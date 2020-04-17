К 17 апреля от болезни умерли более 33 тысяч американцев.

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Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что власти американских штатов, где ситуация с Covid-19 не вызывает опасений, могут начать постепенное возобновление экономической деятельности уже с 17 апреля, пишет «Интерфакс».

Мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия. Дональд Трамп президент США

Президент отметил, что прекращение работы предприятий на общенациональном уровне не может быть устойчивым и долгосрочным решением. По его словам, для сохранения здоровья граждан, надо сохранить здоровье и функционирование экономики, а в долгосрочной перспективе одно без другого невозможно. По словам Трампа, за последние семь дней на 30% территории США не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом.

Американские власти выделили три этапа возвращения к обычной жизни:

Во время первого сохранят жёсткие меры социального дистанцирования. В общественных местах надо будет находиться друг от друга на максимально возможном расстоянии, не собираться компаниями более десяти человек и воздержаться от ненужных поездок. Учебные заведения останутся закрытыми, сохранится запрет на посещение пожилых людей;

На втором этапе откроются учебные заведения, можно будет собираться группами до 50 человек, разрешат необязательные поездки. Пожилых можно будет посещать по особым разрешениям;

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп людей при соблюдении ими социального дистанцирования. Все учреждения смогут возобновить работу.

Иммунолог Энтони Фаучи добавил, что в плане есть и четвёртая фаза, но она сможет заработать только при наличии эффективной вакцины от Covid-19.

В Белом доме подчеркнули, что перед снятием ограничений в штате в течение двух недель должен быть спад новых выявленных случаев коронавируса. Если после этого снова начнётся всплеск заболеваний, ограничения надо будет вернуть.

Трамп отдельно упомянул о возобновлении спортивных мероприятий в США. Сначала их будут проводить при пустых трибунах, затем на стадионы начнут пускать ограниченное число зрителей и после полного устранения угрозы коронавируса стадионы вновь заполнятся. Похожую схему применят и при возобновлении работы ресторанов.

По данным университета Джонcа Хопкинса, в США к 17 апреля более 671 тысячи заболевших, более 33 тысяч человек скончались.