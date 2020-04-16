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Могучий пистолет
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Парад в День Победы перенесли, коронавирус выявили во всех регионах России. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 16 апреля.

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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 3448 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 27938 человек. За весь период от Covid-19 умерли 232 россиянина, 2304 — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,1 миллиона человек.

В России

  • Путин перенёс парад в День Победы на неопределённый срок;
  • Коронавирус выявили в Республике Алтай — последнем регионе, где не было подтверждённых случаев;
  • Башкирия первая из регионов России продлила режим самоизоляции на май;

  • В Башкирии также запретят ездить в общественном транспорте без перчаток и масок;

  • Глава Минэкономразвития хотел взять льготный кредит для бизнеса в двух банках. Но ему это не удалось;
  • Мишустин прервал главу Минэкономразвития и потребовал наладить выдачу льготных кредитов, напомнив, что это — поручение президента;
  • Минобороны впервые рассказало о заражённых коронавирусом военных — это 14 студентов тюменского училища;
  • Поставщики лекарств начали поднимать цены на препараты. Иногда рост доходит до 15%;
  • «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус. Компания оплатит 10 тысяч тестов для пожилых;
  • Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых;

  • Правительство поручило использовать незарегистрированный китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавируса;

  • Правительство выделит регионам 48 миллиардов рублей для выплат борющимся с коронавирусом медикам;
  • Москвичей с ОРВИ и их родственников отправят на обязательную самоизоляцию;
  • Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции;
  • Сергей Собянин поручил предоставить в Москве медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, средства на эти цели выделят из городского бюджета;
  • В Москве за неделю составили более 250 протоколов на магазины, не обеспечившие социальную дистанцию. По данным властей, сумма штрафов составит от 21 миллиона рублей, решение примет суд;
  • Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров;
  • Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за распространения коронавируса;
  • ВОЗ открыла во «ВКонтакте» первое официальное сообщество в России.

В мире

  • В Японии до 6 мая расширили режим ЧС на всю территорию страны;
  • В Германии c 20 апреля впервые смягчаются карантинные меры: разрешено возобновить работу магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. Независимо от площади, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины. С 4 мая планируется возобновить обучение в школах, заработают салоны красоты и парикмахерские;
  • В Швейцарии 27 апреля начнут поэтапно отменять ограничительные меры. Первыми откроются парикмахерские, а также строительные и садовые гипермаркеты. С 11 мая, если ситуация не станет хуже, возобновятся занятия в большинстве школ. Третий этап намечен на 8 июня — тогда планируют возобновить занятия в вузах, открыть музеи, библиотеки, зоопарки и ботанические сады;
  • Карантинные меры в Великобритании продлили как минимум на три недели;
  • В Грузии с 17 апреля полностью запретят передвижение легковых автомобилей;
  • Жителей Канберры попросили передвигаться вокруг озера только по часовой стрелке — для социального дистанцирования;
  • Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменили. Вместе с этим отменили первенство мира по шорт-треку в Сеуле и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде;

Бонус — как занятия спортом помогают при передвижении без цифрового пропуска

Видео из Telegram-канала «Московские новости»​

#covid19 #covidtoday #дайджест

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10 комментариев
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Ваня Погост

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Коронавирус победным парадом прошёлся по России.

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Ложный инструмент

Ваня
4

Ещё не прошёлся

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Ваня Погост

Ложный
1

Зачем ты злой такой?

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Ложный инструмент

0

Почему у Мазанова картинка с изображением вируса, а у других редакторов термометр

Ответить

Могучий пистолет

Ложный
1

Не только у меня, у нас просто два разных шаблона. А фигма не отображает именно емодзи вируса

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Sergey Grigor'ev

0

Опять это самоизоляция. Как же она меня за#бала. Когда уже карантин будет?

Ответить

Михаил Подивилов

Sergey
1

Не будет

Ответить

Sergey Grigor'ev

Михаил
0

Зачем ты так? Мог бы хотя бы соврать ;(

Ответить

Михаил Подивилов

Sergey
0

Реальность жестока

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Sergey Grigor'ev

Михаил
0

*кхе кхе*

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