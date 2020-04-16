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Новости
Дамир Камалетдинов
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Facebook отменила все свои массовые мероприятия до июня 2021 года Материал редакции

Компания оставила только выставки и конференции с участием менее 50 человек.

8 комментариев
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Facebook отменила все свои массовые офлайн-мероприятия до июня 2021 года. Часть из них проведут в режиме виртуальных брифингов. Об этом сообщил гендиректор компании Марк Цукерберг.

По словам главы Facebook, компания не станет торопиться с возвращением в офисы даже после снятия карантина в США. Как минимум до конца мая «подавляющее большинство» сотрудников продолжат работать из дома, но критически важные команды смогут раньше вернуться к обычной работе.

Цукерберг отметил, что при желании сотрудники могут продолжить работать удалённо как минимум до конца лета 2020 года. Например, если они входят в «группу риска» или им нужно присматривать за детьми. При этом всем сотрудникам запретили деловые поездки до июня 2020 года.

Как пояснил глава Facebook, решение не торопиться с возвращением в офисы приняли, чтобы дать возможность безопасно вернуться к работе тем, кто не может эффективно работать удалённо. По мнению Цукерберга, сотрудникам его компании в этом повезло — большинство из них может продуктивно работать из дома.

#новости #facebook #цукерберг #covid19

Новости
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8 комментариев
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Максим Шпилёв

4

Почему это важно?

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Dear Moscow,

2

Рептилоид что-то знает.

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Litnikov Danil

1

Хуя, на год

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Владислав Коньков

Litnikov
0

погоди ещё мрот запросит, еврей

Ответить

bor_vn

1

Зацени новости

Ответить

Владимир Швецов

1

Пришёл Цукерберг к  великому озеру Байкал и спросил
-Скажи великое озеро, какая самая лучшая соцсеть в мире
  Озеро ответило 
-Конечно фейсбук
 И это был пиздеж чистой воды.

Ответить

bor_vn

0

Капец, это было последней каплей!!!🐥

Ответить

bor_vn

0

Промазал 

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