Парад в День Победы перенесли, коронавирус выявили во всех регионах России. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 16 апреля.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 3448 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 27938 человек. За весь период от Covid-19 умерли 232 россиянина, 2304 — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,1 миллиона человек.
В России
Путин перенёс парад в День Победы на неопределённый срок;
Коронавирус выявили в Республике Алтай — последнем регионе, где не было подтверждённых случаев;
Башкирия первая из регионов России продлила режим самоизоляции на май;
В Башкирии также запретят ездить в общественном транспорте без перчаток и масок;
Глава Минэкономразвития хотел взять льготный кредит для бизнеса в двух банках. Но ему это не удалось;
Мишустин прервал главу Минэкономразвития и потребовал наладить выдачу льготных кредитов, напомнив, что это — поручение президента;
Минобороны впервые рассказало о заражённых коронавирусом военных — это 14 студентов тюменского училища;
Поставщики лекарств начали поднимать цены на препараты. Иногда рост доходит до 15%;
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус. Компания оплатит 10 тысяч тестов для пожилых;
Правительство поручило использовать незарегистрированный китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавируса;
Правительство выделит регионам 48 миллиардов рублей для выплат борющимся с коронавирусом медикам;
Москвичей с ОРВИ и их родственников отправят на обязательную самоизоляцию;
Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции;
Сергей Собянин поручил предоставить в Москве медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, средства на эти цели выделят из городского бюджета;
В Москве за неделю составили более 250 протоколов на магазины, не обеспечившие социальную дистанцию. По данным властей, сумма штрафов составит от 21 миллиона рублей, решение примет суд;
Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров;
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за распространения коронавируса;
ВОЗ открыла во «ВКонтакте» первое официальное сообщество в России.
В мире
В Японии до 6 мая расширили режим ЧС на всю территорию страны;
В Германии c 20 апреля впервые смягчаются карантинные меры: разрешено возобновить работу магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. Независимо от площади, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины. С 4 мая планируется возобновить обучение в школах, заработают салоны красоты и парикмахерские;
В Швейцарии 27 апреля начнут поэтапно отменять ограничительные меры. Первыми откроются парикмахерские, а также строительные и садовые гипермаркеты. С 11 мая, если ситуация не станет хуже, возобновятся занятия в большинстве школ. Третий этап намечен на 8 июня — тогда планируют возобновить занятия в вузах, открыть музеи, библиотеки, зоопарки и ботанические сады;
Карантинные меры в Великобритании продлили как минимум на три недели;
В Грузии с 17 апреля полностью запретят передвижение легковых автомобилей;
Жителей Канберры попросили передвигаться вокруг озера только по часовой стрелке — для социального дистанцирования;
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменили. Вместе с этим отменили первенство мира по шорт-треку в Сеуле и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде;
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