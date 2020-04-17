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К 17 апреля от болезни умерли более 33 тысяч американцев.
Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что власти американских штатов, где ситуация с Covid-19 не вызывает опасений, могут начать постепенное возобновление экономической деятельности уже с 17 апреля, пишет «Интерфакс».
Президент отметил, что прекращение работы предприятий на общенациональном уровне не может быть устойчивым и долгосрочным решением. По его словам, для сохранения здоровья граждан, надо сохранить здоровье и функционирование экономики, а в долгосрочной перспективе одно без другого невозможно. По словам Трампа, за последние семь дней на 30% территории США не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом.
Американские власти выделили три этапа возвращения к обычной жизни:
На втором этапе откроются учебные заведения, можно будет собираться группами до 50 человек, разрешат необязательные поездки. Пожилых можно будет посещать по особым разрешениям;
Иммунолог Энтони Фаучи добавил, что в плане есть и четвёртая фаза, но она сможет заработать только при наличии эффективной вакцины от Covid-19.
В Белом доме подчеркнули, что перед снятием ограничений в штате в течение двух недель должен быть спад новых выявленных случаев коронавируса. Если после этого снова начнётся всплеск заболеваний, ограничения надо будет вернуть.
Трамп отдельно упомянул о возобновлении спортивных мероприятий в США. Сначала их будут проводить при пустых трибунах, затем на стадионы начнут пускать ограниченное число зрителей и после полного устранения угрозы коронавируса стадионы вновь заполнятся. Похожую схему применят и при возобновлении работы ресторанов.
По данным университета Джонcа Хопкинса, в США к 17 апреля более 671 тысячи заболевших, более 33 тысяч человек скончались.
Да блядь....вы зебали с таким необоснованным ничем не подкреплённым спокойствием от абсолютного непонимания и тупости. Тупости которая рубит у тебя желание разобраться ещё в зачатке. Лишь бы уверенно пиздануть какую-то хуйню!
Зебали
Предвыборный мангал
https://www.youtube.com/watch?v=FVIGhz3uwuQ
Посмотри и не пиши так больше
Я смотрел, но в азии обошлись без закрытия стран и никто там не вымер
Предвыборный мангал
Не кто и не вымрет, но количество жертв можно сократить. Если бы Европа не приняла меры, то жертв было бы в разы больше.
В этом видео говорят, что R0 напрямую указывает, сколько человек заражается от одного заражённого. А вот тут говорят, что это число означает совсем другое:
https://habr.com/ru/post/493130/
Потому что толпа не умеет думать, толпа только панику разводит
А от сердечно-сосудистой патологии в Германии в 2015м умерло 200 000 за год, в 2016 чуть меньше, потом ещё меньше, но цифра всё равно между 150 000 и 200 000. Ну то есть инфаркт, тромб, инсульт всё такое.
Еще одно подтверждение того, что это был очередной эксперимент над обществом
Похоже мера вынужденная, чтобы экономика совсем не загнулась.
На спад у них пока не идет.
Смотрю статистику за вчера,
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Новые кейсы вчера были во всех штатах.
Не знаю откуда инфа про 30% без заражений, это какой-то пиздеж.
Новых смертей не было только в 6 штатах из 50.
Idaho, Hawaii, Montana, Wyoming, North Dakota, Alaska
А с ресторанами это как? Откроем - но людей пускать не будем?