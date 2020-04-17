Прямой эфир
что происходит в интернете
Всего случаев заболевания — 32008.
Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 32008, сообщает оперштаб.
За сутки зафиксировали 4070 новых случаев заболевания, 41 человек умер, 286 выздоровело. Также оперштаб отчитался, что провёл более 1,71 миллиона тестов на вирус.
За всё время в стране выявлено 32007 заболевших. 273 — умерли, 2590 выздоровели.
Лидер по числу заболеваний — Москва (18105), на втором месте — Московская область (3526), на третьем — Петербург (1507).
И вновь актуально
Все-таки 4069, а не 4096
Што?
8192, 16384, 32768, 65536, ...
удваивается каждые три дня примерно
Хм, как количество ядер в интелах удвоилось за 3 поколения. Совпадение?
Из-за нового карантина природа так очистилась, что с российского ТВ пропала Украина
Гигант мысли, отец русской аналитики
О, я вижу люди меняются, и Orlove тоже
Из-за нового карантина Орлов очистился и становится адекватным.
Миссия на TJ выполнена
Теперь ты уйдешь, но продолжишь пиздить контент с тж в свой канал?
В Либертарианстве не существует понятия "пиздить" (если дело идет об авторстве)
Легкий ГОСТ
Не только в нем (все анархисты и комми наверное) и не в каждой версии либертарианства. Либертарианец может жить под частной юрисдикцией, где существует авторское право. Чем такая хуйня, кроме генезиса, отличается от государства? Непонятно
Былой щит
Люди не меняются.
Кадровый бокал
Ор, петросян заменил свою великую аналитику про заражения шуткой про Украину. Умом русофобов не понять.
Не спеши с выводами
Неужели Соловьев заразился?
Земной паук например
Свали в свою ебучую Украину, русофоб сраный
Ее, 4к!
Ну что, рады все те кого не устраивало 1080?!
Плохой Петя
за 8К будущее 🤷♂️
Жутковато становится
Мне как-то вообще поебать уже стало. Я настолько смирился что дальше будет неизбежный пиздецок, что уже принял этот факт полностью.
Берегите себя и своих близких.
Если учесть, что у нас много людей считают, что вируса нет, или что это грипп, то да, хороший вариант. Всё равно из-за них всё надолго затянется.
Да и надоело уже, что люди разделились пополам. Сидишь дома - паникёр и трус, не сидишь дома - безответственный человек, почти убийца.
Одно радует, что Россия за собой утянет только если экономику каких-нибудь диктатур 🤷♂️ по миру не ударим
Книжный жар
Там евро уже к 80 откатилось
Это, конечно, не грипп, но и не чума тоже.
Очень странно работает сайт оперштаба. Я вижу только за вчерашний день информацию
А что не так? Вечером тесты, утром результаты
Многолетний лолипоп
Результаты вчерашние, с 4к заражённых, о которынх написано в тексте, на сайте штаба не опубликованы.
сегодня не они сообщали. заметь
Это Мясников дал.
Медленно ручками забивать, когда они трясутся. Обновили наконец, можешь проверять
На сайте могут и в обед появится - было уже так пару раз.
Да, на нём обычно позже данные появляются, TJ его обгоняет.
Сейчас опять начнётся консолесрач про 4к 60фпс
Многолетний лолипоп
Кстати, в телеграмме оперативного штаба этих цифр тоже пока не опубликовано.
Тут на днях Голикова говорила, что "мы пытаемся найти баланс между ограничительными мерами и правами граждан на передвижение". Что-то блять раньше, когда не было никаких эпидемий, они не пытались найти этот баланс. А сейчас, когда нужен режим ЧС и загнать всех силком, то они внезапно озаботились правами.
Книжный жар
2011: либерахи ненавидят слишком тесные рамки на болотной
2020: либерахи ненавидят слишком тесные рамки в голове сталина
@Ольга Щербинина опечаталась, и половина шуток в комментах не про 4к стало неактуальна)
Спадом пока даже не пахнет.
Вчера спрашивали, почему нельзя считать, что в Москве все улучшается. Ну, вот поэтому
Человеческий дым
держать на полу
Цифры может и соответствуют подтверждённым тестам, только вот само тестирование вызывает вопросы. Меня лично никто не тестировал и не предлагал. Хотя я успел побывать в частной клинике, в государственной больнице и даже в тубдиспансере. В итоге остановились на обычной пневмонии.
Ох, а ведь ещё в начале месяца ото всюду бздели, что пик пройдёт уже в середине апреля...
4 гигабайта
гибибайта*
Откуда эти данные? На сайте оперштаба нет
Электронный чувак
❗️Федеральная сводка. Зараженных 32 007 (+4 069). Скончались 273 (+41). Выздоровели 2 590 (+286).
А у РИА тоже нет ссылки на источник
Вот как надо статистику делать -
Статья от 9-15
Данные даны на 10-00
Роспотребнадзор их предоставил в 9-00
И никого ничего не смущает
Я кстати советую тут смотреть: https://westilla.live/ обновляют оперативно, сводки, заболевшие по улицам Москвы, короче самая норм стата
Интересно наблюдать, как "Статья дополняется" в прямом эфире
Ну может завтра начнется. Должно же оно когда-нибудь начаться, а? Че, зря что ли самоизолировались?
А
Блаженный пришелец
Ш
Арабский торшер
А
Л
Е
Т
Рано еще. Люди еще борются за жизнь.
Человеческий дым
Потом резко дойдёт до уровня Нидерландов? Просто лично мне непонятно, и кажется странным, что соотношение так отличается. Но я и нихуя не знаю про то, как это работает, поэтому предпочитаю думать, что ПРАВИТЕЛЬСТВО СКРЫВАИТ
Россия в начале эпидемии, все соседи по этому списку уже давно в затухающей стадии. Люди умирают далеко не мгновенно в большинстве случаев, сначала проводят несколько недель в больнице.
Арабский торшер
Умирают больше старики, а в России эту проблему заранее начали решать: меньше стариков - меньше смертей от коронавируса.
Боюсь, что вирус не смотрит на циферки в паспорте, а поражает уже больных. Если в России меньше стариков, а люди в целом умирают раньше, значит они и болеют в целом раньше, значит и от этой болезни умрут раньше.
Ну на самом деле низкая продолжительность жизни в России действительно помогает в статистике с ковидом, возможно не так сильно, но все же.
Вы думаете европейцы начинают заболевать "старчеством" после 75? А до этого они здоровые как быки? Да нет, они точно так же как и россияне начинают заболевать в 55-60 лет, и разница лишь в том что в каких то странах эти люди капитально начинают следить за своим состоянием продлевая жизнь, а где то нет. Зависит это от уровня медицины и самосознания самого человека. Поэтому в Европе тупо больше нездоровых людей, по той причине что они продлевают себе жизнь постоянными посещениями больниц и качественной услуги.
Но опять же повторюсь во многом это еще зависит от самого человека, моя бабушка вообще не ходила в больницу, и занималась самолечением. А дед после каждого чиха ложился в больницу, еще помню бабушка и вся наша семья постоянно смеялась с него. Итого бабушки уже давно нету, а дед в 85 на ходу, ездит на своей машине каждый день в загородный дом ухаживая за огородом, а вечером возвращается в свою квартиру.
Есть мнение, что это поголовная вакцинация БЦЖ такой эффект даёт. Ну и старожилов относительно немного.
Человеческий дым
А да, про эту тему слышал, но нихуя не понял, я тупой, но спасибо, что напомнил про эту историю
У нас позже вся эта история, через пару недель можно будет сравнить.
Человеческий дым
Но количество заболевших уже сегодня же сооизмеримо
Ещё можно глянуть на США, там были похожие цифры в начале: 21 марта было 23710 случаев и 298 смертей
откуда данные?
А почему на сайте старые?
А у них совещания и уточнения - рихтуют в поте лица
Это они на словах "опер", а на деле - без кучи согласований ни одного вздоха
Точно, там же еще этого пропагондона взяли начальником. Вот он там наверное сам карандашиком flatten the curve
Электронный
Ну вот я выше привел пример Владимирской области - инфа появилась в 9-15 - данные на 10-00, но потребпозор их дал еще в 9-00 - вот так и живут))
вспомнилось почему-то ...
Человеческий дым
Так на оборот наверх же летят, чего ты
Эта картинка, олицетворяет экономику нашей страны, на фоне пандемии. Хотя она у нас всегда было в жопе
А что там, глубже жопы?
Скоро узнаем?
К концу каникул 100к добьём 💪🏽
Электронный чувак
Ты наверное хотел написать к концу месяца.
Ибо до конца каникул пока как до Луны.
У меня такое чувство, что эти данные на основаниях тестов, которые были отправлены в Новосибирск ещё в начале. И сейчас только стали доходить результаты
Не удивлюсь если delay по большому количеству тестов дней 5.
больше
многие ждут результатов 7-10 дней
Я ждал 8, но сейчас вроде бы подключили частные лаборатории для выявления....
Страшно, вырубай