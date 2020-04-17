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Новости
Ольга Щербинина
18 075

В России зафиксировали 4070 новых случаев заболевания Covid-19. 41 человек умер Материал редакции

Всего случаев заболевания — 32008.

175 комментариев
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Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 32008, сообщает оперштаб.

За сутки зафиксировали 4070 новых случаев заболевания, 41 человек умер, 286 выздоровело. Также оперштаб отчитался, что провёл более 1,71 миллиона тестов на вирус.

Обновление от 11:20 Изначально власти сообщили о 4069 заболевших за сутки и 32007 всего в стране, но потом добавили данные по Республике Алтай — там выявили ещё одного заражённого коронавирусом.

За всё время в стране выявлено 32007 заболевших. 273 — умерли, 2590 выздоровели.

Лидер по числу заболеваний — Москва (18105), на втором месте — Московская область (3526), на третьем — Петербург (1507).

#новости #covid19

Новости
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175 комментариев
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Andrew Kostin

90
Ответить

Сборник комментариев

Andrew
12

И вновь актуально

Ответить

Сборник комментариев

Сборник
2

А, нет. Как видите - неактуально

Ответить

Евгений Большаков

Andrew
1

Все-таки 4069, а не 4096

Ответить

Andrew Kostin

Евгений
11
Ответить

Роберт Петросян

Andrew
8
Ответить

Новый единорожек88

Роберт
19
Ответить

Сергей Лукин

Роберт
3

Nice

Ответить

Роман Белоус

Евгений
0

Што?

Ответить

Первичный лолипоп

Роман
1

Мы ошиблись, исправляем 

Ответить

Евгений Большаков

Роман
0

Опечатка в заголовке была)

Ответить

Роберт Петросян

Andrew
0

ULTRA FULL 4K

Ответить

Дмитрий Чернышов

Andrew
0

8192, 16384, 32768, 65536, ...

Ответить

German Times

Дмитрий
0

удваивается каждые три дня примерно

Ответить

Дмитрий Чернышов

German
0

Хм, как количество ядер в интелах удвоилось за 3 поколения. Совпадение?

Ответить

Дамир Муртазин

German
0

Только не 3, а 5

Ответить

Земной паук например

Andrew
–3

Хаха, ты соснул

Ответить

Роберт Петросян

62

Из-за нового карантина природа так очистилась, что с российского ТВ пропала Украина

Ответить

Кадровый бокал

Роберт
21

Гигант мысли, отец русской аналитики

Ответить

Роберт Петросян

Кадровый
0

О, я вижу люди меняются, и Orlove тоже

Ответить

Насущные Проблемы

Роберт
6

Из-за нового карантина Орлов очистился и становится адекватным.

Ответить

Мясной месяц

Насущные
1

Кагорчика у меня наебнул и похорошел.

Ответить

Роберт Петросян

Насущные
–1

Миссия на TJ выполнена

Ответить

Кадровый бокал

Роберт
0

Теперь ты уйдешь, но продолжишь пиздить контент с тж в свой канал? 

Ответить

Роберт Петросян

Кадровый
–1

Либертарианец с вами поспорил бы.

Ответить

Роберт Петросян

Кадровый
–1

В Либертарианстве не существует понятия "пиздить" (если дело идет об авторстве)

Ответить

Легкий ГОСТ

Роберт
0

Не только в нем (все анархисты и комми наверное) и не в каждой версии либертарианства. Либертарианец может жить под частной юрисдикцией, где существует авторское право. Чем такая хуйня, кроме генезиса, отличается от государства? Непонятно

Ответить

Былой щит

Роберт
1

Люди не меняются.

Ответить

Роберт Петросян

Былой
–1

Иногда

Ответить

Кадровый бокал

Кадровый
1

Ор, петросян заменил свою великую аналитику про заражения шуткой про Украину. Умом русофобов не понять.

Ответить

Dmitry Sursin

Роберт
8

Не спеши с выводами

Ответить

Роберт Петросян

Dmitry
1

Не удивительно 

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Роберт
1

Неужели Соловьев заразился?

Ответить

Роберт Петросян

Овжешко
0

Давно, идиотизмом 

Ответить

Nikita Resh

Роберт
1

Ждем когда украинцы из российского интернета пропадут

Ответить

Земной паук например

Роберт
–4

Свали в свою ебучую Украину, русофоб сраный

Ответить

Роберт Петросян

Земной
1

Я никогда не жил на Украине)

Ответить

Ivan Popov

12

Ее, 4к!

Ответить

Просто Тимуррр

Ivan
34

Ну что, рады все те кого не устраивало 1080?!

Ответить

Плохой Петя

Просто
15

за 8К будущее 🤷‍♂️

Ответить

Master Oogway

Плохой
3

16К лучше

Ответить

Viktor Nevzorov

Master
0

640К хватит всем!

Ответить

Оле Лукойе

4

Жутковато становится

Ответить

Насущные Проблемы

Оле
29

Мне как-то вообще поебать уже стало. Я настолько смирился что дальше будет неизбежный пиздецок, что уже принял этот факт полностью.

Берегите себя и своих близких.

Ответить

Шило

Насущные
3

Можно сдохнуть, короче, как и когда угодно, -
Так что, чувствуй-чувствуй скорее себя свободно.
Не хочу никого пугать и ничего вроде того.
Рекомендую просто насрать на всё, только то и всего

Ответить

Дмитрий Чернышов

Шило
0

Если учесть, что у нас много людей считают, что вируса нет, или что это грипп, то да, хороший вариант. Всё равно из-за них всё надолго затянется.
Да и надоело уже, что люди разделились пополам. Сидишь дома - паникёр и трус, не сидишь дома - безответственный человек, почти убийца. 

Ответить

Арабский торшер

Насущные
2

Молвил как Идущий к реке

Ответить

Вечерние чтения

Насущные
0

Одно радует, что Россия за собой утянет только если экономику каких-нибудь диктатур 🤷‍♂️ по миру не ударим

Ответить

Книжный жар

Вечерние
0

Там евро уже к 80 откатилось

Ответить

Вечерние чтения

Книжный
0

О.
Кстати, это не может не радовать

Ответить

Ян Фёдоров

Оле
1

Это, конечно, не грипп, но и не чума тоже.

Ответить

Невыносимый Артем

Ян
3

нот грейт нот террибл

Ответить

Илюша

11

Очень странно работает сайт оперштаба. Я вижу только за вчерашний день информацию

Ответить

Это не шутки

Илюша
4

А что не так? Вечером тесты, утром результаты

Ответить

Многолетний лолипоп

Это
4

Результаты вчерашние, с 4к заражённых, о которынх написано в тексте, на сайте штаба не опубликованы.

Ответить

Роберт Петросян

Илюша
0

сегодня не они сообщали. заметь

Ответить

Илюша

Роберт
1

Так я и не могу понять откуда взялись новые данные. На сайте вчерашние, в официальном телеграм канале тоже

Ответить

Nurbolat Yerdikul

Илюша
3

Это Мясников дал. 

Ответить

Ilya Sidyakin

Nurbolat
0

Это медицинский факт

Ответить

Это не шутки

Илюша
1

Медленно ручками забивать, когда они трясутся. Обновили наконец, можешь проверять

Ответить

Электронный чувак

Илюша
0

На сайте могут и в обед появится - было уже так пару раз.

Ответить

Сборник комментариев

Электронный
0

Да, на нём обычно позже данные появляются, TJ его обгоняет.

Ответить

Maxim Kshishtovski

10

Сейчас опять начнётся консолесрач про 4к 60фпс

Ответить

Александр Мирошников

Maxim
1

Шахматный рендеринг

Ответить

Многолетний лолипоп

5

На оперштабе по ссылке инфа до сих пор не обновленная, висит стата за 16 число.

Ответить

Многолетний лолипоп

Многолетний
0

Кстати, в телеграмме оперативного штаба этих цифр тоже пока не опубликовано.

Ответить

Ev Vane

4

А хде статистика по регионам?:(

Ответить

dmzkrsk

4

2^12

Ответить

Andrew Kostin

4

Да вы заебали

Ответить

Ольга Щербинина

Andrew
0

это уже не мы

Ответить

Роман Трусов

3

Тут на днях Голикова говорила, что "мы пытаемся найти баланс между ограничительными мерами и правами граждан на передвижение". Что-то блять раньше, когда не было никаких эпидемий, они не пытались найти этот баланс. А сейчас, когда нужен режим ЧС и загнать всех силком, то они внезапно озаботились правами.

Ответить

Книжный жар

Роман
–6

2011: либерахи ненавидят слишком тесные рамки на болотной
2020: либерахи ненавидят слишком тесные рамки в голове сталина

Ответить

Евгений Большаков

3

@Ольга Щербинина опечаталась, и половина шуток в комментах не про 4к стало неактуальна)

Ответить

Ilya Sidyakin

3

Спадом пока даже не пахнет.
Вчера спрашивали, почему нельзя считать, что в Москве все улучшается. Ну, вот поэтому

Ответить

Кадровый бокал

0

Кто вообще верит этим путинским цифрам? Смело нужно умножать эти числа раз в десять. У меня друг работает в омской больнице, говорит, что пациентов приходится держать на полу.

Ответить

Человеческий дым

Кадровый
6

держать на полу

Ответить

Учащийся ГОСТ

Человеческий
0

Ооо, Нейт Диаз, Конор тшорт

Ответить

Евгений Киров

Кадровый
5

ПРОВИТЕЛЬСТВО СКРЫВАИТ!!!!11

Ответить

TehD

Кадровый
0

Это же Омск, он сплошная аномалия.

Ответить

Учащийся ГОСТ

Кадровый
0

Твой друг Роберто Петросян?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Кадровый
0

Цифры может и соответствуют подтверждённым тестам, только вот само тестирование вызывает вопросы. Меня лично никто не тестировал и не предлагал. Хотя я успел побывать в частной клинике, в государственной больнице и даже в тубдиспансере. В итоге остановились на обычной пневмонии. 

Ответить

DoubleDors

2

Ох, а ведь ещё в начале месяца ото всюду бздели, что пик пройдёт уже в середине апреля...

Ответить

Аккуратный лолипоп

DoubleDors
1

все было хорошо, пока не пришёл собянин

Ответить

neimovirne

2

4 гигабайта

Ответить

Владислав Нунчик

neimovirne
0

гибибайта*

Ответить

Наим Алиев

Владислав
0

4 биба

Ответить

Учащийся ГОСТ

Наим
1

Ха биба

Ответить

Александр Мирошников

neimovirne
0

Почему именно гига?

Ответить

Alexander Smirnov

1

Скоро дадим пиндосам выкусить!

Ответить

Azam Akhrorov

1

8k в студию!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1
Ответить

Владимир Оо

1

Откуда эти данные? На сайте оперштаба нет

Ответить

Электронный чувак

Владимир
0

❗️Федеральная сводка. Зараженных 32 007 (+4 069). Скончались 273 (+41). Выздоровели 2 590 (+286).

РИА Новости
❗️Федеральная сводка. Зараженных 32 007 (+4 069). Скончались 273 (+41). Выздоровели 2 590 (+286).
Ответить

Илюша

Электронный
0

А у РИА тоже нет ссылки на источник

Ответить

Электронный чувак

Илюша
0
В России выявили 4069 новых случаев заражения…
РИА НОВОСТИ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 4069 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА НА…
ria.ru
Ответить

Электронный чувак

1

Вот как надо статистику делать -

Статья от 9-15
Данные даны на 10-00
Роспотребнадзор их предоставил в 9-00

И никого ничего не смущает

https://vladtv.ru/incidents/109886/
https://vladtv.ru/incidents/109886/
vladtv.ru
Ответить

Паша Цветомузыка

1

Я кстати советую тут смотреть: https://westilla.live/ обновляют оперативно, сводки, заболевшие по улицам Москвы, короче самая норм стата

Ответить

Dmitry Vodyanoy

Паша
0

поддерживаю

Ответить

Pavel Mishechkin

Паша
0

https://coronavirus.mash.ru/

Откуда в Москве забирали с коронавирусом
Наша карта с распространением уханьского вируса по столице
coronavirus.mash.ru
Ответить

Димк

0

Интересно наблюдать, как "Статья дополняется" в прямом эфире

Ответить

alexferman

Димк
0

Звучит зловеще

Ответить

Криминальный жар

alexferman
7
Ответить

Арабский торшер

0

Ну, что, как вышли на плато?

Ответить

Электронный чувак

Арабский
0

Ну они повернут на 45 градусов график и выйдут

Ответить

Это не шутки

Арабский
0

Ну может завтра начнется. Должно же оно когда-нибудь начаться, а? Че, зря что ли самоизолировались?

Ответить

Блаженный пришелец

–1

Ш

Ответить

Валерия Бурлакова

Блаженный
0

А

Ответить

Блаженный пришелец

Валерия
0

Ш 

Ответить

Арабский торшер

Блаженный
0

А

Ответить

Alice Bluez

Арабский
0

Л

Ответить

My Thoughts

Alice
0

Е

Ответить

My Thoughts

My
0

Т

Ответить

My Thoughts

My
0

Ь

Ответить

Дмитрий

My
25

ШАШАЛЕТЬ

Ответить

Александр

Дмитрий
0
Ответить

Дмитрий

Алексан…
4

А теперь можно вносить в словари

Ответить

Человеческий дым

0

Не знаю, что вы ругаетесь, смотрите как мало смертей относительно Европы, например. Правый крайний столбец 

Ответить

Дмитрий Городских

Человеческий
0

Рано еще. Люди еще борются за жизнь.

Ответить

alexferman

Дмитрий
4

Несмотря на все усилия отечественной медицины.

Ответить

Человеческий дым

Дмитрий
1

Потом резко дойдёт до уровня Нидерландов?  Просто лично мне непонятно, и кажется странным, что соотношение так отличается. Но я и нихуя не знаю про то, как это работает, поэтому предпочитаю думать, что ПРАВИТЕЛЬСТВО СКРЫВАИТ

Ответить

Masha Kovalyova

Человеческий
2

Россия в начале эпидемии, все соседи по этому списку уже давно в затухающей стадии. Люди умирают далеко не мгновенно в большинстве случаев, сначала проводят несколько недель в больнице.

Ответить

Арабский торшер

Masha
2

Умирают больше старики, а в России эту проблему заранее начали решать: меньше стариков - меньше смертей от коронавируса.

Ответить

Митя

Арабский
7

Наш дивиз такой:
Чем больше умрет сегодня, тем меньше умрет завтра!

Ответить

Masha Kovalyova

Арабский
2

Боюсь, что вирус не смотрит на циферки в паспорте, а поражает уже больных. Если в России меньше стариков, а люди в целом умирают раньше, значит они и болеют в целом раньше, значит и от этой болезни умрут раньше.

Ответить

Aman Medetbekov

Masha
0

Ну на самом деле низкая продолжительность жизни в России действительно помогает в статистике с ковидом, возможно не так сильно, но все же.
Вы думаете европейцы начинают заболевать "старчеством" после 75? А до этого они здоровые как быки? Да нет, они точно так же как и россияне начинают заболевать в 55-60 лет, и разница лишь в том что в каких то странах эти люди капитально начинают следить за своим состоянием продлевая жизнь, а где то нет. Зависит это от уровня медицины и самосознания самого человека. Поэтому в Европе тупо больше нездоровых людей, по той причине что они продлевают себе жизнь постоянными посещениями больниц и качественной услуги.

Но опять же повторюсь во многом это еще зависит от самого человека, моя бабушка вообще не ходила в больницу, и занималась самолечением. А дед после каждого чиха ложился в больницу, еще помню бабушка и вся наша семья постоянно смеялась с него. Итого бабушки уже давно нету, а дед в 85 на ходу, ездит на своей машине каждый день в загородный дом ухаживая за огородом, а вечером возвращается в свою квартиру. 

Ответить

alexferman

Человеческий
0

Есть мнение, что это поголовная вакцинация БЦЖ такой эффект даёт. Ну и старожилов относительно немного.

Ответить

Человеческий дым

alexferman
0

А да, про эту тему слышал, но нихуя не понял, я тупой, но спасибо, что напомнил про эту историю 

Ответить

Павел Сидоров

Человеческий
0

У нас позже вся эта история, через пару недель можно будет сравнить.

Ответить

Человеческий дым

Павел
0

Но количество заболевших уже сегодня же сооизмеримо

Ответить

Masha Kovalyova

Человеческий
1

Ещё можно глянуть на США, там были похожие цифры в начале: 21 марта было 23710 случаев и 298 смертей

Ответить

Aman Medetbekov

Masha
0

так у них и сейчас относительно низкая смертность

Ответить

Роберт Петросян

–3

Я же говорил, умножайте на 6 всё это дело, вас наебывают

Ответить

Maxim Semenov

0

откуда данные?

Ответить

Электронный чувак

Maxim
0
РИА Новости
❗️Федеральная сводка. Зараженных 32 007 (+4 069). Скончались 273 (+41). Выздоровели 2 590 (+286).
Ответить

Maxim Semenov

Электронный
0

А почему на сайте старые?

Ответить

Электронный чувак

Maxim
0

А у них совещания и уточнения - рихтуют в поте лица

Это они на словах "опер", а на деле - без кучи согласований ни одного вздоха

Ответить

Maxim Semenov

Электронный
0

Точно, там же еще этого пропагондона взяли начальником. Вот он там наверное сам карандашиком flatten the curve

Ответить

Электронный

Maxim
1

Ну вот я выше привел пример Владимирской области - инфа появилась в 9-15 - данные на 10-00, но потребпозор их дал еще в 9-00 - вот так и живут))

Ответить

Andrew Makarov

0

📈

Ответить

My Thoughts

0

Ну все, 3,14сда начинается

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

вспомнилось почему-то ...

Ответить

Человеческий дым

r0manov
0

Так на оборот наверх же летят, чего ты

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Человеческий
0

Эта картинка, олицетворяет экономику нашей страны, на фоне пандемии. Хотя она у нас всегда было в жопе

Ответить

Дмитрий Городских

r0manov
0

А что там, глубже жопы?
Скоро узнаем?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Дмитрий
0

а там вот 

Ответить

Маркел Сычев

0

Догнать и перегнать Америку!!

Ответить

Алик Усупов

0

К концу каникул 100к добьём 💪🏽

Ответить

Электронный чувак

Алик
0

Ты наверное хотел написать к концу месяца.
Ибо до конца каникул пока как до Луны.

Ответить

My Thoughts

0

У меня такое чувство, что эти данные на основаниях тестов, которые были отправлены в Новосибирск ещё в начале. И сейчас только стали доходить результаты

Ответить

Александр Мирошников

My
0

Не удивлюсь если delay по большому количеству тестов дней 5.

Ответить

Елена Соловьева

Александр
0

больше
многие ждут результатов 7-10 дней

Ответить

Александр Мирошников

Елена
0

Я ждал 8, но сейчас вроде бы подключили частные лаборатории для выявления....

Ответить

Kyler

0

4 Килобайта заразившихся

Ответить

Алексей Крылов

0

Заберите у них тесты обратно - мне страшно

Ответить

x mst

0

Алё, по ссылке данные вчерашнего дня.

Ответить

Максим Абрамчик

0

Страшно, вырубай 

Ответить

Насущные Проблемы

Максим
0
Ответить

Ivan Popov