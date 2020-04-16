Прямой эфир
Компания оставила только выставки и конференции с участием менее 50 человек.
Facebook отменила все свои массовые офлайн-мероприятия до июня 2021 года. Часть из них проведут в режиме виртуальных брифингов. Об этом сообщил гендиректор компании Марк Цукерберг.
По словам главы Facebook, компания не станет торопиться с возвращением в офисы даже после снятия карантина в США. Как минимум до конца мая «подавляющее большинство» сотрудников продолжат работать из дома, но критически важные команды смогут раньше вернуться к обычной работе.
Цукерберг отметил, что при желании сотрудники могут продолжить работать удалённо как минимум до конца лета 2020 года. Например, если они входят в «группу риска» или им нужно присматривать за детьми. При этом всем сотрудникам запретили деловые поездки до июня 2020 года.
Как пояснил глава Facebook, решение не торопиться с возвращением в офисы приняли, чтобы дать возможность безопасно вернуться к работе тем, кто не может эффективно работать удалённо. По мнению Цукерберга, сотрудникам его компании в этом повезло — большинство из них может продуктивно работать из дома.
Хуя, на год
Пришёл Цукерберг к великому озеру Байкал и спросил
-Скажи великое озеро, какая самая лучшая соцсеть в мире
Озеро ответило
-Конечно фейсбук
И это был пиздеж чистой воды.
Комментарий удален