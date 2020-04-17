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Ольга Щербинина
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Трамп объявил о постепенном снятии карантина по Covid-19 в США. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших Материал редакции

К 17 апреля от болезни умерли более 33 тысяч американцев.

22 комментария
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Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что власти американских штатов, где ситуация с Covid-19 не вызывает опасений, могут начать постепенное возобновление экономической деятельности уже с 17 апреля, пишет «Интерфакс».

Мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия.

Дональд Трамп
президент США

Президент отметил, что прекращение работы предприятий на общенациональном уровне не может быть устойчивым и долгосрочным решением. По его словам, для сохранения здоровья граждан, надо сохранить здоровье и функционирование экономики, а в долгосрочной перспективе одно без другого невозможно. По словам Трампа, за последние семь дней на 30% территории США не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом.

Американские власти выделили три этапа возвращения к обычной жизни:

  • Во время первого сохранят жёсткие меры социального дистанцирования. В общественных местах надо будет находиться друг от друга на максимально возможном расстоянии, не собираться компаниями более десяти человек и воздержаться от ненужных поездок. Учебные заведения останутся закрытыми, сохранится запрет на посещение пожилых людей;

  • На втором этапе откроются учебные заведения, можно будет собираться группами до 50 человек, разрешат необязательные поездки. Пожилых можно будет посещать по особым разрешениям;

  • На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп людей при соблюдении ими социального дистанцирования. Все учреждения смогут возобновить работу.

Иммунолог Энтони Фаучи добавил, что в плане есть и четвёртая фаза, но она сможет заработать только при наличии эффективной вакцины от Covid-19.

В Белом доме подчеркнули, что перед снятием ограничений в штате в течение двух недель должен быть спад новых выявленных случаев коронавируса. Если после этого снова начнётся всплеск заболеваний, ограничения надо будет вернуть.

Трамп отдельно упомянул о возобновлении спортивных мероприятий в США. Сначала их будут проводить при пустых трибунах, затем на стадионы начнут пускать ограниченное число зрителей и после полного устранения угрозы коронавируса стадионы вновь заполнятся. Похожую схему применят и при возобновлении работы ресторанов.

По данным университета Джонcа Хопкинса, в США к 17 апреля более 671 тысячи заболевших, более 33 тысяч человек скончались.

#covid19 #новости #трамп #сша #экономика

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22 комментария
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Кадровый бокал

–7

В итоге от гриппа всё равно умирает гораздо больше людей. Непонятно, зачем всю эту панику подняли. Во многих странах карантин не вводили и там всё норм

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Artyom Zagorovsky

Кадровый
8

Да блядь....вы зебали с таким необоснованным ничем не подкреплённым спокойствием от абсолютного непонимания и тупости. Тупости которая рубит у тебя желание разобраться ещё в зачатке. Лишь бы уверенно пиздануть какую-то хуйню!
Зебали

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Relax, man

Artyom
0

++++

Ответить

Предвыборный мангал

Кадровый
5

https://www.youtube.com/watch?v=FVIGhz3uwuQ
Посмотри и не пиши так больше

Ответить

Spect

Предвыборный
2

Я смотрел, но в азии обошлись без закрытия стран и никто там не вымер

Ответить

Предвыборный мангал

Spect
1

Не кто и не вымрет, но количество жертв можно сократить. Если бы Европа не приняла меры, то жертв было бы в разы больше.

Ответить

Дмитрий Городских

Предвыборный
0

В этом видео говорят, что R0 напрямую указывает, сколько человек заражается от одного заражённого. А вот тут говорят, что это число означает совсем другое:
https://habr.com/ru/post/493130/

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Yaroslav Brandtner

Кадровый
–8

Потому что толпа не умеет думать, толпа только панику разводит

Ответить

Василий

Yaroslav
8

Мыслители подтянулись 

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Zero-zero-one

Кадровый
2

Ещё и года не прошло,не делай поспешных выводов.

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Yuri Miller

Кадровый
0

А от сердечно-сосудистой патологии в Германии в 2015м умерло 200 000 за год, в 2016 чуть меньше, потом ещё меньше, но цифра всё равно между 150 000 и 200 000. Ну то есть инфаркт, тромб, инсульт всё такое.

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Арнольд Герасимович Дыня

0

Еще одно подтверждение того, что это был очередной эксперимент над обществом

Ответить

Dra

Арнольд
0
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Dra
0
Ответить

Yuri Miller

1

Тем временем ...яне хотят вскрыться)

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Michael Smith

0

Похоже мера вынужденная, чтобы экономика совсем не загнулась.
На спад у них пока не идет.

Ответить

Bad Bear

Michael
0

Сказали же, в 30% регионов нет новых заражений неделю. США это не Франция, а 50 франций.

Ответить

Michael Smith

Bad
1

Смотрю статистику за вчера,
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Новые кейсы вчера были во всех штатах.

Не знаю откуда инфа про 30% без заражений, это какой-то пиздеж.

Новых смертей не было только в 6 штатах из 50.
Idaho, Hawaii, Montana, Wyoming, North Dakota, Alaska

Ответить

Лесной нос

0

.

Ответить

Alex Sallivan

0

А с ресторанами это как? Откроем - но людей пускать не будем?

Ответить

Тревожный корабль

Alex
0

Удаленно смотришь, как официант точит заказаную тобой еду.

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Artyom Zagorovsky

0

Хуяссе он открывашка!

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