замечание жителю, который находился там, несмотря на введённый в Кемеровской области режим самоизоляции. Мужчина в ответ назвал действия Кузнецова «фикцией» и «клоунадой». Он также обругал мэра матом.
Кузнецов разместил ролик у себя в Инстаграме, написав, что жители города воспринимают коронавирус как обычную простуду и халатно относятся к вопросу. Он привёл в пример встреченного спортсмена. «При патрулировании один из молодых людей сказал мне, что мы все это придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Выставляю это специально для всех! Может он ваш друг, родственник, которому нужна помощь», — написал глава города.
В комментариях под видео, опубликованном во «ВКонтакте», многие пользователи подержали именно нарушителя режима. Некоторые сказали, что поступили бы так же, потому что принятые чиновниками меры носят рекомендательный характер. Действия мэра горожане назвали «позёрством». Часть комментаторов отметила, что при ответе спортсмен мог бы не материться, но другие оправдали его тем, что «накипело».
16 апреля стало известно, что после конфликта горожанина забрали в отделение полиции. Его зовут Николай Старченко, он бывший хоккеист. О задержании «Подъёму» рассказал его брат.
Арабский звук
Индивидуальные занятия спортом разрешены? Да.
Можно подробнее, где написано что разрешены занятия спортом на общественных площадках?
с приставаниями к одиноким спортсменам на свежем воздухе?
Я видел хентай, который начинался также.
Пиздец быдлан
Крохотный колос
Иы таким же был в молодости?
А пацанчика было сложное детство, надо понять и простить:
Согласно имеющейся информации, герой недавней словесной потасовки с Сергеем Кузнецовым в прошлом долгие годы играл за бердский хоккейный клуб “Кристалл”, являясь довольно известным спортсменом. Он родился в Новокузнецке и в юности считался перспективным, однако его карьера была подорвана в 17 лет, когда он стал фигурантом уголовного дела. В 2012 году спортсмен въехал в автобусную остановку на отцовской иномарке: тогда погиб 59-летний мужчина, ещё два человека были госпитализированы с травмами. Хоккеиста приговорили к полутора годам лишения свободы. Тогда он подал апелляцию, посчитав приговор слишком суровым.
https://life.ru/p/1318822
покажи?
1. Пользовательский подсайт
2. Без текста вообще
Увы
Сергей, без проблем, я не возникаю.
Просто если вижу контент, который когда-либо видел на tj, то пишу что это было.
Солдатский лолипоп
Да не, он же про сиськи
Мать лежит на полу
Кони лижут руду
Дети славят страну
Крохотный колос
Опять рифмуеш?
Если бы я так рифмовал, то с @Квадрат Глассевича мыб нацедили литр берёзового сока
Люди и так все на взводе,а чинуши своими действиями, ещё больше нагнетают обстановку своими понтами и показухой.
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
В комментариях под видео, опубликованном во «ВКонтакте», многие пользователи подержали именно нарушителя режима.
да-да, знаем мы эти городские паблики с кучей ауедебилов и ковид-диссидентов